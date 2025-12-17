Cu 100 de milioane de lei mai puțin pentru drumuri. Bolea: „Alocațiile existente sunt redistribuite”
Radio Moldova, 17 decembrie 2025 11:40
Fondurile destinate drumurilor publice naționale în anul 2025 au fost redistribuite între diferite tipuri de lucrări, după ce bugetul Fondului Rutier a fost diminuat cu 100 de milioane de lei. Ajustarea vizează modul de cheltuire a celor aproximativ 2.6 miliarde de lei rămași, astfel încât lucrările deja începute să continue, iar intervențiile considerate prioritare să fie finanțate până la sfârșitul anului.
• • •
Sindicatele nu obțin majorarea solicitată a salariului minim: Guvernul îl stabilește în mărime de 6.300 de lei # Radio Moldova
Salariul minim lunar pe țară va fi, începând cu 1 ianuarie 2026, de 6.300 de lei pentru un program complet de lucru de 169 de ore, ceea ce corespunde unui tarif de 37.28 de lei pe oră.
Două persoane și-au pierdut viața după ce au fost lovite de automobile, în două accidente rutiere produse în noaptea de 16 spre 17 decembrie, în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni. Primul caz a avut loc în jurul orei 23:05, la intersecția străzilor Calea Ieșilor și șoseaua Balcani din Chișinău.
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor putea reduce facturile la energie și deveni mai competitive. Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, un acord finanțat de Uniunea Europeană, care sprijină folosirea energiei regenerabile în comun, prin așa-numitele comunități de energie.
Vetting: Un magistrat de la Curtea de Apel Centru a promovat reevaluarea, altul - nu # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a menținut decizia în privința judecătoarei Ruxanda Pulbere de la Curtea de Apel Centru, care a picat vettingul atât la etapa evaluării inițiale, cât și la cea a reevaluării, solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În cazul lui Igor Chiroșca de la aceeași instanță, Comisia a constatat că acesta este integru din punct de vedere financiar și etic.
Un bărbat de 65 de ani, găsit mort în casă, după un incendiu provocat de plita electrică # Radio Moldova
Un bărbat de 65 de ani a decedat în urma unui incendiu produs, în după-amiaza zilei de 16 decembrie, într-o locuință din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Incendiul ar fi fost provocat de un aparat electric cu care victima încălzea locuința.
Directorul Agenției de Mediu, Dorin Poverjuc, îl va înlocui pe Ion Bulmaga la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Candidatura sa a fost anunțată de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și aprobată în ședința Guvernului din 17 decembrie.
Jumătate de tonă de biscuiți, retrasă de ANSA din comerț: conținut periculos de grăsimi trans # Radio Moldova
Un lot de 495 de kilograme de biscuiți de import a fost reținut și interzis pentru comercializare, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat o concentrație alarmantă de acizi grași trans, substanțe considerate extrem de nocive pentru sănătatea umană.
Investiții de milioane în educația timpurie: mii de locuri noi în creșe, până în 2027 # Radio Moldova
Peste 5.000 de locuri pentru copii integrați în servicii de creșă vor fi create în Republica Moldova până în anul 2027, în cadrul unui program guvernamental care vizează sprijinirea familiilor tinere și creșterea participării pe piața muncii. Pentru realizarea acestui obiectiv, Guvernul va aloca 385 de milioane de lei din bugetul de stat, în anii 2026 și 2027.
Duma de Stat a extins puterile FSB: acces direct la datele firmelor, fără decizia instanței de judecată # Radio Moldova
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) va putea, începând cu 1 aprilie 2026, să obțină gratuit copii ale bazelor de date ale oricăror organizații care activează în Rusia, fără o decizie judecătorească. Proiectul de lege corespunzător a fost adoptat de Duma de Stat în a treia și ultima lectură.
Un bărbat a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit într-o parcare din Chișinău. Acesta a ajuns la spital după ce a vrut să stingă o construcție auxiliară de tip șopron, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, amplasată pe teritoriul parcării.
Revista presei | R. Moldova trebuie să continue reformele și pregătirea internă pentru integrarea europeană, indiferent de ritmul sau deblocarea deciziilor politice la nivelul UE # Radio Moldova
Presa națională analizează importanța și contextul în care R. Moldova a deschis discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE. În ce moment R. Moldova și Ucraina ar putea trece la faza discuțiilor oficiale de aderare la UE, este o altă întrebare la care caută răspuns intituțiile de presă.
Un bărbat a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit într-o parcare din Chișinău. La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori și pompieri. Potrivit informațiilor, a fost observată o flacără deschisă la o construcție auxiliară de tip șopron, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, amplasată pe teritoriul parcării, comunică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Șoferi de taxi care nu eliberau bonuri fiscale: amenzi de peste 35 de mii de lei aplicate în Chișinău # Radio Moldova
Prestau ilegal servicii de taximetrie în Chișinău sau nu utilizau echipamente de casă și control. Mai mulți șoferi care transportau pasageri în regim de taxi au fost sancționați în urma unor controale efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, în perioada 8 - 12 decembrie 2025.
