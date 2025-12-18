Primarii avertizează: „Reforma administrativă se face „în ceață”, iar oamenii riscă să rămână mai departe de servicii”
Radio Moldova, 18 decembrie 2025 22:10
Reforma administrativ-teritorială revine pe agenda Republicii Moldova, dar primarii spun că miza reală nu e desenarea unei hărți noi, ci dacă oamenii vor ajunge mai repede la servicii – sau dimpotrivă, mai departe de ele. În talk-show-ul săptămânii „Bună Seara” cu Mircea Surdu, la Moldova 1, reprezentanții Congresului Autorităților Locale (CALM) au cerut claritate, reguli financiare schimbate și investiții în infrastructură înainte ca amalgamarea să fie împinsă înainte.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum o oră
22:10
Primarii avertizează: „Reforma administrativă se face „în ceață”, iar oamenii riscă să rămână mai departe de servicii” # Radio Moldova
Reforma administrativ-teritorială revine pe agenda Republicii Moldova, dar primarii spun că miza reală nu e desenarea unei hărți noi, ci dacă oamenii vor ajunge mai repede la servicii – sau dimpotrivă, mai departe de ele. În talk-show-ul săptămânii „Bună Seara” cu Mircea Surdu, la Moldova 1, reprezentanții Congresului Autorităților Locale (CALM) au cerut claritate, reguli financiare schimbate și investiții în infrastructură înainte ca amalgamarea să fie împinsă înainte.
22:00
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Informația despre faptul că mai mulți angajați ai CFM vor fi trimiși în concediu tehnic ne-a fost confirmată de directorul întreprinderii, Sergiu Cotelnic. Potrivit directorului instituției, concediul tehnic se va desfășura în perioada 22 decembrie - 12 ianuarie. Respectiv, aceste persoane vor primi doar 55% din salariu.
21:50
Fostul prim-ministru Vlad Filat a participat, pe 18 decembrie, la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Apariția lui Filat are loc la o zi după ce acesta s-a declarat profund consternat de modul în care evoluează procesul penal și de felul în care este instrumentat dosarul.
Acum 2 ore
21:40
Vlad Filat, fost prim-ministru, prezent la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului # Radio Moldova
Fostul prim-ministru Vlad Filat a participat astăzi la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Apariția lui Filat are loc la o zi după ce acesta s-a declarat profund consternat de modul în care evoluează procesul penal și de felul în care este instrumentat dosarul. În calitate de martori ai apărării, au mai fost citați fostul șef al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu și fost administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot.
21:40
Punctele de trecere a frontierei care și-au sistat activitatea după un atac cu drone pe teritoriul Ucrainei și-au reluat activitatea: A fost vizat podul peste Nistru # Radio Moldova
Punctele de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod (Ucraina). Pentru asigurarea securității cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei în care s-a produs incidentul, Poliția de Frontieră recomandă deplasarea acestora către punctul de trecere a frontierei „Otaci-Moghilev-Podolsk”, situat în nordul R. Moldova.Pentru a menține un nivel sporit de siguranță, punctele de trecere au fost suplinite cu personal suplimentar și se lucrează la capacitate maximă. Totodată, au fost dispuse măsuri suplimentare de monitorizare a situației și de informare continuă a participanților.
21:10
Jurnalista de la Moldova 1, Doina Stimpovschi, premiată la Gala „Jurnaliștii anului 2025” # Radio Moldova
Jurnalista Doina Stimpovschi a fost distinsă în cadrul Galei de decernare a premiilor „Jurnaliștii Anului 2025”, unde a obținut Mărul de Aur pentru cea mai bună emisiune. Premiul i-a fost acordat pentru realizarea și prezentarea emisiunii „Tribute. Aplauze la scenă deschisă”, difuzată la Moldova 1.
Acum 4 ore
20:40
Alexandru Munteanu unveils major infrastructure projects and 1,000 jobs for Gagauzia # Radio Moldova
Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu focused on "grassroots" results during his first official working visit to the autonomous region of Gagauzia on December 18, choosing to meet with local mayors and entrepreneurs rather than regional leadership.
