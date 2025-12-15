Recean mai bifează o funcție în colecția de posturi – Securitatea țării, trambulină spre Consiliul Bursei
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat luni, 15 decembrie, înregistrarea oficială a Bursei Internaționale a Moldovei (BIM) la Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul consiliului de administrație al bursei, fostul premier Dorin Recean a fost numit membru, reprezentând APP. Potrivit APP, BIM va contribui la diversificarea surselor de finanțare pentru companii, la creșterea accesului la ... Recean mai bifează o funcție în colecția de posturi – Securitatea țării, trambulină spre Consiliul Bursei The post Recean mai bifează o funcție în colecția de posturi – Securitatea țării, trambulină spre Consiliul Bursei appeared first on Politik.
Evaziune fiscală în stânga Nistrului – O rețea mare de electrocasnice, luată cu asalt de mascați # Politik
Forțele de ordine din regiunea transnistreană desfășoară acțiuni operative pe mai multe obiective comerciale, inclusiv la rețeaua de magazine „Haitek”, precum și la mai multe cafenele și restaurante. Potrivit informațiilor oficiale, verificările au loc în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni de eschivare de la plata impozitelor. În prezent, la locațiile vizate activează grupuri de ... Evaziune fiscală în stânga Nistrului – O rețea mare de electrocasnice, luată cu asalt de mascați The post Evaziune fiscală în stânga Nistrului – O rețea mare de electrocasnice, luată cu asalt de mascați appeared first on Politik.
Statul spune „pa” Lukoil – Terminalul petrolier de la Aeroport revine în proprietatea Guvernului # Politik
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a decis refuzul aprobării activității investiționale a SRL Lukoil Moldova pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea, în termen de 20 de zile, la situația existentă înainte de anul 2005, când infrastructura complexului petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău a fost preluată de companie. Anunțul a ... Statul spune „pa” Lukoil – Terminalul petrolier de la Aeroport revine în proprietatea Guvernului The post Statul spune „pa” Lukoil – Terminalul petrolier de la Aeroport revine în proprietatea Guvernului appeared first on Politik.
În regiunea transnistreană a fost luată decizia de a introduce starea de urgență în economie. Ca motiv sunt invocate dificultățile legate de aprovizionarea cu gaz natural și riscul unui deficit. Decizia a fost comunicată pe 15 decembrie, în cadrul unei ședințe prin videoconferință la care a participat conducerea regiunii, notează IPN Despre introducerea stării de ... Criză energetică la Tiraspol – Transnistria declară stare de urgență în economie The post Criză energetică la Tiraspol – Transnistria declară stare de urgență în economie appeared first on Politik.
Sindicatele pun presiune pe autorități – Profesorii solicită majorarea valorii de referință și salarii echitabile # Politik
Marți, 16 decembrie, membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ) vor organiza o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală în instituțiile educaționale din întreaga țară. Până la ora 11:30, cadrele didactice și științifice vor ridica o foaie albă și vor citi cu voce tare Articolul 43 din Constituția Republicii Moldova, care garantează dreptul la ... Sindicatele pun presiune pe autorități – Profesorii solicită majorarea valorii de referință și salarii echitabile The post Sindicatele pun presiune pe autorități – Profesorii solicită majorarea valorii de referință și salarii echitabile appeared first on Politik.
Piața grâului sub presiune – Scăderea prețurilor și calitatea redusă erodează câștigurile fermierilor # Politik
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026 au intrat într-o zonă de echilibru cantitativ, însă scăderea prețurilor și problemele de calitate limitează câștigurile fermierilor și traderilor. Concluzia apare în analiza economistului Iurie Rija, care a examinat evoluția livrărilor externe în perioada iulie–noiembrie 2025, notează bani.md Potrivit datelor, în primele cinci luni ale ... Piața grâului sub presiune – Scăderea prețurilor și calitatea redusă erodează câștigurile fermierilor The post Piața grâului sub presiune – Scăderea prețurilor și calitatea redusă erodează câștigurile fermierilor appeared first on Politik.
Un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care propune plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare, precum Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE),Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației ... Plafonare salarială pentru șefii ANRE, CNPF și ANRCETI – Proiectul propus de deputați The post Plafonare salarială pentru șefii ANRE, CNPF și ANRCETI – Proiectul propus de deputați appeared first on Politik.
