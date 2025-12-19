Deputații PN au contestat la Curtea Constituțională legea privind camerele agricole: e abuzivă
Omniapres, 19 decembrie 2025 13:40
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și
Un mit istoric, spulberat la Chișinău: CNEJ a confirmat pentru istorici din Belarus că două „manuscrise din secolul XVII” sunt un fals modern # Omniapres
O expertiză judiciară complexă, realizată la Chișinău de Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ), a pus capăt unei controverse istorice apărute la Minsk. Verificările au fost efectuate la inițiativa părții belaruse, prin intermediul ambasadei din Republica Moldova, în sprijinul unor cercetători care analizau autenticitatea unor manuscrise atribuite unui personaj istoric din Belarus. Expertiza a fost
Trafic reluat parțial la vama Palanca, după atacul cu drone asupra podului Maiaki-Udobnoe # Omniapres
Traficul pe podul Maiaki-Udobnoe, de pe traseul Odesa–Reni, a fost reluat parțial luni, după ce circulația fusese sistată în urma atacului cu drone asupra infrastructurii din zonă. Potrivit Poliției de Frontieră, cu referire la datele transmise de autoritățile ucrainene, la ora 12:13 a fost permisă din nou traversarea podului Maiaki-Udobnoe (Ucraina) pentru toate tipurile de
VIDEO // Eșanu pune sub semnul întrebării justificarea arestului preventiv al lui Plahotniuc: „Nu am văzut să existe motive” # Omniapres
Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și membru al Comisiei de la Veneția, atrage atenția asupra unor pretinse abateri în măsura preventivă aplicată lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că societatea nu a primit „explicații clare" legate de motivarea arestului în cazul fostului lider al PDM. De asemenea, Eșanu califică drept inadmisibile declarațiile politicienilor prin care
VIDEO // Peste 300 de permise de conducere, anulate în 2025. Eșanu: „Frauda se mută la proba practică, dar ne adaptăm” # Omniapres
Agenția Servicii Publice a anulat, de la începutul acestui an, peste 300 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, cele mai multe nereguli fiind depistate la proba practică. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, care a declarat că instituția aplică „toleranță zero" față de corupție și că orice permis obținut
Carburanții se ieftinesc din nou: motorina coboară sub 19 lei, benzina atinge minimele ultimilor ani # Omniapres
Prețurile carburanților continuă să scadă pe piața din Republica Moldova, ajungând în ultimele săptămâni la niveluri semnificativ mai mici față de perioadele anterioare. Benzina s-a ieftinit cumulativ cu 1,07 lei per litru, iar motorina cu 2,24 lei per litru, ceea ce a dus la coborârea prețului motorinei standard sub pragul de 19 lei/litru, în timp
Escrocherii în serie cu „ruda în accident”: patru bărbați, condamnați la ani grei de închisoare # Omniapres
Patru membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema de escrocherie cunoscută drept „ruda implicată în accident", au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani. Sentința a fost pronunțată ca urmare a unui dosar instrumentat de Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești. Potrivit rechizitoriului, inculpații și-au împărțit rolurile în cadrul
VIDEO// Marta Kos: Moldova nu poate fi separată de Ucraina în negocierile de aderare la UE # Omniapres
Republica Moldova a făcut pași importanți în procesul de aderare la Uniunea Europeană, însă parcursul său nu poate fi separat, în această etapă, de negocierile purtate cu Ucraina. Declarațiile au fost făcute de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, într-o emisiune la Pro TV, în contextul discuțiilor recente de la nivel european privind extinderea UE.
