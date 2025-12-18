Primăria Soroca a obligat prin judecată Inspectoratul de Poliție să caute făptașul care a incendiat gunoiștea de pe strada Negruzzi
Observatorul de Nord, 18 decembrie 2025 08:20
Ancheta privind incendierea unei platforme de colectare a deșeurilor din municipiul Soroca, soldată cu un prejudiciu de aproape 240 de mii de lei, va fi reluată după ce Judecătoria Soroca a constatat că investigația inițială a fost superficială și incompletă. Instanța a decis anularea actului de sistare și a obligat Inspectoratul de Poliție Soroca să
• • •
Acum 15 minute
08:30
Curs valutar, 18 decembrie 2025: euro este în ușoară scădere, iar dolarul ajunge la 16 lei și 90 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 decembrie 2025, euro este cotat la 19 lei și 79 de bani, în ușoară scădere față de ziua precedentă. Dolarul american ajunge la 16 lei și 90 de bani. Leul românesc este stabilit la 3 lei și 88 de bani,
Acum 30 minute
08:20
Acum 2 ore
07:20
La ședința Consiliului Municipal Soroca de ieri, aleșii locali au abrogat decizia de la ședința din luna octombrie când au permis reluarea activității acestui parc de distracții din sectorul Soroca Nouă al municipiului. Motivul anulării a fost o notificare a Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat. Autoritățile municipale nu au dorit să publice la
07:10
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi este despre asumare, adaptare și curajul de a privi lucrurile cu sinceritate. Fiecare zodie primește un impuls diferit, dar mesajul general rămâne același: schimbarea este inevitabilă, iar felul în care alegi să o gestionezi face toată diferența. Ascultă-ți intuiția, ai grijă de tine și nu uita că fiecare pas, oricât de mic,
Acum 4 ore
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 18 decembrie 2025, vom avea puțin soare, în orele dimineții temperatura va fi sub zero, dar fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între -1 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de
Acum 12 ore
00:10
Condamnat la închisoare pentru că a încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32 de ani, acuzat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Prin decizia instanței, inculpatul a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui
Acum 24 ore
17:00
Avertizare: de astăzi, ora 17:00 și până mâine, ora 11:00 vom avea ceață pe arii extinse # Observatorul de Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică privind producerea fenomenului de ceață pe arii extinse ale teritoriului Republicii Moldova. Autoritățile recomandă participanților la trafic să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să utilizeze corespunzător luminile de ceață. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în intervalul 17 decembrie, ora
16:20
Rușilor li se vor bloca apelurile telefonice din cele 47 de țări „neprietenoase”. Republica Moldova nu se regăsește în această listă # Observatorul de Nord
La o reuniune a Consiliului pentru Drepturile Omului, Vladimir Putin a anunțat că Moscova pregătește blocarea apelurilor telefonice din cele 47 de țări „neprietenoase". Motivul ar fi nerespectarea legislației ruse. Din această listă nu face parte și Republica Moldova. Vă reamintim că, în ultima vreme au mai fost blocate și alte servicii, cum ar fi
15:20
Martor „din familie”. Finul lui Vlad Plahotniuc, Andrian Candu, audiat în instanță # Observatorul de Nord
Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, este audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul lider democrat este învinuit de implicare în schema de spălare a banilor din sistemul bancar, scrie anticoruptie.md. Plahotniuc a declarat, înainte de ședința de judecată, că este nevinovat și va
15:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Astfel, urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi gași trans (trans
15:00
Vinovați fără vină. Alți doi ex-judecători scapă de pedeapsă în dosarul Laundromat # Observatorul de Nord
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat un fost judecător implicat în dosarul „Laundromat", care fusese achitat prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 30 aprilie 2024. Totodată, instanța a respins apelul inculpatului, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la 26 februarie 2021.
