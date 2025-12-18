Deputații, invitați să devină „Moși Crăciun” pentru 101 copii cu dizabilități din R. Moldova
18 decembrie 2025
Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au fost invitați să devină, în pragul sărbătorilor de iarnă, „Moși Crăciun” pentru 101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară. La ședința Parlamentului din 18 decembrie, aleșii poporului au primit câte o scrisoare redactată de copii împreună cu părinții și îngrijitorii lor, în care aceștia și-au exprimat dorințele pentru sărbători.
• • •
Progrese în lupta anticorupție: instituțiile rezistă ingerințelor externe și devin mai eficiente, afirmă ministrul Justiției # Radio Moldova
Sistemul de justiție din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în combaterea corupției, după mai mulți ani de reforme orientate spre consolidarea instituțiilor statului. Declarația a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că toate schimbările operate în ultimii ani au avut un obiectiv clar: creșterea eficienței luptei anticorupție.
Parlamentul extinde termenul de înregistrare cadastrală a construcțiilor neautorizate până în 2028 # Radio Moldova
Termenul de înregistrare cadastrală a construcțiilor neautorizate va fi extins cu doi ani, de la 30 ianuarie 2026, cum este prevăzut în prezent, până la 30 ianuarie 2028. Inițiativa legislativă a fost votată joi, 18 decembrie, de Parlament în prima lectură și vizează clădirile cu cel mult două etaje.
Regulamentul parcărilor în Chișinău, pregătit, dar neaplicabil. Un deputat PAS contrazice autoritățile capitalei # Radio Moldova
Implementarea inițiativei care prevede perceperea plăților pentru parcările din municipiul Chișinău ar fi blocată din cauza unor „lacune legislative”. Deși municipalitatea a elaborat regulamentul, acesta nu poate fi supus aprobării în Consiliul Municipal Chișinău și nici aplicat în practică fără modificarea Codului fiscal și a Codului contravențional, afirmă șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană (DGMU), Dorin Ciornîi. Deputații, însă, contrazic autoritățile municipale.
Industria R. Moldova, dominată de prelucrare: 53.2% din producție, concentrată în Chișinău # Radio Moldova
Industria Republicii Moldova rămâne puternic concentrată pe prelucrare, generând, în anul trecut, 83.4% din producția industrială totală, potrivit Anuarului statistic al Republicii Moldova, ediția 2025. Ponderea acestui sector s-a menținut relativ stabilă în ultimii cinci ani, oscilând între 82.7% și 86.2%, ceea ce confirmă rolul său central în economia națională.
The Moldovan Ministry of Agriculture and Food Industry, headed by Minister Ludmila Catlabuga, is the target of a non-binding no-confidence motion signed by 42 Members of Parliament.
Ziua Poliției Naționale | Eroii care ne veghează siguranța: „M-a marcat dispariția unui copil rătăcit prin pădure” # Radio Moldova
Ofițeri de investigație, agenți de patrulare criminaliști sau specialiști în crime cibernetice sau economice. Cu toții au ceeași funcție: de a sta la straja siguranței și a legii. De Ziua Poliției Naționale, aflați istoriile mai multor polițiști care s-au remarcat prin curaj și disciplină.
Un sector important de drum din Vulcănești, funcțional din 18 decembrie, după lucrări de reabilitare # Radio Moldova
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este deschis pentru circulație de joi, 18 decembrie, după lucrări de reabilitare. Sectorul nou are o lungime de 8.58 de kilometri și include reconstrucția unui sector existent și construcția unui traseu complet nou.
Primarii din UTA Găgăuzia cer Guvernului finanțare pentru mai multe proiecte de dezvoltare locală # Radio Moldova
Primarii din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia solicită Guvernului majorarea numărului de proiecte acceptate pentru finanțare în cadrul Programului „Satul European”, în contextul nevoilor persistente din regiune de îmbunătățire a infrastructurii și dezvoltare locală. Solicitările au fost făcute pe 18 decembrie, la o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a efectuat prima sa vizită în Găgăuzia de la preluarea șefiei Guvernului.
„La orice oră din zi sau noapte”: lege votată de Parlament, care extinde atribuțiile inspectorilor muncii # Radio Moldova
Inspectorii de muncă vor putea pătrunde liber, fără înștiințare prealabilă, la orice oră din zi sau noapte, în orice unitate sau loc de muncă organizat de angajatori, indiferent dacă aceștia sunt persoane juridice sau fizice. Proiectul de lege care extinde atribuțiile inspectorilor în controlul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă a fost votat de Parlament în lectură finală, în ședința din 18 decembrie.
