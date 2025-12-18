Primăria Soroca a obligat prin judecată Inspectoratul de Poliție să caute făptașul care a incendiat gunoiștea de pe strada Negruzzi

11:10

Un proiect care prevede că salariul minim pe republică va fi majorat cu 15 la sută, începând cu 1 ianuarie 2026, și va constitui 6300 de lei a fost aprobat astăzi de Guvern. Salariul minim va fi de 6300 de lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe […] Post-ul Salariul minim pe republică se va mări de la 5.500 de lei la 6.300 de lei, din 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.