Marea Britanie revine în programul european Erasmus+ din 2027. Tinerii vor avea acces la oportunități de studiu din Regatul Unit
#diez, 18 decembrie 2025 11:15
Începând cu anul 2027, Marea Britanie va reveni în cadrul programului european de schimb studențesc Erasmus+. Tinerii moldoveni, care dețin și cetățenia unui stat membru al UE, vor avea ocazia să studieze în Regatul Unit și să obțină acces la numeroase oportunități de formare în străinătate. Potrivit unui comunicat de presă emis de Guvernul Regatului Unit, acordul va spori posibilitățile de studiu pentru tinerii din toate mediile: cursanți, personalul din domeniul educației, tineretului și sportului.
Acum 15 minute
11:15
Acum 2 ore
10:15
Au început înscrierile pentru concursul „Mold SEF” 2026. Prezintă un proiect de cercetare din știință sau inginerie și câștigă premii # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a dat start înregistrărilor pentru Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF" 2026. Competiția este destinată elevilor din clasele VII – XII și urmează să se desfășoare în perioada 13-15 februarie 2026.
Acum 24 ore
18:15
Mai multe creșe publice vor fi deschise în localitățile din Moldova. Ce pot face primăriile pentru a accesa fonduri # #diez
În localitățile din Moldova vor fi deschise mai multe creșe publice. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, și ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe prin care au lansat a treia ediție a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe", ediția III, pentru perioada 2026-2027.
18:15
Peste 1.000 de jurnaliști din România, solidari cu Recorder. Cum poți susține și tu jurnaliștii de investigație din țara vecină # #diez
Peste 1.000 de jurnaliști, alături de reprezentanți ai societății civile din România, au semnat o scrisoare deschisă de susținere pentru redacția Recorder. Inițiativa vine după o serie de atacuri publice lansate la adresa jurnaliștilor, în urma publicării documentarului „Justiție capturată", care analizează probleme din sistemul judiciar românesc. Documentarul prezintă modul în care dosare importante de corupție din România au ajuns să fie amânate până la prescriere. După apariția materialului Recorder a devenit ținta unor reacții dure venite inclusiv din partea unor instituții ale statului.
17:15
CinemaHora 2025. Chișinău a devenit pentru a treia oară centrul dialogului cinematografic european # #diez
În perioada 13-14 decembrie, Chișinăul a găzduit cea de-a treia ediție a CinemaHora Forum, care a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene de finanțare, experți în distribuție, directori de festivaluri, programatori, producători și cineaști din Europa. Dacă primele două ediții au fost orientate spre cooperare, coproducții și impactul filmului, ediția din acest an a fost dedicată unui subiect esențial în evoluția unei industrii cinematografice: distribuția, circulația și promovarea filmului.
17:15
(foto) Artista Teodora Prodan debutează la Chișinău cu un „Altfel de Alfabet”. Unde poți vedea expoziția # #diez
Limbajul nu trebuie să fie privit doar luând în calcul regulile. Expoziția cu care a debutat Teodora Prodan la Buncăr pornește de la cartea de artist pe care a realizat-o în cadrul facultății. Aceasta devine un proiect vizual din colaje 3D despre proverbe, în care textul se îmbină cu un vocabular simbolic, iar limbajul este abordat și într-un fel nonconformist, prin umor și imaginație vizuală.
17:15
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen" cu sloganul unificator „Moldova fără violență", organizând o serie de evenimente cu scopul de a sensibiliza comunitatea universitară și societatea cu privire la intensificarea cazurilor de violență, în special cea digitală. Acțiunile au fost realizate în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2025 de reprezentanții Catedrei de medicină legală în colaborare cu Asociația Studenților și Medicilor Rezidenți din Moldova.
16:15
Vrei să înțelegi mai bine cum funcționează finanțele în compania ta? Participă la un curs de director financiar # #diez
Mulți antreprenori din Republica Moldova conduc afaceri care funcționează, generează vânzări și cresc, dar iau decizii financiare fără o imagine completă asupra cifrelor. Profitul real, TVA-ul achitat, cash-flow-ul sau rapoartele anuale sunt adesea delegate complet către contabilitate, fără a fi înțelese la nivel de management.
16:15
Statele UE ar putea primi fonduri pentru a asigura avort legal femeilor care nu au acces la această procedură în țările lor # #diez
Statele membre ale Uniunii Europene ar putea oferi servicii de avort sigur și legal femeilor care nu au acces la această procedură în țările lor, printr-un mecanism de solidaritate financiară voluntar, susținut din fonduri europene. Măsura este prevăzută într-o rezoluție adoptată miercuri, 17 decembrie 2025, de Parlamentul European.
