Revoltă în sistemul educațional. Peste 10 mii de cadre didactice au semnat o petiție prin care cer majorarea salariilor

Avizul Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO este unul foarte clar, iar guvernarea PAS fie nu înțelege mesajul transmis, fie se face că nu îl înțelege. Este opinia expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, fost director adjunct al CNA, exprimată la emisiunea Contrasens de la ZIUA.md. Ea a subliniat că documentul Comisiei de la Veneția descrie […]