Vasile Bolea își apără averea. Curtea de Apel i-a respins cererea
Observatorul de Nord, 19 decembrie 2025 00:10
Curtea de Apel Centru a respins ca fiind neântemeiată cererea fostului deputat Vasile Bolea, afiliat lui Ilan Șor, împotriva Autorității Naționale de Integritate. Hotărârea, pronunțată joi, poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Bolea a mers în instanță, după ce ANI a constatat în cazul său o avere nejustificată de peste 230 de mii de […] Post-ul Vasile Bolea își apără averea. Curtea de Apel i-a respins cererea apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 2 ore
00:10
Curtea de Apel Centru a respins ca fiind neântemeiată cererea fostului deputat Vasile Bolea, afiliat lui Ilan Șor, împotriva Autorității Naționale de Integritate. Hotărârea, pronunțată joi, poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Bolea a mers în instanță, după ce ANI a constatat în cazul său o avere nejustificată de peste 230 de mii de […] Post-ul Vasile Bolea își apără averea. Curtea de Apel i-a respins cererea apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
18:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri pentru ziua de astăzi, 18 decembrie 2025 – un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 60 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și 15 bani. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 17 bani, […] Post-ul Și azi carburanții se ieftinesc: benzina cu 17 bani, iar motorina cu 12 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
16:50
La datorie cu limba română în suflet, polițistul Ionel Canațui: „Apărăm valorile care ne definesc identitatea” # Observatorul de Nord
Polițistul Ionel Canațui are un deceniu muncit cu dedicație pentru menținerea ordinii publice. La începutul lunii decembrie, a devenit cunoscut publicului larg după un incident în care nu s-a lăsat intimidat de un cetățean din autonomia găgăuză care i-a cerut să comunice în limba rusă. Cazul a fost intens mediatizat pe rețelele de socializare și […] Post-ul La datorie cu limba română în suflet, polițistul Ionel Canațui: „Apărăm valorile care ne definesc identitatea” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
Conform informației furnizate de Serviciul de presă al primăriei, instituția ar un nou angajat. Se numește Tatiana Leșan și va ocupa funcția de specialistă principală în domeniul protecției dreptului copilului. Doamna Leșan a depus jurământul de credință în fața conducerii, colegilor și simbolurilor de stat. Evenimentul marchează promovarea cu succes a perioadei de probă și […] Post-ul Tatiana Leșan este o nouă angajată a primăriei Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
O femeie din raionul Florești a fost condamnată pentru agresiune asupra concubinului său, după ce, în vara anului 2025, a provocat victimei multiple leziuni corporale. Incidentul s-a produs în gospodăria concubinului, în urma unui conflict spontan, în care ambii se aflau sub influența alcoolului. Raportul medico-legal a confirmat fracturi și traumatisme multiple, care au necesitat […] Post-ul Femeie condamnată pentru agresiune asupra concubinului apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Iarna este întotdeauna un prilej de reflecție și de revenire la tradițiile care ne definesc ca popor. În acest spirit, membrii clubului „Seniorilor 50+” s-au adunat recent pentru a celebra sărbătorile de iarnă și a depăna amintiri din copilărie. Întâlnirea a fost o adevărată călătorie în timp, de la sărbătoarea Sfântului Andrei și până la […] Post-ul Sărbători și obiceiuri de iarnă – amintiri și tradiții păstrate apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
20 de ani de închisoare pentru că și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia. # Observatorul de Nord
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani, informează […] Post-ul 20 de ani de închisoare pentru că și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
11:30
Nina Gherețcaia are 37 de ani și locuiește în satul Visoca. A absolvit nouă clase și ulterior nu și-a continuat studiile. După finisarea școlii, a rămas în familie pentru a-și ajuta părinții și a contribuit la treburile gospodărești. În comunitatea locală, implicarea ei este apreciată — gătește, spală, curăță, îngrijește ogradă și animalele, și ori […] Post-ul Dizabilitatea nu e sfârșitul. Povestea Ninei din Visoca apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Autor: Irina TABARANU, cusens.md La marginea satului Boșernița, o suburbie a orașului Rezina, se află unul dintre bazinele de acumulare ale stației de purificare a apei din localitate. Deși se află pe malul drept al Nistrului, servește drept o verigă importantă în lanțul de producție și funcționare a uzinei metalurgice din Rîbnița, care se află […] Post-ul Proprietățile MMZ de pe malul drept al Nistrului apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Astăzi Poliția Republicii Moldova sărbătorește 35 de ani de istorie, muncă și devotament. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu: „35 de ani de Poliție înseamnă o istorie construită prin muncă, sacrificiu și devotament. Sunt ani marcați de nopți nedormite, intervenții dificile, decizii asumate și responsabilitatea purtată zi de zi, în slujba oamenilor. În spatele fiecărei uniforme […] Post-ul Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Tradiții vii și colinde străbune – Șezătoare literară la Chetrosu, în cadrul Programului Național „Acces la cultură” # Observatorul de Nord