Peste 15 tone de verdețuri și ceai contaminate, oprite la frontieră: pesticide peste limitele admise # Omniapres
Peste 15 tone de produse alimentare de import – mărar, pătrunjel și ceai negru – au fost blocate și distruse la punctul de trecere a frontierei Leușeni, după ce analizele de laborator au arătat depășiri periculoase ale limitelor maxime admise de pesticide. Este vorba despre 7.500 de kilograme de mărar, 7.500 de kilograme de pătrunjel
Patru fracțiuni parlamentare au contestat la Curtea Constituțională numirea emisarilor speciali # Omniapres
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că liderii a patru fracțiuni parlamentare au depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care solicită declararea neconstituționalității decretelor prezidențiale privind numirea lui Nicolae Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Potrivit lui Dodon, sesizarea a fost semnată de reprezentanții fracțiunilor PSRM, PCRM, „Democrația
Cetățeni ucraineni adăpostiți într-o tabără mobilă la Palanca, după bombardarea podului peste Nistru # Omniapres
O tabără mobilă pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni blocați temporar la frontieră a fost operaționalizată în localitatea Palanca, după ce traversarea spre Ucraina a fost limitată în urma deteriorării situației de securitate din regiune. Tabăra este gestionată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), și este destinată persoanelor
Poliția de Frontieră anunță că traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată în dimineața zilei de vineri, la ora 04:10, în urma unui nou atac cu drone, potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene. Pentru a asigura siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau în direcția Odesa sunt redirecționate și întoarse pe teritoriul Republicii
Lucrurile încep să se miște mai repede, blocajele se risipesc, iar ajutorul vine exact de unde avem nevoie. Este o zi bună pentru rezolvări practice, pentru clarificări financiare și pentru a intra în atmosfera sărbătorilor cu mai multă liniște și siguranță. SĂGETĂTOR Se rezolvă pe repede-nainte tot felul de lucruri, din cele care v-au ținut
Ion Creangă a fost eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului, poziție din care a fost suspendat, după reținerea din iulie 2024, în dosarul de trădare de patrie. Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului a precizat pentru IPN că Ion Creangă a fost eliberat din funcție pe 11 decembrie în legătură
VIDEO // Momentul în care drona explodează pe podul de peste Nistru, pe traseul Odesa–Reni # Omniapres
Un atac aerian cu drone a dus, joi după-amiază, la suspendarea circulației pe podul de pe traseul Odesa–Reni, în apropierea localității Maiaki-Udobnoe, din regiunea Odesa. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:00, când drone care transportau încărcături explozive au lovit podul ce asigură traversarea râului Nistru. Autoritățile ucrainene au sistat imediat traficul pe pod, iar
VIDEO // Bruxelles paralizat de protestul fermierilor europeni: tractoare, gaze lacrimogene și arestări # Omniapres
Bruxelles-ul a fost joi, 18 decembrie, scena unor proteste de amploare ale fermierilor europeni, care au degenerat în violențe chiar în ziua desfășurării summitului Uniunii Europene. Aproximativ 10.000 de agricultori din peste 40 de organizații ale statelor membre au ieșit în stradă cu sute de tractoare pentru a denunța politica agricolă a UE și acordul
VIDEO // Șeful CSP: reorganizarea și vettingul ar putea lăsa peste 50 de funcții de procuror vacante # Omniapres
Republica Moldova ar putea înregistra peste 50 de funcții vacante de procuror în anul 2026, pe fondul reorganizării Procuraturii și al finalizării procedurilor de evaluare și concurs. Informația a fost prezentată de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, în contextul stadiului actual al reformei sistemului procurorial. Potrivit lui Obadă, lipsa colegiilor de disciplină,
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de cinci ani. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat de 58 de deputați. Ulterior, Uliana Bădărău a depus jurământul în plenul Parlamentului. Candidatura Ulianei Bădărău a fost propusă de președintele Curții de Conturi, ca urmare
Regiunea transnistreană va intra, pentru următoarele 30 de zile, sub regim de urgență economică, ca urmare a agravării situației energetice și a reducerii livrărilor de gaze naturale. Decizia a fost luată după ce așa-numitul Soviet Suprem de la Tiraspol a aprobat, într-o ședință extraordinară, decretul semnat de liderul administrației separatiste, Vadim Krasnoselski. Potrivit autorităților de
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea verifica angajatorii fără avertisment prealabil # Omniapres
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificare prealabilă, după ce Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, proiectul de lege care reglementează un nou mecanism de control de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost susținută de 56 de deputați. Modificările aprobate
Drumul de ocolire al orașului Vulcănești, deschis după o investiție de peste 20 de milioane de euro # Omniapres
