EUROVISION 2026 | Andrei Zapșa: „Finala Națională de pe 17 ianuarie 2026 va fi un spectacol de zile mari”
Radio Moldova, 17 decembrie 2025 15:10
După o zi intensă de audiții live la Teleradio-Moldova, au fost selectați 16 interpreți care se vor lupta pentru șansa de a reprezenta țara la Eurovision 2026. Finala Națională va avea loc pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău, iar directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, dă asigurări că spectacolul va fi unul „de zile mari”.
• • •
Acum 15 minute
15:20
Deputații Partidului Nostru cer mai mulți bani de la bugetul de stat pentru Bălți, Glodeni și Drochia, precum și pentru agricultori # Radio Moldova
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru (PN) critică proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 care, potrivit lor, ar ignora nevoile reale ale comunităților locale. Aceștia propun amendamente la proiectul aprobat recent, în primă lectură, de Parlament, care vizează investiții în municipiul Bălți, orașele Glodeni și Drochia, conduse de primari ai PN, precum și în sectorul agricol.
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
15:00
16 finaliști selectați pentru Eurovision 2026: R.Moldova se pregătește pentru finala națională # Radio Moldova
14:40
Eurovision 2026: 16 concurenți, calificați în Finala Națională, care va avea loc pe 17 ianuarie # Radio Moldova
Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor live, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026.
Acum 2 ore
14:30
14:20
Compania Lukoil nu și-ar fi îndeplinit obligațiile asumate în contractul de investiții privind preluarea activelor petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Prin urmare, revenirea acestora în proprietatea statului nu reprezintă „naționalizare” sau „confiscare”, ci o întoarcere la situația juridică de până în aprilie 2005, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
14:10
A încercat să sustragă arma unui polițist care îl testa cu aparatul „Drager” pentru stabilirea stării de ebrietate, l-a lovit cu pumnul în față și va sta un an la închisoare. Un bărbat de 32 de ani au fost găsit vinovat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere.
14:00
Autorizațiile de mediu vor fi solicitate în baza principiului ghișeului unic și vor fi eliberate în format electronic. Procesul a fost simplificat și digitalizat printr-un regulament aprobat miercuri, 17 decembrie, de Guvern.
13:40
„S-au scumpit manopera și materialele”: împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru drumul Chișinău - Leușeni și centura Chișinăului # Radio Moldova
Republica Moldova va contracta un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului Chișinău - Leușeni, „principala poartă rutieră” spre Uniunea Europeană, și pentru extinderea sectorului doi al centurii municipiului Chișinău, la patru benzi de circulație. Decizia este determinată de creșterea costurilor din domeniul construcțiilor rutiere au crescut semnificativ, iar finanțarea inițială nu mai acoperă cheltuielile reale ale proiectului.
13:40
MAI: Asigurarea integrității alegerilor, combaterea infracționalității și atacurile cibernetice au marcat anul 2025 # Radio Moldova
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili pentru securitatea Republicii Moldova, marcat de riscuri regionale sporite, amenințări hibride, dezinformări, atacuri cibernetice și presiuni asupra instituțiilor statului. În acest context, buna desfășurare a alegerilor parlamentare a fost cea mai importantă realizare a autorităților, inclusiv a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat ministra Daniella Misail-Nichitin în cadrul emisiunii „Bună dimineața” de la Moldova 1.
Acum 4 ore
13:20
Guvernul extinde lista cumpărătorilor de bunuri confiscate: persoanele fizice vor putea efectua achiziții # Radio Moldova
Persoanele fizice au fost incluse în categoria subiecților care pot procura bunuri confiscate și comori predate statului. Decizia Guvernului din 17 decembrie vine să extindă cercul potențialilor cumpărători și să clarifice mecanismele de reevaluare a bunurilor nesolicitate, inclusiv aplicarea reducerilor de preț pentru acestea.
