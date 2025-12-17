Doi bărbați, loviți mortal de automobile, noaptea trecută
Moldova1, 17 decembrie 2025 11:40
Două persoane și-au pierdut viața după ce au fost lovite de automobile, în două accidente rutiere produse în noaptea de 16 spre 17 decembrie, în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni. Primul caz a avut loc în jurul orei 23:05, la intersecția străzilor Calea Ieșilor și șoseaua Balcani din Chișinău.
• • •
Acum 30 minute
11:40
Salariul minim lunar pe țară va fi, începând cu 1 ianuarie 2026, de 6.300 de lei pentru un program complet de lucru de 169 de ore, ceea ce corespunde unui tarif de 37.28 de lei pe oră.
11:40
11:40
IMM-urile din agricultură și comerț vor putea economisi la energie printr-un proiect susținut UE. Acordul, aprobat de Guvern # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor putea reduce facturile la energie și deveni mai competitive. Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, un acord finanțat de Uniunea Europeană, care sprijină folosirea energiei regenerabile în comun, prin așa-numitele comunități de energie.
11:30
Reevaluarea a doi judecători de la Curtea de Apel Centru, finalizată: un magistrat a promovat, iar altul a picat evaluarea externă # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a menținut decizia în privința judecătoarei Ruxanda Pulbere de la Curtea de Apel Centru, care a picat vettingul atât la etapa evaluării inițiale, cât și la cea a reevaluării, solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În cazul lui Igor Chiroșca de la aceeași instanță, Comisia a constatat că acesta este integru din punct de vedere financiar și etic.
11:30
Acum o oră
11:20
Un bărbat de 65 de ani a decedat în urma unui incendiu produs, în după-amiaza zilei de 16 decembrie, într-o locuință din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incendiul ar fi fost provocat de un aparat electric cu care victima încălzea locuința.
11:10
Directorul Agenției de Mediu, Dorin Poverjuc, îl va înlocui pe Ion Bulmaga la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Candidatura sa a fost anunțată de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și aprobată în ședința Guvernului din 17 decembrie.
11:10
Guvernul redistribuie banii pentru drumurile naționale în 2025 după o tăiere de 100 de milioane de lei din Fondul Rutier # Moldova1
Fondurile destinate drumurilor publice naționale în anul 2025 au fost redistribuite între diferite tipuri de lucrări, după ce bugetul Fondului Rutier a fost diminuat cu 100 de milioane de lei. Ajustarea vizează modul de cheltuire a celor aproximativ 2.6 miliarde de lei rămași, astfel încât lucrările deja începute să continue, iar intervențiile considerate prioritare să fie finanțate până la sfârșitul anului. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 17 decembrie, de Guvern.
11:00
Un lot de 495 de kilograme de biscuiți de import a fost reținut și interzis pentru comercializare, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat o concentrație alarmantă de acizi grași trans, substanțe considerate extrem de nocive pentru sănătatea umană.
Acum 2 ore
10:40
Guvernul promite peste 5.000 de locuri noi la creșe până în 2027: 385 de milioane de lei pentru sprijinirea familiilor tinere # Moldova1
Peste 5.000 de locuri pentru copii integrați în servicii de creșă vor fi create în Republica Moldova până în anul 2027, în cadrul unui program guvernamental care vizează sprijinirea familiilor tinere și creșterea participării pe piața muncii. Pentru realizarea acestui obiectiv, Guvernul va aloca 385 de milioane de lei din bugetul de stat, în anii 2026 și 2027.
10:30
FSB va putea accesa fără mandat judecătoresc bazele de date ale tuturor companiilor din Rusia # Moldova1
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) va putea, începând cu 1 aprilie 2026, să obțină gratuit copii ale bazelor de date ale oricăror organizații care activează în Rusia, fără o decizie judecătorească. Proiectul de lege corespunzător a fost adoptat de Duma de Stat în a treia și ultima lectură.
10:20
Un bărbat a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit într-o parcare din Chișinău. Acesta a ajuns la spital după ce a vrut să stingă o construcție auxiliară de tip șopron, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, amplasată pe teritoriul parcării.
