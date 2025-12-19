Cetățeni ucraineni adăpostiți într-o tabără mobilă la Palanca, după bombardarea podului peste Nistru

09:10

Din 1 iulie 2026, coletele comandate din afara Republicii Moldova ar putea fi taxate după un nou mecanism, analizat în prezent de Ministerul Finanțelor. Ministrul Andrian Gavriliță a declarat că autoritățile examinează mai multe opțiuni pentru perceperea drepturilor de import, inclusiv evitarea unei taxe fixe uniforme, care ar fi inechitabilă pentru consumatori. „Nu cred că […]