13:20
Deputații Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) solicită majorarea salariilor profesorilor cu 30 la sută, revizuirea mecanismului de finanțare per elev și majorarea cu 20% a finanțării pentru școlile mici. Totodată, alte cerințe vizează crearea posibilității de cofinanțare a instituțiilor de învățământ mici, în special din mediul rural, și asigurarea alimentației gratuite pentru toți elevii din clasele I - IX.
13:00
Noi finanțări pentru IMM-uri: 10 milioane de euro prin Linia de Credit EU4Business-BERD # Radio Moldova
Întreprinderile micro, mici și mijlocii (IMM-uri) din R. Moldova vor beneficia finanțare pentru a-și moderniza tehnologia și echipamentele, astfel încât să-și îmbunătățească standardele de calitate și să își consolideze competitivitatea atât pe piața internă, cât și pe cea europeană. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), împreună cu Uniunea Europeană (UE), oferă un nou pachet financiar de 10 milioane de euro prin Linia de Credit EU4Business-BERD.
12:50
Foști judecători implicați în „Laundromat”, găsiți vinovați pentru legalizarea a peste 600 de milioane de dolari murdari # Radio Moldova
Au legalizat sute de milioane de dolari, proveniți din Federația Rusă, prin ordonanțe emise ilegal, dar scapă de pedeapsă. Doi foști judecători vizați în dosarul „Laundromat” - Sergiu Lebediuc și Mihai Moraru - au fost recunoscuți vinovați pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri ilegale, printr-o decizie a Colegiului penal al Curții de Apel Centru, emisă pe 16 decembrie.
12:40
Chelsea Londra este prima echipă calificată în semifinalele Cupei Ligii Angliei. Trupa antrenorului Enzo Maresca a învins în deplasare pe Cardiff City, o formație dintr-al 3-lea eșalon valoric al fotbalului englez, cu scorul de 3:1.
12:30
12:30
Primăria Chișinău a vândut opt terenuri din intravilanul municipiului contra unei sume de 57.42 de milioane de lei. Alte trei terenuri scoase la licitație nu s-au bucurat de cumpărători.
12:10
Pentru susținerea familiilor cu copii, indemnizația unică la naștere va fi majorată, începând cu 1 ianuarie 2026, până la 21.886 de lei, potrivit deciziei Guvernului din 17 decembrie.
11:40
Cu 100 de milioane de lei mai puțin pentru drumuri. Bolea: „Alocațiile existente sunt redistribuite” # Radio Moldova
Fondurile destinate drumurilor publice naționale în anul 2025 au fost redistribuite între diferite tipuri de lucrări, după ce bugetul Fondului Rutier a fost diminuat cu 100 de milioane de lei. Ajustarea vizează modul de cheltuire a celor aproximativ 2.6 miliarde de lei rămași, astfel încât lucrările deja începute să continue, iar intervențiile considerate prioritare să fie finanțate până la sfârșitul anului.
11:40
Sindicatele nu obțin majorarea solicitată a salariului minim: Guvernul îl stabilește în mărime de 6.300 de lei # Radio Moldova
Salariul minim lunar pe țară va fi, începând cu 1 ianuarie 2026, de 6.300 de lei pentru un program complet de lucru de 169 de ore, ceea ce corespunde unui tarif de 37.28 de lei pe oră.
11:40
Două persoane și-au pierdut viața după ce au fost lovite de automobile, în două accidente rutiere produse în noaptea de 16 spre 17 decembrie, în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni. Primul caz a avut loc în jurul orei 23:05, la intersecția străzilor Calea Ieșilor și șoseaua Balcani din Chișinău.
11:40
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor putea reduce facturile la energie și deveni mai competitive. Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, un acord finanțat de Uniunea Europeană, care sprijină folosirea energiei regenerabile în comun, prin așa-numitele comunități de energie.
