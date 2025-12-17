Moldova și Suedia vor negocia un acord privind transportul rutier de pasageri și mărfuri

10:30

10:15 // Vlad Plahotniuc, adus în sala de judecată, a fost întrebat de jurnaliști ce întrebări îi va adresa lui Andrian Candu. "Ciuliți urechile și o să vedeți. Simt astăzi multe, o să auziți ce voi spune ", a spus Plahotniuc. Acesta a mai spus că Vlad Filat nu se regăsește în lista de martori, iar despre condițiile din penitenciar a spus că nu este alintat, chiar dacă a văzut alte condiții. "Eu c