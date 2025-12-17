Vicepremierul Chiveri: Schema opacă de achitare a gazelor livrate în regiunea transnistreană, cauza noii „stări de urgență” din regiune
Moldova1, 17 decembrie 2025 18:20
Limitarea livrărilor de gaze naturale și reintroducerea stării de urgență economică în regiunea transnistreană sunt cauzate de o nouă schimbare a agentului de plată. Problema nu este „politică”, ci una „tehnică” și e cauzată de schema opacă, dictată de Moscova, de achitare a gazelor livrate, a declarat pe 17 decembrie, la Guvern, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
• • •
Acum 5 minute
18:40
Parlamentul European a aprobat renunțarea completă la gazele rusești până cel târziu în noiembrie 2027, ca răspuns la „războiul gazelor” declanșat de Kremlin. Măsura reprezintă un pas istoric al UE spre independența energetică și prelungește calea spre un embargou total asupra petrolului rusesc, notează BBC.
Acum 10 minute
18:30
Importurile de petrol rusesc ale Indiei sunt pe cale să depășească un milion de barili pe zi # Moldova1
Importurile de petrol rusesc ale Indiei sunt pe cale să depășească un milion de barili pe zi în decembrie, au declarat surse din comerț și rafinare, sfidând așteptările de scădere bruscă, în timp ce rafinăriile au reluat achiziționarea de la entități nesancționate care oferă reduceri mari. Legăturile dintre cele două țări au rămas puternice, în ciuda presiunilor sancțiunilor occidentale, după ce președintele rus, Vladimir Putin s-a întâlnit cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, la începutul acestei luni. Atunci, cei doi lideri au afirmat că va continua cooperarea, scrie Reuters.
Acum 30 minute
18:20
Vicepremierul Chiveri: Schema opacă de achitare a gazelor livrate în regiunea transnistreană, cauza noii „stări de urgență” din regiune # Moldova1
Limitarea livrărilor de gaze naturale și reintroducerea stării de urgență economică în regiunea transnistreană sunt cauzate de o nouă schimbare a agentului de plată. Problema nu este „politică", ci una „tehnică" și e cauzată de schema opacă, dictată de Moscova, de achitare a gazelor livrate, a declarat pe 17 decembrie, la Guvern, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
Acum o oră
18:00
Datoriile publice către fermieri ar putea fi convertite în obligațiuni de stat, admit autoritățile # Moldova1
Datoriilor Guvernului către agricultori, în valoare de 3.4 miliarde de lei, ar putea fi convertite în obligațiuni de stat care să servească drept garanții pentru creditele bancare ale fermierilor. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, o eventuală decizie ar putea fi luată în urma unor consultări ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu Parlamentul și asociațiile agricultorilor.
18:00
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care liderul Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, a relatat, pe 17 decembrie, Bloomberg News, citând persoane familiarizate cu acest subiect.
Acum 2 ore
17:40
Adenor Leonardo Bachi, cunoscut în întreaga lume drept „Tite”, a revenit în fotbal după o pauză de peste un an și jumătate. Acesta a devenit antrenorul echipei braziliene Cruzeiro din Belo Horizonte. El a semnat un contract valabil până la sfârșitul anului 2026.
17:40
CEC a aprobat bugetul pentru 2026: aproape jumătate din fonduri merg la partidele politice # Moldova1
Peste 66 de milioane de lei vor fi alocați anul viitor pentru finanțarea partidelor politice, reprezentând aproape jumătate din bugetul Comisiei Electorale Centrale (CEC), estimat la 151 de milioane de lei. Pentru organizarea alegerilor locale noi sunt prevăzute cheltuieli de 13 milioane de lei.
17:30
Noul Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor (GDAZ), creat pentru a coordona acțiunea diferitelor autorități polițienești și militare din Germania în fața acestui tip de amenințări, a fost inaugurat pe 17 decembrie, la Berlin, de ministrul de Interne, Alexander Dobrindt.
17:20
Meteorologii au emis Cod galben de ceață valabil pentru tot teritoriul R. Moldova. Avertizarea intră în vigoare de miercuri-seară, iar ceața se va menține până în prima parte a zilei de joi, 18 decembrie, la ora 11:00.