Acum 6 ore
11:30
Vetting: Un magistrat de la Curtea de Apel Centru a promovat reevaluarea, altul - nu # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a menținut decizia în privința judecătoarei Ruxanda Pulbere de la Curtea de Apel Centru, care a picat vettingul atât la etapa evaluării inițiale, cât și la cea a reevaluării, solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În cazul lui Igor Chiroșca de la aceeași instanță, Comisia a constatat că acesta este integru din punct de vedere financiar și etic.
11:30
11:20
Un bărbat de 65 de ani, găsit mort în casă, după un incendiu provocat de plita electrică # Radio Moldova
Un bărbat de 65 de ani a decedat în urma unui incendiu produs, în după-amiaza zilei de 16 decembrie, într-o locuință din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incendiul ar fi fost provocat de un aparat electric cu care victima încălzea locuința.
11:10
Directorul Agenției de Mediu, Dorin Poverjuc, îl va înlocui pe Ion Bulmaga la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Candidatura sa a fost anunțată de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și aprobată în ședința Guvernului din 17 decembrie.
11:10
11:00
Jumătate de tonă de biscuiți, retrasă de ANSA din comerț: conținut periculos de grăsimi trans # Radio Moldova
Un lot de 495 de kilograme de biscuiți de import a fost reținut și interzis pentru comercializare, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat o concentrație alarmantă de acizi grași trans, substanțe considerate extrem de nocive pentru sănătatea umană.
10:40
Investiții de milioane în educația timpurie: mii de locuri noi în creșe, până în 2027 # Radio Moldova
Peste 5.000 de locuri pentru copii integrați în servicii de creșă vor fi create în Republica Moldova până în anul 2027, în cadrul unui program guvernamental care vizează sprijinirea familiilor tinere și creșterea participării pe piața muncii. Pentru realizarea acestui obiectiv, Guvernul va aloca 385 de milioane de lei din bugetul de stat, în anii 2026 și 2027.
10:30
Duma de Stat a extins puterile FSB: acces direct la datele firmelor, fără decizia instanței de judecată # Radio Moldova
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) va putea, începând cu 1 aprilie 2026, să obțină gratuit copii ale bazelor de date ale oricăror organizații care activează în Rusia, fără o decizie judecătorească. Proiectul de lege corespunzător a fost adoptat de Duma de Stat în a treia și ultima lectură.
10:20
Un bărbat a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit într-o parcare din Chișinău. Acesta a ajuns la spital după ce a vrut să stingă o construcție auxiliară de tip șopron, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, amplasată pe teritoriul parcării.
10:10
Revista presei | R. Moldova trebuie să continue reformele și pregătirea internă pentru integrarea europeană, indiferent de ritmul sau deblocarea deciziilor politice la nivelul UE # Radio Moldova
Presa națională analizează importanța și contextul în care R. Moldova a deschis discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE. În ce moment R. Moldova și Ucraina ar putea trece la faza discuțiilor oficiale de aderare la UE, este o altă întrebare la care caută răspuns intituțiile de presă.
10:10
Un bărbat a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit într-o parcare din Chișinău. La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori și pompieri. Potrivit informațiilor, a fost observată o flacără deschisă la o construcție auxiliară de tip șopron, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, amplasată pe teritoriul parcării, comunică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
10:00
10:00
UE: R. Moldova, pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor, dar reforma justiției rămâne un test-cheie # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) constată progrese importante ale Republicii Moldova în procesul de aderare și confirmă că toate cele șase clustere de negociere sunt pregătite pentru a fi deschise, însă avertizează că ritmul reformelor, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, trebuie menținut și consolidat prin rezultate concrete. Evaluarea este inclusă în concluziile publicate de Președinția daneză a Consiliului UE, după reuniunea Consiliului Afaceri Generale de la Bruxelles de marți, 16 decembrie.
09:50
09:50
Expert în justiție, despre crearea PACCO: „O formulă ineficientă. Trebuie regândită paradigma” # Radio Moldova
Crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO) prin comasarea Procuraturii Anticorupție (PA) și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) reprezintă „o formulă ineficientă”, afirmă expertul în justiție, Alexandru Bot.