În atmosfera caldă și primitoare a sărbătorilor de iarnă, Gimnaziul „Bunescu Dumitru” din satul Chetrosu a găzduit șezătoarea literară „Povești nescrise la gura sobei”, desfășurată în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, de HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor Drochia, în parteneriat cu AO „Femeia de Azi”, CRT Drochia și redacția […] Post-ul Tradiții vii și colinde străbune – Șezătoare literară la Chetrosu, în cadrul Programului Național „Acces la cultură” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Republica Moldova – Ucraina – regiunea transnistreană: „triunghiul de aur” al contrabandei cu țigări # Observatorul de Nord
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina raportează aproape lunar despre capturi impunătoare cu țigări de contrabandă la hotarul comun. Chiar dacă schemele sunt cunoscute oamenilor legii, cantități mari de produse din tutun ajung oricum la destinație. De exemplu, piața „Privoz” din Odesa, una dintre cele mai mari din estul Europei, este supraîncărcată cu țigări care sunt vândute fără bon de […] Post-ul Republica Moldova – Ucraina – regiunea transnistreană: „triunghiul de aur” al contrabandei cu țigări apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Așa se apără pacea: prin reguli clare și prin curajul de a spune că răul are consecințe. # Observatorul de Nord
Maia Sandu a fost zilele trecute la Haga, unde a participat la instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. – Comisia este un mecanism internațional instituit sub egida Consiliului Europei. Se va ocupa de examinarea și soluționarea cererilor de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Comisia va examina, evalua și soluționa cererile […] Post-ul Așa se apără pacea: prin reguli clare și prin curajul de a spune că răul are consecințe. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Doamne, ce durere!!! A plecat prematur la Ceruri pedagogul și antrenorul Vitalie Lohov… A lăsat în urma nu doar sportivi, dar și caractere… # Observatorul de Nord
Școala Sportivă Raională Soroca deplânge trecerea prematură și subită în neființă a pedagogului și antrenorului, Omului VITALIE LOHOV… Ai fost antrenor de judo și sambo la Școala Sportivă din municipiul Soroca… Ai fost profesor la Liceul Teoretic Petru Rareș… Ai fost parte importantă a Școlii Sportive Raionale Soroca. Pentru mulți copii ai fost mai […] Post-ul Doamne, ce durere!!! A plecat prematur la Ceruri pedagogul și antrenorul Vitalie Lohov… A lăsat în urma nu doar sportivi, dar și caractere… apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Un mix de propagandă locală și narațiuni false pro-Kremlin. Ce domină spațiul informațional din stânga Nistrului? # Observatorul de Nord
Spațiul informațional din regiunea transnistreană continuă să fie dominat de mesaje alarmiste și narațiuni fabricate care prezintă Chișinăul ca o amenințare militară și un stat ostil propriilor cetățeni. Presa și reprezentanții administrației secesioniste vorbesc insistent despre pretinsa „militarizare” a R. Moldova, justificând astfel menținerea structurilor militare ilegale din regiune. În același timp, sunt amplificate mesajele […] Post-ul Un mix de propagandă locală și narațiuni false pro-Kremlin. Ce domină spațiul informațional din stânga Nistrului? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Curs valutar, 18 decembrie 2025: euro este în ușoară scădere, iar dolarul ajunge la 16 lei și 90 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 decembrie 2025, euro este cotat la 19 lei și 79 de bani, în ușoară scădere față de ziua precedentă. Dolarul american ajunge la 16 lei și 90 de bani. Leul românesc este stabilit la 3 lei și 88 de bani, […] Post-ul Curs valutar, 18 decembrie 2025: euro este în ușoară scădere, iar dolarul ajunge la 16 lei și 90 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Primăria Soroca a obligat prin judecată Inspectoratul de Poliție să caute făptașul care a incendiat gunoiștea de pe strada Negruzzi # Observatorul de Nord