17:00
Patruzeci de tineri din R. Moldova vor primi burse pentru a studia în Ungaria. Oportunitatea este prevăzută într-un Memorandum de înțelegere semnat pe 17 decembrie, la Chișinău, între Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2026 - 2028.
17:00
Prutul, traversat de tren pe podul Cantemir - Fălciu, după 16 ani: cea de-a treia conexiune feroviară a R. Moldova cu România, restabilită # Moldova1
După o pauză de peste un deceniu și jumătate, un tren a traversat din nou Prutul pe segmentul feroviar Prut - Fălciu. Specialiștii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au efectuat, pe 16 decembrie, testarea tehnică a tronsonului Prut-2 (Republica Moldova) – Fălciu (România).
16:50
R. Moldova consolidează securitatea la frontieră: noul Program Național stabilește prioritățile pentru următorii cinci ani # Moldova1
Modul în care va fi administrată și securizată frontiera Republicii Moldova în următorii cinci ani este stabilit prin Programul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei, aprobat în ședința Guvernului din 19 decembrie.
Acum 4 ore
16:40
Economia R. Moldova își revine treptat, dar rămâne vulnerabilă. Șefa misiunii FMI: Țara are nevoie de reforme ambițioase # Moldova1
Economia Republicii Moldova își revine treptat după mai mulți ani marcați de războiul din Ucraina și șocurile energetice, însă rămâne expusă unor riscuri majore, avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI). Potrivit concluziilor misiunii FMI pentru consultările din cadrul Articolului IV pe anul 2025, Produsul Intern Brut (PIB) al R. Moldova va crește, estimativ, cu 2.7% în acest an, evoluție susținută de consum, investiții și o recoltă agricolă mai bună decât se anticipa inițial.
16:00
Scandal urbanistic la Chișinău: consilierii PAS din CMC solicită demisia a cinci angajați de la primăria capitalei # Moldova1
Consilierii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită demisia mai multor angajați ai Primăriei Chișinău care ar fi implicați în emiterea actelor permisive pentru construcția a 12 blocuri de locuințe cu 22 de etaje pe strada Bucovinei nr. 3. Potrivit consilierilor, proiectul contravine Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat în 2022 și favorizează interesele unui agent economic, în detrimentul locuitorilor și al dezvoltării durabile a orașului.
16:00
Val de infecții respiratorii la copii. Părinții, îndemnați să nu recurgă la tratamente la domiciliu # Moldova1
Sezonul rece aduce un val de infecții respiratorii la copii. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău, medicii fac față unui număr mare de pacienți. Părinții sunt avertizați să nu recurgă la tratamente la domiciliu, pentru a evita complicațiile severe ale virozelor și pneumoniilor.
15:50
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va juca primul său meci din noul an în luna martie! „Tricolorii” vor juca pe teren propriu o partidă amicală în compania reprezentativei Lituaniei. Meciul amical de fotbal Republica Moldova - Lituania se va desfășura în data de 26 martie la Chișinău. Anunțul a fost făcut pe site-ul Federației Lituaniene de fotbal.
15:50
Taxarea coletelor comandate online din afara țării devine inevitabilă, în contextul creșterii accelerate a pieței trimiterilor poștale din Republica Moldova, susțin experții invitați la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
15:40
Gherasimov: R. Moldova ar putea începe negocierile tehnice cu UE pe toate cele șase clustere la începutul anului 2026 # Moldova1
Republica Moldova ar putea iniția, la începutul anului viitor, „negocieri tehnice” cu Uniunea Europeană pentru toate cele șase grupuri de capitole, a anunțat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după ședința Guvernului din 17 decembrie. Potrivit oficialei, autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru acest pas, iar decizia ar putea fi luată în primele săptămâni ale anului 2026.
15:20
Deputații Partidului Nostru cer dublarea fondului pentru agricultură și mai mulți bani pentru localitățile conduse de primarii formațiunii # Moldova1
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru (PN) critică proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 care, potrivit lor, ar ignora nevoile reale ale comunităților locale. Aceștia propun amendamente la proiectul aprobat recent, în primă lectură, de Parlament, care vizează investiții în municipiul Bălți, orașele Glodeni și Drochia, conduse de primari ai PN, precum și în sectorul agricol.