10:10
Consiliul UE: Toate cele șase clustere de negocieri cu Republica Moldova sunt gata să fie deschise # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) constată progrese importante ale Republicii Moldova în procesul de aderare și confirmă că toate cele șase clustere de negocieri sunt pregătite pentru a fi deschise, însă avertizează că ritmul reformelor, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, trebuie menținut și consolidat prin rezultate concrete. Evaluarea este inclusă în concluziile publicate de Președinția daneză a Consiliului UE, după reuniunea Consiliului Afaceri Generale, care a avut loc pe 16 decembrie la Bruxelles.
10:10
10:00
Servicii de taximetrie, prestate ilegal în capitală: mai mulți șoferi, amendați cu zeci de mii de lei # Moldova1
10:00
Acum 4 ore
09:50
Tripleți născuți prematur la Chișinău, externați de la IMC după mai bine de două luni de la naștere # Moldova1
09:50
Crearea PACCO, contestată de experți. Deputat PAS: „Ministerul Justiției va iniția consultări” # Moldova1
Crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO) prin comasarea Procuraturii Anticorupție (PA) și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) reprezintă „o formulă ineficientă”, afirmă expertul în justiție, Alexandru Bot.
09:40
Uniunea Europeană (UE) a renunțat marți să impună producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035 - o măsură de mediu-far -, din cauza crizei cu care se confruntă sectorul în Europa, scrie News.ro, cu referire la AFP.
09:30
Dorin Poverjuc îl va înlocui pe Ion Bulmaga la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Candidatura a fost anunțată de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și urmează să fie aprobată în ședința Guvernului din 17 decembrie.
08:40
Programul remedial al MEC aduce rezultate: promovabilitatea la matematică urcă de la 3% la 52% # Moldova1
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3 la 52 la sută. Asta datorită lecțiilor gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării prin programul remedial. Aproximativ șase mii de elevi, selectați în baza rezultatelor slabe la pretestări, au participat la program. Începând cu anul viitor, acesta va fi extins și pentru disciplina Limba și literatura română, în școlile cu predare în limbile minorităților naționale.
08:30
08:10
Acum 6 ore
07:40
SUA extind și consolidează restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40 de state, invocând riscuri de securitate # Moldova1
Statele Unite vor menține și extinde restricțiile de intrare pe teritoriul american pentru cetățeni din aproape 40 de state, invocând riscuri la adresa securității naționale și a siguranței publice. Măsurile sunt prevăzute într-o proclamație semnată de președintele Donald Trump și publicată de Casa Albă, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.
07:30
Danemarca a deținut în această a doua jumătate a anului care se încheie președinția Uniunii Europene și va preda, la summitul de la Bruxelles din această săptămână, 18–19 decembrie, președinția rotativă de șase luni a UE Ciprului. Pentru mulți, a putut fi o surpriză faptul că un guvern social-democrat, cum este cel condus de Mette Frederiksen, a putut lua măsuri legale care limitează strict migrația.
Acum 24 ore
22:20
Ousmane Dembele a fost desemnat de FIFA cel mai bun fotbalist din lume în 2025. Starul lui Paris Saint-Germain și al echipei naționale a Franței a obținut trofeul The Best la gala din Doha, în Qatar.
21:50
Odată cu venirea frigului, tot mai mulți oameni ajung să caute un adăpost de urgență. Pentru cei rămași fără locuință, iarna devine o perioadă critică, în care căldura și o masă zilnică pot face diferența dintre supraviețuire și risc. La Bălți, centrul „Reîntoarcere” le oferă, în sezonul rece, sprijin și șansa de a trece peste cele mai grele zile.
21:40
În total 36 de artiști care au depus dosarele să reprezinte Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, au participat marți la audițiile live, o etapă esențială a selecției naționale. La audiții, concurenții și-au interpretat piesele exclusiv live în fața producătorilor. Aceștia au analizat fiecare interpretare și vor selecta, în urma evaluărilor, artiștii care vor merge mai departe în competiție și vor concura în etapa finală a concursului. Pentru mulți participanți, audițiile live au reprezentat nu doar o competiție, ci și o oportunitate de afirmare și de a obține recunoaștere pe scena națională.
21:30
Cameră Deputaților din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanțe penale străine, o măsură care îl protejează pe președintele rus, Vladimir Putin, în fața mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), transmite Agerpres, citând AFP.
21:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că există un document în care mai multe țări detaliază ce fel de garanții de securitate sunt dispuse să ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv o posibilă desfășurare de trupe, dar a adăugat că acest document va fi făcut public numai după ce va intra în vigoare un armistițiu, despre care Rusia a transmis însă că va fi posibil numai în condițiile încheierii unui acord de pace și a reamintit că în niciun caz nu va accepta vreo desfășurare de trupe NATO în Ucraina, relatează agenția Agerpres, cu referire EFE.