Începând de astăzi, beneficiarii compensațiilor pentru energia utilizată în sezonul rece 2025–2026 pot ridica plățile de la oficiile poștale din Republica Moldova. Pentru a primi banii, cetățenii trebuie să prezinte buletinul de identitate. Plățile prin oficiile poștale sunt destinate persoanelor care nu au indicat un card bancar pentru primirea compensațiilor. Cei care au optat pentru ... Compensațiile la energie ajung la beneficiari – Plățile se ridică de astăzi de la poștă The post Compensațiile la energie ajung la beneficiari – Plățile se ridică de astăzi de la poștă appeared first on Politik.
Peste 700 de permise de conducere ar urma sǎ fie anulate de Agenția Servicii Publice (ASP),a anunțat directorul instituției, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. Se întâmplǎ dupǎ descoperirea unei scheme de corupție la Bălți și Edineț, unde unii candidați ar fi trișat la examenul teoretic, a declarat acesta. Mircea ... ASP face curățenie – Peste 700 de permise de conducere, pe cale de a fi anulate The post ASP face curățenie – Peste 700 de permise de conducere, pe cale de a fi anulate appeared first on Politik.
Semnal de la Bruxelles – UE ia în calcul deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova # Politik
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că liderii Uniunii Europene ar putea ajunge luni, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie. Declarațiile au fost făcute în marja Consiliului Afaceri ... Semnal de la Bruxelles – UE ia în calcul deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova The post Semnal de la Bruxelles – UE ia în calcul deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova appeared first on Politik.
Ruptură logistică la CFM – Majorarea tarifelor de transport lovește exportatorii de cereale # Politik
Agricultura Republicii Moldova a intrat într-un paradox periculos. Fermierii au câștigat lupta cu timpul în producție, dar pierd banii din cauza logisticii lente și scumpe, în special pe calea ferată. Potrivit unei analize a economistului Iurie Rija, productivitatea agricolă a crescut de peste 300 de ori în ultimele două secole. Dacă acum 200 de ani ... Ruptură logistică la CFM – Majorarea tarifelor de transport lovește exportatorii de cereale The post Ruptură logistică la CFM – Majorarea tarifelor de transport lovește exportatorii de cereale appeared first on Politik.
Alarmă pentru economia moldovenească – Importuri masive, exporturi slabe și un deficit comercial record # Politik
În ianuarie–octombrie 2025, deficitul balanței comerciale a ajuns la 5,8 miliarde de dolari, în creștere cu 30,3% față de aceeași perioadă din 2024, un salt de 1,35 miliarde de dolari într-un singur an, arată datele Biroului Național de Statistică. Deși octombrie 2025 s-a atestat o majorare a exporturilor, până la 409,2 milioane dolari (+23,7% față ... Alarmă pentru economia moldovenească – Importuri masive, exporturi slabe și un deficit comercial record The post Alarmă pentru economia moldovenească – Importuri masive, exporturi slabe și un deficit comercial record appeared first on Politik.
Seceta și clima extremă zguduie economia și stabilitatea financiară a Moldovei – Miliarde pierdute în agricultură, energie și infrastructură # Politik
Seceta și alte fenomene climatice extreme au generat pierderi economice semnificative pentru Republica Moldova în ultimii 25 de ani, afectând în special agricultura, sectorul energetic și infrastructura, iar aceste riscuri au devenit o amenințare directă la adresa stabilității financiare. Concluzia se regăsește în Foaia de parcurs pentru finanțare durabilă 2024–2028, elaborată de Banca Națională a ... Seceta și clima extremă zguduie economia și stabilitatea financiară a Moldovei – Miliarde pierdute în agricultură, energie și infrastructură The post Seceta și clima extremă zguduie economia și stabilitatea financiară a Moldovei – Miliarde pierdute în agricultură, energie și infrastructură appeared first on Politik.
Moldovenii din Rusia, vizați de un nou decret – MAE de la Chișinău avertizează asupra riscului de recrutare # Politik
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025),anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar ... Moldovenii din Rusia, vizați de un nou decret – MAE de la Chișinău avertizează asupra riscului de recrutare The post Moldovenii din Rusia, vizați de un nou decret – MAE de la Chișinău avertizează asupra riscului de recrutare appeared first on Politik.