14:50
Salariul mediu lunar va crește, din 2026, cu 1.300 de lei și va constitui 17.400 de lei # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi a executivului de la Chișinău a fost aprobată decizia, conform căreia salariul mediu lunar va crește cu 1.300 de lei și va constitui 17.400 de lei. La fel, cu 800 de lei va crește și salariul minim și va constitui 6.300 de lei. Autoritățile susțin că ajustarea salariilor este parte a
14:50
Selecția Națională Eurovision 2026: 16 artiști s-au calificat în etapa finală # Observatorul de Nord
Televiziunea publică a anunțat, în cadrul emisiunii „Bună dimineața", finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026. În urma audițiilor live, 16 artiști s-au calificat în etapa finală a competiției, dintr-un total de 36 de participanți care au depus dosarele pentru a reprezenta Republica Moldova pe scena Eurovision, transmite stiri.md cu referire la realitatea.mdnationala/ realitatea.md. Finaliștii Selecției Naționale Eurovision
14:40
Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova” # Observatorul de Nord
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat astăzi după ședința Guvernului că toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și a subliniat că, în etapele următoare ale procesului, decuplarea de Ucraina va fi una firească, întrucât fiecare stat candidat are propriul set de priorități
11:10
Salariul minim pe republică se va mări de la 5.500 de lei la 6.300 de lei, din 1 ianuarie 2026 # Observatorul de Nord
Un proiect care prevede că salariul minim pe republică va fi majorat cu 15 la sută, începând cu 1 ianuarie 2026, și va constitui 6300 de lei a fost aprobat astăzi de Guvern. Salariul minim va fi de 6300 de lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe
11:00
Din 1 ianuarie 2026, îndemnizația unică la nașterea copilului crește cu 536 de lei și va fi de 21.886 lei # Observatorul de Nord
Guvernul a decis, în ședința de astăzi că, îndemnizația unică la nașterea copilului va crește din 1 ianuarie 2026. Aceasta va atinge suma de 21 886 de lei, fiind mai mare cu 536 de lei comparativ cu nivelul actual de 21350 de lei. Potrivit estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2026, de indemnizația
10:50
Domnul Marcel Bușan rămâne suspendat din funcția de secretar al Consiliului municipal Soroca # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi, 17 decembrie 2025, a Consiliului municipal Soroca, în urma deciziei Judecătoriei Bălți din data de 8 decembrie 2025, consilierii au votat suspendarea domnului Marcel Bușan din funcția de secretar al Consiliului municipal Soroca. La fel, prin votul consilierilor, interimatul acestei funcții va fi exercitat de domnul Nicolae Leșan. Vă reamintim
10:00
Corul de copii BELCANTO a participat, live, la un concert de Colinde organizat la Iași # Observatorul de Nord
Palatul Culturii din Iași a găzduit ieri, 16 decembrie, Concertul de Colinde organizat de Parohia „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt", în parteneriat cu Asociatia Iubire si Incredere Iasi. Concertul a fost un moment de întâlnire în jurul colindului, oferind un prilej de apropiere și comuniune în perioada pregătirii pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului. În
10:00
Caietele suplimentare pentru elevi nu sunt obligatorii, dar…pentru studii de calitate mulți părinți sunt gata la cheltuieli adăugătoare # Observatorul de Nord
Invitat la o emisiune a postului TV8, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că caietele suplimentare pentru elevi nu sunt obligatorii, iar niciun părinte nu poate fi constrâns să le procure. Pe de altă parte, oficialul a recunoscut că caietele suplimentare pot oferi un anumit grad de comoditate în procesul didactic și sunt
10:00
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei îți amintește că fiecare pas, oricât de mic, contează în drumul tău. Indiferent de provocările sau bucuriile întâlnite, ai resursele necesare pentru a merge mai departe cu încredere. Ascultă-ți intuiția, păstrează echilibrul și oferă-ți răbdarea de care ai nevoie pentru a evolua. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care
09:20
Mafia anabolizantelor. Drumul clandestin al steroizilor din Moldova spre sportivi străini # Observatorul de Nord
Republica Moldova se află în topul producătorilor mondiali de steroizi anabolizanți, substanțe ilegale în majoritatea statelor UE, în SUA, dar și în Rusia. Corupția, legislația permisivă și protecționismul politic ușor de obținut au creat condiții pentru dezvoltarea în statul nostru a unei industrii întregi de producere a anabolizantelor, aflate la mare căutare pe piața neagră
Ieri
08:40
Un gest care face diferența între viață și moarte – o singură donare poate salva trei vieți! # Observatorul de Nord
Sărbătorile se apropie, iar în această perioadă vorbim mai des despre bunătate. Magia nu vine din lumini, din decoruri sau din brazii împodobiți, ci din gesturi concrete, care fac diferența între speranță și viață. Dacă doriți să simțiți cu adevărat spiritul sărbătorilor, alegeți un gest care poate schimba un destin. O singură donare poate oferi
