Vămile Palanca și Tudora au fost închise după un atac cu drone rusești la granița cu Ucraina
TVR Moldova, 18 decembrie 2025 17:50
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie a fost sistată, anunță Poliția de Frontieră. Instituția menționează că joi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, Ucraina.
Acum 10 minute
18:00
Fosta judecătoare, Silvia Cecan, sub lupa ANI, după achiziția unui imobil de peste 5 milioane de lei # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat verificarea averii fostei judecătoare de la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, după ce aceasta a fost eliberată din funcție ca urmare a nepromovării vettingului. Controlul vizează informațiile publice potrivit cărora Comisia de Evaluare a Judecătorilor a confirmat că Cecan nu corespunde criteriilor de integritate.
Acum 30 minute
17:50
Veste bună pentru şoferi, care pot circula, de astăzi, pe drumul de ocolire a oraşului Vulcăneşti. Şoseaua a fost renovată cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție. Acum, drumul modernizat are o lungime de aproape nouă kilometri.
17:50
Procurorul din dosarul Plahotniuc: „Drăguțanu și Ropot au vorbit la general, și nu la obiect” # TVR Moldova
Procurorul Alexandru Cernei consideră că martorii lui Vlad Plahotniuc audiați astăzi - fostul administrator al Băncii de Economii, Ion Ropot și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, în dosarul „Frauda Bancară” - vorbesc la general și mai puțin la obiectul cauzei.
17:50
Regiunea transnistreană a intrat în stare de urgență în economie pentru 30 de zile. Măsura a fost votată joi, 18 decembrie, de așa-zisul „Soviet Suprem” de la Tiraspol, care a susținut în unanimitate propunerea șefului administrației secesioniste, Vadim Krasnoselski.
17:50
17:40
Departe de casă, aproape de inimă: Cadouri de Crăciun din Irlanda pentru copiii din R. Moldova # TVR Moldova
Sărbătorile de iarnă aduc nu doar lumină și bucurie, ci și gesturi de solidaritate care trec dincolo de granițe. O astfel de inițiativă a fost realizată de conaționalii noștri din Irlanda, care s-au unit pentru a aduce zâmbete pe chipurile copiilor din Republica Moldova, înainte de Crăciun.
Acum 2 ore
16:40
De ce sunt atât de costisitoare tratamentele stomatologice? Explicațiile unui specialist # TVR Moldova
Tratamentele stomatologice moderne presupun costuri ridicate din cauza investițiilor constante în tehnologie, materiale și pregătirea continuă a personalului medical. Explicațiile vin de la medicul oro-maxilofacial Alexandru Ghețiu, care a vorbit la emisiunea TeleMatinal de la TVR Moldova despre evoluția rapidă a stomatologiei și impactul acesteia asupra prețurilor pentru pacienți.
16:10
Târgul Inovației în Agricultură: Soluții reale pentru un sector aflat în plină transformare # TVR Moldova
Tehnologiile care până nu demult păreau desprinse din viitor ajung astăzi direct pe câmpurile Republicii Moldova. Fermieri, cercetători, studenți și antreprenori s-au întâlnit, la Chișinău, la Târgul Inovației în Agricultură, pentru a demonstra că agricultura modernă înseamnă date satelitare, drone inteligente și soluții create chiar aici. Evenimentul organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei arată cum ideile inovatoare pot deveni soluții reale pentru un sector aflat în plină transformare.
Acum 4 ore
15:40
Moțiune împotriva ministrului Agriculturii, Catlabuga, pe fondul problemelor fermierilor # TVR Moldova
Parlamentul va analiza astăzi aplicarea unui moratoriu pe executările silite şi penalităţi, pentru anumite categorii de fermieri. Proiectul propus a adunat multe critici pentru că ar fi fost prezentat târziu şi fără consultări cu fermierii. Unii deputaţi din opoziţie spun că iniţiativa nu vizează toţi fermierii afectaţi. Din cauza problemelor din domeniu, în plen s-a propus o moţiune simpă împotriva ministrului Agriculturii.
15:20
Filat, dezvăluiri despre ultima întâlnire cu Plahotniuc, după ședința din dosarul oligarhului # TVR Moldova
Vlad Filat, fostul președinte al PLDM, prezent astăzi la ședința de judecată a oligarhului Vladimir Plahotniuc, a dezvăluit jurnaliștilor unde și ce a vorbit cu fostul lider democrat înainte de condamnare, în baza denunțului lui Ilan Șor.