15:15
Lista celor 16 interpreți și interprete care vor concura în etapa finală națională a concursului Eurovision 2026 # #diez
16 interpreți și interprete urmează să concureze în finala națională a concursului Eurovision 2026, care se va desfășura pe 17 ianuarie la Chișinău Arena. Finaliștii au fost desemnați marți, 16 decembrie, în cadrul audițiilor live. În total, 33 de artiști din Republica Moldova au concurat pentru calificarea în finala competiției și pentru șansa de a reprezenta țara la Viena.
14:00
Bucureștiul este orașul din Europa de Est unde start-upurile care folosesc inteligența artificială (AI) se dezvoltă cel mai bine, având cele mai bune condiții. Acest lucru reiese din clasamentul realizat de StartupBlink, o platformă care analizează ecosistemele de start-upuri din întreaga lume.
14:00
Serviciile și plățile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi a moldovenilor. De la cumpărăturile zilnice din magazine până la interacțiunea cu banca prin aplicația mobilă, care oferă acces la o gamă largă de servicii financiare. Conform studiului anual MasterIndex 2025 realizat de Mastercard, fiecare al doilea locuitor al țării a plătit deja pentru cumpărături cu smartphoneul, iar pentru 19 % acestea au devenit principala modalitate de plată. În plus, 41 % dintre respondenți au confirmat că au deschis și utilizează un card digital în aplicația mobilă a băncii, fără echivalentul său fizic.
14:00
În spiritul sărbătorilor de iarnă, maib anunță campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi", un proiect de care își propune să unească generațiile și să readucă în atenția publicului relațiile calde și autentice, simple și pline de emoție. Campania urmărește să creeze o punte între generații și să reconecteze tinerii cu moștenirea culturală a Moldovei. În același timp, proiectul se adresează tuturor celor care caută în această perioadă a anului un sens mai profund, o emoție sinceră și o reamintire a faptului că sărbătorile capătă valoare prin oamenii care le trăiesc.
13:00
Persoanele cu dizabilități vor putea călători mai simplu. A fost lansată o aplicație care să le ajute în procesul de planificare # #diez
Persoanele cu dizabilități și călătorii cu mobilitate redusă din Republica Moldova vor putea beneficia de deplasări mai sigure și mai independente prin Danova Next. Aceasta reprezintă o platformă digitală care centralizează informații despre accesibilitatea aeroporturilor, porturilor și transportului public din Regiunea Dunării.
12:00
Magazin de cosmetice coreene Myskin în Moldova: soluții premium pentru tenul uscat și afectat de frig, ideale pentru sezonul rece # #diez
Iarna este anotimpul în care pielea trece prin cele mai mari provocări. Temperaturile scăzute, vântul și aerul uscat din încăperi încălzite afectează bariera naturală a pielii, provocând deshidratare, o senzație de tensiune și pierderea luminozității. Pentru a menține un ten sănătos și echilibrat, este esențială o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. MySkin, un bine-cunoscut magazin de cosmetice coreene în Moldova, oferă soluții premium potrivite tuturor tipurilor de piele, dar în special pentru tenul uscat sau sensibil în această perioadă a anului.
12:00
Întreprinderile mici și mijlocii vor putea beneficia de granturi de 20.000 de euro pentru a dezvolta soluții de energie verde # #diez
Din ianuarie 2026, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor putea să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină mai competitive prin cooperare în comunități de energie verde cu ajutorul Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor durabil", susținut financiar de Uniunea Europeană.
Ieri
11:00
Cum și de când ar putea fi taxate coletele comandate de pe platformele internaționale, inclusiv Temu # #diez
Autoritățile din Republica Moldova analizează introducerea unor taxe vamale și a TVA-ului pentru toate coletele provenite din afara țării, inclusiv cele comandate din China și cu valoare redusă. Informația a fost confirmată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade". Măsura ar putea afecta direct cumpărăturile online de pe platforme precum AliExpress, Temu sau Shein.
16 decembrie 2025
17:45
Câți elevi de clasa a IX-a vor beneficia de programul remedial de pregătire pentru examenele de absolvire din 2026 # #diez
Programul remedial pentru elevii de clasa a IX-a continuă și în acest an. Tinerii care vor avea nevoie de instruire suplimentară vor beneficia de ore la matematică. De asemenea, formatul se extinde și pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale, care vor beneficia de lecții suplimentare la limba și literatura română.
