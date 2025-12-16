Serviciile consulare ale Ambasadei RM în SUA, suspendate temporar
TV Nord, 16 decembrie 2025 10:30
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii informează cetățenii despre suspendarea temporară a serviciilor consulare, ca urmare incendiu produs în incinta misiunii diplomatice. Potrivit anunțului oficial, pe durata sistării temporare, serviciile consulare nu vor fi prestate la sediul actual al Ambasadei. Reprezentanții misiunii diplomatice dau asigurări că, în cel mai scurt timp, vor reveni
• • •
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
O tânără de 19 ani a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident", anunță Procuratura municipiului Chișinău. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, inculpata va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit probelor administrate, în perioada 24 ianuarie –
10:10
Un șofer aflat în stare de ebrietate a fost depistat în noaptea trecută de un echipaj mixt, format dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord" și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, aflat în serviciul de reacționare operativă. Oamenii legii au observat un automobil de marca „Volkswagen Passat", care se deplasa haotic pe una
Acum 2 ore
09:40
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat ieri o decizie, prin care a fost refuzată aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova" pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, Consiliul a decis revenirea, în termen de 20 de zile, la situația anterioară anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport" a fost preluată
09:00
În perioada săptămânii precedente, 08–12 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național, administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au constituit circa 1,2 miliarde lei. Autoritatea fiscală continuă să pună un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, unul dintre instrumentele eficiente fiind vizita fiscală. Astfel, în perioada de referință, angajații
Acum 24 ore
18:10
Un sat din raionul Edineț este zguduit de o tragedie care a curmat viața unui copil. Băiatul de 16 ani ar fi fost bătut până la moarte de către o rudă a mamei sale, un bărbat de 39 de ani, pe care polițiștii l-au reținut la scurt timp. Tânărul împreună cu mama si fratele său
17:40
Festivalul „Covorul Dorului", organizat în satul Viișoara, raionul Edineț, a adunat la un loc covoare tradiționale cu povești aparte GALINA SPĂTARU, Grupul de Seniori Viișorenii: „Și aceste covoare pe care le vedeți, vorbesc astăzi despre covoare, pentru că este festivalul Covorul Dorului. Dar tot ce este făcut de mâinile gospodinelor au o foarte mare valoare și
13:40
Inundații puternice au avut loc în estul Peninsulei Iberice, în regiunea Valencia. Furtuna Emilia a adus cantități uriașe de apă. Au fost mii de intervenții ale pompierilor pentru a ajuta oameni prinși în mijlocul apelor, anunță Digi24. Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează
13:10
Polițiștii din raionul Sîngerei au desfășurat patru percheziții la domiciliile unor persoane cu vârste cuprinse între 29 și 40 de ani, bănuite de procurarea și păstrarea ilegală a substanțelor narcotice. În urma acțiunilor întreprinse, oamenii legii au depistat și ridicat masă vegetală uscată, cu aspect specific marijuanei, care urmează să fie supusă expertizei. În prezent,
12:10
Mesele festive de iarnă, în special cele de Anul Nou, sunt definite de abundență și de prezența unor preparate clasice, cu o semnificație aparte. Aceste cinci salate sunt vedetele oricărui bufet festiv, combinând arome sățioase, texturi cremoase și un aspect vizual atrăgător. Iată selecția care va impresiona, cu siguranță, toți invitații. 1. Salata Olivier Considerată
12:10
Șapte persoane, condamnate pentru trafic de droguri. Un inculpat a încercat să mituiască polițiștii cu 85 de mii de lei # TV Nord
Șapte persoane au fost condamnate recent pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri, în urma a patru sentințe pronunțate de instanțele de judecată. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi. Potrivit procurorilor, printre inculpați se numără o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani
11:50
Inspectorii de mediu din raionul Florești au desfășurat razie de control menite să combată braconajul piscicol și să consolideze supravegherea în zonele naturale protejate, cu accent pe sectorul râului Răut. Acțiunile au avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor legislației de mediu, care pot afecta negativ ecosistemele naturale. Inspectorii au pus un accent deosebit pe
11:00
Explozia unei instalații de încălzit pe apă montate într-o sobă a provocat moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia, în seara zilei de 14 decembrie 2025, într-o locuință din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs la soba de încălzit, în
Ieri
08:40
„Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi din Sydney # TV Nord
Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 16 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian, scrie digi24.ro. Seven News a relatat că bărbatul de 43 de ani era proprietarul unui magazin de fructe din comitatul Sutherland, pe nume
14 decembrie 2025
16:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1.800 de kilograme de produse lactate de import, în urma unor verificări de specialitate. Potrivit ANSA, controlul a scos la iveală nereguli grave privind etichetarea produselor. Deși ambalajele conțineau imagini sugestive de fructe, la fabricarea
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Atac armat la o universitate din SUA. Doi morți, nouă răniți, autorul atacului încă nu a fost prins # TV Nord
Două persoane au murit și alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă la campusul Universității Brown, una dintre cele mai prestigioase din SUA, au anunțat autoritățile locale, care nu l-au prins încă pe autorul atacului, informează AFP și Reuters, citate de agerpres.ro. Dintre cei nouă studenți răniți, opt sunt
09:00
Moldovenii care decid să revină în Republica Moldova din diasporă vor putea beneficia de facilități extinse la repatrierea bunurilor. Un proiect de lege care prevede aceste modificări a fost votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate" Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și
08:00
Vremea se va menține predominant stabilă pe parcursul zilei de 14 decembrie, cu cer noros la variabil pe întreg teritoriul țării. În general, nu sunt prognozate precipitații semnificative, însă izolat, în special în cursul zilei, pot apărea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat,
13 decembrie 2025
16:20
Zelenski anunță că loviturile rusești au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din Ucraina # TV Nord
Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, citată de agerpres.ro. 'Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia…pentru că, evident, nu este vorba despre
15:10
„Cine-i vinovatul?” – spectacolul care a adus tinerii și seniorii la aceeași masă, la Dondușeni # TV Nord
La Dondușeni, într-un oraș în care tinerii și seniorii trăiesc „alături", dar rar „împreună", un grup de localnici a decis să spargă tăcerile și clișeele dintre ei prin cea mai neașteptată formă: teatrul de păpuși. Așa s-a născut spectacolul „Cine-i vinovatul?", o piesă construită din fragmente reale de viață – discuții sincere, neînțelegeri trecute sub tăcere și momente
14:30
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO" la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord. Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de
12:10
Un bărbat de 40 de ani a fost lipsit de automobil, acesta fiind confiscat în folosul statului, după ce a fost condamnat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Decizia a fost pronunțată recent de instanța de judecată, la solicitarea acuzatorilor de stat din Chișinău, anunță Procuratura Generală.
07:30
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sf. Andrei. Află tradițiile, superstițiile și obiceiurile # TV Nord
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc astăzi, 13 decembrie, Ziua Sfântului Apostol Andrei, unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății. Sfântul Andrei este cunoscut și sub numele de „Cel dintâi chemat", fiind primul apostol care a răspuns chemării lui Iisus Hristos. În calendarul popular, această zi este considerată începutul iernii și este numită Sântandrei
12 decembrie 2025
16:40
Doi oameni au murit intoxicați cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Dubăsari # TV Nord
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Molovata, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de 11 decembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:20. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, victimele sunt un bărbat de
12:40
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 10:20, în apropierea satului Ghindești, raionul Florești. Poliția a fost sesizată despre incident, iar echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un automobil de marca Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, a derapat de pe
10:30
7,5 tone de mărar proaspăt de import au fost nimicite sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide. Potrivit ANSA, lotul de 7 500 kg de mărar a fost reținut oficial, iar rezultatele încercărilor de laborator au indicat
10:10
Guvernul anunță startul plăților pentru compensațiile la încălzire în sezonul rece curent. După finalizarea analizelor și verificărilor, 605 538 de gospodării s-au calificat pentru a beneficia de sprijin financiar. Cele mai multe gospodării beneficiare sunt cele care se încălzesc cu combustibil solid, numărul acestora fiind de aproximativ 287 de mii. În luna noiembrie au fost
11 decembrie 2025
17:30
/FOTO/ Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu” din Rîșcani a fost dotat cu mobilier școlar modern cu sprijinul Guvernului României # TV Nord
IP Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu" din orașul Rîșcani a fost complet dotat cu mobilier școlar modern prin proiectul „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica Moldova", implementat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și finanțat de Guvernul României. Inițiativa contribuie la modernizarea procesului educațional și la crearea unui mediu de învățare sigur și
17:10
Gala „Femeile Moldovei” 2025 a celebrat excelența și contribuția femeilor din Moldova și diaspora # TV Nord
Peste 750 de participante și invitați din majoritatea raioanelor țării și din diaspora au luat parte la Gala „Femeile Moldovei" 2025, un eveniment dedicat recunoașterii femeilor care inspiră, conduc și transform
17:00
