Mai mulți profesori și educatori solicită ca salariului mediu din educație să fie la nivelul salariului mediu pe economie
În mai multe instituții educaționale din Moldova, cadrele didactice au organizat o „acțiune de sensibilizare și presiune sindicală" prin care cer autorităților soluții urgente în vederea majorării salariilor. Acțiunea vine din inițiativa Federației Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și cere alocarea surselor financiare bugetare pentru majorarea salariului mediu din educație la nivelul salariului mediu pe economie.
În mai multe instituții educaționale din Moldova, cadrele didactice au organizat o „acțiune de sensibilizare și presiune sindicală" prin care cer autorităților soluții urgente în vederea majorării salariilor. Acțiunea vine din inițiativa Federației Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) și cere alocarea surselor financiare bugetare pentru majorarea salariului mediu din educație la nivelul salariului mediu pe economie.
Maib a organizat primul hackathon intern „Ctrl + Shift + Innovate", un eveniment dedicat creativității, colaborării și inovației digitale, desfășurat la maib park. Timp de 48 de ore, spațiul a devenit un hub al ideilor curajoase și al soluțiilor tehnologice cu potențial de impact asupra bankingului modern.
De la Chișinău spre Vilnius. O companie aeriană va opera săptămânal zboruri directe către capitala Lituaniei # #diez
Din 1 aprilie 2026, compania aeriană letonă airBaltic va lansa zboruri directe între Chișinău și capitala Lituaniei, Vilnius. Zborurile vor fi de două cu ori pe săptămână – miercuri și duminică.
Vicepreședintele maib Alexandru Sonic a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # #diez
Noua Bursă Internațională a Moldovei, fondată sub coordonarea Bursei de Valori București (BVB), a fost înregistrată oficial, iar echipa sa de conducere a fost anunțată. Alexandru Sonic, vicepreședinte maib, responsabil de Divizia Corporate, a fost numit membru al Consiliului de Administrație.
Grevă japoneză la Școala de Management în Sănătate Publică. Care este cauza și ce spun Ministerul Sănătății și USMF # #diez
Începând cu 15 decembrie, membrii titulari ai Școlii de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) au declarat grevă japoneză. Ei continuă să predea, dar refuză să semneze acte administrative, ca formă de protest față de o presupusă „lichidare mascată" a școlii. #diez a solicitat o reacție din partea Ministerului Sănătății și a USMF privind situația creată, care au afirmat că nu este vorba despre o desființare, ci despre o clarificare juridică și o schimbare de denumire a instituției.
Universitatea #diez. Cum Mariana Silitrari, studentă în Germania, a reușit să viziteze aproape 10 orașe cu doar 20 de euro # #diez
Mariana Silitrari este studentă la Universitatea din Heidelberg, Germania. O oportunitate de care a reușit să beneficieze de când învață peste hotare sunt excursiile organizate de universitate în diverse orașe ale țării. Dacă vrei să îmbini studiile cu scurte călătorii, ai deschis materialul potrivit. Tânăra relatează cum are loc procesul de înscriere, care sunt prețurile, dar și ce presupune un astfel de tur.
Cum poți beneficia de reducerea impozitului pe venit dacă achiți creditul ipotecar pentru prima locuință # #diez
Dacă ai un credit ipotecar contractat pentru achitarea primei locuințe, poți achita un impozit pe venit mai mic. Potrivit deputatei Victoria Belous, din venitul impozabil va fi scăzută dobânda plătită la creditul bancar, nu ratele de principal și nici alte comisioane.
În contextul lansării campaniei „Hai acasă de Crăciun", în mai multe localități din Republica Moldova vor fi organizate peste 40 de spectacole muzicale. Acestea vor avea loc în perioada 18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026.
Numărătoarea inversă a început! Pe 21 decembrie, câștigă un automobil Ford Kuga, pus în joc de Linella # #diez
Finalul de an vine cu adrenalină, surprize și șanse reale de câștig pentru clienții Linella. Pe 21 decembrie, la ora 18:00, va avea loc Marea Extragere. Evenimentul va fi transmis în direct pe rețelele sociale Linella și la postul TV Moldova 1. Atunci se va decide cine sunt norocoșii care vor pleca acasă la volanul unuia dintre cele două automobile Ford Kuga puse în joc.
