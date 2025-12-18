Mai mult timp pentru proprietari: termenul de înregistrare a caselor, extins cu doi ani
Omniapres, 18 decembrie 2025 14:10
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale […] The post Mai mult timp pentru proprietari: termenul de înregistrare a caselor, extins cu doi ani appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
14:10
Acum 2 ore
13:30
VIDEO // Percheziții ample în România într-un dosar de cetățenie: printre beneficiari, moldoveni # Omniapres
Mai mulți moldoveni apar printre beneficiarii unor scheme investigate de autoritățile române privind obținerea frauduloasă a cetățeniei române, în urma unor percheziții ample desfășurate de Parchetul General al României. Procurorii au efectuat joi aproape 40 de percheziții într-un dosar ce vizează falsificarea actelor de stare civilă folosite la redobândirea sau acordarea cetățeniei. Ancheta privește modul […] The post VIDEO // Percheziții ample în România într-un dosar de cetățenie: printre beneficiari, moldoveni appeared first on Omniapres.
13:10
Opoziția a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii. Inițiativa, prezentată de Serghei Ivanov # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, a prezentat în plenul Parlamentului o moțiune simplă împotriva politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de Ludmila Catlabuga. Inițiativa a fost susținută prin semnături de 42 de deputați ai opoziției, din mai multe fracțiuni parlamentare. Autorii moțiunii acuză […] The post Opoziția a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii. Inițiativa, prezentată de Serghei Ivanov appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
12:20
Dubiile legate de bunurile folosite de judecătorul Ana Cucerescu sunt tot mai accentuate. Aceasta a primit și o mașină înregistrată pe numele tatălui său # Omniapres
După ce în presă a fost publicat articolul despre apartamentul în care locuiește Ana Cucerescu, înregistrat pe numele mamei acesteia, iar discuțiile despre acest imobil ar fi fost purtate cu Natalia Politov-Cangaș, martor în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în ședința de miercuri, 17 decembrie 2025, judecătorul a citit o declarație potrivit căreia nu ar fi […] The post Dubiile legate de bunurile folosite de judecătorul Ana Cucerescu sunt tot mai accentuate. Aceasta a primit și o mașină înregistrată pe numele tatălui său appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Igor Dodon, despre negocierile cu UE: „Nu vor începe anul acesta. Ne-au legat artificial de Ucraina” # Omniapres
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că Uniunea Europeană nu intenționează să lanseze negocierile de aderare cu Republica Moldova până la sfârșitul acestui an. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, în care Dodon a comentat perspectivele parcursului european al țării. „De la Bruxelles a venit un semnal foarte clar: până […] The post VIDEO // Igor Dodon, despre negocierile cu UE: „Nu vor începe anul acesta. Ne-au legat artificial de Ucraina” appeared first on Omniapres.
11:20
Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să acţioneze pe două căi pentru a-şi asigura securitatea # Omniapres
Irina Vlah, liderul partidului „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune că Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională ce se va discuta ca şi condiţie obligatorie pentru încetarea focului în Ucraina. De asemenea, ea reiterează ideea că Republica Moldova trebuie să ceară […] The post Irina Vlah: Republica Moldova trebuie să acţioneze pe două căi pentru a-şi asigura securitatea appeared first on Omniapres.
11:10
Un deputat al Partidului Nostru cere plafon mai mic pentru salariile șefilor de la ANRE, CNPF și ANRCETI # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, a cerut o reducere mai consistentă a salariilor conducerii unor autorități de reglementare, precum ANRE, CNPF și ANRCETI, precizând că plafonarea propusă de PAS este insuficientă. În cadrul ședinței comisiei, Cuiumju a dat exemplul unui director care câștigă în prezent peste 125 de […] The post Un deputat al Partidului Nostru cere plafon mai mic pentru salariile șefilor de la ANRE, CNPF și ANRCETI appeared first on Omniapres.