UE: R. Moldova, pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor, dar reforma justiției rămâne un test-cheie # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) constată progrese importante ale Republicii Moldova în procesul de aderare și confirmă că toate cele șase clustere de negociere sunt pregătite pentru a fi deschise, însă avertizează că ritmul reformelor, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, trebuie menținut și consolidat prin rezultate concrete. Evaluarea este inclusă în concluziile publicate de Președinția daneză a Consiliului UE, după reuniunea Consiliului Afaceri Generale de la Bruxelles de marți, 16 decembrie.
Tripleți, externați de la Institutul Mamei și Copilului după 65 de zile: au fost născuți prematur # Radio Moldova
După mai bine de două luni în care au fost sub supravegherea atentă a personalului medical, tripleții unei familii din Chișinău, născuți prematur, au fost externați pe 16 decembrie de la Institutul Mamei și Copilului. Micuții – Artiom, Arina și Roman – au venit pe lume pe 12 octombrie.
Expert în justiție, despre crearea PACCO: „O formulă ineficientă. Trebuie regândită paradigma” # Radio Moldova
Crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO) prin comasarea Procuraturii Anticorupție (PA) și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) reprezintă „o formulă ineficientă”, afirmă expertul în justiție, Alexandru Bot.
Uniunea Europeană (UE) a renunțat marți să impună producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035 - o măsură de mediu-far -, din cauza crizei cu care se confruntă sectorul în Europa, scrie News.ro, cu referire la AFP.
Revista presei internaționale | Șanse minime pentru încheierea unui armistițiu în Ucraina după negocierile SUA cu Ucraina și liderii europeni # Radio Moldova
Presa internațională continuă să analizeze rezultatele negocierilor de pace pentru Ucraina, mediate de Statele Unite ale Americii. Mai multe publicații semnalează impasul în care au ajuns discuțiile liderilor europeni pe tema folosirii activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei. Disputele asupra unui acord de liber schimb dintre UE și țările latino-americane se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Dorin Poverjuc îl va înlocui pe Ion Bulmaga la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Candidatura a fost anunțată de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și urmează să fie aprobată în ședința Guvernului din 17 decembrie.
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3 la 52 la sută. Asta datorită lecțiilor gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării prin programul remedial. Aproximativ șase mii de elevi, selectați în baza rezultatelor slabe la pretestări, au participat la program. Începând cu anul viitor, acesta va fi extins și pentru disciplina Limba și literatura română, în școlile cu predare în limbile minorităților naționale.
Washingtonul menține și extinde restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40 de state # Radio Moldova
Statele Unite vor menține și extinde restricțiile de intrare pe teritoriul american pentru cetățeni din aproape 40 de state, invocând riscuri la adresa securității naționale și a siguranței publice. Măsurile sunt prevăzute într-o proclamație semnată de președintele Donald Trump și publicată de Casa Albă, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.
Danemarca a deținut în această a doua jumătate a anului care se încheie președinția Uniunii Europene și va preda, la summitul de la Bruxelles din această săptămână, 18–19 decembrie, președinția rotativă de șase luni a UE Ciprului. Pentru mulți, a putut fi o surpriză faptul că un guvern social-democrat, cum este cel condus de Mette Frederiksen, a putut lua măsuri legale care limitează strict migrația.
Ousmane Dembele a fost desemnat de FIFA cel mai bun fotbalist din lume în 2025. Starul lui Paris Saint-Germain și al echipei naționale a Franței a obținut trofeul The Best la gala din Doha, în Qatar.
Odată cu venirea frigului, tot mai mulți oameni ajung să caute un adăpost de urgență. Pentru cei rămași fără locuință, iarna devine o perioadă critică, în care căldura și o masă zilnică pot face diferența dintre supraviețuire și risc. La Bălți, centrul „Reîntoarcere” le oferă, în sezonul rece, sprijin și șansa de a trece peste cele mai grele zile.
În total 36 de artiști care au depus dosarele să reprezinte Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, au participat marți la audițiile live, o etapă esențială a selecției naționale. La audiții, concurenții și-au interpretat piesele exclusiv live în fața producătorilor. Aceștia au analizat fiecare interpretare și vor selecta, în urma evaluărilor, artiștii care vor merge mai departe în competiție și vor concura în etapa finală a concursului. Pentru mulți participanți, audițiile live au reprezentat nu doar o competiție, ci și o oportunitate de afirmare și de a obține recunoaștere pe scena națională.
Cameră Deputaților din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanțe penale străine, o măsură care îl protejează pe președintele rus, Vladimir Putin, în fața mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), transmite Agerpres, citând AFP.
Zelenski confirmă existența unui document privind garanțiile de securitate post-război # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că există un document în care mai multe țări detaliază ce fel de garanții de securitate sunt dispuse să ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv o posibilă desfășurare de trupe, dar a adăugat că acest document va fi făcut public numai după ce va intra în vigoare un armistițiu, despre care Rusia a transmis însă că va fi posibil numai în condițiile încheierii unui acord de pace și a reamintit că în niciun caz nu va accepta vreo desfășurare de trupe NATO în Ucraina, relatează agenția Agerpres, cu referire EFE.
