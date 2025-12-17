Trump ordonă blocarea „totală și completă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela

10:10

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a afirmat luni că utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acorda un împrumut Ucrainei este „cea mai credibilă” modalitate de a finanța Kievul, dar a recunoscut că, fără sprijinul Belgiei, țara în care se află majoritatea acestor active în Europa, ajungerea la un acord nu va fi „foarte ușoară”.