10:40
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a comentat public avansarea în grad a soțului său, Arcadie Catlabuga, șeful Inspectoratului Național de Investigații, care a primit gradul special de chestor – cel mai înalt rang din ierarhia Poliției. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. Întrebată dacă promovarea acestuia are […] The post VIDEO // Ludmila Catlabuga, despre avansarea soțului său: „O are pe bune merite” appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
10:10
Alexandru Munteanu merge în Găgăuzia: va avea întâlniri cu autoritățile și antreprenorii # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. De asemenea, Prim-ministrul […] The post Alexandru Munteanu merge în Găgăuzia: va avea întâlniri cu autoritățile și antreprenorii appeared first on Omniapres.
09:40
„I dare you, PAS!”: Elena Dragalin reacționează după avizul Comisiei de la Veneția privind PACCO # Omniapres
Elena Dragalin, mama fostei procuroare-șefe anticorupție Veronica Dragalin, a reacționat după avizul critic emis de Comisia de la Veneția privind proiectul de lege pentru crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO). Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta a pus sub semnul întrebării modul în care guvernarea PAS va gestiona reforma, în contextul recomandărilor […] The post „I dare you, PAS!”: Elena Dragalin reacționează după avizul Comisiei de la Veneția privind PACCO appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO// „Nu ne lasă Rusia de capul nostru”: motivul invocat de Grosu pentru revenirea lui Recean # Omniapres
Revenirea lui Dorin Recean în viața publică, la scurt timp după ce anunțase că se retrage definitiv din politică, a stârnit întrebări și controverse. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține însă că decizia a fost una necesară, dictată de contextul regional complicat și de nevoia Republicii Moldova de experiență în domeniul securității și al gestionării crizelor. […] The post VIDEO// „Nu ne lasă Rusia de capul nostru”: motivul invocat de Grosu pentru revenirea lui Recean appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Finalul de an vine cu mișcări concrete: se discută oferte, se recuperează bani, se fac planuri pentru investiții și schimbări majore. Este o zi pragmatică, în care munca, negocierile și organizarea financiară pot aduce rezultate vizibile, dacă știm ce vrem și nu amânăm deciziile. SĂGETĂTOR O să dați zor să vă achitați de obligațiile de […] The post Horoscop 18 decembrie 2025. Ziua în care banii și deciziile importante ies la suprafață appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:40
VIDEO // Crimă în Italia: un cetățean moldovean, arestat după ce a înjunghiat mortal un barman # Omniapres
Un bărbat de 32 de ani din Republica Moldova a fost arestat în Italia, fiind acuzat de omor calificat, după un incident violent produs în localitatea Sarezzo, din regiunea Lombardia. Victima, un bărbat de 55 de ani, a decedat la spital din cauza rănilor grave provocate de un cuțit. Potrivit presei italiene, tragedia s-a produs […] The post VIDEO // Crimă în Italia: un cetățean moldovean, arestat după ce a înjunghiat mortal un barman appeared first on Omniapres.
18:10
Deputatul PAS, Maxim Potîrniche, despre funcția lui Dorin Recean: ”Risc să arăt penibil” # Omniapres
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, a declarat că nu poate explica ce presupune funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență al șefei statului, ocupată de fostul prim-ministru Dorin Recean, menționând că nu este specialist în acest domeniu. Declarațiile au fost făcute de Maxim Potîrniche în cadrul unei emisiuni de la Unimedia.info, unde […] The post Deputatul PAS, Maxim Potîrniche, despre funcția lui Dorin Recean: ”Risc să arăt penibil” appeared first on Omniapres.
17:40
Fondul Monetar Internațional a analizat îndeaproape demiterea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, precum și plecarea șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, fără ca aceste evenimente să blocheze cooperarea cu autoritățile de la Chișinău. Precizarea a fost făcută de șefa misiunii FMI pentru Republica Moldova, Alina Iancu, întrebată dacă aceste evoluții au generat reticență din […] The post FMI a analizat demiterea lui Octavian Armașu și plecarea Veronicăi Dragalin appeared first on Omniapres.
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit avertizării, pe arii extinse se va semnala ceață densă, cu vizibilitatea redusă până la 200 de metri și mai puțin. Fenomenul va afecta circulația rutieră și poate crea dificultăți în trafic. Avertizarea intră în […] The post Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării appeared first on Omniapres.