TV Nord câștigă procesul intentat de Primăria Răuțel, care a cerut ștergerea materialului „Datorie din incompetență” # TV Nord
Judecătoria Bălți, sediul central, a respins cererea depusă de Primăria Răuțel și de primarul Tudor Istrati împotriva Asociației Obștești „Nord Press Club”/TV Nord, prin care autoritatea locală solicita dezmințirea și ștergerea materialului „Datorie din incompetență”. Instanța a stabilit că pretențiile primăriei sunt neîntemeiate, iar informațiile publicate de TV Nord se bazează pe fapte, documente oficiale […] Acest articol TV Nord câștigă procesul intentat de Primăria Răuțel, care a cerut ștergerea materialului „Datorie din incompetență” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Ambasada Moldovei în Ucraina suspendă preluarea cererilor de cetățenie din 23 decembrie 2025 # TV Nord
Ambasada Republicii Moldova în Ucraina anunță că, începând cu 23 decembrie 2025, Secția consulară va sista pentru o perioadă nedeterminată recepționarea tuturor cererilor legate de dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia Republicii Moldova. Decizia este determinată de noile modificări legislative adoptate la nivel național. Schimbările au fost introduse prin Legea nr. 253 din 10 iulie […] Acest articol Ambasada Moldovei în Ucraina suspendă preluarea cererilor de cetățenie din 23 decembrie 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Sentința vine după un incident violent petrecut în noaptea de 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru” din Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a fost abordat […] Acest articol Bărbat condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
/FOTO/ Polițiștii de frontieră, rezultate remarcabile la Campionatul Republican de Seniori la Judo 2025 # TV Nord
Poliția de Frontieră a înregistrat performanțe notabile la Campionatul Republican de Seniori la Judo, ediția 2025, desfășurat la Arena Chișinău. Sportivii instituției au demonstrat încă o dată că disciplina, pregătirea fizică și dedicarea îi caracterizează atât în activitatea profesională, cât și în competițiile sportive. Mihail Latîșev, polițist de frontieră și membru al Grupei Sportive a […] Acest articol /FOTO/ Polițiștii de frontieră, rezultate remarcabile la Campionatul Republican de Seniori la Judo 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
/VIDEO/ Cât de ușor este să-ți găsești un loc de muncă în Bălți? Ce spun locuitorii orașului # TV Nord
Ne aflăm în centrul orașului Bălți, în piața Vasile Alecsandri și am decis să întrebăm bălțenii cât de ușor este să-ți găsești un loc de muncă. O bună parte dintre cei intervievați afirmă că angajarea rămâne o provocare, în special atunci când oamenii caută un salariu decent. „Nu este ușor, nu este ușor, da, poți […] Acest articol /VIDEO/ Cât de ușor este să-ți găsești un loc de muncă în Bălți? Ce spun locuitorii orașului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
I-a cerut bani, dar a fost înjunghiat în inimă. Agresorul – condamnat la 10 ani de închisoare # TV Nord
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce a înjunghiat un trecător care i-a cerut ajutor cu bani. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în noaptea de 27 iunie 2024, în […] Acest articol I-a cerut bani, dar a fost înjunghiat în inimă. Agresorul – condamnat la 10 ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Doi tineri de 21 de ani, originari din Orhei, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, în momentul în care plasau droguri în ascunzișuri pe teritoriul municipiului. Potrivit oamenilor legii, cei doi activau ca și curieri pentru un magazin online de droguri, operat prin aplicația Telegram. În cadrul documentării cazului s-a stabilit că […] Acest articol /VIDEO/ Doi tineri din Orhei, reținuți la Bălți pentru distribuirea drogurilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, statul care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Vizita șefei statului are loc în contextul intensificării dialogului diplomatic privind avansarea procesului de integrare europeană. Potrivit Președinției, Maia Sandu va fi primită […] Acest articol Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Republica Cipru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Arhiepiscopia Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei anunță organizarea unui eveniment religios deosebit, în ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Manifestările vor avea loc pe 13 decembrie 2025, conform calendarului iulian neîndreptat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Sărbătoarea este prilejuită de hramul Bisericii „Sfântul […] Acest articol Moaștele Sfântului Apostol Andrei vor ajunge pentru prima dată în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10 decembrie 2025
22:00
În mai multe zone din nordul țării se circulă în condiții de ceață densă, fenomen care reduce considerabil vizibilitatea pe trasee. Polițiștii îi avertizează pe conducătorii auto să dea dovadă de prudență sporită, să reducă viteza și să adapteze stilul de condus la situația de pe drum. Totodată, pietonii sunt îndemnați să fie extrem de […] Acest articol Atenție, șoferi! Ceață densă în nordul țării: poliția îndeamnă la prudență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:20