20:40
Traficul în capitala Belgiei, perturbat de o manifestație a fermierilor, care a coincis cu summitul UE # Radio Moldova
Traficul în capitala Belgiei a fost perturbat de o manifestație a fermierilor, care a coincis cu summitul Uniunii Europene (UE). Zece mii de fermieri cu sute de tractoare au blocat centrul Bruxelles-ului încă din zorii zilei. Aceștia sunt nemulțumiți de planurile oficialilor europeni de a semna un Acord de Liber Schimb cu țări din America de Sud. Agricultorii reclamă că un astfel de pas ar aduce pe piața comunitară produse ieftine care nu se conformează standardelor europene.
20:10
Activitatea a două puncte de trecere a frontierei este sistată după un atac cu drone pe teritoriul Ucrainei: A fost vizat podul peste Nistru # Radio Moldova
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei. Drone cu încărcătură explozivă au lovit pe 18 noiembrie, în jurul orei 16:00, podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe din Ucraina. Explozia s-a văzut și de la Tudora, raionul Ștefan Vodă.
20:00
Activitatea a două puncte de trecere a frontierei este sistată după un atac cu drone pe teritoriul Ucrainei: A fost distrus podul peste Nistru # Radio Moldova
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei. Drone cu încărcătură explozivă au lovit pe 18 noiembrie, în jurul orei 16:00, podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe din Ucraina. Explozia s-a văzut și de la Tudora, raionul Ștefan Vodă.
20:00
Fostul prim-ministru și ex-lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, a participat, pe 18 decembrie, la ședința de judecată din dosarul furtul miliardului, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Apariția lui Filat are loc la o zi după ce acesta s-a declarat profund consternat de modul în care evoluează procesul penal și de felul în care este instrumentat dosarul. În calitate de martori ai apărării, au mai fost citați fostul șef al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu și fost administrator special al Băncii de Economii, Ion Ropot.
19:10
Confruntare violentă în Parlamentul bulgar în timpul dezbaterii bugetului de stat pentru anul viitor # Radio Moldova
O confruntare violentă a avut loc în Parlamentul bulgar, între doi deputați, în timpul dezbaterii bugetului de stat pentru anul viitor. Discuțiile privind prelungirea bugetului actual au început cu replici dure între reprezentanții puterii și cei din opoziție și au degenerat în violență fizică. Aceștia s-au luat la pumni și la picioare chiar în plenul Parlamentului.
18:50
Protest în fața Curții de Apel Chișinău pentru susținerea a doi agricultori din raionul Leova, condamnați la închisoare # Radio Moldova
Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au adunat joi, 18 decembrie, în fața Curții de Apel Centru pentru a-și manifesta solidaritatea cu agricultorii Vasile și Ion Grosu din raionul Leova, condamnați la închisoare în prima instanță pentru fals în acte publice, abuz de serviciu și escrocherie. Aceștia au făcut apel, iar dosarul este examinat de magistrații Curții de Apel. Protestul a fost organizat de Asociația „Forța Fermierilor”, care susține că în acest caz ar exista derapaje grave ale actului de justiție.
Acum 6 ore
18:40
Comisie specială de control parlamentar pentru politica de reintegrare, creată la Parlament # Radio Moldova
Parlamentul va avea o Comisie specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Decizia privind crearea acesteia, precum și componența nominală, a fost adoptată de Legislativ în ședința din 18 decembrie.
18:30
Ion Creangă, cercetat pentru trădare de patrie, demis din funcția de șef al Direcției juridice a Legislativului # Radio Moldova
Ion Creangă a fost demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului Republicii Moldova, la aproape un an și jumătate de când a fost reținut într-un dosar de trădare de patrie. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, decizia de eliberare a fost luată în ziua în care Ion Creangă a atins vârsta de pensionare.