16:40
Creditele acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” nu se vor scumpi în anul 2026, după ce Ministerul Finanțelor a propus menținerea marjei maxime aplicate de bănci la nivelul de până la 3% anual. Potrivit proiectului de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor, băncile participante la program nu vor putea aplica o marjă mai mare […] The post Creditele „Prima casă” nu se vor scumpi în 2026: marja maximă rămâne la 3% appeared first on Omniapres.
16:40
Inițiativa lui Usatîi de a extinde plățile în numerar până la 250 mii de euro, susținută condiționat de o comisie parlamentară # Omniapres
Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde a acordat aviz condiționat proiectului de lege elaborat și înregistrat de fracțiunea Partidului Nostru, inițiat de Renato Usatîi, care prevede posibilitatea efectuării plăților în numerar la procurarea bunurilor imobile și mobile în limita a 300 de salarii medii pe economie, echivalentul a aproximativ 250.000 de euro. Proiectul […] The post Inițiativa lui Usatîi de a extinde plățile în numerar până la 250 mii de euro, susținută condiționat de o comisie parlamentară appeared first on Omniapres.
16:10
Primăria Băcioi respinge acuzațiile lui Ion Ceban privind „proiectul imobiliar ascuns”: ”Corespunde legislației” # Omniapres
Primăria comunei Băcioi respinge acuzațiile lansate de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, potrivit cărora un proiect imobiliar de amploare ar fi fost introdus „pe ascuns” pe ordinea de zi a Consiliului Local, fără o dezbatere publică reală. Autoritățile locale susțin că Planul Urbanistic Zonal (PUZ) vizat este rezultatul unui proces urbanistic început cu aproape un […] The post Primăria Băcioi respinge acuzațiile lui Ion Ceban privind „proiectul imobiliar ascuns”: ”Corespunde legislației” appeared first on Omniapres.
15:40
Prețurile la carburanți continuă să scadă, iar motorina se apropie de pragul de 19 lei pentru un litru. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru ziua de 18 decembrie noile prețuri maxime de referință la produsele petroliere principale, stabilite în contextul evoluțiilor de pe piețele internaționale. Astfel, un litru de benzină A95 va […] The post Carburanții se ieftinesc din nou: motorina se apropie de 19 lei pe litru appeared first on Omniapres.
15:10
Propunerile PN pentru bugetul 2026: creșterea salariilor în educație, susținerea fermierilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților # Omniapres
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea Partidului […] The post Propunerile PN pentru bugetul 2026: creșterea salariilor în educație, susținerea fermierilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților appeared first on Omniapres.
Ieri
14:30
Șaisprezece artiști au obținut calificarea în finala Selecției Naționale Eurovision 2026, competiția care va desemna reprezentantul Republicii Moldova la concursul european. Lista finaliștilor a fost făcută publică de televiziunea națională în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, după desfășurarea audițiilor live. În finală s-au calificat Sasha Flowers cu piesa „We Fight Till the End”, Evghenii Avramov & […] The post Finala Selecției Naționale Eurovision 2026: lista celor 16 artiști calificați appeared first on Omniapres.
14:10
Până la 5 000 de noi locuri de creșă urmează să fie create în anii 2026–2027, în cadrul unui program de extindere a serviciilor de îngrijire timpurie, pentru care vor fi alocate 385,7 milioane de lei. Inițiativa vizează extinderea grupelor existente, crearea unor grupe noi și, acolo unde este necesar, construcția de anexe pentru creșe. […] The post Până la 5 000 de noi locuri de creșă vor fi create în următorii doi ani appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // „Alo, bună ziua”: momentul în care ministrul Energiei evită presa, simulând o convorbire telefonică # Omniapres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a evitat dialogul cu presa, mimând o convorbire telefonică în momentul în care a fost abordat pentru declarații. Incidentul a fost surprins pe video, iar imaginile arată că telefonul ministrului nu a sunat și nu a recepționat niciun apel în acel moment. Potrivit secvențelor publicate, Dorin Junghietu, observând prezența jurnaliștilor, a […] The post VIDEO // „Alo, bună ziua”: momentul în care ministrul Energiei evită presa, simulând o convorbire telefonică appeared first on Omniapres.