15:10
EUROVISION 2026 | Andrei Zapșa: „Finala Națională de pe 17 ianuarie 2026 va fi un spectacol de zile mari” # Moldova1
După o zi intensă de audiții live la Teleradio-Moldova, au fost selectați 16 interpreți care se vor lupta pentru șansa de a reprezenta țara la Eurovision 2026. Finala Națională va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău, iar directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, dă asigurări că spectacolul va fi unul „de zile mari”.
15:00
R. Moldova își pregătește reprezentantul pentru Eurovision 2026: 16 finaliști selectați după audiții live # Moldova1
După o zi intensă de audiții live la Teleradio-Moldova, au fost selectați 16 interpreți care se vor lupta pentru șansa de a reprezenta țara la Eurovision 2026. Finala Națională va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău, iar directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, dă asigurări că spectacolul va fi unul „de zile mari”.
Acum 6 ore
14:30
LISTĂ | „Avem finaliștii!”: 16 concurenți, selectați pentru Finala Națională Eurovision 2026 # Moldova1
Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor live, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026.
14:20
Ministrul Junghietu: Lukoil nu și-ar fi îndeplinit toate obligațiile asumate atunci când a preluat de la stat activele de la aeroport # Moldova1
Compania Lukoil nu și-ar fi îndeplinit obligațiile asumate în contractul de investiții privind preluarea activelor petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Prin urmare, revenirea acestora în proprietatea statului nu reprezintă „naționalizare” sau „confiscare”, ci o întoarcere la situația juridică de până în aprilie 2005, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
14:10
A încercat să sustragă arma unui polițist care îl testa cu aparatul „Drager” pentru stabilirea stării de ebrietate, l-a lovit cu pumnul în față și va sta un an la închisoare. Un bărbat de 32 de ani au fost găsit vinovat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere.
14:00
Autorizațiile de mediu vor fi solicitate în baza principiului ghișeului unic și vor fi eliberate în format electronic. Procesul a fost simplificat și digitalizat printr-un regulament aprobat miercuri, 17 decembrie, de Guvern.
13:40
Încă 150 de milioane de euro pentru drumul Chișinău - Leușeni și centura Chișinăului. Costurile au crescut cu până la 39% # Moldova1
Republica Moldova va contracta un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului Chișinău - Leușeni, „principala poartă rutieră” spre Uniunea Europeană, și pentru extinderea sectorului doi al centurii municipiului Chișinău, la patru benzi de circulație. Decizia este determinată de creșterea costurilor din domeniul construcțiilor rutiere au crescut semnificativ, iar finanțarea inițială nu mai acoperă cheltuielile reale ale proiectului.
13:40
Ministra de Interne, la Moldova 1: 2025 a fost unul dintre cei mai dificili ani pentru securitatea Republicii Moldova # Moldova1
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili pentru securitatea Republicii Moldova, marcat de riscuri regionale sporite, amenințări hibride, dezinformări, atacuri cibernetice și presiuni asupra instituțiilor statului. În acest context, buna desfășurare a alegerilor parlamentare a fost cea mai importantă realizare a autorităților, inclusiv a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat ministra Daniella Misail-Nichitin în cadrul emisiunii „Bună dimineața” de la Moldova 1.
13:20
Persoanele fizice au fost incluse în categoria subiecților care pot procura bunuri confiscate și comori predate statului. Decizia Guvernului din 17 decembrie vine să extindă cercul potențialilor cumpărători și să clarifice mecanismele de reevaluare a bunurilor nesolicitate, inclusiv aplicarea reducerilor de preț pentru acestea.
13:20
Deputații Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) solicită majorarea salariilor profesorilor cu 30 la sută, revizuirea mecanismului de finanțare per elev și majorarea cu 20% a finanțării pentru școlile mici. Totodată, alte cerințe vizează crearea posibilității de cofinanțare a instituțiilor de învățământ mici, în special din mediul rural, și asigurarea alimentației gratuite pentru toți elevii din clasele I - IX.
