„La orice oră din zi sau noapte”: lege votată de Parlament, care extinde atribuțiile inspectorilor muncii

Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, a fost audiat miercuri, 17 decembrie, în dosarul numit generic „furtul miliardului”. După patru ore de întrebări și răspunsuri, acuzatorii au contestat relevanța declarațiilor făcute de Andrian Candu pentru anchetă. De cealaltă parte, apărarea susține că faptele expuse de fostul politician sunt importante în dosar. Iar Vladimir Plahotniuc, care s-a prezentat din nou în fața magistraților, a vorbit mai mult decât de obicei cu jurnaliștii, reiterându-și nevinovăția.