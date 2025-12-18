Vămile Palanca și Tudora, redeschise circulației după atacul cu drone rusești la granița cu Ucraina
TVR Moldova, 18 decembrie 2025 22:40
ACTUALIZARE: Punctele de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina). Pentru menține un nivel sporit de siguranță, punctele de trecere au fost suplinite cu personal suplimentar și se lucrează la capacitate maximă. Totodată, au fost dispuse măsuri suplimentare de monitorizare a situației, potrivit Poliției de Frontieră.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 2 ore
22:40
Vămile Palanca și Tudora, redeschise circulației după atacul cu drone rusești la granița cu Ucraina # TVR Moldova
ACTUALIZARE: Punctele de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina). Pentru menține un nivel sporit de siguranță, punctele de trecere au fost suplinite cu personal suplimentar și se lucrează la capacitate maximă. Totodată, au fost dispuse măsuri suplimentare de monitorizare a situației, potrivit Poliției de Frontieră.
Acum 4 ore
20:40
Interpretul Ducu Bertzi a fost invitat de onoare la un cenaclu literar organizat la Chișinău # TVR Moldova
Interpretul şi cântătorul român, Ducu Bertzi, a fost invitatul de onoare al unui cenaclu literar-artistic, ce s-a desfăşurat, aseară, la Chişinău. Cei prezenţi au cântat, alături de artist, piese îndrăgite şi colinde vechi. Pe scenă au mai urcat cântăreţii Valentin Botnaru şi Aurel Chirtoacă.
20:10
Cadouri pentru toate gusturile, la expoziția-târg din Chișinău. Evenimentul include și activități # TVR Moldova
Cadouri pentru toate gusturile, chiar și pentru cei mai mofturoși, pot fi găsite în aceste zile la o expoziție-târg organizată la Centrul Expozițional din Chișinău. Evenimentul include și activități speciale, precum împodobirea Bradului "Mândria Moldovei", decorat cu produse ale expozanților. La finalul târgului, produsele din pom vor fi donate.
Acum 6 ore
19:50
Şedinţa de astăzi a Parlamentului a început într-un mod inedit. Deputatul PAS, Ludmila Adamciuc, a venit în plen cu 101 plicuri pe care le-a împărţit colegilor. Nu au fost proiecte de lege, ci scrisori pentru Moş Crăciun, de la mai mulţi copii cu dizabilităţi severe din toată ţara. Mesajele lor au fost însoţite de desene şi speranţe sincere.
19:30
Este zi de sărbătoare pentru Poliţia Naţională a Republicii Moldova. Astăzi se împlinesc 35 de ani de la crearea Inspectoratului General al Poliţiei, o instituție care, de-a lungul timpului, a devenit un pilon al siguranței și ordinii publice. Este o zi dedicată curajului, responsabilității și devotamentului celor care au ales să poarte uniforma în slujba comunității. În spatele fiecărei intervenții reușite se află oameni, povești și decizii luate în momente-cheie.
19:00
Azi, liderii Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru ultimul summit al anului, unde urmează să decidă modul în care va fi susținută financiar Ucraina în următorii doi ani. Printre opțiunile discutate se numără un împrumut comun al Uniunii Europene sau utilizarea activelor rusești înghețate. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că liderii blocului comunitar nu vor părăsi summit-ul înainte de a conveni asupra unei soluţii.
19:00
Ion Basoc a urcat din nou pe prima treaptă a podiumului de premiere la un turneu prestigios de para judo. Reprezentantul Republicii Moldova a cucerit aurul categoriei de peste 95 de kilograme la Grand Prix-ul de la Sao Paulo.
18:30
Salariile pentru cei din conducerea unor instituţii, printre care şi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, vor fi reduse. Proiectul de lege a fost azi pe ordinea de zi a Parlamentului dar votul a fost amânat din cauza lipsei unui aviz al Guvernului.
