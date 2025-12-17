Persoanele alergice nu ar trebui să consume preparate de tipul ciocolatei Dubai

Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume preparatele de tipul ciocolatei Dubai, după ce s-a constatat că o serie de produse nu au îndeplinit standardele alimentare din Regatul Unit, a avertizat agenţia de supraveghere a siguranţei alimentare din această ţară.Aceste produse din ciocolată, care conţin de obicei o umplutură din fistic, tahini şi aluat filo mărunţit, au crescut în popularitat

