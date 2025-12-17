R. Moldova consolidează securitatea la frontieră: noul Program Național stabilește prioritățile pentru următorii cinci ani

08:40

Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3 la 52 la sută. Asta datorită lecțiilor gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării prin programul remedial. Aproximativ șase mii de elevi, selectați în baza rezultatelor slabe la pretestări, au participat la program. Începând cu anul viitor, acesta va fi extins și pentru disciplina Limba și literatura română, în școlile cu predare în limbile minorităților naționale.