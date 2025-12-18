Drumul spre Odesa, blocat în urma unui atac cu drone asupra podului peste Nistru de la Maiaki, lângă Palanca
Ziua, 18 decembrie 2025 17:50
Principalul drum de legătură dintre R. Moldova și orașul Odesa, blocat în urma unui atac asupra podului peste Nistru din preajma localității Maiaki, la câțiva kilometri de vama Palanca. Poliția de Frontieră anunță că atacul cu drone a fost lansat în jurul orei 16.00, iar în urma loviturilor circulația pe pod a fost sistată. În […] Articolul Drumul spre Odesa, blocat în urma unui atac cu drone asupra podului peste Nistru de la Maiaki, lângă Palanca apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
17:50
Drumul spre Odesa, blocat în urma unui atac cu drone asupra podului peste Nistru de la Maiaki, lângă Palanca # Ziua
Principalul drum de legătură dintre R. Moldova și orașul Odesa, blocat în urma unui atac asupra podului peste Nistru din preajma localității Maiaki, la câțiva kilometri de vama Palanca. Poliția de Frontieră anunță că atacul cu drone a fost lansat în jurul orei 16.00, iar în urma loviturilor circulația pe pod a fost sistată. În […] Articolul Drumul spre Odesa, blocat în urma unui atac cu drone asupra podului peste Nistru de la Maiaki, lângă Palanca apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
CONTRASENS | Cristina Ciubotaru: Criticile Comisiei de la Veneția, temerile FMI și soarta PACCO # Ziua
Opinia extrem de critică a Comisiei de la Veneția față de intenția guvernării PAS de a lichida procuraturile specializate și de a crea în loc alta, denumită PACCO, dar și scepticismul pronunțat al reprezentanților Fondului Monetar Internațional în legătură cu așa-numitele reforme anticorupție au fost subiectele centrale ale ediției de astăzi a emisiunii Contrasens. Jurnaliștii […] Articolul CONTRASENS | Cristina Ciubotaru: Criticile Comisiei de la Veneția, temerile FMI și soarta PACCO apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
17:10
Datoriile față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, susține ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga # Ziua
Datoriile pe care statul le are față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, o soluție analizată de autorități pentru a sprijini sectorul agricol și a facilita accesul producătorilor la finanțare bancară. Anunțul a fost făcut de ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit ei, inițiativa aparține Ministerului Finanțelor și urmează […] Articolul Datoriile față de fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni de stat, susține ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
16:50
VIDEO | Imagini cu urmările atacului asupra infrastructurii energetice din Arciz, regiunea Odesa. Curentul ar putea reveni abia pe 26 decembrie # Ziua
Compania energetică ucraineană DTEK a prezentat imagini video care arată consecințele atacului rusesc asupra infrastructurii critice din orașul Arciz, din regiunea Odesa. Informația a fost făcută publică joi pe canalul de Telegram al companiei. „Arciz, toată Ucraina este alături de voi. Știm cât de greu este în aceste zile fără electricitate. Facem tot posibilul pentru […] Articolul VIDEO | Imagini cu urmările atacului asupra infrastructurii energetice din Arciz, regiunea Odesa. Curentul ar putea reveni abia pe 26 decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Zelenski: UE ar putea decide acordarea sprijinului financiar pentru Ucraina până la sfârșitul anului 2025 # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că partenerii europeni ar putea adopta o decizie privind sprijinul financiar pentru Ucraina până la sfârșitul anului 2025. Afirmația a fost făcută joi, 18 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, pe marginea summitului Uniunii Europene. Șeful statului ucrainean a precizat că a discutat cu premierul […] Articolul Zelenski: UE ar putea decide acordarea sprijinului financiar pentru Ucraina până la sfârșitul anului 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
16:00
Regiunea transnistreană a instituit stare de urgență în economie până în 17 ianuarie. Livrările de gaz vor fi limitate # Ziua