Londra impune un termen-limită pentru direcționarea a 2.5 miliarde de lire din vânzarea Chelsea către Ucraina # Radio Moldova
Guvernul britanic i-a dat fostului proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovich, un termen-limită pentru deblocarea a 2.5 miliarde de lire sterline primite din vânzarea clubului de fotbal Chelsea pentru direcționarea către nevoile Ucrainei, informează DW.
Percheziții în România privind acordarea ilegală a cetățeniei române. Sunt implicați avocați și funcționari publici români # Radio Moldova
Percheziții în România într-un dosar privind acordarea ilegală a cetățeniei române pe baza unor acte falsificate. Procurorii români au efectuat joi, 18 decembrie, 37 de percheziții în aces sens. Ancheta vizează un grup infracțional, cinci avocați și 14 funcționari publici, fiind investigate peste 900 de cereri suspecte depuse doar în acest an, scrie Mediafax.
Un bărbat, condamnat la 20 de ani de detenție pentru că și-a stropit mama cu benzină și i-a dat foc # Radio Moldova
Și-a stropit mama și îngrijitoarea acesteia cu benzină, apoi le-a dat foc. Mama făptașului a decedat, dar cealaltă femeie a reușit să fugă, scăpând cu viață. Un bărbat de 36 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime.
„Toate opțiunile sunt pe masă”: Soarta PACCO, decisă după discuții extinse în baza avizului Comisiei de la Veneția # Radio Moldova
Autoritățile inițiază consultări extinse pe marginea proiectului de lege care prevede crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin comasarea a două procuraturi specializate, pentru a decide soarta inițiativei, după avizul critic al Comisiei de la Veneția. Opoziția salută opinia Comisiei, afirmând că reprezintă o confirmare a faptului că „proiectul nu este tocmai constituțional”.
Ministra Agriculturii, vizată de o moțiune simplă semnată de 42 de deputați din opoziție # Radio Moldova
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de ministra Ludmila Catlabuga, este vizat de o moțiune simplă, semnată de 42 de deputați din opoziție. Inițiativa a fost anunțată pe 18 decembrie, în plenul Parlamentului, de deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară.
Dodon îl „așteaptă” pe Plahotniuc în instanță „să explice ce a fost” în dosarul „kuliok” # Radio Moldova
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, declară că își dorește ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat în dosarul numit „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului. Declarația a fost făcută, pe 18 decembrie, la Parlament, după ce Plahotniuc a confirmat public că este gata să depună mărturii în această cauză penală.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de ministra Ludmila Catlabuga, este vizat de o moțiune simplă, semnată de 42 de deputați. Inițiativa a fost anunțată pe 18 decembrie, în plenul Parlamentului, de deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară.
Internaționalul moldovean Mihail Gherasimencov va juca din 2026 în Major League Soccer. Clubul canadian Vancouver Whitecaps a confirmat transferul fundașului de 20 de ani, până în sezonul 2027/2028, cu o opțiune de prelungire pentru încă un an. Gherasimencov a jucat în acest an la FC Cavalry, o altă echipă de club din Canada. Evoluând în principal pe postul de fundaș lateral-stânga, internaționalul moldovean a fost titular în 19 din cele 30 de meciuri în toate competițiile, marcând și două goluri.
Medic originar din Turcia, care lucrează de 12 ani în R. Moldova: „Îmi place totul aici” # Radio Moldova
Hakan Eren este originar din Turcia, iar de 12 ani Republica Moldova a devenit, pentru el, „acasă”. Medic chirurg ortoped, cu experiență de peste 32 de ani, Hakan Eren susține că a ales Chișinăul pentru natura verde, liniștea și oamenii primitori, iar această alegere l-a determinat să-și aducă și familia aici.
Președintele Parlamentului: Deschiderea negocierilor tehnice cu UE ne permit să avansăm fără a pierde timp # Radio Moldova
Inițierea negocierilor tehnice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pe trei clustere-cheie reprezintă „o soluție intermediară, dar una bună”, care permite avansarea procesului de aderare în pofida lipsei de consens politic la nivelul tuturor statelor membre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit șefului Legislativului, soluția identificată permite țării noastre și Ucrainei să înceapă negocierile la nivel tehnic, chiar și în contextul unei poziții separate a Ungariei față de Ucraina.
