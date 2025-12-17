Absolvenții de gimnaziu vor beneficia de ore suplimentare gratuite la două discipline pentru a se pregăti de examene
Observatorul de Nord, 17 decembrie 2025 07:20
Ministerul Educației și Cercetării (MED) extinde în acest an programul remedial pentru absolvenții de gimnaziu, acesta urmând a fi organizat pentru două discipline: matematica și limba română pentru alolingvi. În cadrul inițiativei, elevii din clasa a IX-a vor beneficia de lecții suplimentare gratuite pentru a se pregăti de examene, informează moldpres.md Programele se vor desfășura
• • •
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
06:50
Produsele petroliere continuă să se ieftinească – astăzi, 17 decembrie 2025, benzina costă cu 14 bani mai puțin, iar motorina cu 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 17 decembrie – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,77 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,27 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire
Acum 24 ore
18:20
Municipiul Soroca urmează să facă un pas important spre cooperare regională. La ședința Consiliului Municipal programată pentru 17 decembrie, consilierii vor examina un proiect de decizie ce prevede asocierea orașului cu Consiliul Raional Soroca și alte 19 localități pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Soroca", o structură care ar urma să gestioneze în comun proiecte
18:20
Moarte anunțată prin telefon la Soroca: ucigașa a fost descoperită (și) datorită martorilor # Observatorul de Nord
Un bărbat din municipiul Soroca a fost găsit mort în propria locuință, după o succesiune de apeluri telefonice confuze, explicații contradictorii și bani oferiți „pentru înmormântare" înainte ca decesul să fie confirmat. Declarațiile martorilor audiați în instanță au conturat pas cu pas firul evenimentelor care au dus la descoperirea tragediei și au jucat un rol-cheie
16:30
În raionele Soroca, Florești și Drochia nu au fost înregistrate cazuri de gripă sezomieră # Observatorul de Nord
Conform datelor oficiale, prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 8-14 decembrie 2025, în raionul Soroca, precum și în raioanele Florești și Drochia nu au fost înregistrate cazuri de gripă sezonieră. Pe de altă parte, în această perioadă au fost raportate 40 de cazuri de gripă sezonieră, 33 în municipiul Chișinău, 2
15:50
Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, People in Need Moldova dotează CNEAS cu un automobil pentru activitățile de evaluare în teritoriu # Observatorul de Nord
Comunicat de presă People in Need Moldova, în cadrul proiectului Moldova Assist, finanțat de Uniunea Europeană, a oferit Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) un mijloc de transport necesar deplasării echipelor de evaluatori în teritoriu. Donarea automobilului vine ca răspuns la solicitarea CNEAS și are scopul de a sprijini consolidarea proceselor de
13:20
Condamnat la 19 ani de închisoare pentru că și-a maltratat familia și și-a abuzat sexual fiica minoră # Observatorul de Nord
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada
13:20
Femeie din Soroca, condamnată la ani grei de pușcărie pentru că și-a sugrumat iubitul # Observatorul de Nord
Conform probatoriului administrat, fapta a avut loc în data de 19 iunie, în timp ce cei doi se află la domiciliu și consumă băuturi alcoolice. Pe fondul unei altercații izbucnite între ei, femeia l-ar fi apucat pe bărbat de gât și la sugrumat, scrie pulsmedia.md Audiată în instanță, inculpata a declarației că nu-și amintește exact
12:30
Avertisment înainte de sărbători: pompierii din Soroca cer respectarea strictă a regulilor de prevenire a incendiilor # Observatorul de Nord
Bradul de Crăciun, simbol al bucuriei și al reunirii familiei, se poate transforma într-un pericol major dacă nu sunt respectate regulile elementare de siguranță. În ajunul sărbătorilor de iarnă, Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca avertizează populația asupra riscurilor crescute de incendii și face apel la responsabilitate, atât în locuințe, cât și în instituțiile unde
11:50
Audieri cu recuzări în dosarul „furtul miliardului”. Apărarea lui Plahotniuc ar putea cere recuzarea unui magistrat # Observatorul de Nord
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc Lucian Rogac a anunțat, luni, că pregătește o cerere de recuzare a judecătoarei Ana Cucerescu, una dintre magistrații care examinează dosarul „furtul miliardului". Declarațiile au fost făcute după o nouă ședință de judecată în acest caz,, în care a început audierea martorilor apărării, scrie anticoruptie.md. Primul martor audiat, fosta președintă a
11:40
Un sorocean a dorit o mașină frumoasă la preț mic, dar…a devenit victima unei excrocherii # Observatorul de Nord