15:10
Numărul virozelor respiratorii continuă să crească în Republica Moldova, iar spitalele, în special cele pentru copii, sunt tot mai aglomerate. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că, săptămâna trecută, au fost înregistrate peste 2.300 de cazuri de infecții respiratorii acute, majoritatea la copii.
14:40
Sezonul rece îi pune pe mulți părinți în fața aceleiași dileme: cum trebuie îmbrăcat corect copilul pentru a fi protejat de frig, fără a fi suprasolicitat sau supraîncălzit. Medicii atrag atenția că îmbrăcămintea neadecvată poate favoriza scăderea imunității și apariția unor afecțiuni frecvente în perioada rece.
Acum 6 ore
13:40
Într-o locație secretă, a cărei poziție este ascunsă cu strictețe, Ucraina produce una dintre cele mai noi arme ale sale: racheta de croazieră Flamingo. Accesul se face în condiții extreme de securitate, iar telefoanele sunt oprite pentru a proteja un program militar considerat vital pentru supraviețuirea țării, scrie BBC.
13:00
Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că își dorește ca fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc să vină în fața instanței de judecată pentru a depune mărturie în dosarul „Kuliok”. El a spus acest lucru jurnaliștilor înainte de ședința Parlamentului de joi, 18 decembrie.
12:30
Liderii UE se reunesc astăzi la Bruxelles pentru discuțiile de final de an, având de luat o decizie-cheie privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a consolida apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, scrie TVRINFO.RO.
Acum 8 ore
11:50
Filat, față în față cu Plahotniuc. El se declară nemulțumit de felul în care se desfășoară procesul # TVR Moldova
Fostul premier Vlad Filat și-a făcut joi apariția la procesul lui Vladimir Plahotniuc, în timpul audierii celui de-al treilea martor al oligarhului, Ion Ropot, șef de direcție suspendat la Banca Națională a Moldovei. Cu o zi mai devreme, Filat și-a declarat nemulțumirea pe o rețea de socializare de felul în care se desfășoară procesul.
11:40
Autoritățile americane și cele din Republica Moldova au coordonat, în această săptămână, o operațiune de returnare a unui fugar din Atlanta la Chișinău. Bărbatul era căutat de autoritățile moldovene pentru activități frauduloase comise atât înainte, cât și după intrarea ilegală pe teritoriul Statelor Unite, informează Ambasada SUA în Republica Moldova.
10:40
Martorul lui Plahotniuc de astăzi este Ion Ropot, șef suspendat la BNM. Ce învinuiri are acesta? # TVR Moldova
Următorul martor al apărării lui Vladimir Plahotniuc, cel de-al treilea, este Ion Ropot, angajatul suspendat al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). El este învinuit în dosarul în care fosta conducere a BNM cercetată penal de complicitate la Furtul Miliardului împreună cu un grup criminal organizat.
Acum 12 ore
09:50
Congresul SUA aprobă un ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina în următorii 2 ani # TVR Moldova
Congresul SUA a aprobat miercuri un buget de apărare care prevede un ajutor anual pentru Ucraina de 400 de milioane de dolari în următorii doi ani, relatează dpa.
08:40
Grosu, după avizul negativ al Comisiei de la Veneția privind PACCO: „Nu a descoperit America” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că s-a luat act de decizia Comisiei de la Veneția privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale. În cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, speakerul Igor Grosu a declarat că se va lua o decizie după ce se vor pronunța instituțiile din justiție și se va face o analiză a tuturor opiniilor exprimate.
08:30
„Bolojan, te sună România”. O nouă seară de proteste pentru independența justiției în București # TVR Moldova
În Capitală, oamenii s-au strâns din nou miercuri seara în Piața Victoriei pentru a-i susține pe magistraţii care au vorbit public despre neregulile din sistem. Manifestanții au scandat mesaje adresate premierului României, ca reacție a deciziei de a pasa reforma justiției unui grup de lucru, relatează TVR Info.
08:20
Depozitul petrolier a fost concesionat către Lukoil cu nereguli? Guvernul sesizează Procuratura # TVR Moldova
„Republica Moldova intenționează să reîntoarcă, sub controlul statului, activul de la aeroport", a explicat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înainte de ședința Guvernului de miercuri în contextul în care executivul a decis luni seară că preia în proprietate de la ICS Lukoil-Moldova depozitul petrolier pe care îl folosește gratuit din noiembrie.
