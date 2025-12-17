Apa din Glodeni, printre cele mai scumpe din țară. Autoritățile explică motivele și anunță soluții
17 decembrie 2025
Locuitorii orașului Glodeni plătesc unul dintre cele mai mari tarife pentru apă potabilă din Republica Moldova, prețul depășind 42 de lei pentru un metru cub.Costul ridicat al serviciului reprezintă o povară pentru multe familii, în special pentru pensionari, care spun că factura la apă a devenit tot mai greu de suportat, informează Noi.md cu referire la Studio-L.
Fosta judecătoare, Victoria Sanduța susține că a aflat din presă despre decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a-i anula sancțiunea disciplinară aplicată pentru postările de pe Facebook, pedeapsa pentru care anterior fusese demisă. {{793667}}Aceasta afirmă că nu a înțeles raționamentul Consiliului și că așteaptă hotărîrea motivată. „Se pare că decizia CEDO pe Danileț, contr
Gazul rusesc „botezat” turcesc, continuă să curgă spre Europa: Moldova, printre țările beneficiare # Noi.md
O investigație jurnalistică realizată de ant1news.gr scoate la iveală mecanismele prin care gazul rusesc continuă să ajungă pe piața europeană, fiind reetichetat drept „turcesc” prin intermediul unor lacune legale și tehnice din sistemul energetic al Turciei.Potrivit anchetei, compania rusă de stat Gazprom pompează cantități semnificative de gaze naturale în rețeaua națională a Turciei, unde a
Primăria Chișinău informează că, în cadrul licitației funciare de miercuri, 17 decembrie 2025, au fost adjudecate 8 terenuri din intravilanul municipiului, în sumă totală de 57.420.000 lei.Cea mai mare sumă adjudecată pentru un lot vîndut la licitație a fost de 42 milioane lei, pentru un lot de peste 31 ari, compatibil cu zona S, amplasat pe str. Vasile Lupu.{{854379}}Alte terenuri solicit
Parlamentul va examina modificări legislative care au scopul de a asigura mecanisme eficiente pentru căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Raportul la proiectul de lege care se referă la acest lucru a fost examinat de membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe.Proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contracte
Funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău au documentat mai multe cazuri de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei, notează Noi.md.Neregulile au fost identificate în urma controalelor de specialitate asupra bagajelor pasagerilor sosiți din Istanbul, Milano și Varșovia.{{850756}}În două dintre cazuri, deși pasagerele au selectat coridorul verde de control – „n
Va fi introdusă o nouă procedură de eliberare a autorizațiilor de mediu pentru activități industriale și economice # Noi.md
Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și prestarea serviciilor publice de emitere a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu.Proiectul stabilește proceduri clare, unitare și moderne de autorizare a activităților cu impact asupra mediului.Astfel, va fi instituit un ghișeu unic, care va permite depunerea actelor și va oferi asistență tehnică
16 artiști s-au calificat în etapa finală a Selecției Naționale Eurovision 2026, competiție care va desemna reprezentantul Republicii Moldova.Televiziunea publică a anunțat numele acestora în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, transmite Unimedia.{{854264}}Cei 16 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026 sînt:Sasha Flowers („We Fight Till the End”)Evghenii Avramov & ALenin Iv
În valea Molovateț din raionul Telenești, peste 100 de locuitori din satele Suhuluceni, Coropceni și Ghermănești s-au mobilizat într-o amplă acțiune de salubrizare, marcînd începutul unui proces de regenerare ecologică a zonei.Participanții au colectat deșeuri și au îndepărtat vegetația invazivă de pe albia fostului iaz Molovateț, secat definitiv, potrivit concluziilor specialiștilor, informea
Persoanele fizice vor putea cumpăra bunurile confiscate, după ce Guvernul a aprobat un nou regulament privind eficientizarea administrării și valorificării bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat.Documentul introduce modificări menite să accelereze procesul de comercializare și să asigure un cadru procedural clar și predictibil.{{854024}}Potrivit noilor reguli, cercul pot
Consiliul Concurenței a venit cu un anunț privind proiectul Regulamentului privind ajutorul de stat în sectorul acvaculturii, notează Noi.md.Astfel, Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde # Noi.md
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. {{854400}}Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunităț
Întrevederea viceprim-ministrului pentru Reintegrare cu ambasadorul Republicii Elene în Moldova: despre ce au discutat # Noi.md
Marți, 16 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos.În cadrul discuțiilor a fost trecută în revistă situația curentă din stînga Nistrului, principalele provocări și evoluții, abordările și acțiunile autorităților Republicii Moldova pentru a promova politici uniforme de reint