21:00
În total 180 de familii vulnerabile din punct de vedere energetic au primit, în acest an, finanțare pentru a-și reabilita locuințele și a reduce costurile facturilor. Programul „Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova” a adus rezultate vizibile, inclusiv pentru o familie din raionul Călărași, care a reușit să-și micșoreze considerabil cheltuielile pentru energie, datorită lucrărilor efectuate.
20:30
Eugen Tomac, despre negocierile tehnice cu UE: „Această formulă este un pas uriaș în față” # Moldova1
Deschiderea negocierilor tehnice pe primele trei clustere reprezintă un semnal clar că Republica Moldova se află pe traiectoria corectă spre aderarea la Uniunea Europeană (UE), cu condiția menținerii ritmului reformelor. Declarațiile aparțin eurodeputatului român, Eugen Tomac și au fost făcute în cadrul emisiunii ZI DE ZI, de la Radio Moldova.
20:20
Spirite încinse în Parlamentul Ucrainei, unde doi deputați s-au îmbrâncit în timpul ședinței plenare. Scandalul a izbucnit după ce deputata neafiliată Mariana Bezuhlaia a blocat tribuna și a cerut demisia comandantului suprem al Forțelor Armate ucrainene, Aleksandr Sîrski. Scene violente au avut loc și în Parlamentul din Mexic, unde mai multe deputate s-au luat la pumni și s-au tras de păr chiar în sala Legislativului.
19:40
19:30
Curtea de Conturi confirmă recepționarea solicitării Alternativa privind auditul Energocom # Moldova1
Fracțiunea parlamentară Alternativa solicită un audit extins asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură de către Energocom. Mai exact, este vorba de extinderea cu un an a perioadei de verificare, invocând necesitatea transparenței privind gestionarea banilor publici, de ordinul miliardelor de lei. Contactați de „Teleradio-Moldova” (TRM), cei de la Curtea de Conturi au menționat că instituția este una independentă care se bazează pe lege.
18:50
Escrocheriile de tip „ruda implicată în accident”, aproape eradicate: de la 60 de victime pe zi la un caz pe lună # Moldova1
Autoritățile raportează o scădere drastică a cazurilor de escrocherie de tip „ruda implicată în accident rutier” și capturi record de droguri în valoare de peste 50 de milioane de lei, ca urmare a intensificării măsurilor de prevenire și combatere a criminalității organizate. Evoluțiile au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate, prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
18:30
R. Moldova, fără date statistice din regiunea transnistreană: Tiraspolul, îndemnat să preia o metodologie compatibilă cu a Chișinăului # Moldova1
Așa-zele autorități din stânga Nistrului invocă în continuare pretinsele dificultăți întâmpinate de unii agenți economici din regiune în activitatea comercial-economică. În replică, autoritățile de la Chișinău susțin că reglementările cadrului normativ în vigoare sunt implementate uniform și nediscriminatoriu pe întreg teritoriul R. Moldova.
18:30
Alegeri locale noi în Mașcăuți și Sărătenii Vechi, după ce primarii au ales mandatele de deputat # Moldova1
Alegătorii din satele Mașcăuți, raionul Criuleni, și Sărătenii Vechi, raionul Telenești, vor fi chemați la urne în primăvara anului viitor, pe 17 mai, pentru a-și alege primarii. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală în ședința din 16 decembrie.
18:10
Militarii moldoveni, 11 ani în misiunea KFOR: intervenții pe câmpuri minate și pază permanentă în Kosovo # Moldova1
Într-o lume în care pacea se construiește zi de zi, cu vigilență și curaj, misiunea KFOR din Kosovo rămâne una dintre cele mai complexe operațiuni internaționale de securitate. De 11 ani, militarii moldoveni sunt parte a acestui efort: patrulează, supraveghează și intervin în zone sensibile, alături de colegi din zeci de țări.
18:00
„Demnitate pentru educație”: profesorii au ieșit la protest în școli, solicitând salarii mai mari. MEC: creștere de 40% în ultimii patru ani # Moldova1
Profesorii din mai multe instituții școlare din țară au protestat marți dimineață în incinta instituțiilor în care muncesc. Aceștia au ridicat foi albe și altele cu inscripția „Demnitate pentru educație” și au adus aminte autorităților despre prevederile constituționale care se referă la respectarea dreptului la muncă. Cadrele didactice au cerut Guvernului soluții concrete pentru problemele din sistem.