Casieri pentru o zi. Peste 20 de personalități publice se alătură campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!” # #diez
Asociația Obștească The Moldova Project, cu sprijinul Kaufland Moldova, anunță lansarea celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!" și a maratonului „Vedete la Casă", o inițiativă amplă de solidaritate față de copiii și familiile vulnerabile din mediul rural. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 decembrie 2025, în intervalul orar 10:00-19:00, la magazinul Kaufland Decebal (bd. Decebal, nr. 99/2, Chișinău), unde trei case de marcat vor fi dedicate exclusiv acestei cauze sociale.
Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului # #diez
Peste 1.500 de vizitatori au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment care a adus în prim-plan mesajul „Vinul nostru cucerește lumea". Oaspeții au avut ocazia să deguste peste 700 de vinuri, dintre care 55 de noutăți, prezentate de 72 de producători vinicoli. Totodată, ediția curentă a reprezentat un prilej deosebit pentru întreaga industrie de a celebra performanțele înregistrate pe parcursul anului, care au adus o vizibilitate internațională remarcabilă Vinului Moldovei.
Cadrele didactice se pot înscrie la prima rundă de testare online de certificare a competențelor digitale. La această rundă pot participa profesorii care au finalizat formarea în cadrul programului DigiProf – nivelul A (A1/A2). Cadrele didactice care vor promova testarea vor obține certificatul digital național care confirmă deținerea competențelor digitale la nivelul respectiv.
Dincolo de frontiere. Studenții de la ASEM au participat la un dialog despre ce înseamnă o carieră internațională organizat Centrul Francofon de Angajabilitate al ASEM # #diez
În data de 12 decembrie 2025, Centrul Francofon de Angajabilitate (CEF) al ASEM a oferit studenților un dialog aplicativ despre ce înseamnă, în realitate, o carieră internațională construită pas cu pas. Atelierul în limba franceză „Carrière sans frontières:du Costa Rica à la Géorgie, de la Roumanie à la Moldavie" l-a avut ca invitat pe Anthony Mauger, cu o experiență solidă în gestionarea proiectelor de infrastructură și carieră internațională la SADE-CGTH, director general al SADE Moldova, deținător al Project Management Professional – nivel superlativ de certificare la Project Management Institute (PMI).
„Antreprenorul Anului 2025”: participă la prima ediție a Galei lansată de Fagura, la care vor fi prezenți peste 50 de antreprenori # #diez
Comunitatea Fagura face un pas important în celebrarea antreprenoriatului local și lansează prima ediție a Galei Fagura – Antreprenorul Anului 2025, un eveniment dedicat exclusiv comunității de antreprenori Fagura. În total, 56 de antreprenori și afaceri au fost nominalizați la opt categorii, oameni care inspiră, inovează și contribuie activ la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Republica Moldova și România.
Maib a celebrat ecosistemul de parteneri retail la o gală dedicată recunoștinței și colaborării # #diez
Peste 150 de parteneri strategici care formează ecosistemul retail maib s-au reunit în cadrul Galei partenerilor, un eveniment desfășurat în premieră și dedicat recunoștinței, colaborării și energiei care definește fiecare colaborare și parteneriat cu maib. Desfășurat la Arena Chișinău pe 27 noiembrie, în ziua când peste ocean este celebrată Ziua Recunoștinței, gala a reprezentat un moment simbolic prin care banca a mulțumit partenerilor pentru că împărtășesc pasiunea maib pentru inovație, aceeași centrare pe client și pe calitatea experiențelor pe care le creează în fiecare zi.
Vrei să obții o bursă la Colegiul Europei? Află detalii despre procesul de aplicare în cadrul unei sesiuni de informare # #diez
Ești în căutarea unei oportunități care îți va permite să studiezi peste hotare? Până pe 14 ianuarie 2026, ai ocazia să depui dosarul pentru a obține o bursă de masterat la Colegiul Europei. Între timp, Tinerii Ambasadori Europeni te invită la o sesiune de informare despre procesul de aplicare la acest program.
Studenții și studentele de la Facultatea de Artă Muzicală a AMTAP vor susține un examen public. Când și unde poți să-i asculți live # #diez
Studenții și studentele Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) vor susține unul dintre examenele din acest an în fața publicului, sub forma unor concerte live, organizate la Artcor. Evenimentele vor avea loc pe 16 și 17 decembrie, în intervalul orar 10:00-14:00.