08:30
Cel puțin câteva zeci de pagini de Facebook denumite Dᴀᴄɪᴀ' – '. anunță despre posibilitatea de a câștiga mașini Dacia sub diverse pretexte (cu ocazia Crăciunului, a Anului Nou sau a aniversării brandului auto). Pentru a participa la „concurs", oamenii sunt îndemnați să comenteze diverse texte la postările cu anunțuri. Este o ESCROCHERIE. Niciun dealer Dacia din R. Moldova sau România nu a anunțat despre o astfel de oportunitate. Paginile respective sunt anonime, iar majoritatea au fost create recent. Unele
08:10
Curs valutar, 17 decembrie 2025: valutele de referință scad în fața leului moldovenesc – euro cu trei bani, iar dolarul cu cinci bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 17 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 3 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 83 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc coboară
07:20
Absolvenții de gimnaziu vor beneficia de ore suplimentare gratuite la două discipline pentru a se pregăti de examene # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării (MED) extinde în acest an programul remedial pentru absolvenții de gimnaziu, acesta urmând a fi organizat pentru două discipline: matematica și limba română pentru alolingvi. În cadrul inițiativei, elevii din clasa a IX-a vor beneficia de lecții suplimentare gratuite pentru a se pregăti de examene, informează moldpres.md Programele se vor desfășura
06:50
Produsele petroliere continuă să se ieftinească – astăzi, 17 decembrie 2025, benzina costă cu 14 bani mai puțin, iar motorina cu 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 17 decembrie – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,77 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,27 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire
16 decembrie 2025
18:20
Municipiul Soroca urmează să facă un pas important spre cooperare regională. La ședința Consiliului Municipal programată pentru 17 decembrie, consilierii vor examina un proiect de decizie ce prevede asocierea orașului cu Consiliul Raional Soroca și alte 19 localități pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Soroca", o structură care ar urma să gestioneze în comun proiecte
18:20
Moarte anunțată prin telefon la Soroca: ucigașa a fost descoperită (și) datorită martorilor # Observatorul de Nord
Un bărbat din municipiul Soroca a fost găsit mort în propria locuință, după o succesiune de apeluri telefonice confuze, explicații contradictorii și bani oferiți „pentru înmormântare" înainte ca decesul să fie confirmat. Declarațiile martorilor audiați în instanță au conturat pas cu pas firul evenimentelor care au dus la descoperirea tragediei și au jucat un rol-cheie
16:30
În raionele Soroca, Florești și Drochia nu au fost înregistrate cazuri de gripă sezomieră # Observatorul de Nord
Conform datelor oficiale, prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 8-14 decembrie
15:50
Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, People in Need Moldova dotează CNEAS cu un automobil pentru activitățile de evaluare în teritoriu # Observatorul de Nord
Comunicat de presă People in Need Moldova, în cadrul proiectului Moldova Assist, finanțat de Uniunea Europeană, a oferit Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) un mijloc de transport necesar deplasării echipelor de evaluatori în teritoriu. Donarea automobilului vine ca răspuns la solicitarea CNEAS și are scopul de a sprijini consolidarea proceselor de […] Post-ul Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, People in Need Moldova dotează CNEAS cu un automobil pentru activitățile de evaluare în teritoriu apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Condamnat la 19 ani de închisoare pentru că și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră # Observatorul de Nord
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada […] Post-ul Condamnat la 19 ani de închisoare pentru că și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Femeie din Soroca, condamnată la ani grei de pușcărie pentru că și-a sugrumat iubitul # Observatorul de Nord
Conform probatoriului administrat, fapta a avut loc în data de 19 iunie, în timp ce cei doi se află la domiciliu și consumă băuturi alcoolice. Pe fondul unei altercații izbucnite între ei, femeia l-ar fi apucat pe bărbat de gât și la sugrumat, scrie pulsmedia.md Audiată în instanță, inculpata a declarației că nu-și amintește exact […] Post-ul Femeie din Soroca, condamnată la ani grei de pușcărie pentru că și-a sugrumat iubitul apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Avertisment înainte de sărbători: pompierii din Soroca cer respectarea strictă a regulilor de prevenire a incendiilor # Observatorul de Nord