La șase luni de la demararea lucrărilor de construcție a stației de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău, parte a unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor, autoritățile anunță progrese semnificative atât la recultivarea gunoiștii din sectorul Ciocana, cât și la edificarea noii infrastructuri. Potrivit lui Iulian Gangan, managerul proiectului „Deșeuri solide Chișinău”, lucrările se desfășoară conform graficului, iar unele etape - chiar în avans.
Zelenski, după o nouă noapte cu atacuri: „Este o muncă adesea eroică a pompierilor, făcută zi și noapte” # Radio Moldova
Ucraina a fost din nou ținta unor atacuri rusești în noaptea de 17 spre 18 decembrie, soldate cu răniți, distrugeri ale clădirilor civile și infrastructurii, precum și numeroase incendii. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), salvatorii au intervenit de 113 ori într-o singură noapte pentru a lichida consecințele bombardamentelor.
Manchester City și Newcastle United s-au calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei # Radio Moldova
Manchester City s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Angliei la fotbal. În sferturile de finală, „citadinii” au dispus de FC Brenford pe teren propriu cu scorul de 2:0 și urmează să dispute prezența în finală în dubla manșă cu Newcastle United. Cu golgheterul norvegian Erling Braut Haaland pe banca de rezerve până la final, Manchester City a marcat câte un gol în fiecare repriză. Francezul Rayan Cherki a deschis scorul în minutul 32 cu un șut puternic din afara careului.
Fântâni care seacă și precipitații tot mai rare: Apa de ploaie, colectată în rezervoare, la Telenești # Radio Moldova
Lipsa precipitațiilor și scăderea nivelului apei subterane devin o realitate constantă în mai multe localități din R. Moldova. Fântâni care seacă, iazuri fără apă și presiune tot mai mare asupra rețelelor publice afectează direct gospodăriile și instituțiile publice din mediul rural. În două sate din raionul Telenești a fost găsită o soluție - va fi colectată apa de ploaie.
Salariile cadrelor didactice rămân neschimbate. Igor Grosu, către profesori: „Anul viitor o să venim cu vești mai bune” # Radio Moldova
Salariile profesorilor nu pot fi majorate în prezent, iar solicitările înaintate de cadrele didactice urmează să fie realizate abia după aprobarea noii legi a salarizării, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a îndemnat pedagogii să manifeste răbdare până la anul viitor, când lefurile vor putea fi majorate în baza noilor reglementări privind salarizarea în sectorul bugetar.
Revista presei internaționale | UE, în fața dilemei privind sprijinul crucial pentru Ucraina # Radio Moldova
Presa internațională descrie atmosfera tensionată înaintea ultimului summit din an al liderilor Uniunii Europene, care se reunesc azi la Bruxelles pentru a lua decizii importante, inclusiv despre finanțarea Ucrainei în următorii doi ani. Mai multe publicații informează despre evoluția negocierilor de pace mediate de Statele Unite, anunțând o întâlnire între oficiali americani și ruși la sfârșitul acestei săptămâni. Publicațiile occidentale comentează și temele abordate de președintele american în discursul adresat națiunii.
Executările silite asupra bunurilor fermierilor ar putea fi suspendate timp de un an # Radio Moldova
În R. Moldova ar putea fi instituit un moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, în contextul pierderilor masive provocate de calamitățile naturale din ultimii ani. Măsura vizează fermierii micro și mici, afectați de secetă, înghețuri și grindină și prevede suspendarea executărilor silite, precum și a calculării dobânzilor și penalităților aferente datoriilor.
Candidatura Ulianei Bădărău este propusă plenului Parlamentului pentru numirea în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în locul lui Eduard Moroșan, al cărui mandat expiră.
Ziua Poliției Naționale, 35 de ani de la fondare. Munteanu: „O instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică” # Radio Moldova
Ziua Poliției Naționale este marcată astăzi, 18 decembrie, în Republica Moldova. Anul acesta se împlinesc 35 de ani de la adoptarea Legii cu privire la Poliție, act care a pus bazele instituției moderne de ordine publică.
