Comisie specială de control parlamentar pentru politica de reintegrare, creată la Parlament

Fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au adunat joi, 18 decembrie, în fața Curții de Apel Centru pentru a-și manifesta solidaritatea cu agricultorii Vasile și Ion Grosu din raionul Leova, condamnați la închisoare în prima instanță pentru fals în acte publice, abuz de serviciu și escrocherie. Aceștia au făcut apel, iar dosarul este examinat de magistrații Curții de Apel. Protestul a fost organizat de Asociația „Forța Fermierilor”, care susține că în acest caz ar exista derapaje grave ale actului de justiție.