Bradul de Crăciun, simbol al bucuriei și al reunirii familiei, se poate transforma într-un pericol major dacă nu sunt respectate regulile elementare de siguranță. În ajunul sărbătorilor de iarnă, Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca avertizează populația asupra riscurilor crescute de incendii și face apel la responsabilitate, atât în locuințe, cât și în instituțiile unde […] Post-ul Avertisment înainte de sărbători: pompierii din Soroca cer respectarea strictă a regulilor de prevenire a incendiilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Audieri cu recuzări în dosarul „furtul miliardului”. Apărarea lui Plahotniuc ar putea cere recuzarea unui magistrat # Observatorul de Nord
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc Lucian Rogac a anunțat, luni, că pregătește o cerere de recuzare a judecătoarei Ana Cucerescu, una dintre magistrații care examinează dosarul „furtul miliardului”. Declarațiile au fost făcute după o nouă ședință de judecată în acest caz,, în care a început audierea martorilor apărării, scrie anticoruptie.md. Primul martor audiat, fosta președintă a […] Post-ul Audieri cu recuzări în dosarul „furtul miliardului”. Apărarea lui Plahotniuc ar putea cere recuzarea unui magistrat apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Un sorocean a dorit o mașină frumoasă la preț mic, dar…a devenit victima unei excrocherii # Observatorul de Nord
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a organizatorului unei scheme de înșelare a 28 de persoane, care au plătit în avans aproximativ 2.500.000 lei pentru mașinile „vândute” la prețuri avantajoase. Așadar, schema infracțională a fost pus la cale în vara și toamna lui 2021 de către inculpatul din […] Post-ul Un sorocean a dorit o mașină frumoasă la preț mic, dar…a devenit victima unei excrocherii apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Pedagogii și educatorii soroceni: Nu cerem privilegii, ci respect și echitate # Observatorul de Nord
În ziua când Comisiile parlamentare discută proiectul Legii Bugetului profesorii și angajații din educație și cercetare transmite un mesaj clar: Educația nu poate fi ignorată. Pedagogii și educatorii de la instituțiile de învățământ din raionul soroca sunt solidari cu colegii lor din toată Republica Moldova și cer insistent Guvernului și Parlamentului să coreleze valoarea […] Post-ul Pedagogii și educatorii soroceni: Nu cerem privilegii, ci respect și echitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Și după plafonarea salariilor unor șefi, inițiată de PAS, veniturile acestora vor rămâne destul de mari # Observatorul de Nord
Inițiativa PAS de plafonare a salariilor șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI limitează creșterea acestora, dar nu schimbă esențial realitatea – veniturile rămân la niveluri foarte mari. Proiectul de lege prevede plafonarea salariilor în raport cu salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul bugetar respectiv, și anume până la 5 salarii medii pentru CNPF și […] Post-ul Și după plafonarea salariilor unor șefi, inițiată de PAS, veniturile acestora vor rămâne destul de mari apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 16 decembrie 2025, conform prognozelor meteorologilor va fi o zi însorită, iar probabilitatea unor precipitații este de doar zece la sută. Astfel, valorile termice se vor încadra între zero grade Celsius, în orele dimineții și +5 grade Celsius ziua. Umiditatea aerului va fi de 82 procente, iar […] Post-ul Meteo, 16 decembrie 2025: zi cu soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Festivalul-concurs Național „Colindăm din sat în sat” – tradițiile și obiceiurile de iarnă, celebrate la Sofia. # Observatorul de Nord
Ziua de 14 decembrie curent, a fost una memorabilă pentru satul Sofia, dar și pentru întreg raionul Drochia, marcând un frumos început al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, în cadrul proiectului cultural „Dezvoltarea turismului cultural-rural prin prisma cercetării și valorificării folclorului din Republica Moldova”. Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, alături […] Post-ul Festivalul-concurs Național „Colindăm din sat în sat” – tradițiile și obiceiurile de iarnă, celebrate la Sofia. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Părul își arată starea prin detalii mici, ușor de trecut cu vederea. Când densitatea începe să se schimbe. Apare nevoia unui ritual mai atent, bazat pe consecvență. Alegerea unui tratament natural pentru căderea părului devine o soluție echilibrată pentru cei care caută îngrijire eficientă, fără formule agresive. Spray-urile anticădere se integrează ușor în rutina zilnică […] Post-ul Tratament natural pentru căderea părului: spray-uri anticădere eficiente apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Din 2028 vor plăti taxe pentru utilizarea drumurilor ca în țările europene: cine circulă mai des vor plăti mai ult, iar cei care circulă mai rar – mai puțin # Observatorul de Nord