Revista Presei | Criticată de Comisia de la Veneția, autoritățile nu exclud, totuși, posibilitatea de a înființa Procuratura Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # Radio Moldova
Semnale de la Bruxelles despre posibilitatea inițierii negocierilor de aderare la UE în viitorul apropiat; cum statul vrea să recupereze activele Lukoil de la aeroport și comentariul experților sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Cetățenii georgieni care locuiesc în străinătate vor putea vota la alegerile naționale doar pe teritoriul țării. Modificările corespunzătoare la Codul Electoral au fost aprobate definitiv de Parlamentul Georgiei în ședința de miercuri, 17 decembrie, relatează publicația online georgiană SOVA.
Ultima reuniune a Consiliului European din acest an. Extinderea, printre temele care vor fi discutate la Bruxelles # Radio Moldova
Tema extinderii Uniunii Europene se află pe agenda ultimului Consiliu European din acest an, programat pentru 18 și 19 decembrie, reuniune care reprezintă totodată și ultima oportunitate pentru liderii europeni de a ajunge la un consens privind deschiderea oficială, în 2025, a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova și Ucraina, proces care continuă a fi tergiversat Ungaria, care se opune aderării țării vecine la UE.
O clădire istorică din Fălești va deveni un centru cultural modern, cu sprijin european # Radio Moldova
O clădire cu peste un secol de istorie din Fălești își va recăpăta splendoarea de odinioară. Fosta școală primară de fete și băieți va fi transformată într-un centru cultural modern, cu ateliere meșteșugărești și un punct turistic atractiv pentru vizitatori. Proiectul de renovare va fi realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE).
Atac cu drone în sudul Rusiei: trei persoane au murit, iar un tanc petrolier a luat foc în portul Rostov # Radio Moldova
Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite în urma unui atac cu drone produs în cursul nopții în regiunea Rostov din sudul Federației Ruse, potrivit autorităților locale. Guvernatorul regiunii, Iuri Sliușar, a declarat că orașele Rostov-pe-Don, Bataiisk și Taganrog au fost vizate de atacuri cu drone, notează BBC.
Situație critică în gestionarea deșeurilor la Bălți | Datorie către poligonul Țambula de peste 2.5 milioane de lei # Radio Moldova
Situație critică în gestionarea deșeurilor la Bălți. Datoria acumulată de întreprinderea municipală „Direcția reparații și construcții drumuri” față de poligonul din Țambula depășește 2.5 milioane de lei și riscă să afecteze serviciul de salubrizare. Situația a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor.
Bloomberg: Dacă Putin va respinge acordul de pace, SUA vor impune noi sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Moldova
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care liderul Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, a relatat, pe 17 decembrie, Bloomberg News, citând persoane familiarizate cu acest subiect.
Igor Grosu, despre audierea lui Candu, în dosarul Plahotniuc: „Vom urmări ca procesul să fie unul corect” # Radio Moldova
În dosarul numit generic „furtul miliardului” o să vedem ,,mult tupeu" și va trebui ,,să ne înarmăm cu răbdare", anticipează președintele Parlamentului, Igor Grosu, după audierea din 17 decembrie a ex-spicherului Andrian Candu, în dosarul nașului său, Vladimir Plahotniuc.
Londra impune termen limită pentru direcționarea a 2.5 miliarde de lire din vânzarea Chelsea către Ucraina # Radio Moldova
Guvernul britanic i-a dat fostului proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovich un termen limită pentru deblocarea a 2.5 miliarde de lire sterline primite din vânzarea clubului de fotbal Chelsea pentru direcționarea către nevoile Ucrainei, informează DW.
Guvernul recuperează activele „Lukoil-Moldova”. Câștig strategic și test juridic, avertizează experții # Radio Moldova
Decizia Guvernului de a prelua activele petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, deținute de „Lukoil-Moldova”, constituie un pas important în recuperarea infrastructurii strategice, dar ridică întrebări privind transparența acțiunilor. Expertul WatchDog, Eugen Muravschi, a atras atenția, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra riscurilor care pot apărea dacă statul nu își consolidează temeinic poziția juridică.
Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal. În finala desfășurată în Qatar, discipolii spaniolului Luis Enrique au învins formația braziliană Flamengo Rio de Janeiro. Câștigătoarea a fost decisă în seria penalty-urilor de departajare. Partida dintre leaureata Ligii Campionilor și cea a Copa Libertadores s-a disputat pe Ahmad Bin-Ali Stadium din orașul qatarez Al-Rayyan. Paris Saint-Germain a deschis scorul în minutul 38. Georgianul Hvicia Kvarațhelia a trimis balonul în poartă, profitând de ieșirea neinspirată a goalkeeperului argentinian Agustín Rossi.