18:10
Și-a incendiat mama imobilizată la pat. Un bărbat, condamnat la 20 de ani de închisoare # TVR Moldova
Un bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime, își va petrece următorii 20 de ani după gratii. Decizia a fost luată de către Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă.
18:00
Fosta judecătoare, Silvia Cecan, sub lupa ANI, după achiziția unui imobil de peste 5 milioane de lei # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat verificarea averii fostei judecătoare de la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, după ce aceasta a fost eliberată din funcție ca urmare a nepromovării vettingului. Controlul vizează informațiile publice potrivit cărora Comisia de Evaluare a Judecătorilor a confirmat că Cecan nu corespunde criteriilor de integritate.
Acum 8 ore
17:50
Veste bună pentru şoferi, care pot circula, de astăzi, pe drumul de ocolire a oraşului Vulcăneşti. Şoseaua a fost renovată cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție. Acum, drumul modernizat are o lungime de aproape nouă kilometri.
17:50
Procurorul din dosarul Plahotniuc: „Drăguțanu și Ropot au vorbit la general, și nu la obiect” # TVR Moldova
Procurorul Alexandru Cernei consideră că martorii lui Vlad Plahotniuc audiați astăzi - fostul administrator al Băncii de Economii, Ion Ropot și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, în dosarul „Frauda Bancară” - vorbesc la general și mai puțin la obiectul cauzei.
17:50
Regiunea transnistreană a intrat în stare de urgență în economie pentru 30 de zile. Măsura a fost votată joi, 18 decembrie, de așa-zisul „Soviet Suprem” de la Tiraspol, care a susținut în unanimitate propunerea șefului administrației secesioniste, Vadim Krasnoselski.
17:50
Vămile Palanca și Tudora au fost închise după un atac cu drone rusești la granița cu Ucraina # TVR Moldova
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie a fost sistată, anunță Poliția de Frontieră. Instituția menționează că joi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, Ucraina.
17:40
Departe de casă, aproape de inimă: Cadouri de Crăciun din Irlanda pentru copiii din R. Moldova # TVR Moldova
Sărbătorile de iarnă aduc nu doar lumină și bucurie, ci și gesturi de solidaritate care trec dincolo de granițe. O astfel de inițiativă a fost realizată de conaționalii noștri din Irlanda, care s-au unit pentru a aduce zâmbete pe chipurile copiilor din Republica Moldova, înainte de Crăciun.
16:40
De ce sunt atât de costisitoare tratamentele stomatologice? Explicațiile unui specialist # TVR Moldova
Tratamentele stomatologice moderne presupun costuri ridicate din cauza investițiilor constante în tehnologie, materiale și pregătirea continuă a personalului medical. Explicațiile vin de la medicul oro-maxilofacial Alexandru Ghețiu, care a vorbit la emisiunea TeleMatinal de la TVR Moldova despre evoluția rapidă a stomatologiei și impactul acesteia asupra prețurilor pentru pacienți.
16:10
Târgul Inovației în Agricultură: Soluții reale pentru un sector aflat în plină transformare # TVR Moldova
Tehnologiile care până nu demult păreau desprinse din viitor ajung astăzi direct pe câmpurile Republicii Moldova. Fermieri, cercetători, studenți și antreprenori s-au întâlnit, la Chișinău, la Târgul Inovației în Agricultură, pentru a demonstra că agricultura modernă înseamnă date satelitare, drone inteligente și soluții create chiar aici. Evenimentul organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei arată cum ideile inovatoare pot deveni soluții reale pentru un sector aflat în plină transformare.
Acum 12 ore
15:40
Moțiune împotriva ministrului Agriculturii, Catlabuga, pe fondul problemelor fermierilor # TVR Moldova
Parlamentul va analiza astăzi aplicarea unui moratoriu pe executările silite şi penalităţi, pentru anumite categorii de fermieri. Proiectul propus a adunat multe critici pentru că ar fi fost prezentat târziu şi fără consultări cu fermierii. Unii deputaţi din opoziţie spun că iniţiativa nu vizează toţi fermierii afectaţi. Din cauza problemelor din domeniu, în plen s-a propus o moţiune simpă împotriva ministrului Agriculturii.
