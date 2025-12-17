În Norvegia, regulile de folosire a trotinetelor electrice vor fi înăsprite
Noi.md, 17 decembrie 2025 20:00
Majoritatea parlamentară din Norvegia a susținut înăsprirea regulilor de conducere a trotinetelor electrice.Majoritatea deputaților a susținut proiectul de lege privind înăsprirea regulilor referitoare la trotinetele electrice.Printre altele, acesta prevede că autoritățile locale vor putea interzice circulația trotinetelor electrice pe trotuare, informează Noi.md, citînd caliber.az.Se
Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor investiționale finanțate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare – fondul de dezvoltare) anunță lansarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale pentru anul 2026.La concurs pot participa instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurare obl
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică.Comisia pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare a
Guvernul va sprijini dezvoltarea IMM-urilor, reducerea costurilor energetice, promovarea energiei regenerabile și apropierea Republicii Moldova de politicile și practicile economice ale Uniunii Europene.Cabinetul de miniștri a votat un proiect cu impact pentru antreprenorii din Republica Moldova. Este vorba despre aprobarea Acordului de grant pentru proiectul „REC4SMEs – sprijinirea IMM-urilor
„Tricolorii” vor juca un meci amical cu reprezentativa Lituaniei: cînd va avea loc întîlnirea # Noi.md
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca primul său meci din noul an în luna martie! „Tricolorii” vor juca pe teren propriu o partidă amicală în compania reprezentativei Lituaniei.Meciul amical de fotbal Republica Moldova - Lituania se va desfășura în data de 26 martie la Chișinău. Anunțul a fost făcut pe site-ul Federației Lituaniene de fotbal, transmite Moldova1.{{854105}}
Monument din secolul al XVIII-lea în pericol de dispariție: în raionul Drochia, o biserică din lemn se află în stare de degradare # Noi.md
În satul Macarovca, comuna Cotova, raionul Drochia, unul dintre cele mai vechi monumente de arhitectură religioasă din țară, biserica din lemn Adormirea Maicii Domnului, a cărei existență este atestată din 1793, se află în pericol de dispariție.Acest lucru este atestat de o placă informativă instalată la fața locului. Biserica are statutul de monument arhitectural de importanță națională și es
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu un anunț important pentru contribuabili, notează Noi.md."În data de 18.12.2025, în intervalul 17:00-18:00 vor fi desfășurate lucrări de mentenanță în cadrul SIA „e-Factura” aferent funcționalului de selectare a ciclului de viață al facturii fiscale, precum și actualizării rapoartelor BNS în cadrul SIA „Ghișeul Unic de Raportare”În acest sens, este
Începînd din dimineața zilei de 17 decembrie, medicii rezidenți din toată Anglia au început o grevă de cinci zile, protestînd împotriva nivelului salarial și a condițiilor de muncă.Acțiunea va dura pînă în dimineața zilei de 22 decembrie. Este deja a 14-a grevă din martie 2023.{{854008}}Aceasta are loc pe fondul izbucnirii așa-numitei „supergripe”, din cauza căreia conducerea Serviciului N
La această oră, postul vamal de frontieră Leușeni–Albița și-a întrerupt temporar activitatea din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră Române.Potrivit autorităților, în prezent sunt întreprinse măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor apărute, iar echipele tehnice lucrează pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil.„Colegii noștri lu
Primăria Chișinău salută organizarea și desfășurarea Cupei Deschise de Kickboxing „LEGENDELE MOLDOVEI 3”, competiție internațională care a reunit sportivi de top și oficiali din 15 țări.Turneul s-a desfășurat sub egida Federației Mondiale de Kickboxing (WKF), avînd statutul oficial de „Cupa Europei”.{{854124}}Prezența invitatului de onoare, legendarul Semmy Schilt, a conferit competiției u
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță, oficial, numirea Alionei Castraveț în funcția de director general adjunct interimar, avînd ca responsabilitate principală coordonarea domeniului fitosanitar și protecția plantelor.Decizia a fost luată, astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, notează Noi.md.{{853471}}Numirea vine să consolideze echipa managerială a ANSA, asigurînd
Comisia de evaluare a procurorilor a completat calendarul audierilor pentru luna decembrie, notează Noi.md.Astfel, vor fi două audieri suplimentare, programate pentru 19 decembrie curent:{{854433}}-15:30 – Vitalie Ivanov, procuror în Procuratura Anticorupție-16:00 – Victor Cazacu, procuror în Procuratura AnticorupțieO audiere repetată va fi în cazul lui Victor Cazacu. Prima audiere
Cod galben de ceață în întreaga țară.Avertismentul intră în vigoare astăzi, 17 decembrie, ora 17:00, până pe 18 decembrie ora 11:00.În intervalul menționat, pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m.
