Evaziune fiscală în stânga Nistrului – O rețea mare de electrocasnice, luată cu asalt de mascați

12:10

Începând de astăzi, beneficiarii compensațiilor pentru energia utilizată în sezonul rece 2025–2026 pot ridica plățile de la oficiile poștale din Republica Moldova. Pentru a primi banii, cetățenii trebuie să prezinte buletinul de identitate. Plățile prin oficiile poștale sunt destinate persoanelor care nu au indicat un card bancar pentru primirea compensațiilor. Cei care au optat pentru ... Compensațiile la energie ajung la beneficiari – Plățile se ridică de astăzi de la poștă