15:20
Filat, dezvăluiri despre ultima întâlnire cu Plahotniuc, după ședința din dosarul oligarhului # TVR Moldova
Vlad Filat, fostul președinte al PLDM, prezent astăzi la ședința de judecată a oligarhului Vladimir Plahotniuc, a dezvăluit jurnaliștilor unde și ce a vorbit cu fostul lider democrat înainte de condamnare, în baza denunțului lui Ilan Șor.
15:10
Numărul virozelor respiratorii continuă să crească în Republica Moldova, iar spitalele, în special cele pentru copii, sunt tot mai aglomerate. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că, săptămâna trecută, au fost înregistrate peste 2.300 de cazuri de infecții respiratorii acute, majoritatea la copii.
14:40
Sezonul rece îi pune pe mulți părinți în fața aceleiași dileme: cum trebuie îmbrăcat corect copilul pentru a fi protejat de frig, fără a fi suprasolicitat sau supraîncălzit. Medicii atrag atenția că îmbrăcămintea neadecvată poate favoriza scăderea imunității și apariția unor afecțiuni frecvente în perioada rece.
13:40
Într-o locație secretă, a cărei poziție este ascunsă cu strictețe, Ucraina produce una dintre cele mai noi arme ale sale: racheta de croazieră Flamingo. Accesul se face în condiții extreme de securitate, iar telefoanele sunt oprite pentru a proteja un program militar considerat vital pentru supraviețuirea țării, scrie BBC.
13:00
Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că își dorește ca fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc să vină în fața instanței de judecată pentru a depune mărturie în dosarul „Kuliok”. El a spus acest lucru jurnaliștilor înainte de ședința Parlamentului de joi, 18 decembrie.
12:30
Liderii UE se reunesc astăzi la Bruxelles pentru discuțiile de final de an, având de luat o decizie-cheie privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a consolida apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, scrie TVRINFO.RO.
11:50
Filat, față în față cu Plahotniuc. El se declară nemulțumit de felul în care se desfășoară procesul # TVR Moldova
Fostul premier Vlad Filat și-a făcut joi apariția la procesul lui Vladimir Plahotniuc, în timpul audierii celui de-al treilea martor al oligarhului, Ion Ropot, șef de direcție suspendat la Banca Națională a Moldovei. Cu o zi mai devreme, Filat și-a declarat nemulțumirea pe o rețea de socializare de felul în care se desfășoară procesul.
11:40
Autoritățile americane și cele din Republica Moldova au coordonat, în această săptămână, o operațiune de returnare a unui fugar din Atlanta la Chișinău. Bărbatul era căutat de autoritățile moldovene pentru activități frauduloase comise atât înainte, cât și după intrarea ilegală pe teritoriul Statelor Unite, informează Ambasada SUA în Republica Moldova.
Acum 24 ore
10:40
Martorul lui Plahotniuc de astăzi este Ion Ropot, șef suspendat la BNM. Ce învinuiri are acesta? # TVR Moldova
Următorul martor al apărării lui Vladimir Plahotniuc, cel de-al treilea, este Ion Ropot, angajatul suspendat al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). El este învinuit în dosarul în care fosta conducere a BNM cercetată penal de complicitate la Furtul Miliardului împreună cu un grup criminal organizat.
09:50
Congresul SUA aprobă un ajutor anual de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina în următorii 2 ani # TVR Moldova
Congresul SUA a aprobat miercuri un buget de apărare care prevede un ajutor anual pentru Ucraina de 400 de milioane de dolari în următorii doi ani, relatează dpa.
