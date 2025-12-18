Revista Presei | Criticată de Comisia de la Veneția, autoritățile nu exclud, totuși, posibilitatea de a înființa Procuratura Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate
Radio Moldova, 18 decembrie 2025 08:00
Semnale de la Bruxelles despre posibilitatea inițierii negocierilor de aderare la UE în viitorul apropiat; cum statul vrea să recupereze activele Lukoil de la aeroport și comentariul experților sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
08:00
Revista Presei | Criticată de Comisia de la Veneția, autoritățile nu exclud, totuși, posibilitatea de a înființa Procuratura Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # Radio Moldova
Semnale de la Bruxelles despre posibilitatea inițierii negocierilor de aderare la UE în viitorul apropiat; cum statul vrea să recupereze activele Lukoil de la aeroport și comentariul experților sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:00
Cetățenii georgieni care locuiesc în străinătate vor putea vota la alegerile naționale doar pe teritoriul țării. Modificările corespunzătoare la Codul Electoral au fost aprobate definitiv de Parlamentul Georgiei în ședința de miercuri, 17 decembrie, relatează publicația online georgiană SOVA.
Acum o oră
07:40
Ultima reuniune a Consiliului European din acest an. Extinderea, printre temele care vor fi discutate la Bruxelles # Radio Moldova
Tema extinderii Uniunii Europene se află pe agenda ultimului Consiliu European din acest an, programat pentru 18 și 19 decembrie, reuniune care reprezintă totodată și ultima oportunitate pentru liderii europeni de a ajunge la un consens privind deschiderea oficială, în 2025, a negocierilor pe capitole cu Republica Moldova și Ucraina, proces care continuă a fi tergiversat Ungaria, care se opune aderării țării vecine la UE.
07:40
O clădire istorică din Fălești va deveni un centru cultural modern, cu sprijin european # Radio Moldova
O clădire cu peste un secol de istorie din Fălești își va recăpăta splendoarea de odinioară. Fosta școală primară de fete și băieți va fi transformată într-un centru cultural modern, cu ateliere meșteșugărești și un punct turistic atractiv pentru vizitatori. Proiectul de renovare va fi realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE).
07:30
Atac cu drone în sudul Rusiei: trei persoane au murit, iar un tanc petrolier a luat foc în portul Rostov # Radio Moldova
Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite în urma unui atac cu drone produs în cursul nopții în regiunea Rostov din sudul Federației Ruse, potrivit autorităților locale. Guvernatorul regiunii, Iuri Sliușar, a declarat că orașele Rostov-pe-Don, Bataiisk și Taganrog au fost vizate de atacuri cu drone, notează BBC.
Acum 2 ore
07:00
Situație critică în gestionarea deșeurilor la Bălți | Datorie către poligonul Țambula de peste 2.5 milioane de lei # Radio Moldova
Situație critică în gestionarea deșeurilor la Bălți. Datoria acumulată de întreprinderea municipală „Direcția reparații și construcții drumuri” față de poligonul din Țambula depășește 2.5 milioane de lei și riscă să afecteze serviciul de salubrizare. Situația a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor.
Acum 12 ore
22:40
Bloomberg: Dacă Putin va respinge acordul de pace, SUA vor impune noi sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Moldova
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care liderul Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, a relatat, pe 17 decembrie, Bloomberg News, citând persoane familiarizate cu acest subiect.
22:40
Igor Grosu, despre audierea lui Candu, în dosarul Plahotniuc: „Vom urmări ca procesul să fie unul corect” # Radio Moldova
În dosarul numit generic „furtul miliardului” o să vedem ,,mult tupeu" și va trebui ,,să ne înarmăm cu răbdare", anticipează președintele Parlamentului, Igor Grosu, după audierea din 17 decembrie a ex-spicherului Andrian Candu, în dosarul nașului său, Vladimir Plahotniuc.
22:30
Londra impune termen limită pentru direcționarea a 2.5 miliarde de lire din vânzarea Chelsea către Ucraina # Radio Moldova
Guvernul britanic i-a dat fostului proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovich un termen limită pentru deblocarea a 2.5 miliarde de lire sterline primite din vânzarea clubului de fotbal Chelsea pentru direcționarea către nevoile Ucrainei, informează DW.
