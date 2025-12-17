Trump ordonă blocarea „totală și completă” a petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela
Radio Chisinau, 17 decembrie 2025 09:00
„Blocada totală și completă” împotriva petrolierelor sancționate care vin sau pleacă din Venezuela a fost ordonată, marți, de președintele american Donald Trump, care a sporit astfel presiunea pe regimul liderului Nicolas Maduro, potrivit BBC.
• • •
Acum 15 minute
09:00
Acum o oră
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 83 bani.
08:20
Marcel Spatari: Autoritățile intenționează să creeze un fond de insolvență pentru salarii # Radio Chisinau
Autoritățile intenționează să creeze un fond de insolvență pentru garantarea salariilor angajaților, în cadrul procesului de armonizare a legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de Marcel Spatari, președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, într-un interviu pentru IPN. Potrivit lui, fondul ar urma să asigure protecția muncitorilor din companiile care intră în procedură de insolvență, în conformitate cu o directivă europeană ce obligă fiecare stat membru să instituie un mecanism de garantare a creanțelor salariale.
Acum 2 ore
08:05
METEO | Vreme stabilă și fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi, 17 decembrie # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pemtru astăzi, 17 decembrie, vreme stabilă și fără precipitații. Cerul va fi variabil, iar dimineața izolat, se va semnala ceață slabă.
Acum 12 ore
21:25
CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu motoare cu ardere internă pot fi vândute și după 2035 # Radio Chisinau
Comisia Europeană a propus marți renunțarea la interdicția vânzării de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, ceea ce va permite vânzarea în continuare a vehiculelor neelectrice. Măsura vine în urma presiunilor intense din partea Germaniei, Italiei și a sectorului auto european.
21:05
Etichetarea produselor „eco”, „bio” și „organice”, strict reglementată: MAIA avertizează că termenii pot fi folosiți doar pentru produse certificate # Radio Chisinau
Utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe etichetele produselor agroalimentare este permisă exclusiv pentru produsele certificate oficial, iar orice abatere riscă să inducă în eroare consumatorii și să încalce legea. Declarația a fost făcută de Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în cadrul unui briefing de presă organizat marți, 16 decembrie, transmite MOLDPRES.
20:45
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința de astăzi, organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, la data de 17 mai 2026.
20:25
Candidatul societății civile la Colegiul judecătorilor nu a întrunit criteriile de integritate # Radio Chisinau
Membrii Comisiei de evaluare au respins candidatura avocatului Denis Lesnic, pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor. Lesnic a fost propus de sociatatea civilă și a picat evaluarea pe motiv că nu a întrunit criteriile de integritate, transmite MOLDPRES cu referire la comunicatul Comisiei.
Acum 24 ore
20:00
Germania a livrat Ucrainei sisteme Patriot și Iris-T. „Am consolidat semnificativ apărarea aeriană a țării” # Radio Chisinau
Germania a livrat două sisteme Patriot și al nouălea sistem de apărare aeriană Iris-T către Forțele Armate ale Ucrainei, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit RBC Ukraine.
19:40
Garanțiile de origine necomercializate, redistribuite furnizorilor de energie electrică # Radio Chisinau
Furnizorii de energie vor primi circa 111 mii de garanții de origine pentru electricitatea obținută din surse regenerabile. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat transferul garanțiilor necomercializate rămase în sistem, transmite IPN.
19:15
Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie în dosarul „Banca de Economii” # Radio Chisinau
Două persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul „Banca de Economii”, fiind găsite vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, fapte care au cauzat un prejudiciu material estimat la 4,4 milioane de lei, informează Procuratura Anticorupție.
18:50
Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Regatului Țărilor de Jos. Consolidarea securității și rezilienței R. Moldova, discutată la Haga (FOTO) # Radio Chisinau
În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Maia Sandu, a avut întrevederi cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, cu Președinta Senatului, Mei Li Vos, și cu Președintele Camerei Reprezentanților, Thom van Campen.
18:35
Marcel Spatari: R. Moldova, încă departe de eligibilitatea pentru UE: progresul depinde de reforme # Radio Chisinau
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația aparține președintelui Comisie pentru integrare europeană, Marcel Spatari și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru IPN.
18:10
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Lansarea discuțiilor tehnice pe primele capitole de aderare la UE îi va permite R. Moldova să avanseze în procesul de negocieri (Audio) # Radio Chisinau
Decizia de lansare a discuțiilor tehnice pe primele grupuri de capitole din viitorul tratat de aderare la UE este una corectă, care îi va permite R. Moldova să avanseze în procesul de negocieri până la decizia politică a liderilor statelor europene. Analistul politic Ion Tăbârță a explicat pentru Radio Chișinău că aceasta înseamnă o analiză amănunțită a celor 16 capitole.