Un spațiu public modern, accesibil și prietenos pentru toate categoriile de locuitori prinde contur în sectorul Centru al capitalei.Scuarul „Ciocîrliei”, situat pe strada Pietrarilor 14/4, a fost reabilitat de Primăria municipiului Chișinău și este prezentat drept un exemplu de infrastructură urbană orientată spre incluziune și creșterea calității vieții.Reamenajat pentru a răspunde ne
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca, din raionul Criuleni, a fost renovat și eficientizat energetic, lucrările avînd drept scop îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru personalul medical și sporirea confortului pacienților.Proiectul a vizat reabilitarea fațadei edificiului și implementarea unor măsuri de eficiență energetică, menite să reducă pierderile de căldură și să asigure
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 17 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 18 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,60 lei/litru (-17 bani), iar al motorinei standard – 19,15 lei/litru (-12 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septemb
Sindicatele pun presiune pe autorități - Vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei la rata inflației # Noi.md
Noi dispute în jurul proiectului Legii bugetului de stat pentru 2026, care a fost votat săptămîna trecută în prima lectură de deputații PAS.Reprezentanții sindicatelor, care vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei cel puțin la rata inflației au avut mai multe schimburi de replici dure cu președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, dar și cu ministrul Finanțe
Duminică, showroomul Land Rover a fost cuprins de mirosul de, copturi proaspete scoase din cuptor și acorduri discrete de muzică orchestrală de Crăciun.Într-o atmosferă intimă, unde fiecare detaliu conta — de la aranjamentele florale până la textura fețelor de masă — Range Rover și-a reafirmat filosofia: nu este doar un automobil, ci o expresie a stilului de viață. Acolo
Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a votat pentru a permite echipelor din Rusia şi Belarus să revină în competiţiile oficiale şi a restabilit pe deplin drepturile jucătorilor juniori din ambele ţări, amînînd însă o decizie finală privind utilizarea drapelelor şi imnurilor naţionale în competiţiile pentru echipe adulte, relatează Reuters, citat de digisport.ro.Adunarea Generală a FIDE, reun
Campania „Hai Acasă de Crăciun” pornește prin țară: lista concertelor din această săptămînă # Noi.md
Ministerul Culturii a lansat campania națională „Hai Acasă de Crăciun”, care va aduce în perioada sărbătorilor de iarnă aproape 40 de concerte gratuite în toate raioanele Republicii Moldova.Inițiativa își propune să creeze o atmosferă festivă autentică și să apropie oamenii de tradițiile muzicale naționale, chiar în comunitățile lor.{{854321}}Potrivit ministrului Culturii Cristian Jardan,
UPDATE // Andrian Candu, prezent ca martor la ședință de judecată pe dosarul "Frauda bancară" # Noi.md
13:12 // "Vă salut, îmi pare bine să vă revăd. În mod obișnuit, știți foarte bine că am fost deschis cu presa în perioada, în care am fost în activități politice. Acum, luînd în considerare că nu mai sînt persoană publică, nu vă supărați, dar nu voi face nicio declarație. Tot ceea ce ați văzut și ați auzit în instanța de judecată rămîne în instanță. Ați fost prezenți la toate declarațiile făcute,
Spitalul Raional Anenii Noi a fost dotat cu panouri solare și sisteme de stocare a energiei electrice, devenind una dintre primele trei instituții medicale din Republica Moldova care beneficiază de astfel de investiții, alături de spitalele raionale din Strășeni și Cimișlia.Investiția totală depășește 500 000 de dolari și are drept scop consolidarea rezilienței energetice a sistemului medical,
Nerespectarea regulilor de utilizare a aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat în raionul Ialoveni # Noi.md
Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat.Cazul a fost înregistrat în după amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni.Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins pînă la apelarea echipelor specializate. La fața l
Aeroportul Internațional Chișinău urmează să fie extins cu aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce va duce la o creștere a suprafeței totale cu circa 30%.Proiectul presupune o investiție estimată între 100 și 140 de milioane de lei și va fi realizat exclusiv din fondurile proprii ale aeroportului, fără contractarea de credite sau împrumuturi. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructur
Fluxul trimiterilor poștale internaționale (TPI) introduse în Republica Moldova a înregistrat o creștere accelerată după implementarea schimbului electronic de date între Serviciul Vamal și operatorii poștali, mecanism aplicat începînd cu 1 august 2024.Potrivit autorităților, această măsură a contribuit semnificativ la eficientizarea procesării coletelor și la creșterea volumelor gestionate. D
Polițiștii sectorului Rîșcani din capitală documentează activitatea infracțională a unui bărbat de 53 de ani, bănuit de circulația ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei.Oamenii legii au stabilit că suspectul cultiva ilegal plante cu conținut narcotic, pe care ulterior le prelucra, le depozita și le pregătea pentru comercializare, notează Noi.md.