22:30
Guvernul recuperează activele „Lukoil-Moldova”. Câștig strategic și test juridic, avertizează experții # Radio Moldova
Decizia Guvernului de a prelua activele petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, deținute de „Lukoil-Moldova”, constituie un pas important în recuperarea infrastructurii strategice, dar ridică întrebări privind transparența acțiunilor. Expertul WatchDog, Eugen Muravschi, a atras atenția, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra riscurilor care pot apărea dacă statul nu își consolidează temeinic poziția juridică.
22:20
Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal. În finala desfășurată în Qatar, discipolii spaniolului Luis Enrique au învins formația braziliană Flamengo Rio de Janeiro. Câștigătoarea a fost decisă în seria penalty-urilor de departajare. Partida dintre leaureata Ligii Campionilor și cea a Copa Libertadores s-a disputat pe Ahmad Bin-Ali Stadium din orașul qatarez Al-Rayyan. Paris Saint-Germain a deschis scorul în minutul 38. Georgianul Hvicia Kvarațhelia a trimis balonul în poartă, profitând de ieșirea neinspirată a goalkeeperului argentinian Agustín Rossi.
22:10
Igor Grosu, despre audierea lui Candu, audiat în dosarul Plahotniuc: „Vom urmări ca procesul să fie unul corect” # Radio Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că o să vedem mult tupeu în dosarul numit generic „furtul miliardului”, de aceea, va trebui să ne înarmăm cu răbdare. Totuși, oficialul subliniază că este esențial ca procesul să se desfășoare corect, cu respectarea dreptului la apărare.
21:20
Mai multe companii din Republica Moldova și-au dezvoltat afacerile datorită programelor de sprijin a micilor producători și de mentorat, gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Prin finanțări nerambursabile și mentorat specializat, antreprenorii au reușit să-și modernizeze utilajele, să dezvolte capacitatea de producție și să dobândească noi cunoștințe în domenii precum marketing, management și promovare.
20:40
Aleșii locali din Ocnița și Ștefan Vodă: „Integrarea în UE este singura cale de dezvoltare a țării” # Radio Moldova
Primarii din Ocnița și Ștefan Vodă susțin parcursul european al R. Moldova și afirmă că integrarea în Uniunea Europeană (UE) este singura cale de dezvoltare a țării. Investițiile europene sunt deja vizibile la nivel local, prin proiecte concrete în infrastructură, educație și cultură, afirmă aleșii locali.
20:20
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a fost audiat în dosarul lui Vlad Plahotniuc # Radio Moldova
Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, a fost audiat miercuri, 17 decembrie, în dosarul numit generic „furtul miliardului”. După patru ore de întrebări și răspunsuri, acuzatorii au contestat relevanța declarațiilor făcute de Andrian Candu pentru anchetă.
20:00
După 16 ani de pauză, trenul traversează din nou Prutul pe podul Cantemir-Fălciu: conexiunea feroviară, testată tehnic # Radio Moldova
După o pauză de peste un deceniu și jumătate, un tren a traversat din nou Prutul pe segmentul feroviar Prut-Fălciu. Specialiștii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au efectuat, pe 16 decembrie, testarea tehnică a tronsonului Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România).
19:20
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a fost audiat în dosarul numit „furtul miliardului” # Radio Moldova
Fostul președinte al Parlamentului și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, a fost audiat miercuri, 17 decembrie, în dosarul numit generic „furtul miliardului”. După patru ore de întrebări și răspunsuri, acuzatorii au contestat relevanța declarațiilor făcute de Andrian Candu pentru anchetă. De cealaltă parte, apărarea susține că faptele expuse de fostul politician sunt importante în dosar. Iar Vladimir Plahotniuc, care s-a prezentat din nou în fața magistraților, a vorbit mai mult decât de obicei cu jurnaliștii, reiterându-și nevinovăția.
Acum 24 ore
19:10
Tariful pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare ar putea fi majorat în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia. Autoritățile locale și administrația operatorului de apă susțin că această măsură este determinată de creșterea semnificativă a cheltuielilor, în special a celor pentru energia electrică.