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a organizatorului unei scheme de înșelare a 28 de persoane, care au plătit în avans aproximativ 2.500.000 lei pentru mașinile „vândute" la prețuri avantajoase. Așadar, schema infracțională a fost pus la cale în vara și toamna lui 2021 de către inculpatul din
10:50
Pedagogii și educatorii soroceni: Nu cerem privilegii, ci respect și echitate # Observatorul de Nord
În ziua când Comisiile parlamentare discută proiectul Legii Bugetului profesorii și angajații din educație și cercetare transmite un mesaj clar: Educația nu poate fi ignorată. Pedagogii și educatorii de la instituțiile de învățământ din raionul soroca sunt solidari cu colegii lor din toată Republica Moldova și cer insistent Guvernului și Parlamentului să coreleze valoarea
10:30
Și după plafonarea salariilor unor șefi, inițiată de PAS, veniturile acestora vor rămâne destul de mari # Observatorul de Nord
Inițiativa PAS de plafonare a salariilor șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI limitează creșterea acestora, dar nu schimbă esențial realitatea – veniturile rămân la niveluri foarte mari. Proiectul de lege prevede plafonarea salariilor în raport cu salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul bugetar respectiv, și anume până la 5 salarii medii pentru CNPF și
10:20
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 16 decembrie 2025, conform prognozelor meteorologilor va fi o zi însorită, iar probabilitatea unor precipitații este de doar zece la sută. Astfel, valorile termice se vor încadra între zero grade Celsius, în orele dimineții și +5 grade Celsius ziua. Umiditatea aerului va fi de 82 procente, iar
09:50
Festivalul-concurs Național „Colindăm din sat în sat” – tradițiile și obiceiurile de iarnă, celebrate la Sofia. # Observatorul de Nord
Ziua de 14 decembrie curent, a fost una memorabilă pentru satul Sofia, dar și pentru întreg raionul Drochia, marcând un frumos început al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, în cadrul proiectului cultural „Dezvoltarea turismului cultural-rural prin prisma cercetării și valorificării folclorului din Republica Moldova". Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, alături
09:50
Părul își arată starea prin detalii mici, ușor de trecut cu vederea. Când densitatea începe să se schimbe. Apare nevoia unui ritual mai atent, bazat pe consecvență. Alegerea unui tratament natural pentru căderea părului devine o soluție echilibrată pentru cei care caută îngrijire eficientă, fără formule agresive. Spray-urile anticădere se integrează ușor în rutina zilnică
08:40
Din 2028 vor plăti taxe pentru utilizarea drumurilor ca în țările europene: cine circulă mai des vor plăti mai ult, iar cei care circulă mai rar – mai puțin # Observatorul de Nord
Invitat la un post TV, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că, sistemul de plată a taxelor pentru utilizarea drumurilor va fi similar cu cel din alte țări europene: șoferii care utilizează drumurile mai frecvent vor plăti mai mult, iar cei care circulă mai rar vor plăti mai puțin. Astfel, taxele
08:40
Curs valutar, 16 decembrie 2025: euro s-a ieftinit cu doi bani, iar dolarul costă cu cinci bani mai puțin # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial mde schimb valutar, afișat de Bavca Națională a Moldovei pentru astăzi, 16 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 85 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 93 bani, cu 5 bani mai puțin. Leul românesc urcă la
Ieri
07:30
Bunuri în valoare de peste 13 milioane de lei au fost au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) în dosare de spălare de bani, escrocherie și furt, pe parcursul săptămânii precedente, scrie anticoruptie.md. Printre activele indisponibilizate se numără 8 construcții locative și 2 nelocative, o încăpere
07:10
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cu Luna în Scorpion, energia din jurul tău este puternică și transformatoare. Adunând înțelepciune din experiențele trecute, poți avea revelații profunde, care te vor ajuta să descurci firele confuziei actuale. Ai încredere că călătoria prin amintirile tale poate aduce lumină asupra prezentului și te poate ghida către alegerile care te așteaptă. Descoperă ce îți rezervă
06:40
Astăzi, 16 decembrie, prețul la benzină și motorină scad cu 12 bani și, respectiv, cu 11 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 16 decembrie – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,91 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,40 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu
00:50
Patrimoniul cultural și natural din nordul Republicii Moldova, explorat într-un tur informativ la Drochia # Observatorul de Nord