13:10
Chiveri despre criza energetică: UE este gata să ofere sprijin, dar Tiraspolul trebuie să accepte condițiile # Omniapres
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit oficialului, situația de urgență nu este una nouă, fiind instituită și în perioadele anterioare, inclusiv la sfârșitul anilor 2024–2025, iar riscul […] The post Chiveri despre criza energetică: UE este gata să ofere sprijin, dar Tiraspolul trebuie să accepte condițiile appeared first on Omniapres.
12:50
Un bărbat a decedat în urma încălcării regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice. Cazul a fost înregistrat în după-amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o locuință din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor, în interiorul casei s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La fața locului, […] The post Incendiu într-o locuință din Ialoveni: un bărbat de 65 de ani a decedat appeared first on Omniapres.
12:10
Reguli noi pentru vânzarea bunurilor confiscate: persoane fizice, incluse printre cumpărători # Omniapres
Bunurile confiscate aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat vor putea fi valorificate mai rapid și în condiții mai clare, după aprobarea unui nou regulament care vizează eficientizarea administrării și comercializării acestora. Documentul introduce mai multe elemente de noutate menite să accelereze procesul de valorificare, inclusiv extinderea cercului de potențiali cumpărători. Astfel, persoanele fizice sunt […] The post Reguli noi pentru vânzarea bunurilor confiscate: persoane fizice, incluse printre cumpărători appeared first on Omniapres.
11:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și […] The post Salariul minim urcă cu 15% în 2026, iar salariul mediu ajunge la 17 400 lei appeared first on Omniapres.
11:10
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) va fi condus de Dorin Poverjuc, după ce Guvernul a aprobat numirea acestuia în funcție, în urma demisiei fostului șef al instituției, Ion Bulmaga. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de miercuri a Cabinetului de miniștri. Până în prezent, Dorin Poverjuc a deținut funcția de director al Agenției de […] The post Dorin Poverjuc, numit șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului appeared first on Omniapres.
10:40
Republica Moldova nu întrunește, în acest moment, condițiile necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene, iar apropierea de acest obiectiv este legată direct de nivelul de pregătire internă și de implementarea măsurilor asumate prin Programul național de aderare. Declarațiile au fost făcute de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, într-un interviu […] The post VIDEO // Marcel Spatari: Republica Moldova nu este încă pregătită pentru aderarea la UE appeared first on Omniapres.
10:10
Fără creșteri salariale pentru profesori de la 1 ianuarie 2026. Perciun: Majorări posibile abia din septembrie # Omniapres
Profesorii nu vor beneficia de creșteri salariale de la 1 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Oficialul a precizat că eventuale majorări ar putea fi luate în calcul abia în septembrie anul viitor, fără a avansa cifre concrete. Potrivit ministrului, constrângerile bugetare și […] The post Fără creșteri salariale pentru profesori de la 1 ianuarie 2026. Perciun: Majorări posibile abia din septembrie appeared first on Omniapres.
09:40
Șoferii care prestau servicii de taxi „la negru” în municipiul Chișinău au intrat în vizorul autorităților, în urma unor controale desfășurate recent pe piața transportului de persoane. Verificările au scos la iveală mai multe încălcări grave ale legislației fiscale și din domeniul transporturilor. În cadrul acțiunilor de control, au fost efectuate 39 de verificări operative, […] The post Taxi la negru în Chișinău: 19 șoferi sancționați cu peste 30 000 de lei appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Comenzile de pe Temu, Shein sau AliExpress ar putea fi taxate cu până la 25% din sumă # Omniapres
Din 1 iulie 2026, coletele comandate din afara Republicii Moldova ar putea fi taxate după un nou mecanism, analizat în prezent de Ministerul Finanțelor. Ministrul Andrian Gavriliță a declarat că autoritățile examinează mai multe opțiuni pentru perceperea drepturilor de import, inclusiv evitarea unei taxe fixe uniforme, care ar fi inechitabilă pentru consumatori. „Nu cred că […] The post VIDEO // Comenzile de pe Temu, Shein sau AliExpress ar putea fi taxate cu până la 25% din sumă appeared first on Omniapres.