17:55
Autoritățile vor decide pașii următori după avizul Comisiei de la Veneția pentru PACCO # Radio Chisinau
Autoritățile vor lua act de poziția Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO și vor decide pașii următori. Declarația a fost făcută pentru IPN de către deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii proiectului privind comasarea Procuraturii Anticorupție și PCCOCS.
17:30
Mihai Popșoi a discutat cu omologul său ucrainean și miniștrii UE despre integrarea europeană și securitatea regională # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut întrevederi cu miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Andrii Sybiha, și al Regatului Țărilor de Jos, David van Weel, în cadrul Conferinței Diplomatice privind adoptarea Convenției pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina.
17:10
Nicușor Dan, la summitul de la Helsinki: Mobilitatea militară și conectivitatea Nord–Sud, precum și legăturile cu R. Moldova, sunt esențiale pentru apărare # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța securității Republicii Moldova în cadrul reuniunii de la Helsinki, evidențiind Flancul Estic ca element central pentru stabilitatea europeană. „Acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare majoră pentru regiune”, a afirmat Nicușor Dan.
16:55
16:55
Volodimir Zelenski: Ucraina așteaptă 5 documente în urma discuțiilor cu SUA. Care sunt punctele-cheie dezbătute cu administrația Trump # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se așteaptă ca discuțiile cu Statele Unite, privind un potențial acord pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, să aibă drept rezultat cinci documente, dintre care unele vor fi obligatorii din punct de vedere juridic, inclusiv în ceea ce privește garanțiile de securitate, anunță European Pravda.
16:35
16:20
Reformele pentru aderarea la UE, discutate la întâlnirea dintre Cristina Gherasimov și Benjamin Haddad # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere la Bruxelles cu Benjamin Haddad, ministrul delegat pentru Europa al Republicii Franceze, în cadrul căreia au fost analizate progresele înregistrate de Republica Moldova pe calea integrării europene.
16:00
Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Radio Chisinau
Republica Moldova a semnat astăzi, alături de alte state, Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, un organism care să compenseze Kievul pentru pagubele de sute de miliarde de dolari cauzate de atacurile rusești și presupusele crime de război. Documentul a fost semnat de ministrul de externe Mihai Popșoi, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga, în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a președintei Maia Sandu.
15:45
Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Ana Panov, a promovat reevaluarea externă # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi „pro” și două „contra”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în cazul judecătoarei Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru, comunică MOLDPRES.
15:20
Aceleași tarife de distribuție a gazelor pentru toți consumatorii: ANRE introduce tariful uniform # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, introducând conceptul de tarif uniform de distribuție. Măsura este menită să faciliteze liberalizarea pieței gazelor naturale și a fost identificată ca necesară în Studiul pieței gazelor naturale realizat de ANRE în anul 2024, cu suportul Secretariatului Comunității Energetice.
15:10
15:05
14:50
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției generale pentru drepturile omului și statul de drept din cadrul Consiliului Europei, emis în urma evaluării inițiativei legislative, transmite IPN.
14:35
Întrevedere la Bruxelles între Cristina Gherasimov și comisara europeană Marta Kos: „Am mulțumit pentru susținerea parcursului european al R. Moldova” # Radio Chisinau
După întrevederea cu Președinția daneză a Consiliului U privind demararea negocierilor la nivel tehnic pe trei clustere, Cristina Gherasimov a continuat dialogul la Bruxelles despre acțiunile viitoare ale Chișinăului.
14:15
Maia Sandu, la Haga: „Republica Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună. O Europă care înțelege că sprijinirea Ucrainei și descurajarea agresiunii astăzi reprezintă prețul păcii de mâine” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, în care a subliniat că de modul în care se va încheia războiul din Ucraina depinde dacă Europa va avea stabilitate sau se va confrunta cu noi conflicte
13:55
13:55
„Fără o justiție independentă, R. Moldova nu poate avea nici un viitor european”. UE va aloca 14 milioane de euro pentru digitalizarea sistemului de justiție din R. Moldova # Radio Chisinau
Uniunea Europeană va aloca în 2026, 14 milioane de euro pentru digitalizarea sistemului de justiție din Republica Moldova, a anunțat astăzi ambasadoarea UE, Iwona Piorko în cadrul celei de-a șaptea ediții a Forumului dedicat reformei justiției și combaterii corupției, transmite Radio Chișinău.
13:45
13:30
La Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi, elevii vor beneficia de instruiri practice moderne # Radio Chisinau
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne. La instituție a fost construită o stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole.