17:50
Coletele de pe platformele internaționale ar putea fi taxate din iulie 2026, ca în UE. Precizările ministrului Finanțelor # Moldova1
Autoritățile din Republica Moldova analizează posibilitatea taxării coletelor comandate de pe platforme internaționale începând cu data de 1 iulie 2026, termen convenit recent și la nivelul Uniunii Europene. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova 1.
17:40
Fosta președintă a organizației „Șor” Călărași, condamnată pentru protestele plătite: 468 de mii de lei confiscați de stat # Moldova1
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat.
17:30
17:20
Comisia electorală din Găgăuzia, reconstituită după demisii. Încep pregătirile pentru alegerile din 22 martie # Moldova1
Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a aprobat marți, 16 decembrie, o nouă componență a Comisiei electorale permanente de la Comrat, după ce mai mulți membri ai organului electoral reconstituit și-au prezentat demisia. Comisia reînnoită urmează să înceapă pregătirile pentru alegerile în legislativul autonomiei, programate pentru 22 martie, transmite IPN.
17:00
„Cloud Dancer” este nuanța de alb aleasă de Pantone Color Institute drept Culoarea Anului 2026, o decizie care marchează o premieră: este pentru prima dată când o nuanță de alb primește acest titlu. Alegerea vine într-o perioadă în care simplitatea și echilibrul câștigă tot mai mult teren în modă și design.
17:00
Selecționatele Marocului și Iordaniei vor disputa finala Cupei Țărilor Arabe la fotbal, competiție organizată sub egida FIFA. La Al-Rayyan, în Qatar, Marocul a învins cu 3:0 echipa Emiratelor Arabe Unite, la care selecționer este tehnicianul român Cosmin Olăroiu. Semifinalista Cupei Mondiale din 2022 a dominat ostilitățile și a marcat de 3 ori: prin Karim El Berkaoui în minutul 28, prin Aschraf El Mahdioui și Abderrazak Hamdallah în ultimele 10 minute de joc.
16:50
Consultări pe Legea bugetului, Radu Marian: „Investițiile din 2026 vor susține creșterea economică și salariile” # Moldova1
Investițiile capitale vor crește anul viitor până la peste 3 miliarde de lei – cea mai mare sumă din ultimii ani, potrivit Ministerului Finanțelor. Fondurile sunt destinate realizării a 85 de proiecte, printre care drumuri, creșe, alimentație și reparații de grădinițe. Precizările au fost făcute în cadrul consultărilor organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, pe 16 decembrie, înaintea votării proiectului bugetului de stat pentru anul 2026 în lectura a doua.
16:40
Perciun, despre necesitatea reorganizării școlilor: „Jumătate din elevii de 15 ani nu au competențele de bază” # Moldova1
Jumătate din elevii din Republica Moldova nu dețin competențele necesare la vârsta de 15 ani, iar această situație este mai accentuată în școlile cu număr mic de copii. Acesta este principalul argument al autorităților pentru necesitatea reorganizării școlilor mici, o reformă care urmărește îmbunătățirea calității educației și care va afecta, la anul viitor, peste 1.300 de elevi.
16:40
Acordul de pace pentru Ucraina e „mai aproape ca niciodată”, susține președintele SUA, Donald Trump. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Casa Albă în Biroul Oval, luni, după ce delegațiile europene, americane și ucrainene au avut mai multe zile de discuții la Berlin. Președintele ucrainean a declarat între timp, fiind în Germania, că echipele ucrainene și americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de negocieri în Statele Unite privind un plan de pace.
16:30
Formula 1 revine în Portugalia. Organizatorii Campionatului Mondial de automobilism Formula 1 au anunțat că circuitul de la Portimão va găzdui în 2027 și 2028 două curse din calendarul Marelui Circ, înlocuind în acest sens Marele Premiu al Olandei. Circuitul de la Portimão, un oraș din sudul Portugaliei, este lung de 4 kilometri și jumătate și oferă piloților o provocare tehnică cu schimbări dramatice de altitudine, culminând cu o coborâre bruscă până la ultima curbă la dreapta, una ce duce la boxe.