Caietele suplimentare, subiect de controversă: ministrul Educației explică regulile pentru școli # Noi.md
Caietele suplimentare pentru elevi nu sînt obligatorii, iar părinții nu pot fi constrînși să le cumpere, a declarat ministrul Educației, Dan Perciun.Precizarea a fost făcută după ce un telespectator a pus sub semnul întrebării calitatea manualelor școlare, în contextul recomandării unor materiale didactice adiționale, informează Noi.md cu referire la TV8.{{853876}}„Nu poate nimeni să oblig
Apel de concurs în cadrul Programului „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” # Noi.md
Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, notează Noi.md.Apelul este deschis, începînd de azi, 17 decembrie, timp de 60 de zile calendaristice, pînă pe 14 februarie 2026, pentru autoritățile publice locale de nivelul I, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți, care au o populație de peste 3.000 de locuitori (circa 120 loc
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, introducînd conceptul de tarif uniform de distribuție.Această măsură a fost identificată ca fiind necesară pentru facilitarea liberalizării pieței în Studiul pieței g
Cadrele didactice ar putea beneficia de majorări salariale abia din septembrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în contextul discuțiilor purtate cu sindicatele din educație, transmite Noi.md.Potrivit ministrului, subiectul a fost discutat atît în comisie, cît și în cadrul unor ședințe recente c
Uniunea Europeană cere Republicii Moldova să accelereze reforma justiției și să finalizeze procesul de vetting al judecătorilor și procurorilor, subliniind importanța consolidării independenței și integrității sistemului judiciar.Concluziile au fost publicate de Președinția daneză a Consiliului UE, după reuniunea Consiliului pentru Afaceri Generale, transmite Noi.md cu referire la IPN.{{85
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat Metodologia de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice, notează Noi.md.Documentul stabilește cadrul procedural minim pentru efectuarea misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 294/2007
Taxarea coletelor comandate de cetățenii Republicii Moldova de pe platforme internaționale de comerț online ar putea fi aplicată începînd cu 1 iulie 2026, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.Oficialul susține că lipsa unui cadru fiscal pentru acest tip de comerț generează pierderi importante pentru bugetul de stat, scrie pulsmedia.md.Taxarea coletelor comandate de cetățenii
Începînd cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021.Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul privind la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilo
Serviciile și plățile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi a moldovenilor — de la cumpărăturile zilnice din magazine până la interacțiunea cu banca prin aplicațiai mobilă, care oferă acces la o gamă largă de servicii financiare.Conform studiului anual MasterIndex 2025 realizat de Mastercard, fiecare al doilea locuitor al țării a plătit deja pentru cumpărături cu smartphone-ul,
Alexandr Stoianoglo: „Integrarea europeană a Moldovei este imposibilă fără soluționarea problemei transnistrene” # Noi.md
Integrarea europeană a Moldovei este imposibilă fără soluționarea problemei transnistrene, în caz contrar Transnistria riscă să devină o „zonă gri” pe harta Europei și o sursă constantă de instabilitate, ceea ce este contrar intereselor atît ale partenerilor noștri, cît și ale Uniunii Europene.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte
Documentul în care mai multe state detaliază garanţiile de securitate pe care sînt dispuse să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv posibila desfăşurare de trupe, a fost finalizat, afirmă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.El a adăugat că acesta va fi făcut public doar după intrarea în vigoare a unui armistiţiu, pe care Rusia afirmă că îl va accepta doar în caz
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea doamnei Victoria Gratii în funcția de Secretar de stat al Ministerului Mediului.Pînă în prezent, Victoria Gratii a deținut funcția de șefă al Direcției politici de management integrat al resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului. Victoria Gratii a contribuit la elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul gestionării resurs
