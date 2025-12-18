Circulația pe drumul de la Vulcănești a fost deschisă

17:10

Trăim o perioadă în care afecțiunile cardiace devin tot mai frecvente și complexe, astfel că nu mai pot fi tratate doar de un singur medic cardiolog. De cele mai multe ori, este nevoie de implicarea mai multor specialiști. Pornind de la aceste necesități, Spitalul Internațional Medpark a lansat "Echipa Inimii", un proiect în care fiecare pacient beneficiază de un plan de tratament corect, personalizat și de intervenții realizate de unii dintre cei mai buni specialiști.