Am învățat să cos la mașina de cusut în atelierul unui liceu din Cazaclia. Cum poți să lansezi și tu o afacere socială în școala ta

Serviciile și plățile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi a moldovenilor. De la cumpărăturile zilnice din magazine până la interacțiunea cu banca prin aplicația mobilă, care oferă acces la o gamă largă de servicii financiare. Conform studiului anual MasterIndex 2025 realizat de Mastercard, fiecare al doilea locuitor al țării a plătit deja pentru cumpărături cu smartphoneul, iar pentru 19 % acestea au devenit principala modalitate de plată. În plus, 41 % dintre respondenți au confirmat că au deschis și utilizează un card digital în aplicația mobilă a băncii, fără echivalentul său fizic.