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană.Astfel, urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi gași trans (trans izomer
Procurorii francezi cer trimiterea în judecată a fostului președinte Nicolas Sarkozy pentru acuzații legate de posibila finanțare coruptă a campaniei electorale din Libia, care a dus la arestarea sa de scurtă durată.Marți, Parchetul Financiar Național al Franței a depus o cerere pentru ca Sarkozy să fie judecat pentru acuzații că el, soția sa Carla Bruni și alte persoane au participat la o con
La 85 de ani, Artista Poporului din Republica Moldova, Eleonora Constantinov, este o persoană energică și nu-i ușor să o găsești acasă. Participă la evenimente de creație, face parte din juriile festivalurilor, predă la Academia de Teatru, Muzică și Arte Frumoase, sau pur și simplu evadează din agitația orașului în vila ei iubită.Jucăușă și z]mbitoare, ea își împărtășește cu bucurie planurile
Gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural: Rezultatele auditului # Noi.md
Curtea de Conturi (CCRM) a examinat proiectul Raportului auditului conformității asupra folosirii resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) în anii 2023-2024.Auditul a avut drept obiectiv obținerea unei asigurări limitate privind acordarea subsidiilor din FNDAMR în conformitate cu cadrul normativ aplicabil, precum și evaluarea fun
Andrian Candu, prezent ca martor la ședință de judecată pe dosarul "Frauda bancară" # Noi.md
10:15 // Vlad Plahotniuc, adus în sala de judecată, a fost întrebat de jurnaliști ce întrebări îi va adresa lui Andrian Candu. "Ciuliți urechile și o să vedeți. Simt astăzi multe, o să auziți ce voi spune ", a spus Plahotniuc. Acesta a mai spus că Vlad Filat nu se regăsește în lista de martori, iar despre condițiile din penitenciar a spus că nu este alintat, chiar dacă a văzut alte condiții. "Eu c
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea un nou șef. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că va propune, la ședința de astăzi a Guvernului, numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. {{853319}}„Domnul Dorin Poverjuc va prelua funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, avînd mandatul de a consolida capacitate
O ambulanță din Căușeni s-a împotmolit în noroi, fiind nevoie de intervenția salvatorilor pentru a o scoate.Incidentul s-a produs pe 11 decembrie curent, pe o stradă din orașul Căușeni. Ambulanța, cu întreg echipajul de intervenție, se deplasa la o chemare, însă din cauza nămolului nu a mai putut înainta.{{853568}}Incidentul a avut loc în jurul orei 17:00, iar timp de aproximativ o oră, sa
Administrația Trump a inclus încă cinci țări, precum și persoane care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Palestiniană, pe lista celor care se confruntă cu o interdicție totală de călătorie în SUA. De asemenea, administrația americană a impus noi limite altor 15 țări.Decizia face parte din eforturile continue ale administrației de a înăspri standardele de intrare în SUA pentru călător
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 3 bani, iar de la dolarul american – aproape 4,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 17 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8385 lei pentru un euro (-3,11 bani) și 16,8385 lei pent
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi, notează Noi.md.În perioada 8-12 decembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au desfășurat mai multe controale în municipiul Chișinău la contribuabilii care prestează ser
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național, notează Noi.md.În perioada 8 – 14 decembrie curent, au fost înregistrate 2357 de cazuri de infecții ale căilor respiratorii, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 8% față de săptămîna precedentă.{{854000}}În
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea procedurilor de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru, precum și transmiterea rapoartelor aferente către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).În ambele cazuri, Comisia își menține recomandările formulate în cadrul evaluărilor inițiale, notează Noi.md.În urma reevaluării,