08:40
Grosu, după avizul negativ al Comisiei de la Veneția privind PACCO: „Nu a descoperit America” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că s-a luat act de decizia Comisiei de la Veneția privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), instituție ce urmează să rezulte din reorganizarea celor două procuraturi specializate existente: Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizare și Cauze Speciale. În cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, speakerul Igor Grosu a declarat că se va lua o decizie după ce se vor pronunța instituțiile din justiție și se va face o analiză a tuturor opiniilor exprimate.
08:30
„Bolojan, te sună România”. O nouă seară de proteste pentru independența justiției în București # TVR Moldova
În Capitală, oamenii s-au strâns din nou miercuri seara în Piața Victoriei pentru a-i susține pe magistraţii care au vorbit public despre neregulile din sistem. Manifestanții au scandat mesaje adresate premierului României, ca reacție a deciziei de a pasa reforma justiției unui grup de lucru, relatează TVR Info.
08:20
Depozitul petrolier a fost concesionat către Lukoil cu nereguli? Guvernul sesizează Procuratura # TVR Moldova
„Republica Moldova intenționează să reîntoarcă, sub controlul statului, activul de la aeroport", a explicat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înainte de ședința Guvernului de miercuri în contextul în care executivul a decis luni seară că preia în proprietate de la ICS Lukoil-Moldova depozitul petrolier pe care îl folosește gratuit din noiembrie.
Ieri
19:50
Șansă la o viață cu mai puțină suferință pentru beneficiarii Centrului de plasament din Orhei # TVR Moldova
Beneficiarii Centrului de plasament pentru persoanele cu dizabilități din Orhei au primit o şansă la viaţă cu mai puţină suferinţă. În cadrul instituţiei a fost inaugurată o sală cu aparate moderne de kinetoterapie, oferite de Rotary E-Club Moldova International. Donaţia vine după 30 de ani de aşteptare. Cu ajutorul echipamentelor, beneficiarii vor putea să-şi îmbunătăţească starea de sănătate şi calitatea vieţii.
19:30
Noi pași spre UE: R. Moldova ar putea începe negocieri tehnice pentru alte trei capitole # TVR Moldova
În primele săptămâni ale anului viitor, Republica Moldova ar putea deschide negocierile la nivel tehnic și pentru celelalte trei capitole de aderare la UE. Despre acest lucru a vorbit astăzi viceprim-ministru pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după discuțiile pe care le-a avut la Bruxelles. Oficialul a explicat motivul pentru care nu au fost deschise încă negocierile oficiale.
18:50
Economia Republicii Moldova dă semne de revenire, însă vulnerabilitățile ei rămân majore. Deși Fondul Monetar Internațional estimează o creștere economică de 2,7% în 2025, deficitul extern record, dezechilibrele bugetare și ritmul lent al reformelor ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea acestei redresări.
18:20
Andrian Candu, fostul președinte al Parlamentului de la Chişinău, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, a fost audiat, miercuri, în calitate de martor al apărării, în dosarul Frauda Bancară, în care e judecat oligarhul. Candu este al doilea martor care apare în faţa instanţei, la solicitarea avocaților. De această dată, Vladimir Plahotniuc a fost mai vorbăreţ cu jurnaliştii.
18:10
Medicina cardiovasculară modernă înseamnă decizii rapide, echipe multidisciplinare și soluții minim invazive. Vorbim despre "Echipa Inimii" – un model care oferă pacienților cu afecțiuni cardiace terapii complexe şi personalizate.
17:40
RM împrumută 150 de mil. de euro pentru construcția drumului Chișinău - Ungheni și centura capitalei # TVR Moldova
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro. Cu aceşti bani va fi reabilitat drumul Chişinău - Ungheni, iar sectorul doi al centurii municipiului Chișinău va fi extins la două benzi pe sens.
17:30
Directorul general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, Constantin-Valentin Răducanu, și directorul TVR Moldova, Nicolae Mocanu, au discutat miercuri despre provocările cu care se confruntă mass-media românească din Republica Moldova.
17:20
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a estimat miercuri că există „toate condiţiile” ca războiul în Ucraina să continue şi anul viitor, din cauza poziţiei Kievului şi a aliaţilor săi europeni, război pentru finanţarea căruia Rusia a cheltuit anul acesta 5,1% din PIB, scrie TVR Info.
