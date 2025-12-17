LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 17 decembrie 2025

10:35

Un soldat european futurist stând de pază, un laser pregătit de atac, avioane de război europene șuierând prin aer pe ritmuri eurodance, o hartă imaginară pe care apare o Uniune Europeană extinsă, înghițind în calea ei tot, de la Groenlanda și până în Caucaz – pe rețelele sociale, tinerii europeni exprimă un optimism neașteptat și o solidaritate europeană pe care bătrânul și greu-încercatul continent nu a mai văzut-o de decenii, scrie Politico.