Igor Grosu, despre audierea lui Candu, audiat în dosarul Plahotniuc: „O să vedem mult tupeu. Va trebui să ne înarmăm cu răbdare”

18:30

Importurile de petrol rusesc ale Indiei sunt pe cale să depășească un milion de barili pe zi în decembrie, au declarat surse din comerț și rafinare, sfidând așteptările de scădere bruscă, în timp ce rafinăriile au reluat achiziționarea de la entități nesancționate care oferă reduceri mari. Legăturile dintre cele două țări au rămas puternice, în ciuda presiunilor sancțiunilor occidentale, după ce președintele rus, Vladimir Putin s-a întâlnit cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, la începutul acestei luni. Atunci, cei doi lideri au afirmat că va continua cooperarea, scrie Reuters.