18:20
Premierul Munteanu, prima vizită în Găgăuzia: „Am venit să-mi țin promisiunea”. Întâlniri cu primarii, antreprenorii și copiii # Radio Moldova
Scopul deplasării premierului Alexandru Munteanu în Găgăuzia a fost să-și respecte o promisiune personală și să valorifice la maximum timpul pentru întâlniri concrete, cu impact real în comunități. Astfel a explicat șeful Guvernului de ce nu s-a întâlnit, în prima sa vizită efectuată la Comrat în calitate de premier, cu reprezentanții conducerii Găgăuziei.
18:10
Agricultorii salută inițiativa privind convertirea datoriilor publice către fermieri în obligațiuni de stat # Radio Moldova
Anul agricol 2025 se conturează mai favorabil decât precedentul, datorită precipitațiilor mai abundente, însă seceta continuă să lovească dur sudul țării, unde mii de fermieri se confruntă cu datorii, pierderi și riscul falimentului, în pofida promisiunilor autorităților privind moratoriul, subvențiile și alte măsuri de sprijin.
18:00
Activitatea a două puncte de trecere a frontierei este sistată după un atac cu drone pe teritoriul Ucrainei # Radio Moldova
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei. Sistarea are loc după ce în jurul orei 16:00, pe 18 decembrie, drone cu încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe din Ucraina.
17:50
PROIECT | Presiune salarială: Guvernul propune un moratoriu asupra angajărilor în instituțiile publice # Radio Moldova
Guvernul ia în calcul înghețarea a peste 16.900 de posturi vacante din sectorul public, în contextul presiunilor bugetare generate de noile politici salariale pentru anul 2026. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre supus consultărilor publice și ar urma să fie aplicată până la 31 decembrie 2026.
17:40
Într-un context marcat de un flux informațional tot mai mare și de un nivel scăzut de încredere în mass-media, un studiu sociologic realizat în Găgăuzia și raionul Taraclia evidențiază necesitatea unor noi strategii de informare și a dezvoltării gândirii critice în rândul populației din regiune.
17:20
Parlamentul prelungește până în 2028 mandatul ministrului Justiției ca membru de drept al CSP # Radio Moldova
Ministrul Justiției își va păstra calitatea de membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) până la 1 ianuarie 2028. Prelungirea termenului cu doi ani este prevăzută într-un pachet legislativ votat de Parlament în prima lectură, în ședința din 18 decembrie.
17:20
UE extinde sancțiunile maritime: 41 de nave din „flota din umbră” a Rusiei, interzise în porturile europene # Radio Moldova
Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni asupra a 41 de nave rusești, care fac parte din flota din umbră a Rusiei, responsabilă de transportul de petrol și echipamente militare, precum și de transportul de cereale și bunuri culturale furate din Ucraina. Decizia a fost adoptată pe 18 decembrie de Consiliul Uniunii Europene, ca parte a eforturilor de a limita sursele de venit ale Rusiei, în contextul războiului de agresiune împotriva Ucrainei.
17:10
Regimul separatist de la Tiraspol instituie stare de urgență economică pentru 30 de zile # Radio Moldova
Regiunea transnistreană intră, pentru următoarele 30 de zile, într-un regim special de urgență în economie. Astfel, în următoarea lună, livrările de gaze pentru întreprinderile industriale sunt limitate, iar prioritatea este acordată asigurării populației cu căldură și apă caldă.
17:00
Trei primari ai LOC acuză instituțiile statului de tentative de intimidare și încălcare a autonomiei locale # Radio Moldova
Trei primari de orașe din partea Ligii Orașelor și Comunelor (LOC) acuză instituții ale statului de presiuni, imixtiuni și tentative de intimidare îndreptate împotriva administrației publice locale. Edilii din Ștefan Vodă, Edineț și Leova susțin că, în ultimele săptămâni, pe numele lor au fost inițiate proceduri și dosare pe care le consideră „nejustificate și disproporționate”, cu scopul de a intimida aleșii locali „incomozi” și de a interveni direct în activitatea autorităților locale. Centrul Național Anticorupție respinge acuzațiile primarilor.
