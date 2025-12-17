Produsele petroliere continuă să se ieftinească – astăzi, 17 decembrie 2025, benzina costă cu 14 bani mai puțin, iar motorina cu 13 bani

08:40

Invitat la un post TV, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că, sistemul de plată a taxelor pentru utilizarea drumurilor va fi similar cu cel din alte țări europene: șoferii care utilizează drumurile mai frecvent vor plăti mai mult, iar cei care circulă mai rar vor plăti mai puțin. Astfel, taxele […] Post-ul Din 2028 vor plăti taxe pentru utilizarea drumurilor ca în țările europene: cine circulă mai des vor plăti mai ult, iar cei care circulă mai rar – mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.