Autoritățile separatiste de la Tiraspol au instituit stare de urgență în economie în regiune pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată de așa-zisul soviet suprem, care a luat act astfel de decretul semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski. Documentul va intra în vigoare azi-seara, iar starea de urgență se va menține […] Articolul Regiunea transnistreană a instituit stare de urgență în economie până în 17 ianuarie. Livrările de gaz vor fi limitate apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | Proteste pentru libertatea presei în Lituania. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru apărarea radioteleviziunii publice # Ziua
Protestele împotriva presiunilor politice asupra radioteleviziunii publice lituaniene LRT au loc în Lituania, în ultimele săptămâni, unde mii de persoane au ieșit în stradă pentru a apăra independența mass-media. Cele mai recente manifestații au avut loc pe 17 decembrie, în fața Parlamentului de la Vilnius, relatează portalul LRT.lt. Potrivit organizatorilor, aproximativ 12.000 de persoane au […] Articolul VIDEO | Proteste pentru libertatea presei în Lituania. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru apărarea radioteleviziunii publice apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
VIDEO | Fermierii europeni, inclusiv din România, protestează împotriva acordului Mercosur. Ciocniri violente la Bruxelles, în ziua summitului UE # Ziua
Fermieri din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România, au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva acordului comercial UE–Mercosur, considerat o amenințare majoră pentru agricultura europeană. Manifestațiile au avut loc miercuri, 17 decembrie, în fața Parlamentului European din Strasbourg, și continuă joi, 18 decembrie, la Bruxelles, unde sunt așteptați aproximativ 10.000 de […] Articolul VIDEO | Fermierii europeni, inclusiv din România, protestează împotriva acordului Mercosur. Ciocniri violente la Bruxelles, în ziua summitului UE apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Nicușor Dan, despre extinderea UE: „Pentru moment, așa cum înțeleg, opoziția Ungariei față de Ucraina există” # Ziua
Opoziția Ungariei față de Ucraina există, a spus joi, înaintea reuniunii Consiliului European la care se va discuta inclusiv despre extinderea Uniunii Europene. Șeful statului român a fost întrebat dacă se va discuta și despre o eventuală decuplare a Ucrainei de Republica Moldova în ceea ce privește aderarea la UE. „Legat de extindere, după cum […] Articolul Nicușor Dan, despre extinderea UE: „Pentru moment, așa cum înțeleg, opoziția Ungariei față de Ucraina există” apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
EDITORIAL | Mesaj pentru cititorii și urmăritorii ZIUA, dar și pentru consumatorii de informație în general # Ziua
Acum o lună și ceva, am deschis un mic studio de producție video, pentru a diversifica și extinde oferta noastră mediatică, pentru a oferi publicului nostru și produs informațional în format video – emisiuni, interviuri, reportaje, opinii. Tot atunci, am creat și un canal de YouTube, asociat studioului ZIUA Media, unde urma să plasăm toate […] Articolul EDITORIAL | Mesaj pentru cititorii și urmăritorii ZIUA, dar și pentru consumatorii de informație în general apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
13:50
VIDEO | Estonia susține că trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul său. Însărcinatul cu afaceri al Rusiei, convocat la ministerul de Externe # Ziua
Un incident de frontieră a avut loc miercuri dimineață în nord-estul Estoniei, unde grăniceri ruși au traversat linia de control dintre Estonia și Rusia, în zona localității Vasknarva, pe râul Narva. Potrivit Poliției și Pazei de Frontieră din Estonia (PPA), înainte de ora 10:00, camerele de supraveghere au detectat deplasarea unei ambarcațiuni a grănicerilor ruși […] Articolul VIDEO | Estonia susține că trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul său. Însărcinatul cu afaceri al Rusiei, convocat la ministerul de Externe apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | Ministerul Justiției a creat un grup de lucru pentru „consolidarea luptei anticorupție” # Ziua