17:00
Lipsa unei decizii ferme privind activele rusești ar submina încrederea în capacitatea Europei, spune Volodimir Zelenski # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut liderilor Uniunii Europene, în cadrul Consiliului European, desfășurat pe 18 decembrie la Bruxelles, să adopte o decizie fermă privind utilizarea completă a activelor rusești înghețate pentru apărarea Ucrainei și reconstrucția țării, subliniind că aceasta este o măsură „morală, corectă și legală”.
Acum 8 ore
16:30
„Războiul Bănuților”, lecție de generozitate: elevii din Soroca au cumpărat peleți pentru a încălzi casele vârstnicilor # Radio Moldova
Elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” din municipiul Soroca demonstrează, an de an, că solidaritatea și bunătatea pot porni din cele mai mici gesturi. În cadrul campaniei caritabile „Războiul Bănuților”, ajunse în acest an la cea de-a 14-a ediție, elevii au reușit să transforme aproximativ 20 de kilograme de monede într-un ajutor concret pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate.
16:20
„Rata de ocupare a femeilor cu copii, una destul de mică”: Guvernul promite 5.000 de locuri noi la creșe, până în 2027 # Radio Moldova
Circa 73 de mii de copii cu vârsta de până la trei ani din R. Moldova nu frecventează instituții de educație timpurie. Prin urmare, Guvernul Republicii Moldova își propune să investească, în următorii doi ani, peste 385 de milioane de lei pentru extinderea serviciilor de creșă cu 5.000 de locuri noi, pe tot teritoriul R. Moldova.
15:50
În R. Moldova va fi instituit un moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, în contextul pierderilor masive provocate de calamitățile naturale din ultimii ani. Măsura vizează fermierii micro și mici, afectați de secetă, înghețuri și grindină și prevede suspendarea executărilor silite, precum și a calculării dobânzilor și penalităților aferente datoriilor.
15:20
Parlamentul a votat, pe 18 decembrie, numirea Ulianei Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în locul lui Eduard Moroșan, al cărui mandat expiră.
15:20
Decizie grea la Bruxelles: Folosirea activelor rusești pentru a finanța Ucraina, contestată de mai multe state UE # Radio Moldova
Summitul Consiliului European din 18 - 19 decembrie, desfășurat la Bruxelles, este considerat decisiv pentru viitorul sprijinului financiar acordat Ucrainei, în contextul reducerii implicării Statelor Unite și al presiunilor tot mai mari pentru un acord de pace. Miza principală o reprezintă folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru finanțarea Kievului în următorii ani, o inițiativă promovată insistent de cancelarul german Friedrich Merz.
14:50
Progrese în lupta anticorupție: instituțiile rezistă ingerințelor externe și devin mai eficiente, afirmă ministrul Justiției # Radio Moldova
Sistemul de justiție din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în combaterea corupției, după mai mulți ani de reforme orientate spre consolidarea instituțiilor statului. Declarația a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că toate schimbările operate în ultimii ani au avut un obiectiv clar: creșterea eficienței luptei anticorupție.
Acum 12 ore
14:40
Deputații, invitați să devină „Moși Crăciun” pentru 101 copii cu dizabilități din R. Moldova # Radio Moldova
Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au fost invitați să devină, în pragul sărbătorilor de iarnă, „Moși Crăciun” pentru 101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară. La ședința Parlamentului din 18 decembrie, aleșii poporului au primit câte o scrisoare redactată de copii împreună cu părinții și îngrijitorii lor, în care aceștia și-au exprimat dorințele pentru sărbători.