18:40
Parlamentul European a aprobat renunțarea completă la gazele rusești până cel târziu în noiembrie 2027, ca răspuns la „războiul gazelor” declanșat de Kremlin. Măsura reprezintă un pas istoric al UE spre independența energetică și prelungește calea spre un embargou total asupra petrolului rusesc, notează BBC.
18:30
Importurile de petrol rusesc ale Indiei își mențin reziliența în pofida sancțiunilor # Radio Moldova
Importurile de petrol rusesc ale Indiei sunt pe cale să depășească un milion de barili pe zi în decembrie, au declarat surse din comerț și rafinare, sfidând așteptările de scădere bruscă, în timp ce rafinăriile au reluat achiziționarea de la entități nesancționate care oferă reduceri mari. Legăturile dintre cele două țări au rămas puternice, în ciuda presiunilor sancțiunilor occidentale, după ce președintele rus, Vladimir Putin s-a întâlnit cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, la începutul acestei luni. Atunci, cei doi lideri au afirmat că va continua cooperarea, scrie Reuters.
18:20
Criza energetică din regiunea transnistreană s-ar putea agrava periodic, avertizează Chișinăul # Radio Moldova
Limitarea livrărilor de gaze naturale și reintroducerea stării de urgență economică în regiunea transnistreană sunt cauzate de o nouă schimbare a agentului de plată. Problema nu este „politică”, ci una „tehnică” și e cauzată de schema opacă, dictată de Moscova, de achitare a gazelor livrate, a declarat pe 17 decembrie, la Guvern, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
18:00
Autoritățile discută mecanismele pentru a converti datoriile către agricultori în obligațiuni de stat # Radio Moldova
Datoriilor Guvernului către agricultori, în valoare de 3.4 miliarde de lei, ar putea fi convertite în obligațiuni de stat care să servească drept garanții pentru creditele bancare ale fermierilor. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, o eventuală decizie ar putea fi luată în urma unor consultări ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu Parlamentul și asociațiile agricultorilor.
18:00
Bloomberg: Dacă Putin va respinge acordul de pace, SUA va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei # Radio Moldova
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care liderul Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, a relatat, pe 17 decembrie, Bloomberg News, citând persoane familiarizate cu acest subiect.
17:40
Adenor Leonardo Bachi, cunoscut în întreaga lume drept „Tite”, a revenit în fotbal după o pauză de peste un an și jumătate. Acesta a devenit antrenorul echipei braziliene Cruzeiro din Belo Horizonte. El a semnat un contract valabil până la sfârșitul anului 2026.
17:40
Peste 66 de milioane de lei vor fi alocați anul viitor pentru finanțarea partidelor politice, reprezentând aproape jumătate din bugetul Comisiei Electorale Centrale (CEC), estimat la 151 de milioane de lei. Pentru organizarea alegerilor locale noi sunt prevăzute cheltuieli de 13 milioane de lei.
17:30
Noul Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor (GDAZ), creat pentru a coordona acțiunea diferitelor autorități polițienești și militare din Germania în fața acestui tip de amenințări, a fost inaugurat pe 17 decembrie, la Berlin, de ministrul de Interne, Alexander Dobrindt.
17:20
Meteorologii au emis Cod galben de ceață valabil pentru tot teritoriul R. Moldova. Avertizarea intră în vigoare de miercuri-seară, iar ceața se va menține până în prima parte a zilei de joi, 18 decembrie, la ora 11:00.
17:00
Patruzeci de tineri din R. Moldova vor primi burse pentru a studia în Ungaria. Oportunitatea este prevăzută într-un Memorandum de înțelegere semnat pe 17 decembrie, la Chișinău, între Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2026 - 2028.
17:00
După 16 ani de pauză, trenul traversează din nou Prutul pe podul Cantemir - Fălciu: conexiunea feroviară, testată tehnic # Radio Moldova
După o pauză de peste un deceniu și jumătate, un tren a traversat din nou Prutul pe segmentul feroviar Prut - Fălciu. Specialiștii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au efectuat, pe 16 decembrie, testarea tehnică a tronsonului Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România).