Ministerul Justiției a creat un grup de lucru format din reprezentanți ai instituțiilor și specialiștilor în domeniu, care va analiza eficiența cadrului legal și instituțional în combaterea corupției. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari. Potrivit lui, în ultimii ani, sistemul de justiție a trecut prin mai multe schimbări, iar „toate au avut […] Articolul VIDEO | Ministerul Justiției a creat un grup de lucru pentru „consolidarea luptei anticorupție” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Percheziții de amploare în România. Documente false din R. Moldova și Ucraina, folosite pentru obținerea pașaportului românesc # Ziua
Procurorii din România au efectuat joi aproximativ 40 de percheziții într-un amplu dosar penal care vizează dobândirea sau redobândirea frauduloasă a cetățeniei române, prin folosirea unor documente falsificate. Printre persoanele vizate se află avocați din Baroul București și funcționari publici ai Serviciului Stării Civile Sector 6. Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul General și citat […] Articolul Percheziții de amploare în România. Documente false din R. Moldova și Ucraina, folosite pentru obținerea pașaportului românesc apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Ministrul Agriculturii, acuzat de inacțiuni de opoziția parlamentară, care a depus o moțiune simplă împotriva demnitarului # Ziua
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, este acuzată de inacțiuni de opoziția parlamentară, care cheamă demnitarul la raport în legislativ. Împotriva politicilor ministerului a fost depusă o moțiune simplă, care a fost semnată de 42 de deputați. Potrivit șefului Comisiei parlamentare pentru agricultură, Serghei Ivanov, deputații din opoziție cer elaborarea unui pachet de măsuri și acțiuni […] Articolul Ministrul Agriculturii, acuzat de inacțiuni de opoziția parlamentară, care a depus o moțiune simplă împotriva demnitarului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
12:00
CEC va avea, în 2026, un buget de 151 de milioane de lei. Peste 40% reprezintă alocații pentru partide # Ziua
Comisia Electorală Centrală a aprobat bugetul instituției pentru 2026 în valoare de peste 151 de milioane de lei. Cea mai mare sumă, de peste 66 de milioane, este destinată finanțării partidelor, iar pentru funcționarea CEC sunt prevăzute peste 48 de milioane de lei. Proiectul bugetului prevede și alocații pentru activitatea consiliilor electorale, puțin peste 15 […] Articolul CEC va avea, în 2026, un buget de 151 de milioane de lei. Peste 40% reprezintă alocații pentru partide apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Summitul UE–Balcanii de Vest, marcat de absența Serbiei și de diviziuni privind extinderea Uniunii # Ziua
Pe 17 decembrie, liderii statelor din Balcanii de Vest aspirante la aderarea la Uniunea Europeană s-au întâlnit la Bruxelles cu conducerea UE. La discuții au participat, printre alții, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șefa diplomației europene, Kaja Kallas. La finalul reuniunii, Consiliul UE a adoptat așa-numita „Declarație de la Bruxelles”, în care […] Articolul Summitul UE–Balcanii de Vest, marcat de absența Serbiei și de diviziuni privind extinderea Uniunii apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Ursula von der Leyen la summitul UE: Două opțiuni pentru finanțarea Ucrainei. „Nu plecăm până nu asigurăm banii” # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană are nevoie de 137 de miliarde de euro pentru a susține Ucraina în următorii doi ani și că Bruxelles-ul nu va încheia summitul de astăzi fără o decizie clară privind finanțarea. „Vorbim despre 137 de miliarde de euro necesare. Este propria noastră estimare, […] Articolul Ursula von der Leyen la summitul UE: Două opțiuni pentru finanțarea Ucrainei. „Nu plecăm până nu asigurăm banii” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
FMI critică dur guvernarea petru modul în care sunt cheltuiți banii publici și cere fortificarea Procuraturii Anticorupție # Ziua