16:45
Cu cât a crescut rata de promovare a examenului de clasa a IX-a la matematică după programul remedial # #diez
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3 % la 52 % în rândul elevilor care au beneficiat de lecții gratuite la această disciplină. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a prezentat rezultatele programului remedial din anul 2025.
15:45
Mai mulți profesori și educatori solicită ca salariului mediu din educație să fie la nivelul salariului mediu pe economie # #diez
În mai multe instituții educaționale din Moldova, cadrele didactice au organizat o „acțiune de sensibilizare și presiune sindicală" prin care cer autorităților soluții urgente în vederea majorării salariilor. Acțiunea vine din inițiativa Federației Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și cere alocarea surselor financiare bugetare pentru majorarea salariului mediu din educație la nivelul salariului mediu pe economie.
15:45
Maib a organizat primul hackathon intern „Ctrl + Shift + Innovate", un eveniment dedicat creativității, colaborării și inovației digitale, desfășurat la maib park. Timp de 48 de ore, spațiul a devenit un hub al ideilor curajoase și al soluțiilor tehnologice cu potențial de impact asupra bankingului modern.
15:45
De la Chișinău spre Vilnius. O companie aeriană va opera săptămânal zboruri directe către capitala Lituaniei # #diez
Din 1 aprilie 2026, compania aeriană letonă airBaltic va lansa zboruri directe între Chișinău și capitala Lituaniei, Vilnius. Zborurile vor fi de două cu ori pe săptămână – miercuri și duminică.
13:45
Vicepreședintele maib Alexandru Sonic a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # #diez
Noua Bursă Internațională a Moldovei, fondată sub coordonarea Bursei de Valori București (BVB), a fost înregistrată oficial, iar echipa sa de conducere a fost anunțată. Alexandru Sonic, vicepreședinte maib, responsabil de Divizia Corporate, a fost numit membru al Consiliului de Administrație.
13:45
Grevă japoneză la Școala de Management în Sănătate Publică. Care este cauza și ce spun Ministerul Sănătății și USMF # #diez
Începând cu 15 decembrie, membrii titulari ai Școlii de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) au declarat grevă japoneză. Ei continuă să predea, dar refuză să semneze acte administrative, ca formă de protest față de o presupusă „lichidare mascată" a școlii. #diez a solicitat o reacție din partea Ministerului Sănătății și a USMF privind situația creată, care au afirmat că nu este vorba despre o desființare, ci despre o clarificare juridică și o schimbare de denumire a instituției.
12:45
Universitatea #diez. Cum Mariana Silitrari, studentă în Germania, a reușit să viziteze aproape 10 orașe cu doar 20 de euro # #diez
Mariana Silitrari este studentă la Universitatea din Heidelberg, Germania. O oportunitate de care a reușit să beneficieze de când învață peste hotare sunt excursiile organizate de universitate în diverse orașe ale țării. Dacă vrei să îmbini studiile cu scurte călătorii, ai deschis materialul potrivit. Tânăra relatează cum are loc procesul de înscriere, care sunt prețurile, dar și ce presupune un astfel de tur.
12:45
Cum poți beneficia de reducerea impozitului pe venit dacă achiți creditul ipotecar pentru prima locuință # #diez
Dacă ai un credit ipotecar contractat pentru achitarea primei locuințe, poți achita un impozit pe venit mai mic. Potrivit deputatei Victoria Belous, din venitul impozabil va fi scăzută dobânda plătită la creditul bancar, nu ratele de principal și nici alte comisioane.
11:45
În contextul lansării campaniei „Hai acasă de Crăciun", în mai multe localități din Republica Moldova vor fi organizate peste 40 de spectacole muzicale. Acestea vor avea loc în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026.
11:45
Numărătoarea inversă a început! Pe 21 decembrie, câștigă un automobil Ford Kuga, pus în joc de Linella # #diez
Finalul de an vine cu adrenalină, surprize și șanse reale de câștig pentru clienții Linella. Pe 21 decembrie, la ora 18:00, va avea loc Marea Extragere. Evenimentul va fi transmis în direct pe rețelele sociale Linella și la postul TV Moldova 1. Atunci se va decide cine sunt norocoșii care vor pleca acasă la volanul unuia dintre cele două automobile Ford Kuga puse în joc.