07:00
Ziua aduce limpeziri, decizii practice și un accent clar pe organizare, bani și relațiile cu cei apropiați. Mulți nativi închid capitole sau își reașază prioritățile înainte de final de an, cu gândul la stabilitate și liniște. SĂGETĂTOR O să păstrați o stare de spirit bună, chiar dacă veți simți că vi se face o nedreptate […] The post Horoscop 17 decembrie. Clarificări, bani și planuri de sărbători appeared first on Omniapres.
16 decembrie 2025
18:00
Comisia Europeană a confirmat că va modifica legislația care prevedea ca, din 2035, toate autoturismele și autoutilitarele noi să aibă emisii zero. Pragul va scădea de la 100% la 90%, ceea ce deschide calea pentru menținerea pe piață a unor modele hibride plug-in și, în anumite condiții, a motoarelor cu ardere internă. Restul de 10% […] The post Victorie pentru industria auto: UE cedează în fața regulii „emisii zero” appeared first on Omniapres.
17:40
Coletele din străinătate ar putea fi taxate din vara anului 2026. Cât vor plăti moldovenii # Omniapres
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale ar putea deveni mai scumpe, în Republica Moldova. Din vara 2026, moldovenii vor plăti TVA și taxe pentru fiecare colet Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM, că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv […] The post Coletele din străinătate ar putea fi taxate din vara anului 2026. Cât vor plăti moldovenii appeared first on Omniapres.
17:10
Republica Moldova va fi vizitată în această săptămână de președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Odile Renaud-Basso, într-un context marcat de intensificarea reformelor economice și de avansarea pe calea integrării europene. Conform informațiilor comunicate de BERD, șefa instituției financiare europene se va afla la Chișinău joi și vineri, unde are programate întrevederi cu președinta […] The post Șefa BERD, în vizită la Chișinău în contextul reformelor și integrării europene appeared first on Omniapres.
16:40
Moldova a semnat Convenția pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Omniapres
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, în cadrul Conferinței diplomatice desfășurate la Haga. Documentul prevede crearea, pe platforma Consiliului Europei, a unui mecanism internațional dedicat documentării abuzurilor și acordării despăgubirilor pentru pierderile suferite de Ucraina în urma agresiunii. Potrivit Convenției, […] The post Moldova a semnat Convenția pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina appeared first on Omniapres.
16:10
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de […] The post Aviz al Comisiei de la Veneția: proiectul PACCO prezintă riscuri majore appeared first on Omniapres.
15:40
ANRE schimbă regulile de joc: distribuția gazelor va fi taxată uniform în toată țara, după ce autoritatea de reglementare a aprobat modificări esențiale la metodologia de calcul și aplicare a tarifelor reglementate pentru acest serviciu. Noile prevederi introduc tariful uniform de distribuție, care va fi aplicat tuturor operatorilor sistemelor de distribuție a gazelor naturale și […] The post ANRE introduce regula: indiferent de distribuitor, consumatorii vor plăti același tarif appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Maia Sandu, după întâlnirea cu Zelenskyy: „Pacea trebuie să fie una demnă și durabilă” # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, în marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, în Regatul Țărilor de Jos. În cadrul discuțiilor, șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, […] The post VIDEO // Maia Sandu, după întâlnirea cu Zelenskyy: „Pacea trebuie să fie una demnă și durabilă” appeared first on Omniapres.
15:00
Cadrele didactice din mai multe localități ale Republicii Moldova au ieșit astăzi la proteste desfășurate în incinta instituțiilor de învățământ, solicitând majorarea salariilor și politici salariale care să țină cont de inflație, în contextul dezbaterilor privind bugetul de stat pentru anul 2026. Profesorii au ales o formă simbolică de protest: în timpul pauzelor au afișat […] The post VIDEO // Proteste în școli: profesorii cer majorarea salariilor appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Natalia Politov-Cangaș demontează acuzațiile că Plahotniuc ar fi avut activități dubioase și ilegale la Victoriabank # Omniapres
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, a răsturnat un șir de probe ale procurorilor în această cauză și a scos la iveală abateri comise, anterior, de acuzatori în raport cu aceasta. Contrar probatoriului procurorilor, Politov-Cangaș a precizat în fața instanței că nu a primit niciodată indicații de la […] The post Natalia Politov-Cangaș demontează acuzațiile că Plahotniuc ar fi avut activități dubioase și ilegale la Victoriabank appeared first on Omniapres.