Experții Fondului Monetar Internațional (FMI) critică dur guvernarea de la Chișinău modul în care sunt cheltuiți și administrați banii publici în R. Moldova și au cerut autorităților să revină la reformele anticorupție și să desfășoare reforme bugetar-fiscale mai ample. În urma unei misiuni de analiză și discuții cu cei de la Chișinău, experții internaționali au […] Articolul FMI critică dur guvernarea petru modul în care sunt cheltuiți banii publici și cere fortificarea Procuraturii Anticorupție apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Uniunea Europeană încearcă să ajungă la un compromis de ultim moment pentru a salva un acord privind acordarea unui ajutor financiar crucial Ucrainei, în condițiile în care statele membre sunt profund divizate asupra modului de finanțare, relatează Politico. Discuțiile aveau loc ieri seară cu doar câteva ore înainte de summitul liderilor UE de joi, de […] Articolul UE, împărțită în „tabere opuse” înaintea summitului decisiv privind finanțarea Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
10:00
VIDEO | După 16 ani, podul peste Prut de la Cantemir a fost traversat de primul tren. Testul, făcut înainte de reluarea circulației pe acest segment # Ziua
Pe podul feroviar peste Prut „Cantemir – Fălciu” a avut loc prima testare, după lucrările de reabilitarea a infrastructurii în această zonă. Astfel, după o pauză de 16 ani, prima locomotivă a traversat din nou podul. „Testarea a avut drept scop verificarea stării tehnice a infrastructurii feroviare, precum și confirmarea funcționalității tronsonului recent reabilitat, inclusiv […] Articolul VIDEO | După 16 ani, podul peste Prut de la Cantemir a fost traversat de primul tren. Testul, făcut înainte de reluarea circulației pe acest segment apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Emisarul lui Putin, așteptat la Miami pentru discuții cu apropiații lui Trump privind planul de pace al SUA pentru Ucraina # Ziua
Emisarul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, este așteptat în acest weekend la Miami, unde va avea discuții cu emisarul Casei Albe Steve Witkoff și cu Jared Kushner, consilier al președintelui Donald Trump și ginerele acestuia, pe marginea planului american de încheiere a războiului din Ucraina, au declarat un oficial al Casei Albe și o […] Articolul Emisarul lui Putin, așteptat la Miami pentru discuții cu apropiații lui Trump privind planul de pace al SUA pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Românii îl cinstesc azi pe Daniil Sihastrul, unul dintre cei mai mari sfinți ai Neamului, sfetnic și duhovnic al Domnitorului Ștefan cel Mare # Ziua
Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe unul dintre cei mai mari sfinți, născuți pe pământ românesc, Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, mare dascăl al pustiei și povățuitor al călugărilor, duhovnicul și sfătuitorul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Acest sfânt al neamului nostru s-a născut într-o familie de oameni săraci de pe moșia mănăstirii Sfântul Nicolae din […] Articolul Românii îl cinstesc azi pe Daniil Sihastrul, unul dintre cei mai mari sfinți ai Neamului, sfetnic și duhovnic al Domnitorului Ștefan cel Mare apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
VIDEO | Trei morți în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra Rusiei. Un petrolier a luat foc în portul Rostov-pe-Don # Ziua
Trei persoane au murit în urma unor atacuri cu drone desfășurate în noaptea de 18 decembrie asupra portului Rostov-pe-Don și a unor zone rezidențiale din orașul Bataisk, situat la aproximativ 15 kilometri sud-est de Rostov, au anunțat autoritățile ruse. Potrivit guvernatorului regiunii Rostov, Iuri Sliusar, dronele ucrainene au lovit portul din Rostov-pe-Don, provocând un incendiu […] Articolul VIDEO | Trei morți în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra Rusiei. Un petrolier a luat foc în portul Rostov-pe-Don apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Trump a susținut un discurs către națiune, dar nu a anunțat război împotriva Venezuelei, contrar așteptărilor. A evitat subiectele Rusia și Ucraina # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut un discurs de 18 minute adresat națiunii americane, în care s-a concentrat aproape exclusiv pe teme interne și pe criticarea administrației precedente, fără a face vreo referire la Rusia, Ucraina sau Venezuela. În intervenția sa, Trump a afirmat că a „salvat economia Statelor Unite de la colaps”, susținând că […] Articolul Trump a susținut un discurs către națiune, dar nu a anunțat război împotriva Venezuelei, contrar așteptărilor. A evitat subiectele Rusia și Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:10