Invitat la un post TV, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că, sistemul de plată a taxelor pentru utilizarea drumurilor va fi similar cu cel din alte țări europene: șoferii care utilizează drumurile mai frecvent vor plăti mai mult, iar cei care circulă mai rar vor plăti mai puțin. Astfel, taxele […] Post-ul Din 2028 vor plăti taxe pentru utilizarea drumurilor ca în țările europene: cine circulă mai des vor plăti mai ult, iar cei care circulă mai rar – mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 16 decembrie 2025: euro s-a ieftinit cu doi bani, iar dolarul costă cu cinci bani mai puțin # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial mde schimb valutar, afișat de Bavca Națională a Moldovei pentru astăzi, 16 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 85 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 93 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc urcă la […] Post-ul Curs valutar, 16 decembrie 2025: euro s-a ieftinit cu doi bani, iar dolarul costă cu cinci bani mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Bunuri în valoare de peste 13 milioane de lei au fost au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) în dosare de spălare de bani, escrocherie și furt, pe parcursul săptămânii precedente, scrie anticoruptie.md. Printre activele indisponibilizate se numără 8 construcții locative și 2 nelocative, o încăpere […] Post-ul Peste 30 de percheziții într-un singur dosar de corupție sistemică apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cu Luna în Scorpion, energia din jurul tău este puternică și transformatoare. Adunând înțelepciune din experiențele trecute, poți avea revelații profunde, care te vor ajuta să descurci firele confuziei actuale. Ai încredere că călătoria prin amintirile tale poate aduce lumină asupra prezentului și te poate ghida către alegerile care te așteaptă. Descoperă ce îți rezervă […] Post-ul Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Astăzi, 16 decembrie, prețul la benzină și motorină scad cu 12 bani și, respectiv, cu 11 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 16 decembrie – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,91 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,40 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu […] Post-ul Astăzi, 16 decembrie, prețul la benzină și motorină scad cu 12 bani și, respectiv, cu 11 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:50
Patrimoniul cultural și natural din nordul Republicii Moldova, explorat într-un tur informativ la Drochia # Observatorul de Nord
Patrimoniul cultural și natural din zona de nord a Republicii Moldova a fost explorat de reprezentanți ai domeniului turismului, în cadrul unui tur informativ organizat în raionul Drochia. Participanții au descoperit monumente naturale, obiective istorice, muzee, lăcașuri de cult și tradiții de iarnă, într-un parcurs care a îmbinat promovarea turismului cultural-rural cu valorificarea patrimoniului local, […] Post-ul Patrimoniul cultural și natural din nordul Republicii Moldova, explorat într-un tur informativ la Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Doi demnitari riscă să-și piardă averi în valoare totală de peste 1 milion 500 de mii de lei, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. După emiterea actului de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința a celor […] Post-ul Averi de peste 1,5 mln de lei a doi demnitari, spre confiscare apare prima dată în Observatorul de Nord.
15 decembrie 2025
18:10
Preotul martir Porfirie Șoimu, comemorat la Parcani: a fost condamnat la moarte de sovietici # Observatorul de Nord
Memoria preotului martir Porfirie Șoimu, slujitor al Bisericii din satul Parcani în perioada interbelică și victimă a represiunilor sovietice, a fost cinstită duminică, 14 decembrie 2025, printr-o slujbă de pomenire și sfințirea unei plăci comemorative în incinta bisericii „Minunea Sfântului Arhanghel Mihail” din raionul Soroca. Evenimentul a avut loc în biserica din Parcani, unde părintele […] Post-ul Preotul martir Porfirie Șoimu, comemorat la Parcani: a fost condamnat la moarte de sovietici apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:40
Cinci transplanturi, efectuate în doar 48 de ore la Spitalul Timofei Moșneaga # Observatorul de Nord
Un nou record pentru Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. În doar 48 de ore, medicii au realizat cinci intervenții de transplant – două de ficat și trei renale, toate finalizate cu succes. Foto: Ministerul Sănătăți/ Facebook Potrivit Ministerului Sănătății, operațiile au fost efectuate săptămâna trecută, transmite stiri.md Transplanturile hepatice au fost realizate de echipa […] Post-ul Cinci transplanturi, efectuate în doar 48 de ore la Spitalul Timofei Moșneaga apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:40
Ședință pe tonuri ridicate la Dărcăuți, vezi cum le răspunde primarul celor nemulțumiți / VIDEO # Observatorul de Nord
Despre problemele din satul Dărcăuți, de la gardul putrezit al cimitirului la drumurile rele, s-a discutat la primăria comunei între unii consilieri, foști aleși locali și cetățeni nemulțumiți, care au mers la primar. Despre subiectele acestea unii dintre săteni s-au plâns anterior deputatului Vasile Costiuc, de la Partidul parlamentar „Democrația Acasă”. Astfel primarul Oleg Rozimovschi […] Post-ul Ședință pe tonuri ridicate la Dărcăuți, vezi cum le răspunde primarul celor nemulțumiți / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