13:40
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, originar din Tighina, este judecat pentru organizarea unei scheme de înșelăciune prin care 28 de persoane ar fi fost păgubite cu aproximativ 2.500.000 de lei, după ce au achitat în avans bani pentru achiziționarea unor automobile oferite la prețuri avantajoase. Potrivit materialelor cauzei, schema infracțională ar fi […] The post Escrocii promiteau mașini din UE: 28 de persoane, păcălite cu 2,5 milioane de lei appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Radu Marian explică diferențele de cost dintre drumul asfaltat de Emilian Crețu și cele făcute de stat # Omniapres
Deputatul PAS Radu Marian a venit cu explicații privind diferențele de cost dintre lucrările de infrastructură rutieră realizate din bani publici și cele finanțate din surse private, în contextul unor acuzații apărute în spațiul public legate de cheltuirea fondurilor statului. Reacția parlamentarului a fost determinată de comparațiile făcute cu un drum asfaltat în localitatea Negureni, […] The post VIDEO // Radu Marian explică diferențele de cost dintre drumul asfaltat de Emilian Crețu și cele făcute de stat appeared first on Omniapres.
12:40
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 15 decembrie 2025 pe teritoriul unei parcări individuale din municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc pe strada Ginta Latină 20, iar pompierii au fost alertați printr-un apel la Serviciul 112, recepționat la ora 10:08. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență […] The post Incendiu într-o parcare din Chișinău: un bărbat de 69 de ani a ajuns la spital appeared first on Omniapres.
12:20
Irina Vlah propune ”Un Mare Angajament Național”: Societatea e mai dezbinată decât oricând # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului “Inima Moldovei”, afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată decât oricând, iar consolidarea trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național, în care să se regăsească valorile care unesc oamenii. Ea a mai spus că, angajamentul dat ar trebui asumat de un Comitet Popular, constituit la inițiativa cetățenilor. “Alegerile au trecut, dar […] The post Irina Vlah propune ”Un Mare Angajament Național”: Societatea e mai dezbinată decât oricând appeared first on Omniapres.
12:10
Republica Moldova a demarat discuțiile tehnice cu Uniunea Europeană pe trei clustere de negocieri considerate esențiale în procesul de aderare: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe. Dialogul are loc cu Comisia Europeană și cu Președinția daneză a Consiliului UE, după un model similar celui aplicat Ucrainei, care permite avansarea pe dimensiunea tehnică în lipsa […] The post Discuții cu UE fără decizie politică: Moldova intră în faza tehnică a negocierilor appeared first on Omniapres.
11:50
DOC // Detalii apărute în presă despre apartamentul procurat cu implicarea judecătorului Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul lui Vlad Plahotniuc # Omniapres
Ieri, 15 decembrie 2025, în cadrul ședinței de examinare a unui dosar penal în care este vizat Vlad Plahotniuc, partea apărării a chemat-o în calitate de martor pe Natalia Politov-Cangaș, fost președinte al Victoriabank pentru o perioadă îndelungată. În timpul procesului, martorul a fost întrebat dacă recunoaște pe cineva din sala de judecată, iar printre […] The post DOC // Detalii apărute în presă despre apartamentul procurat cu implicarea judecătorului Ana Cucerescu și a unui martor din dosarul lui Vlad Plahotniuc appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Dobânda la creditul pentru prima locuință devine deductibilă: până la 16.100 lei anual # Omniapres
Dobânda achitată la creditul bancar pentru prima locuință va putea fi dedusă din impozitul pe venit, începând cu anul fiscal 2025, în limita a 16.100 de lei anual. Facilitatea fiscală este destinată persoanelor care au cumpărat prima locuință prin credit bancar și nu au beneficiat de programe guvernamentale, precum „Prima Casă”. Anunțul a fost făcut […] The post VIDEO // Dobânda la creditul pentru prima locuință devine deductibilă: până la 16.100 lei anual appeared first on Omniapres.
