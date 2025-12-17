Noi reguli pentru controlul finanțelor partidelor: CEC a adoptat metodologia
Curentul.md, 17 decembrie 2025 09:10
Comisia Electorală Centrală a aprobat o Metodologie care stabilește cadrul procedural minim pentru efectuarea misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice. Scopul misiunii este de a sprijini partea contractantă sau, după caz, alți beneficiari, cu implicarea Comisiei Electorale Centrale și/sau a Curții de Conturi, în determinarea măsurii în care gestiunea financiară […]
Acum 10 minute
09:10
Acum 24 ore
17:40
Și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră: Un bărbat a fost condamnat la 19 ani de închisoare # Curentul.md
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2019-2023, […]
17:10
PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice # Curentul.md
Fracțiunea PSRM a înregistrat în Parlament două proiecte de lege care vizează sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pe profit pentru companiile din sectorul energetic. Anunțul a fost făcut de președintele PSRM, Igor Dodon, care a declarat că primul proiect de lege prevede obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin 50% din spațiul de pe […]
16:40
Tradițiile de iarnă în viziunea tinerilor artiști: Parlamentul găzduiește expoziția „Dialoguri vizuale” # Curentul.md
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale”, realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, sub coordonarea artistică a cadrelor universitare Alexandru Alavațchi,Eleonora Brigalda și Ludmila Moisei. Expoziția reunește lucrări de pictură, grafică, tapiserie, arte decorative și alte practici artistice universitare, oferind publicului o incursiune vizuală […]
16:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Premierul a reafirmat că reforma justiției este o prioritate pentru Guvern, pentru a spori încrederea cetățenilor, a asigura dezvoltarea economică a țării și integrarea Republicii Moldova în familia europeană. […]
15:40
În dimineața zilei de 15 decembrie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08. La fața locului a fost observată o flacără deschisă la o construcție auxiliară de aproximativ 20 m², […]
15:10
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă solidaritatea deplină cu Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și cu toți angajații din sistemul educațional care, astăzi, 16 decembrie, desfășoară acțiuni de sensibilizare la nivel național, sub sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”. CNSM susține ferm revendicările formulate de FSEȘ, […]
14:40
„Hai Acasă de Crăciun” 2025: Peste 40 de spectacole vor fi organizate în întreaga țară # Curentul.md
Ministerul Culturii lansează campania „Hai Acasă de Crăciun”, care va include peste 40 de spectacole muzicale în localitățile din întreaga țară, organizate în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026. În program sunt incluse nouă ansambluri și formații – „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, „Folclor”, „Joc”, „Millenium”, Orchestra Națională de Tineret – precum și […]
14:10
Republica Moldova începe discuțiile tehnice cu UE pe trei grupuri de capitole de negocieri # Curentul.md
Ieri, la Bruxelles, a avut loc reuniunea de totalizare a Președinției daneze a Consiliului UE. În cadrul acesteia, s-a anunțat faptul că Republica Moldova începe discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană pe trei din cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderare la UE: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe, informează CURENTUL. […]
13:40
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy. Șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că […]
13:30
Tânără de 19 ani, condamnată la 4 ani de închisoare pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident” # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzate de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, tânăra a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit […]
13:10
Granturi de până la 50% pentru case eficiente energetic: Casa Verde, primele rezultate # Curentul.md
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor. Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea sistemelor de consum energetic. Casa Verde […]
13:10
Primarul General al Chișinăului, Ion Ceban, precizează că este nevoie de o legislație pentru reglementarea parcărilor și că deputații trebuie să voteze proiectul de lege propus de Partidul MAN. „Urmează noi investigații. Primăria continuă să creeze parcări, peste 5.000 de locuri doar în ultima perioadă, iar acum este nevoie de adoptarea legii parcării și parcajelor”, […]
12:30
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată decât oricând, iar consolidarea trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național, în care să se regăsească valorile care unesc oamenii. Ea a mai spus că, angajamentul dat ar trebui asumat de un Comitet Popular, constituit la inițiativa cetățenilor. „Alegerile au trecut, […]
12:10
Serviciul Fiscal de Stat a colectat circa 1,2 miliarde de lei la buget într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 08 – 12 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,2 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului […]
11:40
Maia Sandu participă la Haga la conferința privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Președinta Maia Sandu va […]
11:10
Primăria Chișinău a definitivat Planul Antidrog. Despre aceasta a anunțat edilul Ion Ceban. Toate propunerile au fost identificate, au fost unificate și incluse în Plan, fiind împărțite pe 4 domenii: – acțiuni de informare; – acțiuni de prevenție; – acțiuni de intervenție; – acțiuni de monitorizare. „În zilele următoare vom prezenta Planul municipal Antidrog”, a […]
10:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a sesizat Curtea Constituțională pentru verificarea constituționalității decretului prezidențial pe instituirea funcției de „emisar special”. Liderul partidului, Igor dodon, a menționat că „recent, Președintele Republicii Moldova a instituit, prin decret, funcția de „emisar special pentru dezvoltare și reziliență”. La prima vedere, pare o inițiativă acceptabilă. În realitate, însă, aceasta ridică […]
10:10
(INTERVIU) Igor Corman: În pofida provocărilor din ultimii 10 ani, am devenit mai tari şi acum stăm bine pe poziții # Curentul.md
Interviu cu Igor Corman, administratorul SEBN MD Domnule Corman, SEBN MD a ajuns la a 10-a aniversare de la lansarea activităţii în Republica Moldova. Cum au fost aceşti ani? I.C.: În aceşti ani, SEBN Moldova s-a afirmat atât în cadrul grupului SEBN SE, cât și pe piața locală, ca un partener/agent economic competitiv, dinamic și responsabil. […]
09:40
Cinci transplanturi, realizate de către medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” în doar 48 de ore # Curentul.md
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au realizat cinci intervenții de transplant, în doar 48 de ore: două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate finalizate cu succes. Operațiile au fost efectuate săptămâna trecută. Transplanturile hepatice au fost realizate de echipa coordonată de profesorul Adrian Hotineanu, șeful Catedrei chirurgie nr. 2 a […]
Ieri
09:10
Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, pe agenda vizitei Președintei Maia Sandu la Haga # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Președinta Maia Sandu va […]
09:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în țara noastră, Ulvi Bakhshaliyev, au avut o întrevedere în care au discutat despre cooperarea bilaterală, în special în sectoarele comercial-economic și cultural. Șeful Guvernului a subliniat deschiderea Republicii Moldova pentru creșterea comerțului bilateral, intensificarea contactelor dintre mediile de afaceri și atragerea mai multor investitori azeri. Printre domeniile […]
15 decembrie 2025
18:10
Vizita Maiei Sandu în Grecia: integrarea europeană și securitatea energetică, pe agenda discuțiilor # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, unde a avut întrevederi cu Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile purtate la Atena s-au axat pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea cooperării economice și […]
17:40
Șapte persoane, condamnate pentru trafic de droguri: pedepse de până la 11 ani de închisoare # Curentul.md
Șapte inculpați au fost condamnați pentru trafic de droguri, după pronunțarea a patru sentințe de condamnare de către instanță, în dosare instrumentate de Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi. Este vorba despre o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 […]
17:10
Asistentul secretarului general al NATO, Boris Ruge, în vizită oficială în Republica Moldova # Curentul.md
Ambasadorul Boris Ruge, asistentul secretarului general al NATO pentru afaceri politice și politica de securitate, a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 8–10 decembrie 2025. La Chișinău, asistentul secretarului general al NATO s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, precum și cu alți oficiali de rang înalt, pentru a discuta despre […]
16:50
Zinaida Popa: Indiferent de culoarea politică sau de cine se află la guvernare, legea trebuie să fie aceeași pentru toți # Curentul.md
După ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii fostei conduceri a Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) – Zinaida Popa, soția ex-directorului SPPS, Vasile Popa, și șef al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul Municipal Chișinău, a declarat că ANI are obligația legală de a verifica averile și interesele […]
16:40
Republica Moldova își evaluează riscurile de spălare a banilor: raport prezentat cu sprijinul Consiliului Europei # Curentul.md
Consiliul Europei, în parteneriat cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova, au organizat un eveniment dedicat prezentării Raportului privind evaluarea riscurilor naționale de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT ENR). Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, organelor de supraveghere, organelor de aplicare a legii, sectorului privat și partenerilor internaționali, […]
16:20
La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a fost inaugurat astăzi, în premieră, „Bradul Mândria Moldovei”. Evenimentul are are loc în ajunul deschiderii Gift Expo 2025, care se va desfășura în perioada 18-21 decembrie 2025. Bradul este instalat în pavilionul central și este împodobit nu cu globuri obișnuite, ci cu cadouri oferite de producătorii autohtoni, expozanți […]
16:20
MAN face apel la unificarea eforturilor în Chișinău și național și solicită fracțiunii PAS să sprijine adoptarea de urgență a Legii cu privire la funcționarea parcărilor # Curentul.md
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a luat act de declarațiile publice făcute de fracțiunea PAS privind problematica parcărilor din municipiul Chișinău și salută „faptul că reprezentanții PAS recunosc public existența documentelor elaborate la nivelul Primăriei Chișinău, inclusiv Regulamentul privind organizarea și funcționarea parcărilor și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Aceste documente […]
16:10
Centrul Național Anticorupție prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de raportare, ofițerii CNA au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași, acțiuni realizate […]
16:10
Un frumos eveniment a avut loc în weekend, fiind dedicat aniversării a 20-a a companiei International Tobacco SRL. Evenimentul a reunit companiile partenere ale International Tobacco, oameni de afaceri, reprezentanţi ai sectorului asociativ, ziarişti etc. Într-o atmosferă caldă, a fost făcut bilanţul celor 20 de ani de activitate, dar şi s-au accentuat perspectivele ce există. […]
15:40
Ion Ceban, primarul capitalei, astăzi în ședința serviciilor operative, a atenționat toți angajații din Primăria Chișinău că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a început campania electorală și că vor urma presiuni și atacuri, inclusiv publice, asupra lor în următoarea perioadă. „Cei de la guvernare încearcă cu orice preț și prin diverse metode și intimidări să […]