09:40
Uniunea Europeană (UE) a renunțat marți să impună producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035 - o măsură de mediu-far -, din cauza crizei cu care se confruntă sectorul în Europa, scrie News.ro, cu referire la AFP.
09:40
Revista presei internaționale | Șanse minime pentru încheierea unui armistițiu în Ucraina după negocierile SUA cu Ucraina și liderii europeni # Radio Moldova
Presa internațională continuă să analizeze rezultatele negocierilor de pace pentru Ucraina, mediate de Statele Unite ale Americii. Mai multe publicații semnalează impasul în care au ajuns discuțiile liderilor europeni pe tema folosirii activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei. Disputele asupra unui acord de liber schimb dintre UE și țările latino-americane se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Acum 8 ore
09:30
08:40
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3 la 52 la sută. Asta datorită lecțiilor gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării prin programul remedial. Aproximativ șase mii de elevi, selectați în baza rezultatelor slabe la pretestări, au participat la program. Începând cu anul viitor, acesta va fi extins și pentru disciplina Limba și literatura română, în școlile cu predare în limbile minorităților naționale.
08:30
08:10
07:40
Washingtonul menține și extinde restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40 de state # Radio Moldova
Statele Unite vor menține și extinde restricțiile de intrare pe teritoriul american pentru cetățeni din aproape 40 de state, invocând riscuri la adresa securității naționale și a siguranței publice. Măsurile sunt prevăzute într-o proclamație semnată de președintele Donald Trump și publicată de Casa Albă, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.
Acum 12 ore
07:30
Danemarca a deținut în această a doua jumătate a anului care se încheie președinția Uniunii Europene și va preda, la summitul de la Bruxelles din această săptămână, 18–19 decembrie, președinția rotativă de șase luni a UE Ciprului. Pentru mulți, a putut fi o surpriză faptul că un guvern social-democrat, cum este cel condus de Mette Frederiksen, a putut lua măsuri legale care limitează strict migrația.
Acum 24 ore
22:20
Ousmane Dembele a fost desemnat de FIFA cel mai bun fotbalist din lume în 2025. Starul lui Paris Saint-Germain și al echipei naționale a Franței a obținut trofeul The Best la gala din Doha, în Qatar.
21:50
Odată cu venirea frigului, tot mai mulți oameni ajung să caute un adăpost de urgență. Pentru cei rămași fără locuință, iarna devine o perioadă critică, în care căldura și o masă zilnică pot face diferența dintre supraviețuire și risc. La Bălți, centrul „Reîntoarcere” le oferă, în sezonul rece, sprijin și șansa de a trece peste cele mai grele zile.
21:40
În total 36 de artiști care au depus dosarele să reprezinte Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, au participat marți la audițiile live, o etapă esențială a selecției naționale. La audiții, concurenții și-au interpretat piesele exclusiv live în fața producătorilor. Aceștia au analizat fiecare interpretare și vor selecta, în urma evaluărilor, artiștii care vor merge mai departe în competiție și vor concura în etapa finală a concursului. Pentru mulți participanți, audițiile live au reprezentat nu doar o competiție, ci și o oportunitate de afirmare și de a obține recunoaștere pe scena națională.
21:30
Cameră Deputaților din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanțe penale străine, o măsură care îl protejează pe președintele rus, Vladimir Putin, în fața mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), transmite Agerpres, citând AFP.
21:10
Zelenski confirmă existența unui document privind garanțiile de securitate post-război # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că există un document în care mai multe țări detaliază ce fel de garanții de securitate sunt dispuse să ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv o posibilă desfășurare de trupe, dar a adăugat că acest document va fi făcut public numai după ce va intra în vigoare un armistițiu, despre care Rusia a transmis însă că va fi posibil numai în condițiile încheierii unui acord de pace și a reamintit că în niciun caz nu va accepta vreo desfășurare de trupe NATO în Ucraina, relatează agenția Agerpres, cu referire EFE.