Valeriu Chiveri, despre crizele energetice din regiunea transnistreană: "Nu sînt politice" # Noi.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a explicat că modelul economic bazat pe resurse energetice gratuite în regiunea transnistreană nu este sustenabil, iar situațiile de urgență legate de energie nu sînt noi.Oficialul a precizat că problema este de natură tehnică, legată de schimbarea agentului de plată, și nu una politică.{{854076}}Potrivit vicepremierului, astfel de crize e
Guvernul a aprobat modificarea modului de repartizare a mijloacelor financiare din Fondul rutier pentru anul 2025, destinate întreținerii și reparației drumurilor publice naționale.Decizia permite direcționarea mai eficientă a resurselor disponibile, astfel încît lucrările planificate să fie realizate la timp, iar drumurile să rămînă sigure și funcționale pentru toți participanții la trafic.
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus.Oportunitatea este prevăzută în Memorandum de înțelegere între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului „Stipendium Hungaricu
Atenție, călători: postul vamal de frontieră Leușeni–Albița și-a întrerupt temporar activitatea # Noi.md
Guvernul a aprobat, astăzi, inițierea negocierilor pentru semnarea unui Acord cu Guvernul Regatului Suediei privind transportul rutier internațional de pasageri și mărfuri.Scopul acordului este de a facilita schimburile economice, de a crește mobilitatea mărfurilor și pasagerilor și de a crea un cadru juridic clar și modern pentru transportatorii autorizați ai ambelor țări.Acordul cu Suedi
La o zi după ce premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis a anunțat sprijin suplimentar pentru fermieri, protestatarii au continuat să blocheze principalele puncte de trecere a frontierei cu Macedonia de Nord și Bulgaria.Blocarea drumurilor continuă la punctele de trecere Evzoni și Niki, precum și la Promachonas și Exochi, unde fermierii continuă să blocheze traficul atît pe direcția de intrare,
Apa din Glodeni, printre cele mai scumpe din țară. Autoritățile explică motivele și anunță soluții # Noi.md
Locuitorii orașului Glodeni plătesc unul dintre cele mai mari tarife pentru apă potabilă din Republica Moldova, prețul depășind 42 de lei pentru un metru cub.Costul ridicat al serviciului reprezintă o povară pentru multe familii, în special pentru pensionari, care spun că factura la apă a devenit tot mai greu de suportat, informează Noi.md cu referire la Studio-L.{{848119}}Potrivit autorit
Fosta judecătoare, Victoria Sanduța susține că a aflat din presă despre decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a-i anula sancțiunea disciplinară aplicată pentru postările de pe Facebook, pedeapsa pentru care anterior fusese demisă. {{793667}}Aceasta afirmă că nu a înțeles raționamentul Consiliului și că așteaptă hotărîrea motivată. „Se pare că decizia CEDO pe Danileț, contr
Gazul rusesc „botezat” turcesc, continuă să curgă spre Europa: Moldova, printre țările beneficiare # Noi.md
O investigație jurnalistică realizată de ant1news.gr scoate la iveală mecanismele prin care gazul rusesc continuă să ajungă pe piața europeană, fiind reetichetat drept „turcesc” prin intermediul unor lacune legale și tehnice din sistemul energetic al Turciei.Potrivit anchetei, compania rusă de stat Gazprom pompează cantități semnificative de gaze naturale în rețeaua națională a Turciei, unde a
Primăria Chișinău informează că, în cadrul licitației funciare de miercuri, 17 decembrie 2025, au fost adjudecate 8 terenuri din intravilanul municipiului, în sumă totală de 57.420.000 lei.Cea mai mare sumă adjudecată pentru un lot vîndut la licitație a fost de 42 milioane lei, pentru un lot de peste 31 ari, compatibil cu zona S, amplasat pe str. Vasile Lupu.{{854379}}Alte terenuri solicit
Parlamentul va examina modificări legislative care au scopul de a asigura mecanisme eficiente pentru căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Raportul la proiectul de lege care se referă la acest lucru a fost examinat de membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe.Proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contracte
16:00
Funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău au documentat mai multe cazuri de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei, notează Noi.md.Neregulile au fost identificate în urma controalelor de specialitate asupra bagajelor pasagerilor sosiți din Istanbul, Milano și Varșovia.{{850756}}În două dintre cazuri, deși pasagerele au selectat coridorul verde de control – „n
Va fi introdusă o nouă procedură de eliberare a autorizațiilor de mediu pentru activități industriale și economice # Noi.md
Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și prestarea serviciilor publice de emitere a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu.Proiectul stabilește proceduri clare, unitare și moderne de autorizare a activităților cu impact asupra mediului.Astfel, va fi instituit un ghișeu unic, care va permite depunerea actelor și va oferi asistență tehnică
16 artiști s-au calificat în etapa finală a Selecției Naționale Eurovision 2026, competiție care va desemna reprezentantul Republicii Moldova.Televiziunea publică a anunțat numele acestora în cadrul emisiunii „Bună dimineața”, transmite Unimedia.{{854264}}Cei 16 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026 sînt:Sasha Flowers („We Fight Till the End”)Evghenii Avramov & ALenin Iv
În valea Molovateț din raionul Telenești, peste 100 de locuitori din satele Suhuluceni, Coropceni și Ghermănești s-au mobilizat într-o amplă acțiune de salubrizare, marcînd începutul unui proces de regenerare ecologică a zonei.Participanții au colectat deșeuri și au îndepărtat vegetația invazivă de pe albia fostului iaz Molovateț, secat definitiv, potrivit concluziilor specialiștilor, informea
Persoanele fizice vor putea cumpăra bunurile confiscate, după ce Guvernul a aprobat un nou regulament privind eficientizarea administrării și valorificării bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat.Documentul introduce modificări menite să accelereze procesul de comercializare și să asigure un cadru procedural clar și predictibil.{{854024}}Potrivit noilor reguli, cercul pot
Consiliul Concurenței a venit cu un anunț privind proiectul Regulamentului privind ajutorul de stat în sectorul acvaculturii, notează Noi.md.Astfel, Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde # Noi.md
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. {{854400}}Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunităț
Întrevederea viceprim-ministrului pentru Reintegrare cu ambasadorul Republicii Elene în Moldova: despre ce au discutat # Noi.md
Marți, 16 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos.În cadrul discuțiilor a fost trecută în revistă situația curentă din stînga Nistrului, principalele provocări și evoluții, abordările și acțiunile autorităților Republicii Moldova pentru a promova politici uniforme de reint
Un spațiu public modern, accesibil și prietenos pentru toate categoriile de locuitori prinde contur în sectorul Centru al capitalei.Scuarul „Ciocîrliei”, situat pe strada Pietrarilor 14/4, a fost reabilitat de Primăria municipiului Chișinău și este prezentat drept un exemplu de infrastructură urbană orientată spre incluziune și creșterea calității vieții.Reamenajat pentru a răspunde ne
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca, din raionul Criuleni, a fost renovat și eficientizat energetic, lucrările avînd drept scop îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru personalul medical și sporirea confortului pacienților.Proiectul a vizat reabilitarea fațadei edificiului și implementarea unor măsuri de eficiență energetică, menite să reducă pierderile de căldură și să asigure
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 17 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 18 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,60 lei/litru (-17 bani), iar al motorinei standard – 19,15 lei/litru (-12 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septemb
Sindicatele pun presiune pe autorități - Vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei la rata inflației # Noi.md
Noi dispute în jurul proiectului Legii bugetului de stat pentru 2026, care a fost votat săptămîna trecută în prima lectură de deputații PAS.Reprezentanții sindicatelor, care vor ajustarea valorii de referință de 2500 de lei cel puțin la rata inflației au avut mai multe schimburi de replici dure cu președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, dar și cu ministrul Finanțe
Duminică, showroomul Land Rover a fost cuprins de mirosul de, copturi proaspete scoase din cuptor și acorduri discrete de muzică orchestrală de Crăciun.Într-o atmosferă intimă, unde fiecare detaliu conta — de la aranjamentele florale până la textura fețelor de masă — Range Rover și-a reafirmat filosofia: nu este doar un automobil, ci o expresie a stilului de viață. Acolo
Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a votat pentru a permite echipelor din Rusia şi Belarus să revină în competiţiile oficiale şi a restabilit pe deplin drepturile jucătorilor juniori din ambele ţări, amînînd însă o decizie finală privind utilizarea drapelelor şi imnurilor naţionale în competiţiile pentru echipe adulte, relatează Reuters, citat de digisport.ro.Adunarea Generală a FIDE, reun
Campania „Hai Acasă de Crăciun” pornește prin țară: lista concertelor din această săptămînă # Noi.md