Drumul de ocolire al orașului Vulcănești a fost deschis oficial circulației, după finalizarea unui proiect de infrastructură în valoare de peste 20 de milioane de euro. Noua arteră rutieră permite redirecționarea traficului de mare tonaj în afara localității, ceea ce, potrivit autorităților, va reduce poluarea, zgomotul și uzura infrastructurii urbane. La evenimentul de inaugurare, ministrul
Consultantul social media Matt Navarra a descoperit că Meta testează mutarea sub paywall a postării link-urilor pe Facebook. Acesta a primit un mesaj prin care este informat că nu poate posta pe Facebook decât două link-uri pe lună și că, dacă vrea să posteze mai multe link-uri, trebuie să se aboneze. Abonarea presupune contractarea Meta
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate" Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale
VIDEO // Percheziții ample în România într-un dosar de cetățenie: printre beneficiari, moldoveni # Omniapres
Mai mulți moldoveni apar printre beneficiarii unor scheme investigate de autoritățile române privind obținerea frauduloasă a cetățeniei române, în urma unor percheziții ample desfășurate de Parchetul General al României. Procurorii au efectuat joi aproape 40 de percheziții într-un dosar ce vizează falsificarea actelor de stare civilă folosite la redobândirea sau acordarea cetățeniei. Ancheta privește modul
Opoziția a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii. Inițiativa, prezentată de Serghei Ivanov # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, a prezentat în plenul Parlamentului o moțiune simplă împotriva politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de Ludmila Catlabuga. Inițiativa a fost susținută prin semnături de 42 de deputați ai opoziției, din mai multe fracțiuni parlamentare. Autorii moțiunii acuză
Dubiile legate de bunurile folosite de judecătorul Ana Cucerescu sunt tot mai accentuate. Aceasta a primit și o mașină înregistrată pe numele tatălui său # Omniapres
După ce în presă a fost publicat articolul despre apartamentul în care locuiește Ana Cucerescu, înregistrat pe numele mamei acesteia, iar discuțiile despre acest imobil ar fi fost purtate cu Natalia Politov-Cangaș, martor în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în ședința de miercuri, 17
VIDEO // Igor Dodon, despre negocierile cu UE: „Nu vor începe anul acesta. Ne-au legat artificial de Ucraina” # Omniapres
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că Uniunea Europeană nu intenționează să lanseze negocierile de aderare cu Republica Moldova până la sfârșitul acestui an. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, în care Dodon a comentat perspectivele parcursului european al țării. „De la Bruxelles a venit un semnal foarte clar: până […] The post VIDEO // Igor Dodon, despre negocierile cu UE: „Nu vor începe anul acesta. Ne-au legat artificial de Ucraina” appeared first on Omniapres.
Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să acţioneze pe două căi pentru a-şi asigura securitatea # Omniapres
Irina Vlah, liderul partidului „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune că Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională ce se va discuta ca şi condiţie obligatorie pentru încetarea focului în Ucraina. De asemenea, ea reiterează ideea că Republica Moldova trebuie să ceară […] The post Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să acţioneze pe două căi pentru a-şi asigura securitatea appeared first on Omniapres.
Un deputat al Partidului Nostru cere plafon mai mic pentru salariile șefilor de la ANRE, CNPF și ANRCETI # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, a cerut o reducere mai consistentă a salariilor conducerii unor autorități de reglementare, precum ANRE, CNPF și ANRCETI, precizând că plafonarea propusă de PAS este insuficientă. În cadrul ședinței comisiei, Cuiumju a dat exemplul unui director care câștigă în prezent peste 125 de […] The post Un deputat al Partidului Nostru cere plafon mai mic pentru salariile șefilor de la ANRE, CNPF și ANRCETI appeared first on Omniapres.
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a comentat public avansarea în grad a soțului său, Arcadie Catlabuga, șeful Inspectoratului Național de Investigații, care a primit gradul special de chestor – cel mai înalt rang din ierarhia Poliției. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. Întrebată dacă promovarea acestuia are […] The post VIDEO // Ludmila Catlabuga, despre avansarea soțului său: „O are pe bune merite” appeared first on Omniapres.
Alexandru Munteanu merge în Găgăuzia: va avea întâlniri cu autoritățile și antreprenorii # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. De asemenea, Prim-ministrul […] The post Alexandru Munteanu merge în Găgăuzia: va avea întâlniri cu autoritățile și antreprenorii appeared first on Omniapres.
„I dare you, PAS!”: Elena Dragalin reacționează după avizul Comisiei de la Veneția privind PACCO # Omniapres
Elena Dragalin, mama fostei procuroare-șefe anticorupție Veronica Dragalin, a reacționat după avizul critic emis de Comisia de la Veneția privind proiectul de lege pentru crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO). Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta a pus sub semnul întrebării modul în care guvernarea PAS va gestiona reforma, în contextul recomandărilor […] The post „I dare you, PAS!”: Elena Dragalin reacționează după avizul Comisiei de la Veneția privind PACCO appeared first on Omniapres.