17:20
Directorul general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, Constantin-Valentin Răducanu și directorul TVR Moldova, Nicolae Mocanu, au discutat astăzi, la sediul DRRM, despre provocările cu care se confruntă mass-media românească din Republica Moldova.
17:10
Trăim o perioadă în care afecțiunile cardiace devin tot mai frecvente și complexe, astfel că nu mai pot fi tratate doar de un singur medic cardiolog. De cele mai multe ori, este nevoie de implicarea mai multor specialiști. Pornind de la aceste necesități, Spitalul Internațional Medpark a lansat "Echipa Inimii", un proiect în care fiecare pacient beneficiază de un plan de tratament corect, personalizat și de intervenții realizate de unii dintre cei mai buni specialiști.
16:50
Activista „Șor” din Călăraşi, după gratii. Aproape jumătate de milion de lei trec în contul statului # TVR Moldova
Fosta președintă a Oficiului Teritorial Călărași al partidului „Șor”, declararat neconstituţional, a fost condamnată la patru ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Doi ani sunt cu suspendare.
16:40
Și-au unit forțele pentru a aduce mai multă căldură în casele și inimile bătrânilor nevoiaşi. Vorbim despre elevii Liceului "Ion Creangă" din Soroca, care au reuşit să cumpere peleți din câteva kilograme de bani, pe care i-au colectat timp de mai multe luni. Campania "Războiul Bănuților" a ajuns la cea de-a 14 ediţie, iar în acest an a venit în ajutorul a 26 de persoane.
16:20
Stop lefurilor de 1,8 mil. de lei pe an: Reguli noi pentru remunerarea șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI # TVR Moldova
Salariile medii ale șefilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) vor fi plafonate, potrivit unui comunicat al Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului. Autorii proiectului susțin că economia Moldovei nu poate susține salarii de 1,8 milioane lei pe an pentru un număr restrâns de persoane, fără a afecta alte priorități bugetare.
16:10
Sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape şi în brutării miroase a cozonac proaspăt scos din cuptor. Iar umpluturile folosite sunt pe gustul tuturor - stafide, potocale, nuci, ciocolată sau fistic. Foarte cerute în această perioadă sunt şi ruladele cu diverse umpluturi sau turtele dulci.
15:50
Veste bună pentru studenți: Marea Britanie va reintra în programul european Erasmus din 2027 # TVR Moldova
Veste bună pentru studenții din toată Europa, inclusiv cei români: Marea Britanie reintră în programul Erasmus Plus, din 2027, scrie TVR Info.
15:40
Peste 40 de familii din Republica Moldova, aflate într-o situaţie socială vulnerabilă, trăiesc în locuințe mai calde și plătesc facturi mai mici, după ce casele lor au fost reabilitate datorită Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial. Cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului Germaniei, programul va sprijini, şi pe parcursul anului viitor, 180 de gospodării să-și reducă consumul de energie cu peste 50%.
15:10
Un bărbat de 65 de ani a murit, în urma unui incendiu izbucnit aseară, în locuinţa sa din satul Ruseştii Noi, raionul Ialoveni. Acesta s-a intoxicat cu monoxid de carbon.
14:40
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare după ce a agresat un polițist și a încercat să-i sustragă arma din dotare. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, inculpatul își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis.
14:10
Mii de părinți din Republica Moldova ar putea reveni pe piața muncii, în condițiile în care lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor i-au ținut până acum în afara câmpului muncii. Guvernul anunţă până la 5.000 de locuri noi la creșă, în urma lansării Programului Național "Părinți angajați, copii la creșă", pentru care a alocat 385 de milioane de lei. Măsură vine să sprijine părinții activi și să reducă inegalitățile de pe piața muncii, în condițiile în care 95% dintre persoanele inactive din cauza responsabilităților familiale sunt femei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.