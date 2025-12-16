Serviciile consulare ale Ambasadei RM în SUA, suspendate temporar

09:10

La aproape o săptămână de când instanța a acceptat lista cu cei 27 de martori ai apărării în dosarul fraudei bancare, avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia dintre ei. Apărarea spune că participarea unor martori la ședință este condiționată de anumite circumstanțe. Primii s-ar putea prezenta în fața judecătorilor până la […] Acest articol Avocații lui Plahotniuc nu au asigurat încă prezența niciunuia din cei 27 de martori ai apărării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.