Scandal în sănătate – Statul pregătește lichidarea Școlii de Management, angajații protestează # Politik
Membrii titulari ai Școlii de Management în Sănătate Publică anunță declanșarea grevei japoneze începând cu 15.12.2025, ca formă de protest pașnic față de decizia Guvernului de lichidare a instituției, decizie pe care o califică drept ilegală și bazată pe manipularea și falsificarea sensului actelor normative. Greva japoneză presupune continuarea activității didactice, fără întreruperea procesului de ... Scandal în sănătate – Statul pregătește lichidarea Școlii de Management, angajații protestează The post Scandal în sănătate – Statul pregătește lichidarea Școlii de Management, angajații protestează appeared first on Politik.
Barajul de la Ghidighici, în reabilitare – Autoritățile promit eliminarea riscului de inundații # Politik
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat cǎ evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici, suburbie a capitalei, va fi reabilitat capital în anul 2026. Ministrul Mediului declarǎ cǎ intervenția este una necesară pentru a asigura evacuarea controlată a apei în situații de creștere bruscă a nivelului lacului, cauzată de ploi abundente. „În anul ... Barajul de la Ghidighici, în reabilitare – Autoritățile promit eliminarea riscului de inundații The post Barajul de la Ghidighici, în reabilitare – Autoritățile promit eliminarea riscului de inundații appeared first on Politik.
Ion Chicu – Proiectul Legii Bugetului pentru 2026 va afecta nivelul de trai al cetățenilor # Politik
Deputatul Ion Chicu a analizat datele proiectului Legii Bugetului pentru anul 2026 după votarea documentului în prima lectură în Parlament. Inflație ridicată și impozite mai mari. Anul 2025 se va încheia cu o inflație estimată la aproape 7%, iar începând cu 1 ianuarie 2026 Guvernul prevede majorarea accizelor la produsele petroliere și la alte bunuri. ... Ion Chicu – Proiectul Legii Bugetului pentru 2026 va afecta nivelul de trai al cetățenilor The post Ion Chicu – Proiectul Legii Bugetului pentru 2026 va afecta nivelul de trai al cetățenilor appeared first on Politik.
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc azi, 13 decembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale iernii. În calendarul popular, această zi este cunoscută drept Sântandrei Cap-de-Iarnă și marchează începutul sezonului rece. Potrivit tradiției creștine, Sfântul Andrei a fost unul dintre cei doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos, ales ... Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei The post Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei appeared first on Politik.
Ucraina ar putea să adere la UE până la 1 ianuarie 2027, într-o versiune a unui plan de pace prezentat Washingtonului # Politik
Ucraina ar urma să adere la Uniunea Europeană anul viitor, în baza unei propuneri susținute de Bruxelles în negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, conform Financial Times. Aderarea la UE la data de 1 ianuarie 2027 este prevăzută în cea mai recentă versiune a unui plan de pace prezentat Washingtonului de oficiali ucraineni și ... Ucraina ar putea să adere la UE până la 1 ianuarie 2027, într-o versiune a unui plan de pace prezentat Washingtonului The post Ucraina ar putea să adere la UE până la 1 ianuarie 2027, într-o versiune a unui plan de pace prezentat Washingtonului appeared first on Politik.
Bugetul asigurărilor sociale pe 2026, votat de Parlament – Pensiile vor fi indexate, iar indemnizația la naștere crește # Politik
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul prevede indexarea pensiilor și a prestațiilor sociale cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, iar peste 665.000 de persoane vor beneficia de pensii în anul viitor. Potrivit proiectului, alocația la ... Bugetul asigurărilor sociale pe 2026, votat de Parlament – Pensiile vor fi indexate, iar indemnizația la naștere crește The post Bugetul asigurărilor sociale pe 2026, votat de Parlament – Pensiile vor fi indexate, iar indemnizația la naștere crește appeared first on Politik.
Cifre dureroase ale pieței muncii – 20% dintre angajați din Moldova sub pragul de 7.000 lei # Politik
Pentru salariații care au lucrat luna septembrie integral și cu zi deplină, în unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare, câștigul salarial mediu lunar brut a constituit 14.692,7 lei, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit datelor oficiale, aproape 4 din 5 salariați (79,6%) au avut un ... Cifre dureroase ale pieței muncii – 20% dintre angajați din Moldova sub pragul de 7.000 lei The post Cifre dureroase ale pieței muncii – 20% dintre angajați din Moldova sub pragul de 7.000 lei appeared first on Politik.
Ucraina ia în calcul o zonă demilitarizată în Donbas pentru a pune capăt războiului, afirmă un consilier al lui Zelenski # Politik
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski ar lua în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas pentru a pune capăt războiului, a declarat consilierul său, Mihailo Podoliak, pentru Le Monde. Această zonă ar presupune retragerea forțelor ucrainene și ruse de pe ambele părți ale liniei frontului, iar orice eventuală cedare a teritoriilor ar trebui validată prin „alegeri” ... Ucraina ia în calcul o zonă demilitarizată în Donbas pentru a pune capăt războiului, afirmă un consilier al lui Zelenski The post Ucraina ia în calcul o zonă demilitarizată în Donbas pentru a pune capăt războiului, afirmă un consilier al lui Zelenski appeared first on Politik.
Bugetul 2026 trece de prima lectură – Majoritatea îl numește unul al investițiilor, opoziția avertizează că un sfert din cheltuieli sunt pe datorie # Politik
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei. De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 până la 6 300 de lei. În 2026, ... Bugetul 2026 trece de prima lectură – Majoritatea îl numește unul al investițiilor, opoziția avertizează că un sfert din cheltuieli sunt pe datorie The post Bugetul 2026 trece de prima lectură – Majoritatea îl numește unul al investițiilor, opoziția avertizează că un sfert din cheltuieli sunt pe datorie appeared first on Politik.
Statul va cheltui peste 13 milioane de lei pentru salarizarea noului Centru de Management al Crizelor – Ion Chicu: „Fiecare care eșuează la MAI îi se creează o instituție separată” # Politik
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede acordarea unui spor salarial de până la 40% pentru angajații instituțiilor statului implicați în monitorizarea informațională, comunicarea strategică, contracararea dezinformării și managementul crizelor. Inițiativa, elaborată de ministerul Finanțelor, vizează personalul cu atribuții directe din cadrul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Potrivit ... Statul va cheltui peste 13 milioane de lei pentru salarizarea noului Centru de Management al Crizelor – Ion Chicu: „Fiecare care eșuează la MAI îi se creează o instituție separată” The post Statul va cheltui peste 13 milioane de lei pentru salarizarea noului Centru de Management al Crizelor – Ion Chicu: „Fiecare care eșuează la MAI îi se creează o instituție separată” appeared first on Politik.
Moldovenii care decid să revină cu traiul în Republica Moldova vor beneficia de facilități extinse la repatrierea bunurilor, potrivit unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține deputaților din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță, care au ... Parlamentul votează facilități, dar exodul moldovenilor continuă The post Parlamentul votează facilități, dar exodul moldovenilor continuă appeared first on Politik.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că primarul din Edineț, Constantin Cojocaru, deține o avere nejustificată în valoare de 343.062,51 lei. Inspectorii ANI au identificat diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea declarată pentru perioada 2016–2024. „În vederea confiscării averii nejustificate, cauza se va transmite instanței de judecată. După rămânerea definitivă a ... Primarul de Edineț depistat de ANI cu avere nejustificată – Ce riscă alesul local The post Primarul de Edineț depistat de ANI cu avere nejustificată – Ce riscă alesul local appeared first on Politik.
Datoria reală a subvențiilor agricole stârnește tensiuni în Parlament – 3,4 miliarde, nu 2,2 # Politik
Președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov, a criticat reacția deputatului PAS Alexandru Trubca, care a calificat drept „așa-numite” protestele agricultorilor, acuzând lipsa de seriozitate și riscul manipulării datelor privind restanțele din sectorul agricol. Ivanov a cerut claritate totală asupra cifrelor. „Datoria nu este de 2,2 miliarde de lei, ci de 3,4 miliarde de lei. ... Datoria reală a subvențiilor agricole stârnește tensiuni în Parlament – 3,4 miliarde, nu 2,2 The post Datoria reală a subvențiilor agricole stârnește tensiuni în Parlament – 3,4 miliarde, nu 2,2 appeared first on Politik.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind achizițiile de energie electrică de avarie realizate de Î.S. „Moldelectrica”, menționând că volumul procurat reprezintă doar 0,2% din consumul lunar total de energie electrică. Potrivit ANRE, în perioada 6–10 decembrie, Moldelectrica a achiziționat aproximativ 930 MWh de energie electrică de avarie de la ... ANRE liniștește consumatorii – Energia de avarie nu va scumpi curentul, deocamdată The post ANRE liniștește consumatorii – Energia de avarie nu va scumpi curentul, deocamdată appeared first on Politik.
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a rămas fără doi lideri. Este vorba de Igor Munteanu care a demisionat din funcția de președinte și din cea de membru al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare și vicepreședintele CUB, Rodica Rusu-Grama. Anunțurile au fost făcute de Munteanu și Grama pe paginile de Facebook. Munteanu a menționat că ... Exod la vârful CUB – Mai mulți lideri își anunță plecarea din partid The post Exod la vârful CUB – Mai mulți lideri își anunță plecarea din partid appeared first on Politik.
Șeful Inspectoratului Național de Investigație (INI), Arcadie Catlabuga, care este și soțul ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor. Decretul prezidențial este din data de 11 decembrie și a intrat în vigoare la semnare. Potrivit declarației de avere, depusă la Autoritatea Națională de ... Promovare la vârful MAI – Șeful INI devine chestor prin decret prezidențial The post Promovare la vârful MAI – Șeful INI devine chestor prin decret prezidențial appeared first on Politik.
Guvernul pornește programul de compensații pentru iarnă – Cererile pot fi depuse pe compensatii.gov.md # Politik
Începând de astăzi, 12 decembrie 2025, moldovenii își pot verifica compensațiile la energie pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md. După autentificare, fiecare beeficiar poate vedea în cabinetul personal suma acordată, modul de calcul și suma alocată. Compensațiile sunt oferite pentru întreg sezonul rece, noiembrie-martie, prin Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, finanțat din bugetul de stat și ... Guvernul pornește programul de compensații pentru iarnă – Cererile pot fi depuse pe compensatii.gov.md The post Guvernul pornește programul de compensații pentru iarnă – Cererile pot fi depuse pe compensatii.gov.md appeared first on Politik.
1 748 de persoane fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au fost identificate în perioada ianuarie–noiembrie 2025, în urma acțiunilor desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat. În acest interval, încasările la impozitul pe venit din chirii au crescut cu 27,3% față de perioada similară a anului trecut și au constituit 85,8 milioane de lei, ... Explozie pe piața chiriilor – Capitala aduce peste 73 de milioane de lei statului The post Explozie pe piața chiriilor – Capitala aduce peste 73 de milioane de lei statului appeared first on Politik.
Slusari acuză ANRE de tergiversare la ajustarea tarifelor la gaze, pe fondul devierilor negative acumulate de Moldovagaz. # Politik
Fostul deputat Alexandr Slusari acuză Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de manipulare și tergiversare intenționată a ajustării tarifelor la gaze, pe fondul devierilor tarifare negative acumulate de Moldovagaz. Slusari susține că ANRE evită să spună deschis că procesul de ajustare a tarifelor este întins artificial din cauza devierilor tarifare negative ale Moldovagaz, care ... Slusari acuză ANRE de tergiversare la ajustarea tarifelor la gaze, pe fondul devierilor negative acumulate de Moldovagaz. The post Slusari acuză ANRE de tergiversare la ajustarea tarifelor la gaze, pe fondul devierilor negative acumulate de Moldovagaz. appeared first on Politik.
178.000 de gospodării pierd sprijinul pentru iarnă – O familie din patru rămâne fără compensații # Politik
Fiecare a patra gospodărie din Republica Moldova nu va primi compensații la căldură în acest sezon, după ce doar 605.000 dintre cele aproximativ 783.000 de cereri depuse pe platforma compensatii.gov.md au fost declarate eligibile. Asta înseamnă că aproape 178.000 de familii nu întrunesc criteriile, iar numărul beneficiarilor este cu circa 120.000 mai mic decât anul ... 178.000 de gospodării pierd sprijinul pentru iarnă – O familie din patru rămâne fără compensații The post 178.000 de gospodării pierd sprijinul pentru iarnă – O familie din patru rămâne fără compensații appeared first on Politik.
LIVE : Ministrul Natalia Plugaru prezintă datele privind înregistrarea gospodăriilor casnice pentru compensarea cheltuielilor la căldură în sezonul rece 2025–2026 # Politik
The post LIVE : Ministrul Natalia Plugaru prezintă datele privind înregistrarea gospodăriilor casnice pentru compensarea cheltuielilor la căldură în sezonul rece 2025–2026 appeared first on Politik.