Keir Starmer îi cere lui Roman Abramovici să cedeze Ucrainei cele 2,5 miliarde de lire din vânzarea Chelsea sau va fi dat în judecată # Ziua
Premierul britanic Keir Starmer i-a transmis oligarhului rus Roman Abramovici un ultimatum, cerându-i să transfere 2,5 miliarde de lire sterline, obținute din vânzarea clubului Chelsea FC, către cauze umanitare destinate Ucrainei, în caz contrar urmând să se confrunte cu acțiuni în instanță. Starmer a declarat miercuri în Camera Comunelor că fondurile provenite din vânzarea clubului […] Articolul Keir Starmer îi cere lui Roman Abramovici să cedeze Ucrainei cele 2,5 miliarde de lire din vânzarea Chelsea sau va fi dat în judecată apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
O grupare de hackeri amenință că va face publice datele utilizatorilor premium ai site-ului Pornhub # Ziua
Gruparea de hackeri cunoscută sub numele „ShinyHunters” a anunțat că a intrat în posesia unor date aparținând utilizatorilor premium ai site-ului pentru adulți Pornhub și amenință că le va face publice dacă nu va primi o răscumpărare în Bitcoin, relatează Reuters. Deși amploarea exactă a breșei de securitate nu a putut fi stabilită imediat, hackerii […] Articolul O grupare de hackeri amenință că va face publice datele utilizatorilor premium ai site-ului Pornhub apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Cetățenii moldoveni vor putea cumpăra bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare # Ziua
Guvernul a aprobat un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate. Documentul include o serie de modificări și elemente noi menite să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor aflate în evidența Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit regulamentului, persoanele fizice sunt incluse în categoria subiecților care pot procura bunuri, în baza contractelor de vânzare-cumpărare, extinzând […] Articolul Cetățenii moldoveni vor putea cumpăra bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
18:00
Stare de urgență în Odesa în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice. Situația în unele zone este gravă # Ziua
Autoritățile ucrainene au instituit stare de urgență de nivel național în regiunea Odesa, în urma atacurilor repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice, care au provocat întreruperi masive de curent și au afectat grav viața populației. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, citat de RBC-Ucraina. Decizia a fost luată în cadrul […] Articolul Stare de urgență în Odesa în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice. Situația în unele zone este gravă apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Putin amenință cu ocuparea „pământurilor istorice” din Ucraina pe cale militară, dacă negocierile eșuează # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova va recurge la forța militară pentru a obține ceea ce numește „eliberarea pământurilor sale istorice” din Ucraina, în cazul în care negocierile de pace vor eșua. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței extinse a colegiului Ministerului rus al Apărării, relatează The Moscow Times. „Obiectivele operațiunii militare […] Articolul Putin amenință cu ocuparea „pământurilor istorice” din Ucraina pe cale militară, dacă negocierile eșuează apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
19 state UE, printre care şi România, cer Comisiei Europene să finanţeze „hub-uri de returnare” în afara UE # Ziua
19 state membre ale Uniunii Europene – printre care şi România – cer Comisiei Europene, într-un context de înăsprire evidentă a politicii UE în domeniul migraţiei, să aloce fonduri pentru crearea de centre de returnare a migranţilor situate în afara graniţelor UE, transmite miercuri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Pe 8 decembrie, miniştrii […] Articolul 19 state UE, printre care şi România, cer Comisiei Europene să finanţeze „hub-uri de returnare” în afara UE apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic anunță pentru această seară și prima parte a zilei de mâine, cod galben de ceață. Avertizarea va fi valabilă începând cu ora 17:00, până joi, la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 metri și mai puțin. Codul este valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Articolul Atenție la drum! Meteorologii anunță cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Vama Leușeni – Albița a fost închisă în această după-amiază. Activitatea postului a fost sistată din motive tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră din România. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că se întreprind măsuri pentru înlăturarea deficiențelor și să se intervine pentru a gestiona fluxul de călători. În aceste condiții, cetățenii […] Articolul Vama Leușeni a fost închisă din cauza unor deficiențe tehnice la sistemul informațional apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO 18+ | Tânăr din R. Moldova, arestat pentru omor după ce a înjunghiat mortal un barman în Italia # Ziua
O crimă extrem de violentă, surprinsă integral de camerele de supraveghere, a avut loc în localitatea Sarezzo, din provincia italiană Brescia, unde un barman a fost înjunghiat mortal chiar în fața barului în care lucra. Imaginile șocante au fost difuzate de postul public italian Tg1. Victima, Andrei Zakabluk, în vârstă de 55 de ani, cetățean […] Articolul VIDEO 18+ | Tânăr din R. Moldova, arestat pentru omor după ce a înjunghiat mortal un barman în Italia apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Premierul Munteanu s-a întâlnit cu o delegație a Fondul Monetar Internațional și „și-a exprimat interesul privind inițierea unui nou program cu FMI” # Ziua
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii de consultări în Republica Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie. În cadrul întrevederii au fost prezentate concluziile echipei de experți FMI și discutate „prioritățile de reformă care vor sprijini dezvoltarea economică a R. Moldova”. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit […] Articolul Premierul Munteanu s-a întâlnit cu o delegație a Fondul Monetar Internațional și „și-a exprimat interesul privind inițierea unui nou program cu FMI” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Ion Ceban acuză PAS că ar încerca să promoveze „discret” la Băcioi un proiect imobiliar pe o suprafață de 35 de hectare # Ziua
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, afirmă că autoritățile locale din comuna Băcioi, reprezentate de PAS, ar fi încercat să introducă suplimentar pe ordinea de zi a ședinței consiliului local un proiect imobiliar de proporții. Potrivit edilului, autorii inițiativei și-ar dori să promoveze proiectul fără o dezbatere publică reală. „Am în mână un proiect care […] Articolul VIDEO | Ion Ceban acuză PAS că ar încerca să promoveze „discret” la Băcioi un proiect imobiliar pe o suprafață de 35 de hectare apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Planul SUA-UE pentru Ucraina prevede o armată mai puternică, trupe europene pe teren și sprijin extins de informații din partea SUA # Ziua
Statele Unite și aliații europeni au conturat un plan amplu de securitate pentru Ucraina, menit să descurajeze o viitoare agresiune rusă după încheierea actualului război. Propunerea prevede consolidarea semnificativă a armatei ucrainene, desfășurarea de forțe europene pe teritoriul Ucrainei și un rol sporit al serviciilor de informații americane, potrivit unor oficiali familiarizați cu proiectele a […] Articolul Planul SUA-UE pentru Ucraina prevede o armată mai puternică, trupe europene pe teren și sprijin extins de informații din partea SUA apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
VIDEO | Dan Dungaciu, replică dură la adresa lui Igor Grosu, după ce șeful PAS a sugerat că românii ar fi o „minoritate etnică” în R. Moldova # Ziua
Mesajul liderului PAS, Igor Grosu, prin care a sugerat că românii din Republica Moldova ar fi o minoritate etnică, distinctă de majoritatea „moldovenenească”, a provocat nemulțumiri peste Prut. Profesorul Dan Dungaciu, ales recent în funcția de prim-vicepreședinte al AUR România, a acuzat conducerea de la Chișinău că duce aceeași politică de deznaționalizare inventată de ruși […] Articolul VIDEO | Dan Dungaciu, replică dură la adresa lui Igor Grosu, după ce șeful PAS a sugerat că românii ar fi o „minoritate etnică” în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Bloomberg: SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei, în cazul respingerii unui acord de pace privind Ucraina # Ziua