14:30
Parlamentul extinde termenul de înregistrare cadastrală a construcțiilor neautorizate până în 2028 # Radio Moldova
Termenul de înregistrare cadastrală a construcțiilor neautorizate va fi extins cu doi ani, de la 30 ianuarie 2026, cum este prevăzut în prezent, până la 30 ianuarie 2028. Inițiativa legislativă a fost votată joi, 18 decembrie, de Parlament în prima lectură și vizează clădirile cu cel mult două etaje.
14:30
Regulamentul parcărilor în Chișinău, pregătit, dar neaplicabil. Un deputat PAS contrazice autoritățile capitalei # Radio Moldova
Implementarea inițiativei care prevede perceperea plăților pentru parcările din municipiul Chișinău ar fi blocată din cauza unor „lacune legislative”. Deși municipalitatea a elaborat regulamentul, acesta nu poate fi supus aprobării în Consiliul Municipal Chișinău și nici aplicat în practică fără modificarea Codului fiscal și a Codului contravențional, afirmă șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană (DGMU), Dorin Ciornîi. Deputații, însă, contrazic autoritățile municipale.
14:00
Industria R. Moldova, dominată de prelucrare: 53.2% din producție, concentrată în Chișinău # Radio Moldova
Industria Republicii Moldova rămâne puternic concentrată pe prelucrare, generând, în anul trecut, 83.4% din producția industrială totală, potrivit Anuarului statistic al Republicii Moldova, ediția 2025. Ponderea acestui sector s-a menținut relativ stabilă în ultimii cinci ani, oscilând între 82.7% și 86.2%, ceea ce confirmă rolul său central în economia națională.
13:40
The Moldovan Ministry of Agriculture and Food Industry, headed by Minister Ludmila Catlabuga, is the target of a non-binding no-confidence motion signed by 42 Members of Parliament.
13:40
Ziua Poliției Naționale | Eroii care ne veghează siguranța: „M-a marcat dispariția unui copil rătăcit prin pădure” # Radio Moldova
Ofițeri de investigație, agenți de patrulare criminaliști sau specialiști în crime cibernetice sau economice. Cu toții au ceeași funcție: de a sta la straja siguranței și a legii. De Ziua Poliției Naționale, aflați istoriile mai multor polițiști care s-au remarcat prin curaj și disciplină.
13:30
Un sector important de drum din Vulcănești, funcțional din 18 decembrie, după lucrări de reabilitare # Radio Moldova
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis pentru circulație de joi, 18 decembrie, după lucrări de reabilitare. Sectorul nou are o lungime de 8.58 de kilometri și include reconstrucția unui sector existent și construcția unui traseu complet nou.
13:20
Primarii din UTA Găgăuzia cer Guvernului finanțare pentru mai multe proiecte de dezvoltare locală # Radio Moldova
Primarii din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia solicită Guvernului majorarea numărului de proiecte acceptate pentru finanțare în cadrul Programului „Satul European”, în contextul nevoilor persistente din regiune de îmbunătățire a infrastructurii și dezvoltare locală. Solicitările au fost făcute pe 18 decembrie, la o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a efectuat prima sa vizită în Găgăuzia de la preluarea șefiei Guvernului.
13:10
„La orice oră din zi sau noapte”: lege votată de Parlament, care extinde atribuțiile inspectorilor muncii # Radio Moldova
Inspectorii de muncă vor putea pătrunde liber, fără înștiințare prealabilă, la orice oră din zi sau noapte, în orice unitate sau loc de muncă organizat de angajatori, indiferent dacă aceștia sunt persoane juridice sau fizice. Proiectul de lege care extinde atribuțiile inspectorilor în controlul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă a fost votat de Parlament în lectură finală, în ședința din 18 decembrie.
13:00
Londra impune un termen-limită pentru direcționarea a 2.5 miliarde de lire din vânzarea Chelsea către Ucraina # Radio Moldova
Guvernul britanic i-a dat fostului proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovich, un termen-limită pentru deblocarea a 2.5 miliarde de lire sterline primite din vânzarea clubului de fotbal Chelsea pentru direcționarea către nevoile Ucrainei, informează DW.