Patrimoniul cultural și natural din zona de nord a Republicii Moldova a fost explorat de reprezentanți ai domeniului turismului, în cadrul unui tur informativ organizat în raionul Drochia. Participanții au descoperit monumente naturale, obiective istorice, muzee, lăcașuri de cult și tradiții de iarnă, într-un parcurs care a îmbinat promovarea turismului cultural-rural cu valorificarea patrimoniului local,
00:20
Doi demnitari riscă să-și piardă averi în valoare totală de peste 1 milion 500 de mii de lei, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. După emiterea actului de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința a celor
15 decembrie 2025
18:10
Preotul martir Porfirie Șoimu, comemorat la Parcani: a fost condamnat la moarte de sovietici # Observatorul de Nord
Memoria preotului martir Porfirie Șoimu, slujitor al Bisericii din satul Parcani în perioada interbelică și victimă a represiunilor sovietice, a fost cinstită duminică, 14 decembrie 2025, printr-o slujbă de pomenire și sfințirea unei plăci comemorative în incinta bisericii „Minunea Sfântului Arhanghel Mihail" din raionul Soroca. Evenimentul a avut loc în biserica din Parcani, unde părintele
17:40
Cinci transplanturi, efectuate în doar 48 de ore la Spitalul Timofei Moșneaga # Observatorul de Nord
Un nou record pentru Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga". În doar 48 de ore, medicii au realizat cinci intervenții de transplant – două de ficat și trei renale, toate finalizate cu succes. Foto: Ministerul Sănătăți/ Facebook Potrivit Ministerului Sănătății, operațiile au fost efectuate săptămâna trecută, transmite stiri.md Transplanturile hepatice au fost realizate de echipa
17:40
Ședință pe tonuri ridicate la Dărcăuți, vezi cum le răspunde primarul celor nemulțumiți / VIDEO # Observatorul de Nord
Despre problemele din satul Dărcăuți, de la gardul putrezit al cimitirului la drumurile rele, s-a discutat la primăria comunei între unii consilieri, foști aleși locali și cetățeni nemulțumiți, care au mers la primar. Despre subiectele acestea unii dintre săteni s-au plâns anterior deputatului Vasile Costiuc, de la Partidul parlamentar „Democrația Acasă". Astfel primarul Oleg Rozimovschi
16:30
Celui de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei, trimis în judecată. # Observatorul de Nord
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei. Această acțiune succedă cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care-l vizează pe un inculpat cu vârsta de 27 de ani. Vă
16:20
Ministerul Educației propune ca 73 de școli din R. Moldova cu un număr mic de elevi să fie reorganizate sau închise, după ce vor fi aprobate noi prevederi ale Codului Educației, transmite moldova.europalibera.orgl. Din informațiile oferite Europei Libere de Ministerul Educației, 63 de gimnazii (clasele I-IX) și școli primare (I-IV) vor fi reorganizate. Mai exact,
16:10
Astăzi au fost semnate acordurile care prevăd reabilitarea energetică a nouă spitale, inclusiv spitalele raionale Florești și Drochia # Observatorul de Nord
Nu mai puțin de 14 clădiri ale instituțiilor medicale, cu o suprafață totală de aproximativ 35.000 m², preponderent spitale raionale, din Drochia, Bălți, Florești,
15:50
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de […] Post-ul Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri – unul din ei a încercat să corupă polițiștii cu 85 000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit 3,4 tone de ardei de import # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 3400 kg de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. Probele […] Post-ul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit 3,4 tone de ardei de import apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Două locuri I, două locuri III și patru mențiuni au obținut tinerii fizicieni soroceni, în cadrul concursului republican „Galileo” # Observatorul de Nord
Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” și Liceul Teoretic „Orizont” din capitală au organizat a XIV-a ediție a Concursului Republican de Fizică Teoretică și Experimentală „Galileo”, la care au participat și un grup de tineri fizicieni soroceni. Rezultatele obținute de discipolii profesorului Victor CIUVAGA le putem considera remarcabile… Astfel, Mihai ARHIP, elev în clasa a […] Post-ul Două locuri I, două locuri III și patru mențiuni au obținut tinerii fizicieni soroceni, în cadrul concursului republican „Galileo” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
SALTO: Consultanță în afaceri care transformă provocările în oportunități de creștere # Observatorul de Nord