Statele Unite analizează introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Federației Ruse, pentru a spori presiunea asupra Moscovei în eventualitatea eșuării unui acord de pace cu Ucraina. Informația este relatată de Bloomberg, care citează surse din cadrul Casei Albe. Potrivit acestora, la Washington sunt pregătite măsuri ce vizează navele așa-numitei „flote fantomă”, […] Articolul Bloomberg: SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei, în cazul respingerii unui acord de pace privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Salariile profesorilor nu vor crește din ianuarie. Dan Perciun: Resursele sunt orientate prioritar în afaceri și infrastructură # Ziua
Profesorii și ceilalți angajați din educație nu vor avea majorări salariale la început de an. Ministrul Educației și cel al Finanțelor susțin că, în contextul adoptării Bugetului de stat pentru 2026, prioritar s-a decis orientarea resurselor în „afaceri, dezvoltarea economică și infrastructură”, iar o creștere a lefurilor pentru cadrele didactice va fi decisă abia în […] Articolul Salariile profesorilor nu vor crește din ianuarie. Dan Perciun: Resursele sunt orientate prioritar în afaceri și infrastructură apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Politico: Summit decisiv la Bruxelles. UE, sub presiune fără precedent din partea administrației Trump pentru finanțarea Ucrainei # Ziua
Liderii Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, într-un summit considerat decisiv pentru viitorul sprijin financiar acordat Ucrainei, pe fondul unor presiuni intense și fără precedent din partea administrației americane conduse de Donald Trump. Miza nu este doar finanțarea Kievului, ci și capacitatea UE de a rămâne unită într-un nou context geopolitic marcat de ingerințe […] Articolul Politico: Summit decisiv la Bruxelles. UE, sub presiune fără precedent din partea administrației Trump pentru finanțarea Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Guvernul a aprobat salariul minim pentru 2026 la valoarea de 6300 de lei. Sindicatele au cerut o majorare până la 8050 de lei # Ziua
Guvernul a aprobat azi salariul minim pentru anul viitor la valoarea de 6300 de lei, cu 800 de lei mai mult decât în 2025. Sindicatele au cerut anterior, însă, o majorare de 45 la sută până la valoarea de 8050 de lei, așa încât să fie acoperit mai masiv minimul de existență pentru familiile din […] Articolul Guvernul a aprobat salariul minim pentru 2026 la valoarea de 6300 de lei. Sindicatele au cerut o majorare până la 8050 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Proteste masive în Slovacia față de reformele judiciare promovate de guvernul Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept # Ziua
Mii de persoane au ieșit în stradă în mai multe orașe din Slovacia pentru a protesta față de reformele judiciare promovate de guvernul premierului Robert Fico, reforme pe care opoziția și criticii le consideră o amenințare directă la adresa statului de drept, transmite Reuters. Potrivit presei slovace, manifestanții au umplut o mare parte dintr-o piață […] Articolul Proteste masive în Slovacia față de reformele judiciare promovate de guvernul Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Noi amenzi pentru taximetrie ilegală. Inspectorii fiscali au organizat 39 de controale pe străzile Capitalei # Ziua
Noi controale pe străzile Capitalei împotriva taximetriștilor ilegali. Inspectorii fiscali și angajații Agenției Naționale Transport Auto au dat amenzi de aproximativ 36 de mii de lei în urma abaterilor depistate în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi. În total, săptămâna trecută, au fost organizate 39 de controale în urma cărora au fost stabilite șase cazuri […] Articolul Noi amenzi pentru taximetrie ilegală. Inspectorii fiscali au organizat 39 de controale pe străzile Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Prețul petrolului coboară sub 60 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor privind pacea în Ucraina # Ziua