Maib lansează cel mai bun curs valutar din portofoliul său, disponibil direct în aplicația maibank # #diez
Maib introduce o noutate esențială pentru clienții săi: schimbul valutar realizat direct în aplicația maibank este acum disponibil la cel mai bun curs oferit de bancă, mai avantajos decât la sucursală sau la bancomat. Funcționalitatea era mult așteptată, pentru că diferența reală nu o fac doar tehnologia sau viteza, ci, mai nou, economia pe care o aduce cursul preferențial, alături de accesibilitatea serviciului și comoditatea acestuia.
Integritatea este alegerea ta!” Peste 1.200 de studenți ASEM, instruiți în cadrul unei campanii naționale de promovare a eticii academice # #diez
În perioada 8-12 decembrie 2025, la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) s-a desfășurat Campania de Informare și Conștientizare „Integritatea este alegerea ta!", organizată de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul săptămânii dedicate eticii și integrității academice în învățământul superior.
Ți s-a întâmplat vreodată să susții un test sumativ și să nu fii de acord cu nota pe care ai luat-o? Să știi că regulamentul permite să contestezi rezultatul, iar profesorul este obligat să argumenteze rezultatul pe care l-ai primit.
Nici săptămâna viitoare nu vom avea parte de ninsori. Între 15 și 21 decembrie, conform prognozelor meteorologilor, vom avea parte de înghețuri și vânt. În unele zone minimele vor ajunge până la −3 °C.
Moldoveanca Evelina Pîntea, despre stagiul la Parlamentul European: „Nu este doar despre politică” # #diez
Evelina Pîntea este din Chișinău și, în prezent, este studentă în anul II la Universitatea Bocconi din Milano, unde urmează programul International Economics and Management. De mai bine de patru luni, Evelina este stagiară în cadrul biroului unui europarlamentar din delegația neerlandeză, astfel a ajuns să lucreze la Parlamentul European, fiind una dintre cele mai tinere angajate de acolo.
Tu ce faci săptămâna viitoare? Dacă nu ți-ai făcut încă planurile, acest articol este pentru tine. Iată cinci evenimente la care să mergi.
Peste 5.000 de persoane au protestat sâmbătă seara în Piața Victoriei din București și în alte orașe din România. Oamenii au cerut independența justiției și schimbări importante în sistemul judiciar, după dezvăluirile unui documentar Recorder despre presiuni și nereguli din justiție. Protestatarii au afișat bannere cu mesaje împotriva corupției și au scandat lozinci critice la adresa conducerii sistemului judiciar. Ei cer revocarea Liei Savonea din funcția de președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție și demisia altor oficiali considerați responsabili.
Protest la Budapesta. Mii de oameni cer demisia lui Viktor Orbán după un scandal privind abuzuri asupra minorilor # #diez
Mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă, la Budapesta, la apelul opoziției proeuropene conduse de Peter Magyar, pentru a cere demisia premierului ungar Viktor Orbán, transmite Agerpres. Manifestația a fost declanșată de un scandal legat de abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, caz care a reaprins criticile privind modul în care statul protejează copiii aflați în grija instituțiilor publice.
Studenții din România vor avea mai multe oportunități de internship. Parlamentul României a votat și a publicat în Monitorul Oficial modificări importante la Legea privind internshipul, prin care mărește numărul de locuri pe care le pot oferi companiile, de la 5 % la 10 %. Măsura este
Studiezi la USM? Aplică la o mobilitate academică și învață timp de un semestru la Școala Internațională de Afaceri din Bulgaria # #diez
Vrei să petreci un semestru la o universitate din Bulgaria? Departamentul de mobilități academice al Universității de Stat din Moldova (USM) invită studenții să depună dosarele. Tinerii vor avea oportunitatea să petreacă cel de-al doilea semestru al anului de studii 2025/2026 la Școala Internațională de Afaceri din orașul Botevgra. Сообщение Studiezi la USM? Aplică la o mobilitate academică și învață timp de un semestru la Școala Internațională de Afaceri din Bulgaria появились сначала на #diez.
Petrece un an în Slovenia și practică voluntariatul la un ONG. Vei crea conținut pentru rețelele sociale și vei lucra cu tinerii # #diez
Te interesează voluntariatul de lungă durată și îți place să creezi conținut pentru rețelele sociale? Organizația neguvernamentală „Zavod Nefiks” din Slovenia recrutează voluntari dornici să lucreze în echipă, să colaboreze cu tinerii și să realizeze materiale digitale pentru platformele online ale asociației. Programul are o durată de 50 de săptămâni și urmează să se desfășoare în perioada 12 ianuarie – 31 decembrie 2026. Сообщение Petrece un an în Slovenia și practică voluntariatul la un ONG. Vei crea conținut pentru rețelele sociale și vei lucra cu tinerii появились сначала на #diez.