Ancheta privind incendierea unei platforme de colectare a deșeurilor din municipiul Soroca, soldată cu un prejudiciu de aproape 240 de mii de lei, va fi reluată după ce Judecătoria Soroca a constatat că investigația inițială a fost superficială și incompletă. Instanța a decis anularea actului de sistare și a obligat Inspectoratul de Poliție Soroca să […] Post-ul Primăria Soroca a obligat prin judecată Inspectoratul de Poliție să caute făptașul care a incendiat gunoiștea de pe strada Negruzzi apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
La ședința Consiliului Municipal Soroca de ieri, aleșii locali au abrogat decizia de la ședința din luna octombrie când au permis reluarea activității acestui parc de distracții din sectorul Soroca Nouă al municipiului. Motivul anulării a fost o notificare a Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat. Autoritățile municipale nu au dorit să publice la […] Post-ul Paza, anulare: Redeschiderea „Nikole Park” la Soroca Nouă, anulată apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este despre asumare, adaptare și curajul de a privi lucrurile cu sinceritate. Fiecare zodie primește un impuls diferit, dar mesajul general rămâne același: schimbarea este inevitabilă, iar felul în care alegi să o gestionezi face toată diferența. Ascultă-ți intuiția, ai grijă de tine și nu uita că fiecare pas, oricât de mic, […] Post-ul Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 18 decembrie 2025, vom avea puțin soare, în orele dimineții temperatura va fi sub zero, dar fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între -1 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 18 decembrie 2025: puțin soare, puțin minus, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
00:10
Condamnat la închisoare pentru că a încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32 de ani, acuzat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Prin decizia instanței, inculpatul a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui […] Post-ul Condamnat la închisoare pentru că a încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față apare prima dată în Observatorul de Nord.
17 decembrie 2025
17:00
Avertizare: de astăzi, ora 17:00 și până mâine, ora 11:00 vom avea ceață pe arii extinse # Observatorul de Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică privind producerea fenomenului de ceață pe arii extinse ale teritoriului Republicii Moldova. Autoritățile recomandă participanților la trafic să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să utilizeze corespunzător luminile de ceață. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în intervalul 17 decembrie, ora […] Post-ul Avertizare: de astăzi, ora 17:00 și până mâine, ora 11:00 vom avea ceață pe arii extinse apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Rușilor li se vor bloca apelurile telefonice din cele 47 de țări „neprietenoase”. Republica Moldova nu se regăsește în această listă # Observatorul de Nord
La o reuniune a Consiliului pentru Drepturile Omului, Vladimir Putin a anunțat că Moscova pregătește blocarea apelurilor telefonice din cele 47 de țări „neprietenoase”. Motivul ar fi nerespectarea legislației ruse. Din această listă nu face parte și Republica Moldova. Vă reamintim că, în ultima vreme au mai fost blocate și alte servicii, cum ar fi […] Post-ul Rușilor li se vor bloca apelurile telefonice din cele 47 de țări „neprietenoase”. Republica Moldova nu se regăsește în această listă apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Martor „din familie”. Finul lui Vlad Plahotniuc, Andrian Candu, audiat în instanță # Observatorul de Nord
Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, este audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul lider democrat este învinuit de implicare în schema de spălare a banilor din sistemul bancar, scrie anticoruptie.md. Plahotniuc a declarat, înainte de ședința de judecată, că este nevinovat și va […] Post-ul Martor „din familie”. Finul lui Vlad Plahotniuc, Andrian Candu, audiat în instanță apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Astfel, urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi gași trans (trans […] Post-ul 495 kg biscuiți de import au fost interzise spre comercializare apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Vinovați fără vină. Alți doi ex-judecători scapă de pedeapsă în dosarul Laundromat # Observatorul de Nord