Igor Grosu, despre audierea lui Candu, audiat în dosarul Plahotniuc: „Vom urmări ca procesul să fie unul corect” # Radio Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că o să vedem mult tupeu în dosarul numit generic „furtul miliardului”, de aceea, va trebui să ne înarmăm cu răbdare. Totuși, oficialul subliniază că este esențial ca procesul să se desfășoare corect, cu respectarea dreptului la apărare.
Mai multe companii din Republica Moldova și-au dezvoltat afacerile datorită programelor de sprijin a micilor producători și de mentorat, gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Prin finanțări nerambursabile și mentorat specializat, antreprenorii au reușit să-și modernizeze utilajele, să dezvolte capacitatea de producție și să dobândească noi cunoștințe în domenii precum marketing, management și promovare.
Aleșii locali din Ocnița și Ștefan Vodă: „Integrarea în UE este singura cale de dezvoltare a țării” # Radio Moldova
Primarii din Ocnița și Ștefan Vodă susțin parcursul european al R. Moldova și afirmă că integrarea în Uniunea Europeană (UE) este singura cale de dezvoltare a țării. Investițiile europene sunt deja vizibile la nivel local, prin proiecte concrete în infrastructură, educație și cultură, afirmă aleșii locali.
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a fost audiat în dosarul lui Vlad Plahotniuc # Radio Moldova
Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, a fost audiat miercuri, 17 decembrie, în dosarul numit generic „furtul miliardului”. După patru ore de întrebări și răspunsuri, acuzatorii au contestat relevanța declarațiilor făcute de Andrian Candu pentru anchetă.
După 16 ani de pauză, trenul traversează din nou Prutul pe podul Cantemir-Fălciu: conexiunea feroviară, testată tehnic # Radio Moldova
După o pauză de peste un deceniu și jumătate, un tren a traversat din nou Prutul pe segmentul feroviar Prut-Fălciu. Specialiștii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au efectuat, pe 16 decembrie, testarea tehnică a tronsonului Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România).
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a fost audiat în dosarul numit „furtul miliardului” # Radio Moldova
Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, a fost audiat miercuri, 17 decembrie, în dosarul numit generic „furtul miliardului”. După patru ore de întrebări și răspunsuri, acuzatorii au contestat relevanța declarațiilor făcute de Andrian Candu pentru anchetă. De cealaltă parte, apărarea susține că faptele expuse de fostul politician sunt importante în dosar. Iar Vladimir Plahotniuc, care s-a prezentat din nou în fața magistraților, a vorbit mai mult decât de obicei cu jurnaliștii, reiterându-și nevinovăția.
Tariful pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare ar putea fi majorat în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia. Autoritățile locale și administrația operatorului de apă susțin că această măsură este determinată de creșterea semnificativă a cheltuielilor, în special a celor pentru energia electrică.
Parlamentul European a aprobat renunțarea completă la gazele rusești până cel târziu în noiembrie 2027, ca răspuns la „războiul gazelor” declanșat de Kremlin. Măsura reprezintă un pas istoric al UE spre independența energetică și prelungește calea spre un embargou total asupra petrolului rusesc, notează BBC.
Importurile de petrol rusesc ale Indiei își mențin reziliența în pofida sancțiunilor # Radio Moldova
Importurile de petrol rusesc ale Indiei sunt pe cale să depășească un milion de barili pe zi în decembrie, au declarat surse din comerț și rafinare, sfidând așteptările de scădere bruscă, în timp ce rafinăriile au reluat achiziționarea de la entități nesancționate care oferă reduceri mari. Legăturile dintre cele două țări au rămas puternice, în ciuda presiunilor sancțiunilor occidentale, după ce președintele rus, Vladimir Putin s-a întâlnit cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, la începutul acestei luni. Atunci, cei doi lideri au afirmat că va continua cooperarea, scrie Reuters.
Criza energetică din regiunea transnistreană s-ar putea agrava periodic, avertizează Chișinăul # Radio Moldova
Limitarea livrărilor de gaze naturale și reintroducerea stării de urgență economică în regiunea transnistreană sunt cauzate de o nouă schimbare a agentului de plată. Problema nu este „politică”, ci una „tehnică” și e cauzată de schema opacă, dictată de Moscova, de achitare a gazelor livrate, a declarat pe 17 decembrie, la Guvern, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