Vrei să dezvolți un proiect creativ, dar nu știi cum să începi? Mergi la un eveniment organizat de Artcor și învață de la profesioniști # #diez
Creatorii de conținut, vinificatorii și toți cei care adoră vinul autohton sunt invitați la o nouă ediție Blender – Long Charmant –, care se va desfășura marți, 16 decembrie, începând cu ora 18:00 la Artcor. În cadrul evenimentului se va pune accentul pe modul în care se construiește un proiect creativ cu „rădăcini autentice și rezultat elegant”, inspirat de spumantul Long Charmat Method produs de Radacini Wines. Сообщение Vrei să dezvolți un proiect creativ, dar nu știi cum să începi? Mergi la un eveniment organizat de Artcor și învață de la profesioniști появились сначала на #diez.
The Founder Games: poți câștiga 300.000 de euro dacă ești fondator de start-up și participi într-un serial TV # #diez
Fondatorii de start-upuri din Republica Moldova se pot înscrie într-un accelerator unde ar putea să câștige 300.000 de euro și un bilet spre Silicon Valley. Acceleratorul se numește The Founder Games și este un reality show, unde fondatorii sunt puși în fața unui test de supraviețuire. Сообщение The Founder Games: poți câștiga 300.000 de euro dacă ești fondator de start-up și participi într-un serial TV появились сначала на #diez.
Tinerii moldoveni pot studia gratuit în Suedia pentru unul sau doi ani academici. Care sunt programele de masterat eligibile # #diez
Studenții din Republica Moldova care sunt în căutarea unei experiențe internaționale pot obține o bursă academică la o universitate din Suedia. Oportunitatea este destinată masteranzilor din peste 30 de țări, printre care și Republica Moldova. Institutul Suedez oferă burse cu normă întreagă pentru maximum doi ani academici. Сообщение Tinerii moldoveni pot studia gratuit în Suedia pentru unul sau doi ani academici. Care sunt programele de masterat eligibile появились сначала на #diez.
Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor # #diez
Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer din Republica Moldova care reușește să câștige o medalie de bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor. Informația a fost confirmată de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-o postare pe Facebook. Сообщение Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor появились сначала на #diez.
Astăzi este sărbătorit Sfântul Andrei. Câte persoane din Republica Moldova poartă acest nume # #diez
Astăzi, 13 decembrie, creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântului Andrei. În acest context, am decis să consultăm datele Agenției Servicii Publice pentru a afla câte persoane din Republica Moldova poartă acest nume. Сообщение Astăzi este sărbătorit Sfântul Andrei. Câte persoane din Republica Moldova poartă acest nume появились сначала на #diez.
(video) Un pilot din Moldova s-a clasat în top 3 într-un concurs organizat de vloggerul MrBeast. A concurat pentru un avion privat # #diez
Andrei, un tânăr originar din Republica Moldova, a reușit să se claseze în top 3 într-un concurs organizat de vloggerul american MrBeast. Alături de alți 99 de piloți, Andrei a concurat pentru un avion privat în valoare de 2,4 milioane de dolari. Marele premiu a fost obținut de pilotul Jabari Brown, originar din Jamaica. Сообщение (video) Un pilot din Moldova s-a clasat în top 3 într-un concurs organizat de vloggerul MrBeast. A concurat pentru un avion privat появились сначала на #diez.
120 de vinuri au fost premiate la Concursul Național „Vinul Moldovei”. Care dintre acestea au obținut Marea Medalie de Aur # #diez
Cea de-a patra ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei” a reconfirmat maturitatea și competitivitatea industriei vitivinicole din Republica Moldova. În acest an, competiția a adus un total de 120 de medalii pentru producătorii locali, dintre care nouă reprezintă cea mai înaltă distincție – Marea Medalie de Aur. Сообщение 120 de vinuri au fost premiate la Concursul Național „Vinul Moldovei”. Care dintre acestea au obținut Marea Medalie de Aur появились сначала на #diez.