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat un fost judecător implicat în dosarul „Laundromat”, care fusese achitat prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 30 aprilie 2024. Totodată, instanța a respins apelul inculpatului, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la 26 februarie 2021. […] Post-ul Vinovați fără vină. Alți doi ex-judecători scapă de pedeapsă în dosarul Laundromat apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Salariul mediu lunar va crește, din 2026, cu 1.300 de lei și va constitui 17.400 de lei # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi a executivului de la Chișinău a fost aprobată decizia, conform căreia salariul mediu lunar va crește cu 1.300 de lei și va constitui 17.400 de lei. La fel, cu 800 de lei va crește și salariul minim și va constitui 6.300 de lei. Autoritățile susțin că ajustarea salariilor este parte a […] Post-ul Salariul mediu lunar va crește, din 2026, cu 1.300 de lei și va constitui 17.400 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Selecția Națională Eurovision 2026: 16 artiști s-au calificat în etapa finală # Observatorul de Nord
Televiziunea publică a anunțat, în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026. În urma audițiilor live, 16 artiști s-au calificat în etapa finală a competiției, dintr-un total de 36 de participanți care au depus dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova pe scena Eurovision, transmite stiri.md cu referire la realitatea.mdnationala/ realitatea.md. Finaliștii Selecției Naționale Eurovision […] Post-ul Selecția Națională Eurovision 2026: 16 artiști s-au calificat în etapa finală apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova” # Observatorul de Nord
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat astăzi după ședința Guvernului că toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și a subliniat că, în etapele următoare ale procesului, decuplarea de Ucraina va fi una firească, întrucât fiecare stat candidat are propriul set de priorități […] Post-ul Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Salariul minim pe republică se va mări de la 5.500 de lei la 6.300 de lei, din 1 ianuarie 2026 # Observatorul de Nord
Un proiect care prevede că salariul minim pe republică va fi majorat cu 15 la sută, începând cu 1 ianuarie 2026, și va constitui 6300 de lei a fost aprobat astăzi de Guvern. Salariul minim va fi de 6300 de lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe […] Post-ul Salariul minim pe republică se va mări de la 5.500 de lei la 6.300 de lei, din 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Din 1 ianuarie 2026, îndemnizația unică la nașterea copilului crește cu 536 de lei și va fi de 21.886 lei # Observatorul de Nord
Guvernul a decis, în ședința de astăzi că, îndemnizația unică la nașterea copilului va crește din 1 ianuarie 2026. Aceasta va atinge suma de 21 886 de lei, fiind mai mare cu 536 de lei comparativ cu nivelul actual de 21350 de lei. Potrivit estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2026, de indemnizația […] Post-ul Din 1 ianuarie 2026, îndemnizația unică la nașterea copilului crește cu 536 de lei și va fi de 21.886 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Domnul Marcel Bușan rămâne suspendat din funcția de secretar al Consiliului municipal Soroca # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi, 17 decembrie 2025, a Consiliului municipal Soroca, în urma deciziei Judecătoriei Bălți din data de 8 decembrie 2025, consilierii au votat suspendarea domnului Marcel Bușan din funcția de secretar al Consiliului municipal Soroca. La fel, prin votul consilierilor, interimatul acestei funcții va fi exercitat de domnul Nicolae Leșan. Vă reamintim […] Post-ul Domnul Marcel Bușan rămâne suspendat din funcția de secretar al Consiliului municipal Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Corul de copii BELCANTO a participat, live, la un concert de Colinde organizat la Iași # Observatorul de Nord
Palatul Culturii din Iași a găzduit ieri, 16 decembrie, Concertul de Colinde organizat de Parohia „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, în parteneriat cu Asociatia Iubire si Incredere Iasi. Concertul a fost un moment de întâlnire în jurul colindului, oferind un prilej de apropiere și comuniune în perioada pregătirii pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului. În […] Post-ul Corul de copii BELCANTO a participat, live, la un concert de Colinde organizat la Iași apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Caietele suplimentare pentru elevi nu sunt obligatorii, dar…pentru studii de calitate mulți părinți sunt gata la cheltuieli adăugătoare # Observatorul de Nord
