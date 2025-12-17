CEC a aprobat bugetul pentru 2026. Cea mai mare alocare este pentru finanțarea partidelor

11:50

Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul privind la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii.