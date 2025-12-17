CEC a aprobat bugetul pentru 2026. Cea mai mare alocare este pentru finanțarea partidelor
Radio Chisinau, 17 decembrie 2025 17:45
Comisia Electorală Centrală a aprobat miercuri bugetul instituției pentru anul 2026, în valoare de peste 151 de milioane de lei. Documentul prevede resurse pentru activitatea curentă a CEC, organizarea alegerilor locale noi, finanțarea partidelor și implementarea parțială a votului prin corespondență. Bugetul urmează să fie transmis Parlamentului spre examinare.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
R. Moldova și Franța își consolidează cooperarea în domeniul apărării și securității # Radio Chisinau
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit cu ambasadorul Franței la Chișinău, Dominique Waag, discutând despre stadiul cooperării moldo-franceze în domeniul apărării, parcursul european al Republicii Moldova și integrarea treptată a acesteia în sistemul european de securitate.
Guvernul va crea 5.000 de locuri noi în creșe până în 2027, pentru sprijinirea părinților și egalitatea de gen. „Accesul la servicii de creșe reprezintă o condiție esențială pentru ca părinții să poată munci” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a lansat un apel de proiecte pentru extinderea serviciilor publice de creșe, vizând crearea a aproximativ 5.000 de locuri noi până în 2027, pentru a sprijini părinții să revină pe piața muncii și a stimula egalitatea de gen. Programul, finanțat cu circa 385 milioane de lei din bugetul de stat, va permite autorităților locale să dezvolte creșe pentru copii de până la 3 ani, transmite Radio Chișinău.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică privind producerea fenomenului de ceață pe arii extinse ale teritoriului Republicii Moldova.
Atenție, călători! Activitatea postului vamal Leușeni-Albița și-a sistat temporar activitatea # Radio Chisinau
Activitatea postului vamal de frontieră Leușeni-Albița și-a sistat temporar activitatea, din motive tehnice la sistemul informațional al Poliției de Frontieră Română.
Eurodeputații susțin un Schengen militar pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse # Radio Chisinau
Membrii Parlamentului European, reuniți în sesiune plenară, s-au pronunțat miercuri în favoarea unui ''spațiu Schengen militar'', prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe și echipament militar în Uniunea Europeană și prin modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor.
Igor Grosu s-a întâlnit cu Ambasadorul Letoniei, Edgars Bondars. Cooperarea în domeniul energetic și cel cibernetic, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei, Edgars Bondars. Cei doi oficiali au discutat despre agenda de cooperare bilaterală, inclusiv în domeniul energetic și cel cibernetic.
Modul de desfășurare a afacerilor va fi simplificat. Modificările avizate de Executiv # Radio Chisinau
Modul de desfășurare a afacerilor va fi simplificat. Noile reguli care vor fi aplicate se regăsesc într-un proiect de lege avizat astăzi de Guvern.
Fosta președintă a oficiului teritorial Călărași al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus. Programul de burse contribuie la pregătirea de specialiști calificați pentru necesitățile actuale ale economiei naționale.
Procedura de obținere a autorizațiilor de mediu va fi simplificată, prin instituirea unui ghișeu unic și digitalizarea procesului. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri Regulamentul de organizare și prestare a serviciilor publice de emitere a autorizațiilor de mediu.
Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene, Nikolaos Krikos, în cadrul căreia au fost discutate situația din stânga Nistrului și sprijinul pentru procesul de reintegrare a R. Moldova # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri a avut a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, Nikolaos Krikos.
MEMORIAL BASARABEAN | Victoria Poremscaia: Văzând-o pe mama însărcinată, soldatul le-a spus să adune cât mai multe mere văratice. Acestea au fost salvarea familiei în drumul spre Siberia (Audio) # Radio Chisinau
Invitata emisiunii Memorial Basarabean, membra Asociaiei Foștilor Deportați și Victime ale Represiunilor Comuniste, Victoria Poremscaia, specialist în construcții, s-a născut în Siberia, la scurt timp după deportarea părinților și fraților săi. Mama sa, o descendentă din aristocrați lituanieni, căsătorită în satul Baimaclia, își amintea cu lacrimi în ochi despre acel moment tragic, când un camion s-a oprit la poarta lor și ostașul cu baionetă le-a poruncit să se pregatească.
Statul va împrumuta 150 de milioane de euro de la BERD pentru reabilitarea drumurilor cheie # Radio Chisinau
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării unor drumuri de importanță strategică, comunică MOLDPRES.
Bugetul Chișinăului încasează peste 57 de milioane de lei din vânzarea a 8 terenuri intravilane # Radio Chisinau
Peste 57 de milioane de lei urmează să ajungă în bugetul Chișinăului, după ce, în cadrul licitației funciare organizate de Primărie, au fost adjudecate opt terenuri din intravilanul municipiului, transmite IPN.
Ministerul Finanțelor și FMI au discutat prioritățile de reformă și perspectivele macroeconomice ale Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță s-a întâlnit cu echipa Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu. La întrevedere au participat secretari de stat și reprezentanți ai subdiviziunilor de specialitate din cadrul ministerului.
Doi foști judecători, recunoscuți vinovați de Curtea de Apel în dosarul Laundromat, însă scutiți de pedeapsă # Radio Chisinau
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovați doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, însă instanța i-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală.
Statele din formatul Ramstein au decis să aloce o sumă record Ucrainei în 2026. Pe ce vor merge banii # Radio Chisinau
Țările aliate ale Ucrainei, în urma celei de-a 32-a reuniuni în formatul „Ramstein”, au convenit să aloce aproximativ 20 de miliarde de euro pentru sprijinirea Kievului în 2026. Acest lucru a fost anunțat de ministrul apărării al Ucrainei, Denis Smihal, în urma reuniunii online care a avut loc pe 16 decembrie, relatează „Serviciul rus al BBC”.
Istoria unei interprete poloneze de mare succes
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate în baza contractelor de vânzare-cumpărare # Radio Chisinau
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate, în baza contractelor de vânzare-cumpărare. Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat. Documentul introduce modificări menite să accelereze procesul de comercializare și să asigure un cadru procedural unitar și predictibil.
Carburanții auto își continuă ieftinirea. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 18 decembrie.
Control mai eficient și siguranță pentru cetățeni: Programul național de management integrat al frontierei, aprobat de Guvern # Radio Chisinau
Programul național de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2026-2030 a fost aprobat de Guvern. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că documentul are ca obiectiv principal creșterea siguranței cetățenilor, printr-un control mai eficient și mai modern al frontierelor, transmite MOLDPRES.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat finalizarea procedurilor de reevaluare în privința judecătorilor Ruxanda Pulbere și Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru și transmiterea rapoartelor aferente către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să le examineze, comunică MOLDPRES.
Guvernul majorează salariul minim și indemnizația unică la naștere începând cu 1 ianuarie 2026 # Radio Chisinau
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul privind la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii.
Andrei Briceac, agentul guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, demisionează. Cererea sa a fost aprobată miercuri de Guvern, iar mandatul va înceta oficial începând cu 29 decembrie, transmite IPN.
Guvernul a aprobat numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
Concluziile Consiliului UE: Republica Moldova este pregătită să avanseze fără întârzieri pe calea aderării # Radio Chisinau
Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene a publicat concluziile reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale și a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova și pentru continuarea rapidă a procesului de aderare la UE. „Următorii pași în procesul de aderare trebuie să urmeze fără întârzieri”, a transmis vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
Garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina: nici credibile și nici durabile. „Nealinierea armată este cea mai fezabilă” # Radio Chisinau
În timp ce administrația Trump testează ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate vagi, „asemănătoare celor prevăzute la articolul 5”, în schimbul unei încheieri negociate a războiului cu Rusia, un nou raport al unui grup de reflecție din Washington specializat în domeniul apărării susține că propunerea nu este nici credibilă, nici durabilă – și prezintă o alternativă menită să supraviețuiască obiecțiilor Moscovei și limitelor politice occidentale, relatează Kyiv Post.
Dialog European | Europarlamnetarul Dan Barna: Niciun stat membru nu s-a opus explicit aderării Republicii Moldova la UE (Audio) # Radio Chisinau
Consiliul European din decembrie ar putea permite, chiar fără o decizie politică completă, inițierea procesului tehnic de negociere și monitorizare a reformelor, susține europarlamentarul român Dan Barna. Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar decizia politică finală rămâne dependentă de contextul regional, a subliniat europarlamentarul în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău.
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 17 decembrie 2025.
Raportul Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT), aprobat sub interimatul președintelui Ilie Bolojan, scoate la iveală riscuri majore la adresa democrației în contextul electoral din 2024. Documentul indică Federația Rusă ca principal actor ostil care a vizat România prin campanii de manipulare și dezinformare, cu scopul de a slăbi coeziunea socială și de a influența rezultatul scrutinului prezidențial.
