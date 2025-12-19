VIDEO | Un fost pilot NASCAR și familia sa, printre cele șapte victime ale unui accident aviatic în Carolina de Nord

08:30

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut un discurs de 18 minute adresat națiunii americane, în care s-a concentrat aproape exclusiv pe teme interne și pe criticarea administrației precedente, fără a face vreo referire la Rusia, Ucraina sau Venezuela. În intervenția sa, Trump a afirmat că a „salvat economia Statelor Unite de la colaps”, susținând că […] Articolul Trump a susținut un discurs către națiune, dar nu a anunțat război împotriva Venezuelei, contrar așteptărilor. A evitat subiectele Rusia și Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.