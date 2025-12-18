Ursula von der Leyen la summitul UE: Două opțiuni pentru finanțarea Ucrainei. „Nu plecăm până nu asigurăm banii”

14:10

Imaginați-vă pentru o clipă că PAS ar fi pierdut alegerile parlamentare, iar la putere ar fi venit Ceban, de exemplu, cu „prorușii" lui, sau „extremistul" Costiuc, sau „populistul" Usatîi, sau chiar „patrioții" lui Putin – Dodon, Voronin și Tarlev. Să admitem, prin absurd. Ca, după aceea, la scurt timp, Fondul Monetar Internațional să ne anunțe […]