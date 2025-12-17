Fostul selecționer al Braziliei, Tite, și-a găsit echipă nouă

12:30

Republica Moldova va contracta un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului M1 Chișinău–Leușeni, „principala poartă rutieră” spre Uniunea Europeană, și pentru extinderea sectorului 2 al centurii municipiului Chișinău, la patru benzi de circulație. Decizia vine în contextul în care costurile din construcțiile rutiere au crescut semnificativ, iar finanțarea inițială nu mai acoperă cheltuielile reale ale proiectului. O hotărâre privind inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost aprobată miercuri, 12 decembrie, de Guvern și avizată de Comisia parlamentară pentru politică externă.