Consiliul European se reunește joi și vineri. Extinderea UE și bugetul multianual, pe agendă # Radio Chisinau
Ultima reuniune a Consiliului European din acest an se desfășoară joi și vineri la Bruxelles, unde sunt convocați șefi de stat și de guvern din țările membre ale Uniunii Europene. Principalele subiecte incluse în agendă sunt războiul din Ucraina, extinderea blocului comunitar și bugetul multianual, transmite IPN.
Amenzi de circa 36 mii de lei, aplicate transportatorilor iliciți de taxi la Chișinău # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, a efectuat în perioada 8–12 decembrie 2025 o serie de controale în municipiul Chișinău, vizând activitatea transportatorilor de pasageri în regim taxi.
Trump ordonă blocarea „totală și completă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela # Radio Chisinau
„Blocada totală și completă” împotriva petrolierelor sancționate care vin sau pleacă din Venezuela a fost ordonată, marți, de președintele american Donald Trump, care a sporit astfel presiunea pe regimul liderului Nicolas Maduro, potrivit BBC.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 83 bani.
Marcel Spatari: Autoritățile intenționează să creeze un fond de insolvență pentru salarii # Radio Chisinau
Autoritățile intenționează să creeze un fond de insolvență pentru garantarea salariilor angajaților, în cadrul procesului de armonizare a legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de Marcel Spatari, președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, într-un interviu pentru IPN. Potrivit lui, fondul ar urma să asigure protecția muncitorilor din companiile care intră în procedură de insolvență, în conformitate cu o directivă europeană ce obligă fiecare stat membru să instituie un mecanism de garantare a creanțelor salariale.
METEO | Vreme stabilă și fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi, 17 decembrie # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pemtru astăzi, 17 decembrie, vreme stabilă și fără precipitații. Cerul va fi variabil, iar dimineața izolat, se va semnala ceață slabă.
CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu motoare cu ardere internă pot fi vândute și după 2035 # Radio Chisinau
Comisia Europeană a propus marți renunțarea la interdicția vânzării de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, ceea ce va permite vânzarea în continuare a vehiculelor neelectrice. Măsura vine în urma presiunilor intense din partea Germaniei, Italiei și a sectorului auto european.
Etichetarea produselor „eco”, „bio” și „organice”, strict reglementată: MAIA avertizează că termenii pot fi folosiți doar pentru produse certificate # Radio Chisinau
Utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe etichetele produselor agroalimentare este permisă exclusiv pentru produsele certificate oficial, iar orice abatere riscă să inducă în eroare consumatorii și să încalce legea. Declarația a fost făcută de Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în cadrul unui briefing de presă organizat marți, 16 decembrie, transmite MOLDPRES.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința de astăzi, organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, la data de 17 mai 2026.
Candidatul societății civile la Colegiul judecătorilor nu a întrunit criteriile de integritate # Radio Chisinau
Membrii Comisiei de evaluare au respins candidatura avocatului Denis Lesnic, pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor. Lesnic a fost propus de sociatatea civilă și a picat evaluarea pe motiv că nu a întrunit criteriile de integritate, transmite MOLDPRES cu referire la comunicatul Comisiei.
Germania a livrat Ucrainei sisteme Patriot și Iris-T. „Am consolidat semnificativ apărarea aeriană a țării” # Radio Chisinau
Germania a livrat două sisteme Patriot și al nouălea sistem de apărare aeriană Iris-T către Forțele Armate ale Ucrainei, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit RBC Ukraine.
Garanțiile de origine necomercializate, redistribuite furnizorilor de energie electrică # Radio Chisinau
Furnizorii de energie vor primi circa 111 mii de garanții de origine pentru electricitatea obținută din surse regenerabile. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat transferul garanțiilor necomercializate rămase în sistem, transmite IPN.
Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie în dosarul „Banca de Economii” # Radio Chisinau
Două persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul „Banca de Economii”, fiind găsite vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, fapte care au cauzat un prejudiciu material estimat la 4,4 milioane de lei, informează Procuratura Anticorupție.
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos. Consolidarea securității și rezilienței R. Moldova, discutată la Haga (FOTO) # Radio Chisinau
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Maia Sandu, a avut întrevederi cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu Președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu Președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen.
Marcel Spatari: R. Moldova, încă departe de eligibilitatea pentru UE: progresul depinde de reforme # Radio Chisinau
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația aparține președintelui Comisie pentru integrare europeană, Marcel Spatari și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru IPN.