13:15
Escrocherie cu automobile din UE: Organizatorul care a înșelat clienții cu milioane de lei, trimis în judecată # Radio Chisinau
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a organizatorului unei scheme de înșelare prin care 28 de persoane au fost prejudiciate după ce au achitat în avans aproximativ 2,5 milioane de lei pentru automobile oferite la prețuri avantajoase, dar care nu au mai fost livrate.
13:00
„R. Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze”. Maia Sandu și Volodimir Zelenski au avut o întrevedere la Haga # Radio Chisinau
Aflată la Haga, acolo unde participă la la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
12:40
Exportul de gaze al României către Republica Moldova continuă la maximul de capacitate al interconectorului # Radio Chisinau
Extracția de gaze din depozitele subterane ale României ajunge astăzi, pe fondul răcirii accentuate a vremii, la 22,9 milioane de metri cubi, în vreme de producția curentă este de 24,3 milioane de metri cubi.
12:20
Friedrich Merz: „Pentru prima dată de la începutul războiului Rusiei în Ucraina, un armistițiu pare acum posibil” # Radio Chisinau
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, pentru prima dată de la declanșarea războiului, un armistițiu în Ucraina pare posibil, subliniind că discuțiile de la Berlin reprezintă „un pas important” pe calea către pace.
12:05
Ministrul Finanțelor: „Alinierea la standardele europene nu este doar o cerință a UE, ci un beneficiu pentru cetățeni” # Radio Chisinau
Republica Moldova și-a ales clar direcția europeană, iar toate reformele și standardele naționale trebuie armonizate cu cele ale Uniunii Europene nu doar pentru că acest lucru este cerut de Bruxelles, ci pentru că este în beneficiul direct al cetățenilor. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune.
11:50
11:40
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Inspecțiilor Judiciare # Radio Chisinau
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ), în urma unei decizii adoptate prin vot unanim în cadrul Adunării Generale a Rețelei de la Paris, Franța.
11:20
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu produs într-o parcare din Chișinău # Radio Chisinau
În dimineața zilei de 15 decembrie, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău.
11:05
Droguri în valoare de șase milioane de lei, ridicate de poliție. Au fost inițiate 31 de cauze penale # Radio Chisinau
Timp de o săptămână, au fost scoase din circuit droguri în valoare totală de aproape 6,5 milioane de lei în urma acțiunilor desfășurate de oamenii legii.
10:55
„Testamentul – confesiunile unei minți bipolare”, lansată la Chișinău: o carte despre traumă, vindecare și bipolaritate (GALERIE FOTO) # Radio Chisinau
„Testamentul – confesiunile unei minți bipolare”, de Maria Ciobanu, a fost lansată sâmbătă, 13 decembrie, la Chișinău. Evenimentul a reunit cititori, apropiați ai autoarei și persoane interesate de subiecte legate de sănătatea mentală, traume și procesul de vindecare.
10:35
„Copiii vor Statele Unite ale Europei”. Politico: Un nou val apare online și ar putea să-l „înghită” pe cel al extremei drepte # Radio Chisinau
Un soldat european futurist stând de pază, un laser pregătit de atac, avioane de război europene șuierând prin aer pe ritmuri eurodance, o hartă imaginară pe care apare o Uniune Europeană extinsă, înghițind în calea ei tot, de la Groenlanda și până în Caucaz – pe rețelele sociale, tinerii europeni exprimă un optimism neașteptat și o solidaritate europeană pe care bătrânul și greu-încercatul continent nu a mai văzut-o de decenii, scrie Politico.
10:25
O tânără a fost trimisă la pușcărie pentru implicare în schema de escrocherie „cu ruda implicată în accident” # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzată de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”.
10:10
Utilizarea activelor rusești înghețate este „cea mai credibilă” modalitate de a finanța Ucraina, afirmă șefa diplomației UE # Radio Chisinau
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a afirmat luni că utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acorda un împrumut Ucrainei este „cea mai credibilă” modalitate de a finanța Kievul, dar a recunoscut că, fără sprijinul Belgiei, țara în care se află majoritatea acestor active în Europa, ajungerea la un acord nu va fi „foarte ușoară”.
10:00
Serviciul Fiscal de Stat a acumulat la buget circa 1,2 miliarde de lei timp de o săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la buget circa 1,2 miliarde de lei.
09:45
09:35
Vicepremierul Vladimir Bolea anunță demisia șefului INST și necesitatea unei noi abordări în construcții # Radio Chisinau
Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST), și-a depus astăzi cererea de demisie, care a fost semnată de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
09:25