Ministerul Culturii a lansat campania națională „Hai Acasă de Crăciun”, care va aduce în perioada sărbătorilor de iarnă aproape 40 de concerte gratuite în toate raioanele Republicii Moldova.Inițiativa își propune să creeze o atmosferă festivă autentică și să apropie oamenii de tradițiile muzicale naționale, chiar în comunitățile lor.{{854321}}Potrivit ministrului Culturii Cristian Jardan,
UPDATE // Andrian Candu, prezent ca martor la ședință de judecată pe dosarul "Frauda bancară" # Noi.md
13:12 // "Vă salut, îmi pare bine să vă revăd. În mod obișnuit, știți foarte bine că am fost deschis cu presa în perioada, în care am fost în activități politice. Acum, luînd în considerare că nu mai sînt persoană publică, nu vă supărați, dar nu voi face nicio declarație. Tot ceea ce ați văzut și ați auzit în instanța de judecată rămîne în instanță. Ați fost prezenți la toate declarațiile făcute,
Spitalul Raional Anenii Noi a fost dotat cu panouri solare și sisteme de stocare a energiei electrice, devenind una dintre primele trei instituții medicale din Republica Moldova care beneficiază de astfel de investiții, alături de spitalele raionale din Strășeni și Cimișlia.Investiția totală depășește 500 000 de dolari și are drept scop consolidarea rezilienței energetice a sistemului medical,
Nerespectarea regulilor de utilizare a aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat în raionul Ialoveni # Noi.md
Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat.Cazul a fost înregistrat în după amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni.Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins pînă la apelarea echipelor specializate. La fața l
Aeroportul Internațional Chișinău urmează să fie extins cu aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce va duce la o creștere a suprafeței totale cu circa 30%.Proiectul presupune o investiție estimată între 100 și 140 de milioane de lei și va fi realizat exclusiv din fondurile proprii ale aeroportului, fără contractarea de credite sau împrumuturi. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructur
Fluxul trimiterilor poștale internaționale (TPI) introduse în Republica Moldova a înregistrat o creștere accelerată după implementarea schimbului electronic de date între Serviciul Vamal și operatorii poștali, mecanism aplicat începînd cu 1 august 2024.Potrivit autorităților, această măsură a contribuit semnificativ la eficientizarea procesării coletelor și la creșterea volumelor gestionate. D
Polițiștii sectorului Rîșcani din capitală documentează activitatea infracțională a unui bărbat de 53 de ani, bănuit de circulația ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei.Oamenii legii au stabilit că suspectul cultiva ilegal plante cu conținut narcotic, pe care ulterior le prelucra, le depozita și le pregătea pentru comercializare, notează Noi.md.
Caietele suplimentare, subiect de controversă: ministrul Educației explică regulile pentru școli # Noi.md
Caietele suplimentare pentru elevi nu sînt obligatorii, iar părinții nu pot fi constrînși să le cumpere, a declarat ministrul Educației, Dan Perciun.Precizarea a fost făcută după ce un telespectator a pus sub semnul întrebării calitatea manualelor școlare, în contextul recomandării unor materiale didactice adiționale, informează Noi.md cu referire la TV8.{{853876}}„Nu poate nimeni să oblig
Apel de concurs în cadrul Programului „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe” # Noi.md
Guvernul lansează ediția III a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, notează Noi.md.Apelul este deschis, începînd de azi, 17 decembrie, timp de 60 de zile calendaristice, pînă pe 14 februarie 2026, pentru autoritățile publice locale de nivelul I, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți, care au o populație de peste 3.000 de locuitori (circa 120 loc
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, introducînd conceptul de tarif uniform de distribuție.Această măsură a fost identificată ca fiind necesară pentru facilitarea liberalizării pieței în Studiul pieței g
Cadrele didactice ar putea beneficia de majorări salariale abia din septembrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în contextul discuțiilor purtate cu sindicatele din educație, transmite Noi.md.Potrivit ministrului, subiectul a fost discutat atît în comisie, cît și în cadrul unor ședințe recente c
Uniunea Europeană cere Republicii Moldova să accelereze reforma justiției și să finalizeze procesul de vetting al judecătorilor și procurorilor, subliniind importanța consolidării independenței și integrității sistemului judiciar.Concluziile au fost publicate de Președinția daneză a Consiliului UE, după reuniunea Consiliului pentru Afaceri Generale, transmite Noi.md cu referire la IPN.{{85