Moldova și România își unesc forțele împotriva criminalității organizate: PCCOCS și DIICOT au semnat un acord de colaborare # #diez
Procurorii specializați în investigarea infracțiunilor grave din Republica Moldova și România vor începe o colaborare, după ce PCCOCS și DIICOT au semnat un acord oficial care deschide calea pentru schimb rapid de informații, expertiză și coordonare în dosarele transfrontaliere. Сообщение Moldova și România își unesc forțele împotriva criminalității organizate: PCCOCS și DIICOT au semnat un acord de colaborare появились сначала на #diez.
605.538 de gospodării din Republica Moldova s-au calificat pentru programul „Ajutor la contor” în sezonul rece 2025/2026, a anunțat ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. În total, sprijinul va ajunge la mai bine de 1,2 milioane de persoane. Potrivit ministrei, aproape jumătate dintre beneficiari folosesc combustibil solid pentru încălzire, iar restul se bazează pe gaze naturale, energie electrică sau termoficare centralizată. Сообщение Peste 600.000 de gospodării vor primi compensații la energie în acest sezon rece появились сначала на #diez.
Doar trei elevi au obținut punctaj maxim. Rezultatele testării naționale a competențelor digitale # #diez
Peste 3.000 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat, pentru prima dată în Republica Moldova, la testarea națională a competențelor digitale. Evaluarea a arătat că 1.928 de elevi au atins un nivel avansat, 810 un nivel intermediar, iar 210 un nivel elementar. Doar 77 de elevi nu au reușit să obțină niciun nivel. Totodată, trei elevi au obținut scorul maxim: 100 de puncte. Сообщение Doar trei elevi au obținut punctaj maxim. Rezultatele testării naționale a competențelor digitale появились сначала на #diez.
Top 15 orașe din lume unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare # #diez
San Francisco Bay domină topul mondial al orașelor în care start-upurile din hardware și IoT au cele mai bune condiții de dezvoltare, iar singurul oraș european prezent în clasament, Londra, a înregistrat o creștere de patru poziții în 2025. În același timp în Asia, un oraș a făcut un salt de 40 de poziții și acum se află în top 15. În cadrul unui raport realizat de StartupBlink au fost analizate peste 1.000 de orașe, dintre care 15 au demonstrat cea mai mare performanță la nivel global. Сообщение Top 15 orașe din lume unde start-upurile din domeniul hardware au cele mai bune condiții de dezvoltare появились сначала на #diez.
Asociația „Abilități Europene Fără Limite” (AEFL Moldova), în parteneriat cu Centrul de Suport Juridic, a lansat la nivel național prima linie WhatsApp gratuită de suport juridic pentru femeile cu dizabilități victime ale violenței. Сообщение Femeile cu dizabilități care se confruntă cu violență pot primi suport juridic gratuit появились сначала на #diez.
Inaugurarea sălii „Dumitru Moldovan” – un omagiu adus decanului care a marcat istoria Facultății Relații Economice Internaționale și a stat la temelia formării ei # #diez
Pe 19 noiembrie 2025, comunitatea academică a Facultății Relații Economice Internaționale, ASEM a inaugurat sala „Dumitru Moldovan”, un spațiu dedicat memoriei profesorului universitar, doctor habilitat, membru corespondent al AȘM, Dumitru Moldovan – savant de renume, profesionist de referință și mentor care a inspirat generații întregi de economiști și a lăsat în patrimoniul academic manuale, note de curs și opere artistice, care își arată valoarea și astăzi. Сообщение Inaugurarea sălii „Dumitru Moldovan” – un omagiu adus decanului care a marcat istoria Facultății Relații Economice Internaționale și a stat la temelia formării ei появились сначала на #diez.
„Vinul Moldovei: un an al excelenței vitivinicole.” În 2025, performanțele industriei au devenit motive de mândrie națională # #diez
Sectorul vitivinicol al Republicii Moldova încheie un an cu vizibilitate internațională fără precedent, pe parcursul căruia Vinul Moldovei a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale țării. 2025 a fost anul în care performanțele industriei au devenit recunoaștere globală și motive reale de mândrie națională. Сообщение „Vinul Moldovei: un an al excelenței vitivinicole.” În 2025, performanțele industriei au devenit motive de mândrie națională появились сначала на #diez.