Prețul petrolului european Brent a scăzut sub pragul de 60 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani, pe fondul avansării discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina și al posibilității reducerii restricțiilor de export impuse Rusiei. Tendința descendentă este alimentată și de așteptările piețelor privind un surplus de ofertă de țiței […] Articolul Prețul petrolului coboară sub 60 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor privind pacea în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Un bărbat din Ruseștii Noi, găsit mort în casa sa în urma unui incendiu provocat de o plită electrică # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, a fost găsit mort în casa sa, după ce în locuință a izbucnit un incendiu provocat de o plită electrică. Victima ar fi adormit cu aparatul lăsat inclus în apropierea sa. Potrivit IGSU, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a […] Articolul Un bărbat din Ruseștii Noi, găsit mort în casa sa în urma unui incendiu provocat de o plită electrică apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat oficial de uciderea părinților săi. Ar putea primi pedeapsa cu moartea # Ziua
Procurorii din Los Angeles au formulat acuzații oficiale de crimă împotriva lui Nick Reiner, fiul regizorului hollywoodian Rob Reiner și al soției sale, Michele Reiner, în legătură cu moartea acestora. Anunțul a fost făcut marți de procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman. Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, este acuzat de […] Articolul Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat oficial de uciderea părinților săi. Ar putea primi pedeapsa cu moartea apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Andrian Candu, fost președinte de Parlament, audiat azi în dosarul Plahotniuc. Fostul politician este al doilea martor al apărării # Ziua
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a revenit la Chișinău pentru a fi audiat în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, fostul său coleg în Partidul Democrat și naș de cununie. Andrian Candu este al doilea martor al apărării în dosarul în care Plahotniuc este învinuit de organizarea unui grup criminal ce ar fi […] Articolul Andrian Candu, fost președinte de Parlament, audiat azi în dosarul Plahotniuc. Fostul politician este al doilea martor al apărării apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
ATITUDINI | Cristina Ciubotaru: PACCO – un Frankenstein la cheremul puterii, fapt confirmat și de Comisia de la Veneția # Ziua
Opinia Comisiei de la Veneția, formulată împreună cu Directoratul General pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei (DGI), este una foarte clară și neobișnuit de tranșantă. Concluzia de fond este că obiectivele declarate ale proiectului – combaterea corupției, a criminalității organizate, a fraudării alegerilor și a amenințărilor hibride – nu sunt corelate cu lichidarea Procuraturii Anticorupție […] Articolul ATITUDINI | Cristina Ciubotaru: PACCO – un Frankenstein la cheremul puterii, fapt confirmat și de Comisia de la Veneția apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Trump anunță blocada totală a Venezuelei. Petrolierele nu mai pot intra sau ieși din țara sud-americană # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat introducerea unei „blocade complete și totale” asupra tuturor petrolierelor aflate sub sancțiuni care se îndreaptă spre Venezuela sau pleacă din această țară. Declarația a fost făcută într-un mesaj publicat pe rețeaua Truth Social. Potrivit lui Trump, Statele Unite au trimis în largul coastelor Venezuelei „cea mai mare armadă care […] Articolul Trump anunță blocada totală a Venezuelei. Petrolierele nu mai pot intra sau ieși din țara sud-americană apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
R. Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la UE, susține șeful comisiei parlamentare pentru integrare, Marcel Spatari # Ziua
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar progresul depinde de pregătirea internă și de realizarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, în cadrul unui interviu pentru IPN. Totodată, deputatul a explicat că decizia statelor membre privind […] Articolul R. Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la UE, susține șeful comisiei parlamentare pentru integrare, Marcel Spatari apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.