LISTĂ | „Avem finaliștii!”: 16 concurenți, selectați pentru Finala Națională Eurovision 2026
Moldova1, 17 decembrie 2025 14:30
Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor live, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026.