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției, transmite Agerpres cu referire la Reuters. Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură. Demisia survine ... Criză politică la Sofia – Guvernul bulgar demisionează după săptămâni de proteste The post Criză politică la Sofia – Guvernul bulgar demisionează după săptămâni de proteste appeared first on Politik.
Miercuri, 10 decembrie, consumul de energie electrică în Republica Moldova a fost vizibil mai redus comparativ cu zilele anterioare, astfel că a fost nevoie de accesarea energiei de avarie timp de două ore, a anunțat joi, 11 decembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Acesta a precizat că, luni, energia de avarie a fost utilizată timp de ... Moldova continuă să acceseze energie de avarie, dar în volume mai reduse The post Moldova continuă să acceseze energie de avarie, dar în volume mai reduse appeared first on Politik.
Datoria externă totală a Republicii Moldova a atins 10,49 miliarde de dolari în 2024, arată raportul actualizat al Băncii Mondiale privind finanțarea externă. Nivelul datoriei continuă să crească și este echivalent cu 153% din exporturile țării și 57% din venitul național brut, ceea ce indică o vulnerabilitate macroeconomică accentuată. Potrivit datelor, structura creditorilor arată că ... Alertă economică – Moldova direcționează 153% din exporturi către plata datoriilor The post Alertă economică – Moldova direcționează 153% din exporturi către plata datoriilor appeared first on Politik.
PSRM: Republica Moldova se confruntă cu presiuni sociale – Partidul propune măsuri de sprijin pentru populație și tineri # Politik
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci au prezentat astăzi în Parlament propuneri privind politica socială pentru bugetul alternativ pe anul 2026. Vladimir Odnostalco a argumentat necesitatea unui sprijin suplimentar din partea statului pentru categoriile social vulnerabile, având în vedere deteriorarea situației socio-economice și demografice din țară, creșterea sărăciei și migrarea populației. În acest context, ... PSRM: Republica Moldova se confruntă cu presiuni sociale – Partidul propune măsuri de sprijin pentru populație și tineri The post PSRM: Republica Moldova se confruntă cu presiuni sociale – Partidul propune măsuri de sprijin pentru populație și tineri appeared first on Politik.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, reducerea ratei de referință aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 6,00% la 5,00% anual. Simultan, BNM a ajustat coridorul simetric al dobânzilor, după cum urmează: creditele overnight – 7,00% anual, operațiunile repo – 5,25% anual și ... BNM temperează presiunile inflaționiste – Rata de referință scade la 5% The post BNM temperează presiunile inflaționiste – Rata de referință scade la 5% appeared first on Politik.
Deputații Partidului Nostru cer eliminarea TVA la gaz pentru populație – Cetățenii ar economisi 400 milioane lei # Politik
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestui, măsura ar urma să reducă imediat ... Deputații Partidului Nostru cer eliminarea TVA la gaz pentru populație – Cetățenii ar economisi 400 milioane lei The post Deputații Partidului Nostru cer eliminarea TVA la gaz pentru populație – Cetățenii ar economisi 400 milioane lei appeared first on Politik.
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz. Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare. „La moment, le-am aprobat investițiile pentru anul ... Vești bune pentru consumatori – ANRE promite tarife mai mici la gaz din ianuarie The post Vești bune pentru consumatori – ANRE promite tarife mai mici la gaz din ianuarie appeared first on Politik.
Producătorii de zahăr anunță că ieftinesc zahărul produs în Moldova. Deși sfecla de zahăr se recoltează greu, zahăr este suficient pentru toată țara, dau asigurări aceștia, care afirmă că prețurile mai mici la zahăr sunt primele efecte ale protejării pieței. În contextul unor speculații apărute pe piață din partea importatorilor-comercianți, economiștii și specialiștii din agricultură ... Protejarea pieței interne scade prețul zahărului în Moldova The post Protejarea pieței interne scade prețul zahărului în Moldova appeared first on Politik.