16:50
Guvernul stabilește noile priorități de securizare a frontierei prin Programul Național de management integrat # Radio Moldova
Modul în care va fi administrată și securizată frontiera Republicii Moldova în următorii cinci ani este stabilit prin Programul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei, aprobat în ședința Guvernului din 19 decembrie.
16:40
Raport FMI: Creștere economică de 2.7% în 2025, inflație în scădere și planificare bugetară defectuoasă # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova își revine treptat după mai mulți ani marcați de războiul din Ucraina și șocurile energetice, însă rămâne expusă unor riscuri majore, avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI). Potrivit concluziilor misiunii FMI pentru consultările din cadrul Articolului IV pe anul 2025, Produsul Intern Brut (PIB) al R. Moldova va crește, estimativ, cu 2.7% în acest an, evoluție susținută de consum, investiții și o recoltă agricolă mai bună decât se anticipa inițial.
16:00
Consilierii PAS din CMC cer demisia a cinci funcționari de la Primăria Chișinău și suspendarea unor autorizații de construcție # Radio Moldova
Consilierii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită demisia mai multor angajați ai Primăriei Chișinău care ar fi implicați în emiterea actelor permisive pentru construcția a 12 blocuri de locuințe cu 22 de etaje pe strada Bucovinei nr. 3. Potrivit consilierilor, proiectul contravine Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat în 2022 și favorizează interesele unui agent economic, în detrimentul locuitorilor și al dezvoltării durabile a orașului.
16:00
Peste 2.350 de cazuri de infecții acute într-o săptămână: majoritatea pacienților sunt copii # Radio Moldova
Sezonul rece aduce un val de infecții respiratorii la copii. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău, medicii fac față unui număr mare de pacienți. Părinții sunt avertizați să nu recurgă la tratamente la domiciliu, pentru a evita complicațiile severe ale virozelor și pneumoniilor.
15:50
Deputații Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) solicită majorarea salariilor profesorilor cu 30 la sută, revizuirea mecanismului de finanțare per elev și majorarea cu 20% a finanțării pentru școlile mici. Totodată, alte cerințe vizează crearea posibilității de cofinanțare a instituțiilor de învățământ mici, în special din mediul rural, și asigurarea alimentației gratuite pentru toți elevii din clasele I - IX.
15:50
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca primul său meci din noul an în luna martie! „Tricolorii” vor juca pe teren propriu o partidă amicală în compania reprezentativei Lituaniei. Meciul amical de fotbal Republica Moldova - Lituania se va desfășura în data de 26 martie la Chișinău. Anunțul a fost făcut pe site-ul Federației Lituaniene de fotbal.
15:50
Taxarea coletelor comandate online din afara țării devine inevitabilă, în contextul creșterii accelerate a pieței trimiterilor poștale din Republica Moldova, susțin experții invitați la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
15:40
Cristina Gherasimov: Negocierile tehnice pe toate cele șase clustere ar putea începe în primele săptămâni din 2026 # Radio Moldova
Republica Moldova ar putea iniția, la începutul anului viitor, „negocieri tehnice” cu Uniunea Europeană pentru toate cele șase grupuri de capitole, a anunțat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după ședința Guvernului din 17 decembrie. Potrivit oficialei, autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru acest pas, iar decizia ar putea fi luată în primele săptămâni ale anului 2026.
15:20
Deputații Partidului Nostru cer mai mulți bani de la bugetul de stat pentru Bălți, Glodeni și Drochia, precum și pentru agricultori # Radio Moldova
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru (PN) critică proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 care, potrivit lor, ar ignora nevoile reale ale comunităților locale. Aceștia propun amendamente la proiectul aprobat recent, în primă lectură, de Parlament, care vizează investiții în municipiul Bălți, orașele Glodeni și Drochia, conduse de primari ai PN, precum și în sectorul agricol.
15:10
EUROVISION 2026 | Andrei Zapșa: „Finala Națională de pe 17 ianuarie 2026 va fi un spectacol de zile mari” # Radio Moldova
După o zi intensă de audiții live la Teleradio-Moldova, au fost selectați 16 interpreți care se vor lupta pentru șansa de a reprezenta țara la Eurovision 2026. Finala Națională va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău, iar directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, dă asigurări că spectacolul va fi unul „de zile mari”.