VIDEO// „Nu ne lasă Rusia de capul nostru”: motivul invocat de Grosu pentru revenirea lui Recean # Omniapres
Revenirea lui Dorin Recean în viața publică, la scurt timp după ce anunțase că se retrage definitiv din politică, a stârnit întrebări și controverse. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține însă că decizia a fost una necesară, dictată de contextul regional complicat și de nevoia Republicii Moldova de experiență în domeniul securității și al gestionării crizelor. […] The post VIDEO// „Nu ne lasă Rusia de capul nostru”: motivul invocat de Grosu pentru revenirea lui Recean appeared first on Omniapres.
Finalul de an vine cu mișcări concrete: se discută oferte, se recuperează bani, se fac planuri pentru investiții și schimbări majore. Este o zi pragmatică, în care munca, negocierile și organizarea financiară pot aduce rezultate vizibile, dacă știm ce vrem și nu amânăm deciziile. SĂGETĂTOR O să dați zor să vă achitați de obligațiile de […] The post Horoscop 18 decembrie 2025. Ziua în care banii și deciziile importante ies la suprafață appeared first on Omniapres.
VIDEO // Crimă în Italia: un cetățean moldovean, arestat după ce a înjunghiat mortal un barman # Omniapres
Un bărbat de 32 de ani din Republica Moldova a fost arestat în Italia, fiind acuzat de omor calificat, după un incident violent produs în localitatea Sarezzo, din regiunea Lombardia. Victima, un bărbat de 55 de ani, a decedat la spital din cauza rănilor grave provocate de un cuțit. Potrivit presei italiene, tragedia s-a produs […] The post VIDEO // Crimă în Italia: un cetățean moldovean, arestat după ce a înjunghiat mortal un barman appeared first on Omniapres.
Deputatul PAS, Maxim Potîrniche, despre funcția lui Dorin Recean: ”Risc să arăt penibil” # Omniapres
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, a declarat că nu poate explica ce presupune funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență al șefei statului, ocupată de fostul prim-ministru Dorin Recean, menționând că nu este specialist în acest domeniu. Declarațiile au fost făcute de Maxim Potîrniche în cadrul unei emisiuni de la Unimedia.info, unde […] The post Deputatul PAS, Maxim Potîrniche, despre funcția lui Dorin Recean: ”Risc să arăt penibil” appeared first on Omniapres.
Fondul Monetar Internațional a analizat îndeaproape demiterea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, precum și plecarea șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, fără ca aceste evenimente să blocheze cooperarea cu autoritățile de la Chișinău. Precizarea a fost făcută de șefa misiunii FMI pentru Republica Moldova, Alina Iancu, întrebată dacă aceste evoluții au generat reticență din […] The post FMI a analizat demiterea lui Octavian Armașu și plecarea Veronicăi Dragalin appeared first on Omniapres.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit avertizării, pe arii extinse se va semnala ceață densă, cu vizibilitatea redusă până la 200 de metri și mai puțin. Fenomenul va afecta circulația rutieră și poate crea dificultăți în trafic. Avertizarea intră în […] The post Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării appeared first on Omniapres.
Creditele acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” nu se vor scumpi în anul 2026, după ce Ministerul Finanțelor a propus menținerea marjei maxime aplicate de bănci la nivelul de până la 3% anual. Potrivit proiectului de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor, băncile participante la program nu vor putea aplica o marjă mai mare […] The post Creditele „Prima casă” nu se vor scumpi în 2026: marja maximă rămâne la 3% appeared first on Omniapres.
Inițiativa lui Usatîi de a extinde plățile în numerar până la 250 mii de euro, susținută condiționat de o comisie parlamentară # Omniapres
Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde a acordat aviz condiționat proiectului de lege elaborat și înregistrat de fracțiunea Partidului Nostru, inițiat de Renato Usatîi, care prevede posibilitatea efectuării plăților în numerar la procurarea bunurilor imobile și mobile în limita a 300 de salarii medii pe economie, echivalentul a aproximativ 250.000 de euro. Proiectul […] The post Inițiativa lui Usatîi de a extinde plățile în numerar până la 250 mii de euro, susținută condiționat de o comisie parlamentară appeared first on Omniapres.