11:45
Casieri pentru o zi. Peste 20 de personalități publice se alătură campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!” # #diez
Asociația Obștească The Moldova Project, cu sprijinul Kaufland Moldova, anunță lansarea celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș
Mai mult de 2 zile în urmă
10:45
Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului # #diez
Peste 1.500 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment care a adus în prim-plan mesajul „Vinul nostru cucerește lumea”. Oaspeții au avut ocazia să deguste peste 700 de vinuri, dintre care 55 de noutăți, prezentate de 72 de producători vinicoli. Totodată, ediția curentă a reprezentat un prilej deosebit pentru întreaga industrie de a celebra performanțele înregistrate pe parcursul anului, care au adus o vizibilitate internațională remarcabilă Vinului Moldovei. Сообщение Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului появились сначала на #diez.
09:45
Cadrele didactice se pot înscrie la prima rundă de testare online de certificare a competențelor digitale. La această rundă pot participa profesorii care au finalizat formarea în cadrul programului DigiProf – nivelul A (A1/A2). Cadrele didactice care vor promova testarea vor obține certificatul digital național care confirmă deținerea competențelor digitale la nivelul respectiv. Сообщение Profesorii se pot înscrie la testarea online de certificare a competențelor digitale появились сначала на #diez.
15 decembrie 2025
18:30
Dincolo de frontiere. Studenții de la ASEM au participat la un dialog despre ce înseamnă o carieră internațională organizat Centrul Francofon de Angajabilitate al ASEM # #diez
În data de 12 decembrie 2025, Centrul Francofon de Angajabilitate (CEF) al ASEM a oferit studenților un dialog aplicativ despre ce înseamnă, în realitate, o carieră internațională construită pas cu pas. Atelierul în limba franceză „Carrière sans frontières:du Costa Rica à la Géorgie, de la Roumanie à la Moldavie” l-a avut ca invitat pe Anthony Mauger, cu o experiență solidă în gestionarea proiectelor de infrastructură și carieră internațională la SADE-CGTH, director general al SADE Moldova, deținător al Project Management Professional – nivel superlativ de certificare la Project Management Institute (PMI). Сообщение Dincolo de frontiere. Studenții de la ASEM au participat la un dialog despre ce înseamnă o carieră internațională organizat Centrul Francofon de Angajabilitate al ASEM появились сначала на #diez.
15:30
„Antreprenorul Anului 2025”: participă la prima ediție a Galei lansată de Fagura, la care vor fi prezenți peste 50 de antreprenori # #diez
Comunitatea Fagura face un pas important în celebrarea antreprenoriatului local și lansează prima ediție a Galei Fagura – Antreprenorul Anului 2025, un eveniment dedicat exclusiv comunității de antreprenori Fagura. În total, 56 de antreprenori și afaceri au fost nominalizați la opt categorii, oameni care inspiră, inovează și contribuie activ la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova și România. Сообщение „Antreprenorul Anului 2025”: participă la prima ediție a Galei lansată de Fagura, la care vor fi prezenți peste 50 de antreprenori появились сначала на #diez.
15:30
Maib a celebrat ecosistemul de parteneri retail la o gală dedicată recunoștinței și colaborării # #diez
Peste 150 de parteneri strategici care formează ecosistemul retail maib s-au reunit în cadrul Galei partenerilor, un eveniment desfășurat în premieră și dedicat recunoștinței, colaborării și energiei care definește fiecare colaborare și parteneriat cu maib. Desfășurat la Arena Chișinău pe 27 noiembrie, în ziua când peste ocean este celebrată Ziua Recunoștinței, gala a reprezentat un moment simbolic prin care banca a mulțumit partenerilor pentru că împărtășesc pasiunea maib pentru inovație, aceeași centrare pe client și pe calitatea experiențelor pe care le creează în fiecare zi. Сообщение Maib a celebrat ecosistemul de parteneri retail la o gală dedicată recunoștinței și colaborării появились сначала на #diez.
12:30
Vrei să obții o bursă la Colegiul Europei? Află detalii despre procesul de aplicare în cadrul unei sesiuni de informare # #diez
Ești în căutarea unei oportunități care îți va permite să studiezi peste hotare? Până pe 14 ianuarie 2026, ai ocazia să depui dosarul pentru a obține o bursă de masterat la Colegiul Europei. Între timp, Tinerii Ambasadori Europeni te invită la o sesiune de informare despre procesul de aplicare la acest program. Сообщение Vrei să obții o bursă la Colegiul Europei? Află detalii despre procesul de aplicare în cadrul unei sesiuni de informare появились сначала на #diez.
