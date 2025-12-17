SUA: Congresul adoptă o strategie de apărare pentru 2026

14:00

Noi dispute în jurul proiectului Legii bugetului de stat pentru 2026, care a fost votat săptămîna trecută în prima lectură de deputații PAS.Reprezentanții sindicatelor, care vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei cel puțin la rata inflației au avut mai multe schimburi de replici dure cu președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, dar și cu ministrul Finanțe