Primăria Băcioi respinge acuzațiile lui Ion Ceban privind „proiectul imobiliar ascuns”: ”Corespunde legislației” # Omniapres
Primăria comunei Băcioi respinge acuzațiile lansate de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, potrivit cărora un proiect imobiliar de amploare ar fi fost introdus „pe ascuns” pe ordinea de zi a Consiliului Local, fără o dezbatere publică reală. Autoritățile locale susțin că Planul Urbanistic Zonal (PUZ) vizat este rezultatul unui proces urbanistic început cu aproape un […] The post Primăria Băcioi respinge acuzațiile lui Ion Ceban privind „proiectul imobiliar ascuns”: ”Corespunde legislației” appeared first on Omniapres.
Prețurile la carburanți continuă să scadă, iar motorina se apropie de pragul de 19 lei pentru un litru. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru ziua de 18 decembrie noile prețuri maxime de referință la produsele petroliere principale, stabilite în contextul evoluțiilor de pe piețele internaționale. Astfel, un litru de benzină A95 va […] The post Carburanții se ieftinesc din nou: motorina se apropie de 19 lei pe litru appeared first on Omniapres.
Propunerile PN pentru bugetul 2026: creșterea salariilor în educație, susținerea fermierilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților # Omniapres
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea Partidului […] The post Propunerile PN pentru bugetul 2026: creșterea salariilor în educație, susținerea fermierilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților appeared first on Omniapres.
Șaisprezece artiști au obținut calificarea în finala Selecției Naționale Eurovision 2026, competiția care va desemna reprezentantul Republicii Moldova la concursul european. Lista finaliștilor a fost făcută publică de televiziunea națională în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, după desfășurarea audițiilor live. În finală s-au calificat Sasha Flowers cu piesa „We Fight Till the End”, Evghenii Avramov & […] The post Finala Selecției Naționale Eurovision 2026: lista celor 16 artiști calificați appeared first on Omniapres.
Până la 5 000 de noi locuri de creșă urmează să fie create în anii 2026–2027, în cadrul unui program de extindere a serviciilor de îngrijire timpurie, pentru care vor fi alocate 385,7 milioane de lei. Inițiativa vizează extinderea grupelor existente, crearea unor grupe noi și, acolo unde este necesar, construcția de anexe pentru creșe. […] The post Până la 5 000 de noi locuri de creșă vor fi create în următorii doi ani appeared first on Omniapres.
VIDEO // „Alo, bună ziua”: momentul în care ministrul Energiei evită presa, simulând o convorbire telefonică # Omniapres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a evitat dialogul cu presa, mimând o convorbire telefonică în momentul în care a fost abordat pentru declarații. Incidentul a fost surprins pe video, iar imaginile arată că telefonul ministrului nu a sunat și nu a recepționat niciun apel în acel moment. Potrivit secvențelor publicate, Dorin Junghietu, observând prezența jurnaliștilor, a […] The post VIDEO // „Alo, bună ziua”: momentul în care ministrul Energiei evită presa, simulând o convorbire telefonică appeared first on Omniapres.
Chiveri despre criza energetică: UE este gata să ofere sprijin, dar Tiraspolul trebuie să accepte condițiile # Omniapres
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit oficialului, situația de urgență nu este una nouă, fiind instituită și în perioadele anterioare, inclusiv la sfârșitul anilor 2024–2025, iar riscul […] The post Chiveri despre criza energetică: UE este gata să ofere sprijin, dar Tiraspolul trebuie să accepte condițiile appeared first on Omniapres.
Un bărbat a decedat în urma încălcării regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice. Cazul a fost înregistrat în după-amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o locuință din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor, în interiorul casei s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La fața locului, […] The post Incendiu într-o locuință din Ialoveni: un bărbat de 65 de ani a decedat appeared first on Omniapres.
Reguli noi pentru vânzarea bunurilor confiscate: persoane fizice, incluse printre cumpărători # Omniapres
Bunurile confiscate aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat vor putea fi valorificate mai rapid și în condiții mai clare, după aprobarea unui nou regulament care vizează eficientizarea administrării și comercializării acestora. Documentul introduce mai multe elemente de noutate menite să accelereze procesul de valorificare, inclusiv extinderea cercului de potențiali cumpărători. Astfel, persoanele fizice sunt […] The post Reguli noi pentru vânzarea bunurilor confiscate: persoane fizice, incluse printre cumpărători appeared first on Omniapres.
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și […] The post Salariul minim urcă cu 15% în 2026, iar salariul mediu ajunge la 17 400 lei appeared first on Omniapres.