În fiecare zi, antreprenorii din regiunile Moldovei se confruntă cu provocări tot mai complexe: costuri energetice în creștere, gestionare financiară dificilă, presiunea piețelor competitive, nevoia accelerată de transformare digitală și accesul limitat la clienți noi. Fiecare dintre aceste obstacole poate frâna dezvoltarea unei afaceri – sau, dimpotrivă, poate deveni un punct de pornire pentru creștere […] Post-ul SALTO: Consultanță în afaceri care transformă provocările în oportunități de creștere apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Salariile șefilor Autorității Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafonate. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Legislativ de un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și […] Post-ul Salariile șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI ar putea fi plafonate apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
În municipiul Bălți s-a desfășurat un turneu la lupte, la care au participat sportivi din mai multe localități ale Republicii Moldova, inclusiv foști și actuali discipoli ai Școlilor sportive din raionul și municipiul Soroca. Evoluția sorocenilor a fost mai mult decât satisfăcătoare, aceștia revenind acasă cu patru medalii – una de aur, […] Post-ul Patru locuri pe podium – un nou succes al luptătorilor soroceni apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Amendă de circa 1.200 de euro – atâta ar risca localurile din Ucraina care difuează muzică rusească # Observatorul de Nord
Autoritățile ucrainene pregătesc sancțiuni mult mai dure pentru localurile care difuzează muzică rusească, cu amenzi ce ar putea depăși 50.000 de hrivne (aproximativ 1.200 de euro). Măsura vizează restaurante, pub-uri și alte unități de alimentație publică și are ca scop descurajarea încălcării interdicției privind muzica artiștilor ruși sau a celor care susțin agresiunea Rusiei. […] Post-ul Amendă de circa 1.200 de euro – atâta ar risca localurile din Ucraina care difuează muzică rusească apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Astăzi, 15 decembrie, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din republică. # Observatorul de Nord
Pentru a primi compensațiile la energie, cele peste 605 mii de gospodării pot ridica plățile de la oficiile poștale, în cazul persoanelor care nu au indicat un card bancar pentru a primi plățile, prezentând buletinul de identitate. Vă reamintim că, pe durata întregului sezon de încălzire 53 la sută din gospodăriile eligibile vor primi compensația […] Post-ul Astăzi, 15 decembrie, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din republică. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
„Povești nescrise la gura sobei” – șezătoare de suflet la Sofia, în cadrul Programului Național „Acces la Cultură” # Observatorul de Nord
Ziua de 12 decembrie curent, a lăsat o urmă frumoasă pentru comunitatea sofiană. Gimnaziul „Viorel Cantemir” din localitate a fost gazda unui eveniment deosebit – șezătoarea literară „Povești nescrise la gura sobei”, desfășurată într-o atmosferă caldă, autentică, în preajma sărbătorilor de iarnă și în ajunul Sfântului Andrei. Sărbătoarea a reunit patru generații, care au împărtășit […] Post-ul „Povești nescrise la gura sobei” – șezătoare de suflet la Sofia, în cadrul Programului Național „Acces la Cultură” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Adio CANCER în 42 de zile. Medicul austriac care a vindecat peste 45.000 de persoane cu această rețetă # Observatorul de Nord
Medicul austriac, Rudolf Breuss, a facut cercetari o viață intreaga pentru a gasi un tratament alternativ pentru cancer. Si a reusit! A descoperit o reteta cu care a vindecat peste 45.000 de persoane. Este vorba de un regim special care consta in administrarea acestui suc energizant ce stimuleaza sistemul imunitar si curata sangele, timp […] Post-ul Adio CANCER în 42 de zile. Medicul austriac care a vindecat peste 45.000 de persoane cu această rețetă apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 15 decembrie 2025: la început de săptămână dolarul costă 16 lei și 93 de bani, iar euro valorează 19 lei și 85 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 15 decembrie 2025, moneda unică europeană valorează 19 lei și 85 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 93 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 90 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 15 decembrie 2025: la început de săptămână dolarul costă 16 lei și 93 de bani, iar euro valorează 19 lei și 85 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cu Marte în semnul său de exaltare, Capricornul, atenția se mută către obiectivele de carieră, avansarea profesională și planificarea pe termen lung. Luna intră în Scorpion după-amiaza (la ora 14:51), amplificând sensibilitatea emoțională și putând conduce la interacțiuni mai intense. Este o zi ideală pentru acțiune mai degrabă decât pentru teorie; pașii mici și […] Post-ul Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025. Gemenii caută relații sincere. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Avertizorii de integritate în Republica Moldova: între lege și realitatea din comunități # Observatorul de Nord