15:00
16 finaliști selectați pentru Eurovision 2026: R.Moldova se pregătește pentru finala națională # Radio Moldova
După o zi intensă de audiții live la Teleradio-Moldova, au fost selectați 16 interpreți care se vor lupta pentru șansa de a reprezenta țara la Eurovision 2026. Finala Națională va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău, iar directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, dă asigurări că spectacolul va fi unul „de zile mari”.
14:40
Eurovision 2026: 16 concurenți, calificați în Finala Națională, care va avea loc pe 17 ianuarie # Radio Moldova
Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor live, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026.
14:30
LISTĂ | „Avem finaliștii!”: 16 concurenți, selectați pentru Finala Națională Eurovision 2026 # Radio Moldova
Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor live, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026.
14:20
Compania Lukoil nu și-ar fi îndeplinit obligațiile asumate în contractul de investiții privind preluarea activelor petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Prin urmare, revenirea acestora în proprietatea statului nu reprezintă „naționalizare” sau „confiscare”, ci o întoarcere la situația juridică de până în aprilie 2005, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
14:10
A încercat să sustragă arma unui polițist care îl testa cu aparatul „Drager” pentru stabilirea stării de ebrietate, l-a lovit cu pumnul în față și va sta un an la închisoare. Un bărbat de 32 de ani au fost găsit vinovat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere.
14:00
Autorizațiile de mediu vor fi solicitate în baza principiului ghișeului unic și vor fi eliberate în format electronic. Procesul a fost simplificat și digitalizat printr-un regulament aprobat miercuri, 17 decembrie, de Guvern.
13:40
„S-au scumpit manopera și materialele”: împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru drumul Chișinău - Leușeni și centura Chișinăului # Radio Moldova
Republica Moldova va contracta un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului Chișinău - Leușeni, „principala poartă rutieră” spre Uniunea Europeană, și pentru extinderea sectorului doi al centurii municipiului Chișinău, la patru benzi de circulație. Decizia este determinată de creșterea costurilor din domeniul construcțiilor rutiere au crescut semnificativ, iar finanțarea inițială nu mai acoperă cheltuielile reale ale proiectului.
13:40
MAI: Asigurarea integrității alegerilor, combaterea infracționalității și atacurile cibernetice au marcat anul 2025 # Radio Moldova
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili pentru securitatea Republicii Moldova, marcat de riscuri regionale sporite, amenințări hibride, dezinformări, atacuri cibernetice și presiuni asupra instituțiilor statului. În acest context, buna desfășurare a alegerilor parlamentare a fost cea mai importantă realizare a autorităților, inclusiv a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat ministra Daniella Misail-Nichitin în cadrul emisiunii „Bună dimineața” de la Moldova 1.
13:20
Guvernul extinde lista cumpărătorilor de bunuri confiscate: persoanele fizice vor putea efectua achiziții # Radio Moldova
Persoanele fizice au fost incluse în categoria subiecților care pot procura bunuri confiscate și comori predate statului. Decizia Guvernului din 17 decembrie vine să extindă cercul potențialilor cumpărători și să clarifice mecanismele de reevaluare a bunurilor nesolicitate, inclusiv aplicarea reducerilor de preț pentru acestea.
13:20
Deputații Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) solicită majorarea salariilor profesorilor cu 30 la sută, revizuirea mecanismului de finanțare per elev și majorarea cu 20% a finanțării pentru școlile mici. Totodată, alte cerințe vizează crearea posibilității de cofinanțare a instituțiilor de învățământ mici, în special din mediul rural, și asigurarea alimentației gratuite pentru toți elevii din clasele I - IX.
13:00
Noi finanțări pentru IMM-uri: 10 milioane de euro prin Linia de Credit EU4Business-BERD # Radio Moldova
Întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM-uri) din R. Moldova vor beneficia finanțare pentru a-și moderniza tehnologia și echipamentele, astfel încât să-și îmbunătățească standardele de calitate și să își consolideze competitivitatea atât pe piața internă, cât și pe cea europeană. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), împreună cu Uniunea Europeană (UE), oferă un nou pachet financiar de 10 milioane de euro prin Linia de Credit EU4Business-BERD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.