„Un joc de lumină, inspirat din haosul vieții.” Victoria Braga, despre primul loc la concursul „Cel mai inovativ brad” de la UTM # #diez
Victoria Braga e o studentă din anul III de la Facultatea de Design a Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Tânăra a fost premiată cu locul întâi, în valoare de 400 euro, în cadrul concursului universitar „Cel mai inovativ brad”. Сообщение „Un joc de lumină, inspirat din haosul vieții.” Victoria Braga, despre primul loc la concursul „Cel mai inovativ brad” de la UTM появились сначала на #diez.
Am intrat în rolul unei eleve din clasa a 9-a și am participat la un atelier vocațional organizat de Eco-Răzeni. Iată cum a fost experiența # #diez
Săptămâna trecută, mi-am adus aminte de zilele de școală. Am fost în vizită la Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Rolul meu a fost mai puțin de reporteră și mai mult de elevă, fiindcă am participat la un atelier de consiliere vocațională împreună cu mai mulți copii din clasele a 8-a și a 9-a. Atelierul a fost organizat de Asociația Obștească Eco-Răzeni și face parte din proiectul „VIA – Îmbunătățirea integrării pe piața muncii a tinerilor expuși riscului de excluziune socio-profesională”. Acesta este o continuare a proiectului „Persp@ctive”, care a fost implementat de Eco-Răzeni în perioada 2023-2025, cu suportul programului EU4Youth și al Uniunii Europene. Сообщение Am intrat în rolul unei eleve din clasa a 9-a și am participat la un atelier vocațional organizat de Eco-Răzeni. Iată cum a fost experiența появились сначала на #diez.
Laureatul Eurovision 2024 a anunțat că returnează trofeul concursului în semn de protest față de decizia Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU) de a permite Israelului să participe la ediția din 2026. Anunțul a fost făcut joi, pe Instagram. Сообщение Nemo, câștigătorul Eurovision 2024, renunță la trofeu în semn de protest появились сначала на #diez.
Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu numeroase distincții la Salonul „INFOINVENT” # #diez
Inventatorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu un număr record de premii în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, ediția a XIX-a. În total, cercetătorii au obținut cinci trofee speciale și 26 de medalii, dintre care 10 de aur, cinci de argint și opt de bronz. Сообщение Cercetătorii USMF „Nicolae Testemițanu” au fost apreciați cu numeroase distincții la Salonul „INFOINVENT” появились сначала на #diez.
La USMF „Nicolae Testemițanu” au fost create Grupul coordonator în domeniul gender și Unitatea gender # #diez
În cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au fost create Grupul coordonator în domeniul gender și Unitatea gender. În acest sens, a fost emis Ordinul prim-prorectorului nr. 406-A din 1 decembrie 2025, în temeiul prevederilor Regulamentului privind procedura de prevenire, examinare și raportare a cazurilor de hărțuire sexuală în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, ce a fost aprobat la ședința Senatului din 27 noiembrie 2025. Сообщение La USMF „Nicolae Testemițanu” au fost create Grupul coordonator în domeniul gender și Unitatea gender появились сначала на #diez.
Dacă studiezi în România și vrei să te implici și în alte activități decât cele academice, atunci voluntariatul poate fi soluția potrivită pentru tine. Așadar, dacă ești pasionat(ă) de antreprenoriat, inginerie aerospațială, legislație sau mediu, atunci acest articol este peste tine. Iată 10 asociații unde te poți implica în timpul liber. Сообщение Ești student(ă) în România? 10 asociații unde să faci voluntariat появились сначала на #diez.
Guvernul României a aprobat, în ședința din 11 decembrie, un memorandum care deschide calea aderării țării la Agenția Europeană pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE) începând cu anul 2026. Acest proces ar oferi României acces la expertiză internațională, instrumente moderne și schimburi de bune practici în domeniul educației incluzive. Potrivit documentului, participarea la EASNIE va sprijini dezvoltarea metodologiilor și resurselor necesare adaptării procesului educațional pentru copiii aflați în risc de excluziune școlară. Сообщение România ar putea adera la Agenția Europeană pentru Educație Incluzivă din 2026 появились сначала на #diez.
Ministerul Apărării analizează introducerea unor programe de instruire militară voluntară pentru civili, deschise atât femeilor, cât și bărbaților. Inițiativa a fost anunțată de ministrul Anatolie Nosatîi în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră”, unde a precizat că instituția lucrează la modificarea legislației privind rezerva și mobilizarea. Сообщение Moldova ar putea introduce instruirea militară voluntară pentru civili появились сначала на #diez.
