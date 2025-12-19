Președinta interimară a Judecătoriei Orhei nu a trecut testul de integritate

14:10

Până la 5 000 de noi locuri de creșă urmează să fie create în anii 2026–2027, în cadrul unui program de extindere a serviciilor de îngrijire timpurie, pentru care vor fi alocate 385,7 milioane de lei. Inițiativa vizează extinderea grupelor existente, crearea unor grupe noi și, acolo unde este necesar, construcția de anexe pentru creșe.