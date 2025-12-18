Parlamentul a votat instituirea un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor afectați de calamitățile naturale 

15:10

Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, afirmă că autoritățile locale din comuna Băcioi, reprezentate de PAS, ar fi încercat să introducă suplimentar pe ordinea de zi a ședinței consiliului local un proiect imobiliar de proporții. Potrivit edilului, autorii inițiativei și-ar dori să promoveze proiectul fără o dezbatere publică reală. „Am în mână un proiect care […] Articolul VIDEO | Ion Ceban acuză PAS că ar încerca să promoveze „discret” la Băcioi un proiect imobiliar pe o suprafață de 35 de hectare apare prima dată în ZIUA.md.