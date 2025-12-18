Drumul spre Odesa, blocat în urma unui atac cu drone asupra podului peste Nistru de la Maiaki, lângă Palanca

10:40

Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a revenit la Chișinău pentru a fi audiat în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, fostul său coleg în Partidul Democrat și naș de cununie. Andrian Candu este al doilea martor al apărării în dosarul în care Plahotniuc este învinuit de organizarea unui grup criminal ce ar fi […]