Acum 24 ore
19:50
Șansă la o viață cu mai puțină suferință pentru beneficiarii Centrului de plasament din Orhei # TVR Moldova
Beneficiarii Centrului de plasament pentru persoanele cu dizabilități din Orhei au primit o şansă la viaţă cu mai puţină suferinţă. În cadrul instituţiei a fost inaugurată o sală cu aparate moderne de kinetoterapie, oferite de Rotary E-Club Moldova International. Donaţia vine după 30 de ani de aşteptare. Cu ajutorul echipamentelor, beneficiarii vor putea să-şi îmbunătăţească starea de sănătate şi calitatea vieţii.
19:30
Noi pași spre UE: R. Moldova ar putea începe negocieri tehnice pentru alte trei capitole # TVR Moldova
În primele săptămâni ale anului viitor, Republica Moldova ar putea deschide negocierile la nivel tehnic și pentru celelalte trei capitole de aderare la UE. Despre acest lucru a vorbit astăzi viceprim-ministru pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după discuțiile pe care le-a avut la Bruxelles. Oficialul a explicat motivul pentru care nu au fost deschise încă negocierile oficiale.
18:50
Economia Republicii Moldova dă semne de revenire, însă vulnerabilitățile ei rămân majore. Deși Fondul Monetar Internațional estimează o creștere economică de 2,7% în 2025, deficitul extern record, dezechilibrele bugetare și ritmul lent al reformelor ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea acestei redresări.
18:20
Andrian Candu, fostul președinte al Parlamentului de la Chişinău, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, a fost audiat, miercuri, în calitate de martor al apărării, în dosarul Frauda Bancară, în care e judecat oligarhul. Candu este al doilea martor care apare în faţa instanţei, la solicitarea avocaților. De această dată, Vladimir Plahotniuc a fost mai vorbăreţ cu jurnaliştii.
18:10
Medicina cardiovasculară modernă înseamnă decizii rapide, echipe multidisciplinare și soluții minim invazive. Vorbim despre "Echipa Inimii" – un model care oferă pacienților cu afecțiuni cardiace terapii complexe şi personalizate.
Ieri
17:40
RM împrumută 150 de mil. de euro pentru construcția drumului Chișinău - Ungheni și centura capitalei # TVR Moldova
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro. Cu aceşti bani va fi reabilitat drumul Chişinău - Ungheni, iar sectorul doi al centurii municipiului Chișinău va fi extins la două benzi pe sens.
17:30
Directorul general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, Constantin-Valentin Răducanu, și directorul TVR Moldova, Nicolae Mocanu, au discutat miercuri despre provocările cu care se confruntă mass-media românească din Republica Moldova.
17:20
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a estimat miercuri că există „toate condiţiile” ca războiul în Ucraina să continue şi anul viitor, din cauza poziţiei Kievului şi a aliaţilor săi europeni, război pentru finanţarea căruia Rusia a cheltuit anul acesta 5,1% din PIB, scrie TVR Info.
17:20
Directorul general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, Constantin-Valentin Răducanu și directorul TVR Moldova, Nicolae Mocanu, au discutat astăzi, la sediul DRRM, despre provocările cu care se confruntă mass-media românească din Republica Moldova.
17:10
Trăim o perioadă în care afecțiunile cardiace devin tot mai frecvente și complexe, astfel că nu mai pot fi tratate doar de un singur medic cardiolog. De cele mai multe ori, este nevoie de implicarea mai multor specialiști. Pornind de la aceste necesități, Spitalul Internațional Medpark a lansat "Echipa Inimii", un proiect în care fiecare pacient beneficiază de un plan de tratament corect, personalizat și de intervenții realizate de unii dintre cei mai buni specialiști.
16:50
Activista „Șor” din Călăraşi, după gratii. Aproape jumătate de milion de lei trec în contul statului # TVR Moldova
Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași al partidului „Șor”, declararat neconstituţional, a fost condamnată la patru ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Doi ani sunt cu suspendare.
16:40
Și-au unit forțele pentru a aduce mai multă căldură în casele și inimile bătrânilor nevoiaşi. Vorbim despre elevii Liceului "Ion Creangă" din Soroca, care au reuşit să cumpere peleți din câteva kilograme de bani, pe care i-au colectat timp de mai multe luni. Campania "Războiul Bănuților" a ajuns la cea de-a 14 ediţie, iar în acest an a venit în ajutorul a 26 de persoane.
16:20
Stop lefurilor de 1,8 mil. de lei pe an: Reguli noi pentru remunerarea șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI # TVR Moldova
Salariile medii ale șefilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) vor fi plafonate, potrivit unui comunicat al Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului. Autorii proiectului susțin că economia Moldovei nu poate susține salarii de 1,8 milioane lei pe an pentru un număr restrâns de persoane, fără a afecta alte priorități bugetare.