13:00
Întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM-uri) din R. Moldova vor beneficia finanțare pentru a-și moderniza tehnologia și echipamentele, astfel încât să-și îmbunătățească standardele de calitate și să își consolideze competitivitatea atât pe piața internă, cât și pe cea europeană. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), împreună cu Uniunea Europeană (UE), oferă un nou pachet financiar de 10 milioane de euro prin Linia de Credit EU4Business-BERD.
12:50
Dosarul „Laundromat”: Foștii judecători Sergiu Lebediuc și Mihai Moraru, condamnați de Curtea de Apel, dar eliberați de pedeapsă # Moldova1
Au legalizat sute de milioane de dolari, proveniți din Federația Rusă, prin ordonanțe emise ilegal, dar scapă de pedeapsă. Doi foști judecători vizați în dosarul „Laundromat” - Sergiu Lebediuc și Mihai Moraru - au fost recunoscuți vinovați pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri ilegale, printr-o decizie a Colegiului penal al Curții de Apel Centru, emisă pe 16 decembrie.
Acum 8 ore
12:40
Chelsea Londra este prima echipă calificată în semifinalele Cupei Ligii Angliei. Trupa antrenorului Enzo Maresca a învins în deplasare pe Cardiff City, o formație dintr-al 3-lea eșalon valoric al fotbalului englez, cu scorul de 3:1.
12:30
Încă 150 de milioane de euro pentru drumul Chișinău–Leușeni și centura Chișinăului. Costurile au crescut cu până la 39% # Moldova1
Republica Moldova va contracta un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului M1 Chișinău–Leușeni, „principala poartă rutieră” spre Uniunea Europeană, și pentru extinderea sectorului 2 al centurii municipiului Chișinău, la patru benzi de circulație. Decizia vine în contextul în care costurile din construcțiile rutiere au crescut semnificativ, iar finanțarea inițială nu mai acoperă cheltuielile reale ale proiectului. O hotărâre privind inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost aprobată miercuri, 12 decembrie, de Guvern și avizată de Comisia parlamentară pentru politică externă.
12:30
Primăria Chișinău a vândut opt terenuri din intravilanul municipiului contra unei sume de 57.42 de milioane de lei. Alte trei terenuri scoase la licitație nu s-au bucurat de cumpărători.
12:20
IMM-urile din agricultură și comerț vor putea economisi energie datorită unui proiect susținut UE cu 249 de mii de euro # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova își vor putea reduce facturile la energie și vor deveni, astfel, mai competitive, dacă se vor asocia în comunități de energie regenerabilă. Fiecare comunitate de energie va beneficia de granturi de până la 20.000 de euro pentru a dezvolta soluții de producere și utilizare a energiei verzi, cum ar fi panouri fotovoltaice, sisteme de stocare, soluții de consum eficient al energiei.
12:10
IMM-urile din agricultură și comerț vor putea economisi la energie datorită unui proiect susținut UE # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova își vor putea reduce facturile la energie și vor deveni, astfel, mai competitive, dacă se vor asocia în comunități de energie regenerabilă. Fiecare comunitate de energie va beneficia de granturi de până la 20.000 de euro pentru a dezvolta soluții de producere și utilizare a energiei verzi, cum ar fi panouri fotovoltaice, sisteme de stocare, soluții de consum eficient al energiei.
12:10
Pentru susținerea familiilor cu copii, indemnizația unică la naștere va fi majorată, începând cu 1 ianuarie 2026, până la 21.886 de lei, potrivit deciziei Guvernului din 17 decembrie.
11:40
Salariul minim lunar pe țară va fi, începând cu 1 ianuarie 2026, de 6.300 de lei pentru un program complet de lucru de 169 de ore, ceea ce corespunde unui tarif de 37.28 de lei pe oră.
11:40
Două persoane și-au pierdut viața după ce au fost lovite de automobile, în două accidente rutiere produse în noaptea de 16 spre 17 decembrie, în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni. Primul caz a avut loc în jurul orei 23:05, la intersecția străzilor Calea Ieșilor și șoseaua Balcani din Chișinău.