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, semnând astăzi decretul oficial Noul emisar va avea misiunea de a coordona și promova eforturile interinstituționale menite să întărească capacitatea statului de a preveni și contracara amenințările hibride la adresa securității naționale. Mandatul său include și […] Acest articol Președinta Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
Consiliul raional Rîșcani a aprobat astăzi, în cadrul ședinței ordinare, bugetul pentru anul 2026 în ambele lecturi NICOLAE IARMALIUC, consilier raional la CR Rîșcani: „Sesiunea de astăzi a fost marcată, adică este un lucru destul de marcant, este sesiunea care precaută și votează bugetul în două lecturi, adică în linii mari trasează cum o să […] Acest articol /VIDEO/ Planurile pentru 2026 la Rîșcani. Consilierii au aprobat bugetul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Uleiurile volatile sunt extracte naturale concentrate, folosite frecvent în aromaterapie și ritualuri de wellness. Acestea susțin relaxarea, respirația, echilibrul emoțional și pot completa rutina zilnică de îngrijire. Fiecare ulei volatil are proprietăți specifice, iar utilizarea corectă te ajută să creezi acasă o atmosferă calmă, energizantă sau purificatoare. Iată cele mai eficiente cinci uleiuri volatile și […] Acest articol Top 5 uleiuri volatile și cum contribuie la îngrijirea ta personală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
În România, taxa pentru coletele sub 150 de euro de pe Temu, Shein și Trendyol va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 # TV Nord
De la data de 1 ianuarie 2026, în România va intra în vigoare noua taxă pentru coletele comandate de pe platformele din afara Uniunii Europene. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum Shein sau Temu, din China, sau Trendyol, din Turcia. Astfel, de la începutul anului viitor, toate coletele sub 150 de euro vor fi […] Acest articol În România, taxa pentru coletele sub 150 de euro de pe Temu, Shein și Trendyol va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Primăria municipiului Bălți invită locuitorii și oaspeții orașului la o serie amplă de evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă și Anului Nou 2026. Inaugurarea Bradului de Anul Nou va avea loc pe 14 decembrie, iar momentul festiv va fi însoțit de un recital al Adrianei Ochișanu, invitata specială a serii. Pe 19 decembrie va avea loc […] Acest articol Surprize muzicale la Bălți. Află ce artiști vor urca pe scenă de sărbători a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de ceață pentru intervalul 10 decembrie, ora 19:00 – 11 decembrie, ora 11:00. Potrivit avertizării, pe arii extinse se va produce ceață densă, cu vizibilitate de 200 de metri sau chiar mai puțin, fenomen ce poate crea dificultăți în trafic și poate afecta transportul rutier. Avertizarea […] Acest articol Cod Galben de ceață. Vizibilitate redusă în mai multe regiuni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Un canal de Telegram creat recent a publicat mesaje cu amenințări teroriste ce vizează mai multe școli din municipiul Bălți, în care se menționează posibile explozii, împușcături și acte de violență. Polițiștii din Bălți au asigurat ordinea atât în instituțiile de învățământ menționate, cât și în celelalte școli din oraș. Ofițerul de presă al Inspectoratului […] Acest articol Amenințări pe Telegram la adresa unor școli din Bălți. Polițiștii din Bălți investighează a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
În ediția de astăzi discutăm despre proiecte care reduc riscurile și cresc siguranța cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vorbim despre un parteneriat transfrontalier între Bălășești (R. Moldova) și Comarna (România), un proiect ce aduce beneficii directe comunităților locale. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Acest articol /ESENȚIAL/ Parteneriat pentru Siguranță: Bălășești și Comarna – model de cooperare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere ușoară a infecțiilor respiratorii acute în săptămâna 49 din 2025, în contextul supravegherii continue a virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 1–7 decembrie au fost raportate 2185 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, ceea ce reprezintă o creștere de 4% față de […] Acest articol Mai multe cazuri de IACRS și gripă raportate de ANSP a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Volodimir Zelenski respinge acuzațiile potrivit cărora amânarea alegerilor în Ucraina ar avea legătură cu dorința sa de a rămâne la putere. Președintele ucrainean a numit aceste afirmații „absolut neadecvate” și a subliniat că este „pregătit pentru alegeri”, dacă acestea ar putea fi organizate în condiții de siguranță și în baza unei legislații clare. Zelenski a […] Acest articol De ce nu pot fi organizate alegeri în Ucraina. Explicațiile lui Zelenski a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Avocații lui Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia din cei 27 de martori ai apărării # TV Nord
La aproape o săptămână de când instanța a acceptat lista cu cei 27 de martori ai apărării în dosarul fraudei bancare, avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia dintre ei. Apărarea spune că participarea unor martori la ședință este condiționată de anumite circumstanțe. Primii s-ar putea prezenta în fața judecătorilor până la […] Acest articol Avocații lui Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia din cei 27 de martori ai apărării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
