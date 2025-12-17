„S-au scumpit manopera și materialele”: împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru drumul Chișinău - Leușeni și centura Chișinăului

19:30

Fracțiunea parlamentară Alternativa solicită un audit extins asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură de către Energocom. Mai exact, este vorba de extinderea cu un an a perioadei de verificare, invocând necesitatea transparenței privind gestionarea banilor publici, de ordinul miliardelor de lei. Contactați de „Teleradio-Moldova” (TRM), cei de la Curtea de Conturi au menționat că instituția este una independentă care se bazează pe lege.