Autoritățile de la București au anulat mii de domicilii fictive – Sunt afectați și moldovenii cu dublă cetățenie # Politik
Ministerul Afacerilor Interne din România a anunțat că doar în 2025 au fost dispuse 70 860 de anulări de domiciliu, ajungând la un total de 143 831 până la jumătatea lunii noiembrie. Măsura vizează verificarea și corectarea cazurilor de domicilii fictive, identificate mai ales în județele de frontieră Suceava și Botoșani, informează telegraph.md, cu referire ... Autoritățile de la București au anulat mii de domicilii fictive – Sunt afectați și moldovenii cu dublă cetățenie The post Autoritățile de la București au anulat mii de domicilii fictive – Sunt afectați și moldovenii cu dublă cetățenie appeared first on Politik.
Portul de mărfuri și pasageri Giurgiulești rămâne al statului – Mesajul ministrului Osmochescu # Politik
Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, aflat în proprietatea statului, nu este scos la vânzare. Discuțiile apărute în spațiul public se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), amplasat pe o suprafață de 55 de hectare, – zona liberă portuară administrată de operatorul privat Danube Logistics SRL, companie deținută în totalitate de Banca Europeană ... Portul de mărfuri și pasageri Giurgiulești rămâne al statului – Mesajul ministrului Osmochescu The post Portul de mărfuri și pasageri Giurgiulești rămâne al statului – Mesajul ministrului Osmochescu appeared first on Politik.
Vicepremierul Chiveri – Procesul de reintegrare va depăși ca durată calendarul aderării la Uniunea Europeană # Politik
Procesul de reintegrare a țării va dura o perioadă mai lungă, decât perioada în care noi ne propunem să aderăm la UE, spune vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul spune că autoritățile vor încerca, să decupleze aceste două procese pentru a permite o abordare sistemică, responsabilă și calmă în procesul de reintegrare, care va necesita ... Vicepremierul Chiveri – Procesul de reintegrare va depăși ca durată calendarul aderării la Uniunea Europeană The post Vicepremierul Chiveri – Procesul de reintegrare va depăși ca durată calendarul aderării la Uniunea Europeană appeared first on Politik.
Moscova a fost vizată în noaptea de 11 decembrie de un atac masiv cu drone, ceea ce a paralizat traficul aerian pe toate aeroporturile capitalei ruse. Rosaviatsiya a impus restricții de aterizare și decolare, iar aproape 200 de zboruri au fost anulate sau întârziate. Cele mai afectate au fost aeroporturile Șeremetievo, Vnukovo și Domodedovo, unde ... Trafic aerian dat peste cap la Moscova după un atac cu drone – Sute de zboruri afectate The post Trafic aerian dat peste cap la Moscova după un atac cu drone – Sute de zboruri afectate appeared first on Politik.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Ea va fi găzduită de președintele Nikos Christodoulides și va avea o întrevedere și cu președintele Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor fi ... Maia Sandu merge în Cipru, țară care va prelua președinția rotativă a UE The post Maia Sandu merge în Cipru, țară care va prelua președinția rotativă a UE appeared first on Politik.
Piața energetică spot devine operațională – Energocom efectuează prima tranzacție simbolică # Politik
Energocom a realizat ieri, 10 decembrie, prima sa tranzacție pe nou-deschisa Piață pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), marcând un moment de referință pentru sectorul energetic național. Compania a achiziționat simbolic 1 MWh, într-un test menit să verifice funcționarea tehnică și operațională a platformei. Potrivit Energocom, această operațiune ... Piața energetică spot devine operațională – Energocom efectuează prima tranzacție simbolică The post Piața energetică spot devine operațională – Energocom efectuează prima tranzacție simbolică appeared first on Politik.
Durleșteanu după numirea lui Recean emisar pe probleme de securitate – Guvernul Munteanu devine unul decorativ # Politik
Premierul Alexandru Munteanu a devenit „decorativ”, lipsit de putere reală și supravegheat din umbră de un „emisar-smotreashii”(fostul premier Dorin Recean a fost desemnat emisar special de Maia Sandu n.a), după practici pe care ea le compară cu forme primitive de control informal, susține fosta ministră de Finanțe, Mariana Durleșteanu într-o postare pe Facebook. Durleșteanu susține ... Durleșteanu după numirea lui Recean emisar pe probleme de securitate – Guvernul Munteanu devine unul decorativ The post Durleșteanu după numirea lui Recean emisar pe probleme de securitate – Guvernul Munteanu devine unul decorativ appeared first on Politik.