Invitat la o emisiune a postului TV8, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că caietele suplimentare pentru elevi nu sunt obligatorii, iar niciun părinte nu poate fi constrâns să le procure. Pe de altă parte, oficialul a recunoscut că caietele suplimentare pot oferi un anumit grad de comoditate în procesul didactic și sunt […] Post-ul Caietele suplimentare pentru elevi nu sunt obligatorii, dar…pentru studii de calitate mulți părinți sunt gata la cheltuieli adăugătoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei îți amintește că fiecare pas, oricât de mic, contează în drumul tău. Indiferent de provocările sau bucuriile întâlnite, ai resursele necesare pentru a merge mai departe cu încredere. Ascultă-ți intuiția, păstrează echilibrul și oferă-ți răbdarea de care ai nevoie pentru a evolua. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Mafia anabolizantelor. Drumul clandestin al steroizilor din Moldova spre sportivi străini # Observatorul de Nord
Republica Moldova se află în topul producătorilor mondiali de steroizi anabolizanți, substanțe ilegale în majoritatea statelor UE, în SUA, dar și în Rusia. Corupția, legislația permisivă și protecționismul politic ușor de obținut au creat condiții pentru dezvoltarea în statul nostru a unei industrii întregi de producere a anabolizantelor, aflate la mare căutare pe piața neagră […] Post-ul Mafia anabolizantelor. Drumul clandestin al steroizilor din Moldova spre sportivi străini apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Un gest care face diferența între viață și moarte – o singură donare poate salva trei vieți! # Observatorul de Nord
Sărbătorile se apropie, iar în această perioadă vorbim mai des despre bunătate. Magia nu vine din lumini, din decoruri sau din brazii împodobiți, ci din gesturi concrete, care fac diferența între speranță și viață. Dacă doriți să simțiți cu adevărat spiritul sărbătorilor, alegeți un gest care poate schimba un destin. O singură donare poate oferi […] Post-ul Un gest care face diferența între viață și moarte – o singură donare poate salva trei vieți! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Cel puțin câteva zeci de pagini de Facebook denumite Dᴀᴄɪᴀ’ – ‘. anunță despre posibilitatea de a câștiga mașini Dacia sub diverse pretexte (cu ocazia Crăciunului, a Anului Nou sau a aniversării brandului auto). Pentru a participa la „concurs”, oamenii sunt îndemnați să comenteze diverse texte la postările cu anunțuri. Este o ESCROCHERIE. Niciun dealer Dacia din R. Moldova sau România nu a anunțat despre o astfel de oportunitate. Paginile respective sunt anonime, iar majoritatea au fost create recent. Unele […] Post-ul Val de escrocherie online cu folosirea abuzivă a identității „Dacia” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 17 decembrie 2025: valutele de referință scad în fața leului moldovenesc – euro cu trei bani, iar dolarul cu cinci bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 17 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 3 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 83 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc coboară […] Post-ul Curs valutar, 17 decembrie 2025: valutele de referință scad în fața leului moldovenesc – euro cu trei bani, iar dolarul cu cinci bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Absolvenții de gimnaziu vor beneficia de ore suplimentare gratuite la două discipline pentru a se pregăti de examene # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării (MED) extinde în acest an programul remedial pentru absolvenții de gimnaziu, acesta urmând a fi organizat pentru două discipline: matematica și limba română pentru alolingvi. În cadrul inițiativei, elevii din clasa a IX-a vor beneficia de lecții suplimentare gratuite pentru a se pregăti de examene, informează moldpres.md Programele se vor desfășura […] Post-ul Absolvenții de gimnaziu vor beneficia de ore suplimentare gratuite la două discipline pentru a se pregăti de examene apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Produsele petroliere continuă să se ieftinească – astăzi, 17 decembrie 2025, benzina costă cu 14 bani mai puțin, iar motorina cu 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 17 decembrie – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,77 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,27 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire […] Post-ul Produsele petroliere continuă să se ieftinească – astăzi, 17 decembrie 2025, benzina costă cu 14 bani mai puțin, iar motorina cu 13 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Municipiul Soroca urmează să facă un pas important spre cooperare regională. La ședința Consiliului Municipal programată pentru 17 decembrie, consilierii vor examina un proiect de decizie ce prevede asocierea orașului cu Consiliul Raional Soroca și alte 19 localități pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Soroca”, o structură care ar urma să gestioneze în comun proiecte […] Post-ul Unire la Soroca: 20 de primării vor să gestioneze împreună viitorul regiunii apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:20
Moarte anunțată prin telefon la Soroca: ucigașa a fost descoperită (și) datorită martorilor # Observatorul de Nord