15:10
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a ținut un discurs în cadrul mesei rotunde desfășurate în Parlament cu prilejul Zilei Internaționale a Neutralității, eveniment organizat de Fracțiunea socialiștilor, care a reunit reprezentanți ai partidelor de opoziție, precum și persoane politice și publice cunoscute. Politicianul a remarcat că, reprezentanții puterii au fost, de […]
14:40
Un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), a fost înregistrat de un grup de deputați ai fracțiunii […]
14:10
Ion Ceban: Primăria este obligată să execute hotărâri judecătorești din mandatele foștilor primari # Curentul.md
„Hotărârile judecătorești sunt luate tot mai des în ultima perioadă, iar noi trebuie să executăm inepțiile conducătorilor precedenți ai Primăriei Chișinău. Există mai multe hotărâri de judecată din anii mandatelor altor primari, prin care Primăria mun. Chișinău este obligată să acorde spații locative, să încheie contracte de vânzare-cumpărare sau de locațiune a terenurilor, de modificare […]
13:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 3400 kg de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. Probele […]
13:10
Concurs organizat de SFS: bunuri confiscate de jumătate de milion de lei, scoase la vânzare # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 17 decembrie 2025, ora 13:15, fiind propuse 10 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 500,1 mii lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere […]
12:50
Linie gratuită de suport juridic pe WhatsApp pentru femeile cu dizabilități victime ale violenței # Curentul.md
Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova – „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), în parteneriat cu Centrul de Suport Juridic, anunță lansarea liniei gratuite de suport juridic și informațional pe WhatsApp, destinată femeilor cu dizabilități din întreaga Republică Moldova care se confruntă cu violența. Numărul dedicat este +373 67 777 380, iar mesajele sunt gratuite, […]
12:10
Irina Selevestru, președinta CNI Moldinsov, a participat la Colocviul V al Comisiei ONU pentru Drept Comercial Internațional # Curentul.md
Irina Selevestru, președinte al Centrului Național de Insolvabilitate Moldinsolv, a participat, în perioada 11-12 decembrie, la Colocviul V al UNCITRAL – Comisia ONU pentru Drept Comercial Internațional, organism creat în 1966 cu misiunea de a armoniza și moderniza legislația comercială internațională, pentru a asigura un comerț transfrontalier sigur și previzibil. Evenimentul a avut loc la […]
11:40
Consiliul Politic Național al Partidului AUR din Republica Moldova s-a întrunit, în data de 14 decembrie, curent, pentru a analiza situația politică în urma alegerilor parlamentare din 2025 și pentru a stabili direcțiile de acțiune ale partidului în perioada următoare. În cadrul ședinței, președintele partidului, Boris Volosatîi, a prezentat raportul privind rezultatele electorale și evaluarea […]
11:10
Ministrul Mediului anunță investiții majore la lacul Ghidighici, cel mai mare lac din țară # Curentul.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, care are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor. În cadrul vizitei, ministrul a anunțat lansarea unui nou proiect de investiții capitale în infrastructura de gestionare a apelor. […]
10:40
Serviciul Vamal a încasat venituri de peste 905 milioane de lei colectați la buget într-o singură săptămână # Curentul.md
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 905,0 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,0%. Totodată, în perioada 8 – 14 […]
10:10
A doua persoană învinuită în dosarul escrocheriei cu mașini de lux din UE, trimisă în judecată. Prejudiciu de 6 milioane de lei # Curentul.md
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celei de-a doua persoane învinuite în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnică agricolă din Uniunea Europeană, cu un prejudiciu estimat la 6 milioane de lei. Acțiunea survine după cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care viza un inculpat în vârstă […]
09:40
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită de lucru în Republica Elenă. În cadrul vizitei, șefa statului va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, precum și extinderea cooperării […]
14 decembrie 2025
15:00
Irina Vlah: Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț. "Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! La Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră — autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri", a spus Vlah.
12 decembrie 2025
17:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 12 decembrie curent, proiectul Raportului auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în perioada 2020 – 2024. Achizițiile publice reprezintă un domeniu esențial pentru buna funcționare […]
16:30
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost finanțată plata compensației pentru energie, acordată sub formă de plată monetară pentru luna noiembrie 2025. De acest sprijin beneficiază 605 538 persoane, suma totală transferată fiind de 454,4 milioane lei. Finanțarea a fost realizată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 816/2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare […]
16:10
CCRM a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova în anii 2023-2025. Ajutorul de stat reprezintă un instrument esențial al politicii de concurență, menit să asigure echilibrul dintre intervențiile statului și funcționarea corectă a pieței. […]
15:40
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: Moldova este gata să meargă înainte # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, la invitația Președintelui Nikos Christodoulides. Este prima vizită a unui șef de stat al Republicii Moldova în Cipru în ultimele două decenii și are loc în contextul în care această țară va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene […]