11:40
IMM-urile din agricultură și comerț vor putea economisi la energie printr-un proiect susținut UE. Acordul, aprobat de Guvern # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor putea reduce facturile la energie și deveni mai competitive. Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, un acord finanțat de Uniunea Europeană, care sprijină folosirea energiei regenerabile în comun, prin așa-numitele comunități de energie.
11:30
Reevaluarea a doi judecători de la Curtea de Apel Centru, finalizată: un magistrat a promovat, iar altul a picat evaluarea externă # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a menținut decizia în privința judecătoarei Ruxanda Pulbere de la Curtea de Apel Centru, care a picat vettingul atât la etapa evaluării inițiale, cât și la cea a reevaluării, solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În cazul lui Igor Chiroșca de la aceeași instanță, Comisia a constatat că acesta este integru din punct de vedere financiar și etic.
11:30
Salariul minim lunar pe țară se stabilește, începând cu 1 ianuarie 2026, la 6.300 de lei, pentru un program complet de lucru de 169 de ore, ceea ce corespunde unui tarif de 37.28 lei pe oră.
11:20
Un bărbat de 65 de ani a decedat în urma unui incendiu produs, în după-amiaza zilei de 16 decembrie, într-o locuință din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incendiul ar fi fost provocat de un aparat electric cu care victima încălzea locuința.
11:10
Directorul Agenției de Mediu, Dorin Poverjuc, îl va înlocui pe Ion Bulmaga la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Candidatura sa a fost anunțată de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și aprobată în ședința Guvernului din 17 decembrie.
11:10
Guvernul redistribuie banii pentru drumurile naționale în 2025 după o tăiere de 100 de milioane de lei din Fondul Rutier # Moldova1
Fondurile destinate drumurilor publice naționale în anul 2025 au fost redistribuite între diferite tipuri de lucrări, după ce bugetul Fondului Rutier a fost diminuat cu 100 de milioane de lei. Ajustarea vizează modul de cheltuire a celor aproximativ 2.6 miliarde de lei rămași, astfel încât lucrările deja începute să continue, iar intervențiile considerate prioritare să fie finanțate până la sfârșitul anului. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 17 decembrie, de Guvern.
11:00
Un lot de 495 de kilograme de biscuiți de import a fost reținut și interzis pentru comercializare, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat o concentrație alarmantă de acizi grași trans, substanțe considerate extrem de nocive pentru sănătatea umană.
Acum 12 ore
10:40
Guvernul promite peste 5.000 de locuri noi la creșe până în 2027: 385 de milioane de lei pentru sprijinirea familiilor tinere # Moldova1
Peste 5.000 de locuri pentru copii integrați în servicii de creșă vor fi create în Republica Moldova până în anul 2027, în cadrul unui program guvernamental care vizează sprijinirea familiilor tinere și creșterea participării pe piața muncii. Pentru realizarea acestui obiectiv, Guvernul va aloca 385 de milioane de lei din bugetul de stat, în anii 2026 și 2027.
10:30
FSB va putea accesa fără mandat judecătoresc bazele de date ale tuturor companiilor din Rusia # Moldova1
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) va putea, începând cu 1 aprilie 2026, să obțină gratuit copii ale bazelor de date ale oricăror organizații care activează în Rusia, fără o decizie judecătorească. Proiectul de lege corespunzător a fost adoptat de Duma de Stat în a treia și ultima lectură.
10:20
Un bărbat a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit într-o parcare din Chișinău. Acesta a ajuns la spital după ce a vrut să stingă o construcție auxiliară de tip șopron, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, amplasată pe teritoriul parcării.
10:10
Consiliul UE: Toate cele șase clustere de negocieri cu Republica Moldova sunt gata să fie deschise # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) constată progrese importante ale Republicii Moldova în procesul de aderare și confirmă că toate cele șase clustere de negocieri sunt pregătite pentru a fi deschise, însă avertizează că ritmul reformelor, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, trebuie menținut și consolidat prin rezultate concrete. Evaluarea este inclusă în concluziile publicate de Președinția daneză a Consiliului UE, după reuniunea Consiliului Afaceri Generale, care a avut loc pe 16 decembrie la Bruxelles.