13:00
Percheziții în România privind acordarea ilegală a cetățeniei române. Sunt implicați avocați și funcționari publici români # Radio Moldova
Percheziții în România într-un dosar privind acordarea ilegală a cetățeniei române pe baza unor acte falsificate. Procurorii români au efectuat joi, 18 decembrie, 37 de percheziții în aces sens. Ancheta vizează un grup infracțional, cinci avocați și 14 funcționari publici, fiind investigate peste 900 de cereri suspecte depuse doar în acest an, scrie Mediafax.
12:30
Un bărbat, condamnat la 20 de ani de detenție pentru că și-a stropit mama cu benzină și i-a dat foc # Radio Moldova
Și-a stropit mama și îngrijitoarea acesteia cu benzină, apoi le-a dat foc. Mama făptașului a decedat, dar cealaltă femeie a reușit să fugă, scăpând cu viață. Un bărbat de 36 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime.
12:10
„Toate opțiunile sunt pe masă”: Soarta PACCO, decisă după discuții extinse în baza avizului Comisiei de la Veneția # Radio Moldova
Autoritățile inițiază consultări extinse pe marginea proiectului de lege care prevede crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin comasarea a două procuraturi specializate, pentru a decide soarta inițiativei, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. Opoziția salută opinia Comisiei, afirmând că reprezintă o confirmare a faptului că „proiectul nu este tocmai constituțional”.
12:00
Ministra Agriculturii, vizată de o moțiune simplă semnată de 42 de deputați din opoziție # Radio Moldova
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de ministra Ludmila Catlabuga, este vizat de o moțiune simplă, semnată de 42 de deputați din opoziție. Inițiativa a fost anunțată pe 18 decembrie, în plenul Parlamentului, de deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară.
11:50
Dodon îl „așteaptă” pe Plahotniuc în instanță „să explice ce a fost” în dosarul „kuliok” # Radio Moldova
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, declară că își dorește ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat în dosarul numit „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului. Declarația a fost făcută, pe 18 decembrie, la Parlament, după ce Plahotniuc a confirmat public că este gata să depună mărturii în această cauză penală.
11:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de ministra Ludmila Catlabuga, este vizat de o moțiune simplă, semnată de 42 de deputați. Inițiativa a fost anunțată pe 18 decembrie, în plenul Parlamentului, de deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară.
11:40
Internaționalul moldovean Mihail Gherasimencov va juca din 2026 în Major League Soccer. Clubul canadian Vancouver Whitecaps a confirmat transferul fundașului de 20 de ani, până în sezonul 2027/2028, cu o opțiune de prelungire pentru încă un an. Gherasimencov a jucat în acest an la FC Cavalry, o altă echipă de club din Canada. Evoluând în principal pe postul de fundaș lateral-stânga, internaționalul moldovean a fost titular în 19 din cele 30 de meciuri în toate competițiile, marcând și două goluri.
11:40
Medic originar din Turcia, care lucrează de 12 ani în R. Moldova: „Îmi place totul aici” # Radio Moldova
Hakan Eren este originar din Turcia, iar de 12 ani Republica Moldova a devenit, pentru el, „acasă”. Medic chirurg ortoped, cu experiență de peste 32 de ani, Hakan Eren susține că a ales Chișinăul pentru natura verde, liniștea și oamenii primitori, iar această alegere l-a determinat să-și aducă și familia aici.
11:30
Președintele Parlamentului: Deschiderea negocierilor tehnice cu UE ne permit să avansăm fără a pierde timp # Radio Moldova
Inițierea negocierilor tehnice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pe trei clustere-cheie reprezintă „o soluție intermediară, dar una bună”, care permite avansarea procesului de aderare în pofida lipsei de consens politic la nivelul tuturor statelor membre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit șefului Legislativului, soluția identificată permite țării noastre și Ucrainei să înceapă negocierile la nivel tehnic, chiar și în contextul unei poziții separate a Ungariei față de Ucraina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.