12:30
Studenții și studentele de la Facultatea de Artă Muzicală a AMTAP vor susține un examen public. Când și unde poți să-i asculți live # #diez
Studenții și studentele Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) vor susține unul dintre examenele din acest an în fața publicului, sub forma unor concerte live, organizate la Artcor. Evenimentele vor avea loc pe 16 și 17 decembrie, în intervalul orar 10:00-14:00. Сообщение Studenții și studentele de la Facultatea de Artă Muzicală a AMTAP vor susține un examen public. Când și unde poți să-i asculți live появились сначала на #diez.
11:30
Maib lansează cel mai bun curs valutar din portofoliul său, disponibil direct în aplicația maibank # #diez
Maib introduce o noutate esențială pentru clienții săi: schimbul valutar realizat direct în aplicația maibank este acum disponibil la cel mai bun curs oferit de bancă, mai avantajos decât la sucursală sau la bancomat. Funcționalitatea era mult așteptată, pentru că diferența reală nu o fac doar tehnologia sau viteza, ci, mai nou, economia pe care o aduce cursul preferențial, alături de accesibilitatea serviciului și comoditatea acestuia. Сообщение Maib lansează cel mai bun curs valutar din portofoliul său, disponibil direct în aplicația maibank появились сначала на #diez.
10:30
Integritatea este alegerea ta!” Peste 1.200 de studenți ASEM, instruiți în cadrul unei campanii naționale de promovare a eticii academice # #diez
În perioada 8-12 decembrie 2025, la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) s-a desfășurat Campania de Informare și Conștientizare „Integritatea este alegerea ta!”, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul săptămânii dedicate eticii și integrității academice în învățământul superior. Сообщение Integritatea este alegerea ta!” Peste 1.200 de studenți ASEM, instruiți în cadrul unei campanii naționale de promovare a eticii academice появились сначала на #diez.
14 decembrie 2025
16:15
Ți s-a întâmplat vreodată să susții un test sumativ și să nu fii de acord cu nota pe care ai luat-o? Să știi că regulamentul permite să contestezi rezultatul, iar profesorul este obligat să argumenteze rezultatul pe care l-ai primit. Сообщение Ce poți face dacă nu ești de acord cu nota de la evaluarea sumativă появились сначала на #diez.
15:15
Nici săptămâna viitoare nu vom avea parte de ninsori. Între 15 și 21 decembrie, conform prognozelor meteorologilor, vom avea parte de înghețuri și vânt. În unele zone minimele vor ajunge până la −3 °C. Сообщение Înghețuri și vânt: cum va fi vremea săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
14:15
Moldoveanca Evelina Pîntea, despre stagiul la Parlamentul European: „Nu este doar despre politică” # #diez
Evelina Pîntea este din Chișinău și, în prezent, este studentă în anul II la Universitatea Bocconi din Milano, unde urmează programul International Economics and Management. De mai bine de patru luni, Evelina este stagiară în cadrul biroului unui europarlamentar din delegația neerlandeză, astfel a ajuns să lucreze la Parlamentul European, fiind una dintre cele mai tinere angajate de acolo. Сообщение Moldoveanca Evelina Pîntea, despre stagiul la Parlamentul European: „Nu este doar despre politică” появились сначала на #diez.
13:15
Tu ce faci săptămâna viitoare? Dacă nu ți-ai făcut încă planurile, acest articol este pentru tine. Iată cinci evenimente la care să mergi. Сообщение Teatru sau recital muzical? Cinci evenimente la care să mergi săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
12:15
Peste 5.000 de persoane au protestat sâmbătă seara în Piața Victoriei din București și în alte orașe din România. Oamenii au cerut independența justiției și schimbări importante în sistemul judiciar, după dezvăluirile unui documentar Recorder despre presiuni și nereguli din justiție. Protestatarii au afișat bannere cu mesaje împotriva corupției și au scandat lozinci critice la adresa conducerii sistemului judiciar. Ei cer revocarea Liei Savonea din funcția de președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție și demisia altor oficiali considerați responsabili. Сообщение „Justiție, nu corupție!” De ce protestează oamenii din România a patra zi consecutiv появились сначала на #diez.