16:10
Sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape şi în brutării miroase a cozonac proaspăt scos din cuptor. Iar umpluturile folosite sunt pe gustul tuturor - stafide, potocale, nuci, ciocolată sau fistic. Foarte cerute în această perioadă sunt şi ruladele cu diverse umpluturi sau turtele dulci.
15:50
Veste bună pentru studenți: Marea Britanie va reintra în programul european Erasmus din 2027 # TVR Moldova
Veste bună pentru studenții din toată Europa, inclusiv cei români: Marea Britanie reintră în programul Erasmus Plus, din 2027, scrie TVR Info.
15:40
Peste 40 de familii din Republica Moldova, aflate într-o situaţie socială vulnerabilă, trăiesc în locuințe mai calde și plătesc facturi mai mici, după ce casele lor au fost reabilitate datorită Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial. Cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului Germaniei, programul va sprijini, şi pe parcursul anului viitor, 180 de gospodării să-și reducă consumul de energie cu peste 50%.
15:10
Un bărbat de 65 de ani a murit, în urma unui incendiu izbucnit aseară, în locuinţa sa din satul Ruseştii Noi, raionul Ialoveni. Acesta s-a intoxicat cu monoxid de carbon.
14:40
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a agresat un polițist și a încercat să-i sustragă arma din dotare. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, inculpatul își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis.
14:10
Mii de părinți din Republica Moldova ar putea reveni pe piața muncii, în condițiile în care lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor i-au ținut până acum în afara câmpului muncii. Guvernul anunţă până la 5.000 de locuri noi la creșă, în urma lansării Programului Național "Părinți angajați, copii la creșă", pentru care a alocat 385 de milioane de lei. Măsură vine să sprijine părinții activi și să reducă inegalitățile de pe piața muncii, în condițiile în care 95% dintre persoanele inactive din cauza responsabilităților familiale sunt femei.
14:00
„Am luat act”. Ministrul Justiției, un alt comentariu despre PACCO, dar același răspuns # TVR Moldova
Ministerul Justiției a luat act și analizează cu discreție recomandările Comisiei de la Veneția referitor la comasarea procuraturilor Anticorupție și cea pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a spus Vladislav Cojuhari înainte de ședința Guvernului de miercuri.
13:30
În 2026, salariul mediu lunar în sectorul bugetar va fi de de 17.400 de lei, cu 1.300 de lei mai mult decât în acest an. Cuantumul a fost aprobat astăzi de Guvernul de la Chişinău.
13:00
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați, la 16 decembrie 2025, doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, însă i-a liberat de pedeapsă din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală, anunță Procuratura Anticorupție.
12:40
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat, miercuri, că taxa pentru drumuri va fi aplicată după model european începând cu 2028. Această măsură vine ca parte a unui plan de modernizare și întreținere a infrastructurii rutiere și are ca scop atât creșterea resurselor financiare pentru lucrări, cât și implementarea unui sistem echitabil de taxare bazat pe utilizare.
12:00
Plahotniuc se declară convins de nevinovăția sa: „Altfel nu mă pregăteam să vin în țară” # TVR Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, a menționat miercuri, înaintea ședinței de judecată în care a fost audiat finul său, Andrian Candu, că se declară nevinovat și susține că poate demonstra singur adevărul, chiar dacă nu poate aduce mai mulți martori.
11:40
Salariul minim și cel mediu vor crește de la 1 ianuarie: Guvernul a aprobat hotărârile # TVR Moldova
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, miercuri, două proiecte de hotărâri care vizează stabilirea cuantumului salariului minim și mediu pe țară pentru anul 2026. Astfel, salariul minim pe țară va fi de 6.300 de lei, iar salariul mediu - de 17.400 de lei.
11:30
11:20
Mai mult sprijin: Părinții vor primi mai mulți bani la naștere, iar rețeaua de creșe se extinde # TVR Moldova
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, un proiect de hotărâre care prevede majorarea indemnizației unice la nașterea copilului. Noile prevederi se vor aplica pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2026, data la care hotărârea va intra în vigoare. Potrivit proiectului, indemnizația unică la nașterea copilului va crește cu 536 de lei, de la 21.350 de lei la 21.886 de lei.
11:10
Andrian Candu a compărut în fața instanței pentru a face depoziții în favoarea nașului, Plahotniuc # TVR Moldova
Astăzi, în calitate de martor al apărării în dosarul pentru escrocherie al lui Vladimir Plahotniuc, este audiat fostul președinte al Parlamentului, finul oligarhului Andrian Candu. El este al doilea martor audiat la solicitarea avocaților după fosta președintă a Consiliului de Administrație al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș.