Un bărbat din municipiul Soroca a fost găsit mort în propria locuință, după o succesiune de apeluri telefonice confuze, explicații contradictorii și bani oferiți „pentru înmormântare” înainte ca decesul să fie confirmat. Declarațiile martorilor audiați în instanță au conturat pas cu pas firul evenimentelor care au dus la descoperirea tragediei și au jucat un rol-cheie […] Post-ul Moarte anunțată prin telefon la Soroca: ucigașa a fost descoperită (și) datorită martorilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
În raionele Soroca, Florești și Drochia nu au fost înregistrate cazuri de gripă sezomieră # Observatorul de Nord
Conform datelor oficiale, prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 8-14 decembrie 2025, în raionul Soroca, precum și în raioanele Florești și Drochia nu au fost înregistrate cazuri de gripă sezonieră. Pe de altă parte, în această perioadă au fost raportate 40 de cazuri de gripă sezonieră, 33 în municipiul Chișinău, 2 […] Post-ul În raionele Soroca, Florești și Drochia nu au fost înregistrate cazuri de gripă sezomieră apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, People in Need Moldova dotează CNEAS cu un automobil pentru activitățile de evaluare în teritoriu # Observatorul de Nord
Comunicat de presă People in Need Moldova, în cadrul proiectului Moldova Assist, finanțat de Uniunea Europeană, a oferit Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) un mijloc de transport necesar deplasării echipelor de evaluatori în teritoriu. Donarea automobilului vine ca răspuns la solicitarea CNEAS și are scopul de a sprijini consolidarea proceselor de […] Post-ul Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, People in Need Moldova dotează CNEAS cu un automobil pentru activitățile de evaluare în teritoriu apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Condamnat la 19 ani de închisoare pentru că și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră # Observatorul de Nord
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada […] Post-ul Condamnat la 19 ani de închisoare pentru că și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Femeie din Soroca, condamnată la ani grei de pușcărie pentru că și-a sugrumat iubitul # Observatorul de Nord
Conform probatoriului administrat, fapta a avut loc în data de 19 iunie, în timp ce cei doi se află la domiciliu și consumă băuturi alcoolice. Pe fondul unei altercații izbucnite între ei, femeia l-ar fi apucat pe bărbat de gât și la sugrumat, scrie pulsmedia.md Audiată în instanță, inculpata a declarației că nu-și amintește exact […] Post-ul Femeie din Soroca, condamnată la ani grei de pușcărie pentru că și-a sugrumat iubitul apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Avertisment înainte de sărbători: pompierii din Soroca cer respectarea strictă a regulilor de prevenire a incendiilor # Observatorul de Nord
Bradul de Crăciun, simbol al bucuriei și al reunirii familiei, se poate transforma într-un pericol major dacă nu sunt respectate regulile elementare de siguranță. În ajunul sărbătorilor de iarnă, Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca avertizează populația asupra riscurilor crescute de incendii și face apel la responsabilitate, atât în locuințe, cât și în instituțiile unde […] Post-ul Avertisment înainte de sărbători: pompierii din Soroca cer respectarea strictă a regulilor de prevenire a incendiilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Audieri cu recuzări în dosarul „furtul miliardului”. Apărarea lui Plahotniuc ar putea cere recuzarea unui magistrat # Observatorul de Nord
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc Lucian Rogac a anunțat, luni, că pregătește o cerere de recuzare a judecătoarei Ana Cucerescu, una dintre magistrații care examinează dosarul „furtul miliardului”. Declarațiile au fost făcute după o nouă ședință de judecată în acest caz,, în care a început audierea martorilor apărării, scrie anticoruptie.md. Primul martor audiat, fosta președintă a […] Post-ul Audieri cu recuzări în dosarul „furtul miliardului”. Apărarea lui Plahotniuc ar putea cere recuzarea unui magistrat apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Un sorocean a dorit o mașină frumoasă la preț mic, dar…a devenit victima unei excrocherii # Observatorul de Nord
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a organizatorului unei scheme de înșelare a 28 de persoane, care au plătit în avans aproximativ 2.500.000 lei pentru mașinile „vândute” la prețuri avantajoase. Așadar, schema infracțională a fost pus la cale în vara și toamna lui 2021 de către inculpatul din […] Post-ul Un sorocean a dorit o mașină frumoasă la preț mic, dar…a devenit victima unei excrocherii apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.