11:15
Protest la Budapesta. Mii de oameni cer demisia lui Viktor Orbán după un scandal privind abuzuri asupra minorilor # #diez
Mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă, la Budapesta, la apelul opoziției proeuropene conduse de Peter Magyar, pentru a cere demisia premierului ungar Viktor Orbán, transmite Agerpres. Manifestația a fost declanșată de un scandal legat de abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, caz care a reaprins criticile privind modul în care statul protejează copiii aflați în grija instituțiilor publice. Сообщение Protest la Budapesta. Mii de oameni cer demisia lui Viktor Orbán după un scandal privind abuzuri asupra minorilor появились сначала на #diez.
10:15
Studenții din România vor avea mai multe oportunități de internship. Parlamentul României a votat și a publicat în Monitorul Oficial modificări importante la Legea privind internshipul, prin care mărește numărul de locuri pe care le pot oferi companiile, de la 5 % la 10 %. Măsura este gândită pentru a susține tinerii la început de cale și pentru a reduce nivelul șomajului din țară. Сообщение România dublează locurile de internship în companii. Ce înseamnă asta pentru tineri появились сначала на #diez.
13 decembrie 2025
18:00
Studiezi la USM? Aplică la o mobilitate academică și învață timp de un semestru la Școala Internațională de Afaceri din Bulgaria # #diez
Vrei să petreci un semestru la o universitate din Bulgaria? Departamentul de mobilități academice al Universității de Stat din Moldova (USM) invită studenții să depună dosarele. Tinerii vor avea oportunitatea să petreacă cel de-al doilea semestru al anului de studii 2025/2026 la Școala Internațională de Afaceri din orașul Botevgra. Сообщение Studiezi la USM? Aplică la o mobilitate academică și învață timp de un semestru la Școala Internațională de Afaceri din Bulgaria появились сначала на #diez.
17:00
Petrece un an în Slovenia și practică voluntariatul la un ONG. Vei crea conținut pentru rețelele sociale și vei lucra cu tinerii # #diez
Te interesează voluntariatul de lungă durată și îți place să creezi conținut pentru rețelele sociale? Organizația neguvernamentală „Zavod Nefiks” din Slovenia recrutează voluntari dornici să lucreze în echipă, să colaboreze cu tinerii și să realizeze materiale digitale pentru platformele online ale asociației. Programul are o durată de 50 de săptămâni și urmează să se desfășoare în perioada 12 ianuarie – 31 decembrie 2026. Сообщение Petrece un an în Slovenia și practică voluntariatul la un ONG. Vei crea conținut pentru rețelele sociale și vei lucra cu tinerii появились сначала на #diez.
16:00
Vrei să dezvolți un proiect creativ, dar nu știi cum să începi? Mergi la un eveniment organizat de Artcor și învață de la profesioniști # #diez
Creatorii de conținut, vinificatorii și toți cei care adoră vinul autohton sunt invitați la o nouă ediție Blender – Long Charmant –, care se va desfășura marți, 16 decembrie, începând cu ora 18:00 la Artcor. În cadrul evenimentului se va pune accentul pe modul în care se construiește un proiect creativ cu „rădăcini autentice și rezultat elegant”, inspirat de spumantul Long Charmat Method produs de Radacini Wines. Сообщение Vrei să dezvolți un proiect creativ, dar nu știi cum să începi? Mergi la un eveniment organizat de Artcor și învață de la profesioniști появились сначала на #diez.
15:00
The Founder Games: poți câștiga 300.000 de euro dacă ești fondator de start-up și participi într-un serial TV # #diez
Fondatorii de start-upuri din Republica Moldova se pot înscrie într-un accelerator unde ar putea să câștige 300.000 de euro și un bilet spre Silicon Valley. Acceleratorul se numește The Founder Games și este un reality show, unde fondatorii sunt puși în fața unui test de supraviețuire. Сообщение The Founder Games: poți câștiga 300.000 de euro dacă ești fondator de start-up și participi într-un serial TV появились сначала на #diez.
14:00
Tinerii moldoveni pot studia gratuit în Suedia pentru unul sau doi ani academici. Care sunt programele de masterat eligibile # #diez
Studenții din Republica Moldova care sunt în căutarea unei experiențe internaționale pot obține o bursă academică la o universitate din Suedia. Oportunitatea este destinată masteranzilor din peste 30 de țări, printre care și Republica Moldova. Institutul Suedez oferă burse cu normă întreagă pentru maximum doi ani academici. Сообщение Tinerii moldoveni pot studia gratuit în Suedia pentru unul sau doi ani academici. Care sunt programele de masterat eligibile появились сначала на #diez.