Deși legislația Republicii Moldova prevede mecanisme clare de protecție pentru avertizorii de integritate, realitatea din comunitățile locale rămâne plină de provocări. Participanți din mai multe raioane, implicați recent în ateliere dedicate integrității și eticii la nivel local, organizate de Transparency International-Moldova, spun că sesizarea neregulilor rareori este o opțiune reală din cauza fricii, a lipsei […] Post-ul Avertizorii de integritate în Republica Moldova: între lege și realitatea din comunități apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Meteo, 15 decembrie 2025: săptămâna începe cu vreme posomorâtă și fără precipitații # Observatorul de Nord
Prima zi a săptămânii, conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova va fi una mohorâtă, cu valori termice scăzute, iar probabilitatea unor precipitații este de doar 10 procente. Astfel, valorile termice se vor încadra între +1 și +5 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 76 la sută, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 15 decembrie 2025: săptămâna începe cu vreme posomorâtă și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Astăzi, 15 decembrie 2025, benzina costă 23 de lei și 3 bani, iar motorina – 19 lei și 51 de bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 3 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și 51 de bani. Post-ul Astăzi, 15 decembrie 2025, benzina costă 23 de lei și 3 bani, iar motorina – 19 lei și 51 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
14 decembrie 2025
20:10
Horoscop săptămânal Berbec: 15-21 decembrie 2025 Chiar dacă unele neajunsuri emoționale sunt încă prezente în legătura dintre voi, alături de cel ales reușești să devii o persoană mai bună cu fiecare zi care trece. Pentru tine, zilele care urmează sunt definite de reușită și succes. În anumite contexte în care te vei afla, trăiești o […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 15-21 decembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:40
Magia sărbătorilor au revenit la Soroca: „O poveste de iarnă – Tărâmul dorințelor”, la a doua ediție / VIDEO # Observatorul de Nord
Palatul de Cultură din Soroca s-a transformat, duminică, 14 decembrie, într-un veritabil tărâm al viselor, unde muzica, dansul și bucuria copilăriei au dat sens sărbătorilor de iarnă. Cea de-a doua ediție a spectacolului „O poveste de iarnă – Tărâmul dorințelor” a confirmat că evenimentul a devenit deja o tradiție a comunității, oferind publicului o experiență […] Post-ul Magia sărbătorilor au revenit la Soroca: „O poveste de iarnă – Tărâmul dorințelor”, la a doua ediție / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Convenția colectivă în sănătate a fost reînnoită. Garanții sporite pentru personalul medical # Observatorul de Nord
Sectorul sănătății intră într-o nouă etapă de consolidare a drepturilor și protecției angajaților, odată cu semnarea Convenției colective la nivel de ramură pentru anii 2026–2030. Documentul a fost oficializat astăzi, 12 decembrie, de către reprezentanții Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, comunică moldpres.md . Documentul stabilește […] Post-ul Convenția colectivă în sănătate a fost reînnoită. Garanții sporite pentru personalul medical apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
166 de profesori din raionul Soroca premiați pentru rezultate remarcabile și discipoli performanți # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca a votat în cadrul ședinței extraordinare din 11 decembrie 2025 un proiect de decizie ce prevede oferirea premiilor elevilor și cadrelor didactice care au obținut rezultate remarcabile în anul de studii 2024–2025. Potrivit notei informative înaintate de Direcția Învățământ, bugetul total prevăzut pentru premiere este de 188.300 lei, dintre care 94150 lei […] Post-ul 166 de profesori din raionul Soroca premiați pentru rezultate remarcabile și discipoli performanți apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Anul are 12 luni, dar salarii pot fi 13. Sună ca un miracol de Crăciun, nu-i așa? Acesta are loc în fiecare an și se numește premiu anual, scrie blog.rabota.md. Hai să vedem cui i se cuvine și cum se calculează. Ce înseamnă al 13-lea salariu Al treisprezecelea salariu reprezintă o măsură de remunerare a […] Post-ul Al 13-lea salariu: ce e și cine îl primește în Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Ceban și-a făcut testul antidrog: Toți conducătorii politici trebuie verificați # Observatorul de Nord
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a efectuat un test antidrog rapid, iar rezultatul a fost negativ. Edilul a atras atenția asupra faptului că astfel de teste sunt greu de găsit în Republica Moldova, menționând că a reușit să procure unul cu sprijinul medicilor. Ion Ceban a subliniat că, spre deosebire de alte […] Post-ul Ceban și-a făcut testul antidrog: Toți conducătorii politici trebuie verificați apare prima dată în Observatorul de Nord.
