CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu motoare cu ardere internă pot fi vândute și după 2035

09:05

Republica Moldova începe discuții la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză pe trei dintre cele șase grupuri de capitole de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, care a subliniat că aceste clustere reprezintă nucleul negocierilor de aderare și sunt definitorii pentru orice stat membru al UE, transmite IPN.