Republica Moldova investește 1.4 miliarde de lei în eficiența energetică a locuințelor rezidențiale # Radio Moldova
În total 180 de familii vulnerabile din punct de vedere energetic au primit, în acest an, finanțare pentru a-și reabilita locuințele și a reduce costurile facturilor. Programul „Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova” a adus rezultate vizibile, inclusiv pentru o familie din raionul Călărași, care a reușit să-și micșoreze considerabil cheltuielile pentru energie, datorită lucrărilor efectuate.
Eugen Tomac, la Radio Moldova: „UE își dorește să avanseze în relația cu R. Moldova” # Radio Moldova
Deschiderea negocierilor tehnice pe primele trei clustere reprezintă un semnal clar că Republica Moldova se află pe traiectoria corectă spre aderarea la Uniunea Europeană (UE), cu condiția menținerii ritmului reformelor. Declarațiile aparțin eurodeputatului român, Eugen Tomac și au fost făcute în cadrul emisiunii ZI DE ZI, de la Radio Moldova.
Îmbrânceli și tras de păr în sălile legislative: incidente în parlamentele Ucrainei și Mexicului # Radio Moldova
Spirite încinse în Parlamentul Ucrainei, unde doi deputați s-au îmbrâncit în timpul ședinței plenare. Scandalul a izbucnit după ce deputata neafiliată Mariana Bezuhlaia a blocat tribuna și a cerut demisia comandantului suprem al Forțelor Armate ucrainene, Aleksandr Sîrski. Scene violente au avut loc și în Parlamentul din Mexic, unde mai multe deputate s-au luat la pumni și s-au tras de păr chiar în sala Legislativului.
Fracțiunea parlamentară Alternativa solicită un audit extins asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură de către Energocom. Mai exact, este vorba de extinderea cu un an a perioadei de verificare, invocând necesitatea transparenței privind gestionarea banilor publici, de ordinul miliardelor de lei. Contactați de „Teleradio-Moldova” (TRM), cei de la Curtea de Conturi au menționat că instituția este una independentă care se bazează pe lege.
Orașul Zaporojie a fost atacat masiv marți dimineață. O dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Impactul a provocat un incendiu care s-a extins pe 120 de metri pătrați. Serviciile de urgență au stins focul în decurs de trei ore, dar mai multe apartamente au fost complet distruse. În urma atacului, patru persoane au fost rănite, inclusiv un bărbat în stare gravă. Printre răniți se afla și o femeie care tocmai se întorsese acasă după trei intervenții chirurgicale.
Voters in Mașcăuți, Criuleni district, and Sărătenii Vechi, Telenești district, will go to the polls on May 17 next spring to elect their mayors. The Central Electoral Commission made the decision at its meeting on December 16.
Criminalitatea organizată, în retragere: rezultate record în lupta cu escrocheriile și traficul de droguri # Radio Moldova
Autoritățile raportează o scădere drastică a cazurilor de escrocherie de tip „ruda implicată în accident rutier” și capturi record de droguri în valoare de peste 50 de milioane de lei, ca urmare a intensificării măsurilor de prevenire și combatere a criminalității organizate. Evoluțiile au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate, prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Tiraspolul reclamă impedimente pentru agenți economici, Chișinăul răspunde: Reglementări nediscriminatorii pe întreg teritoriul R. Moldova # Radio Moldova
Așa-zele autorități din stânga Nistrului invocă în continuare pretinsele dificultăți întâmpinate de unii agenți economici din regiune în activitatea comercial-economică. În replică, autoritățile de la Chișinău susțin că reglementările cadrului normativ în vigoare sunt implementate uniform și nediscriminatoriu pe întreg teritoriul R. Moldova.
Alegătorii din satele Mașcăuți, raionul Criuleni, și Sărătenii Vechi, raionul Telenești, vor fi chemați la urne în primăvara anului viitor, pe 17 mai, pentru a-și alege primarii. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală în ședința din 16 decembrie.
The former president of the Călărași territorial organization of the "Șor" party, declared unconstitutional in 2023, was sentenced to four years in prison for complicity in accepting illegal financing of the political party from an organized criminal group.
Într-o lume în care pacea se construiește zi de zi, cu vigilență și curaj, misiunea KFOR din Kosovo rămâne una dintre cele mai complexe operațiuni internaționale de securitate. De 11 ani, militarii moldoveni sunt parte a acestui efort: patrulează, supraveghează și intervin în zone sensibile, alături de colegi din zeci de țări.
Profesorii din mai multe școli au protestat în instituțiile de învățământ, cerând salarii mai mari. Răspunsul autorităților # Radio Moldova
Profesorii din mai multe instituții școlare din țară au protestat marți dimineață în incinta instituțiilor în care muncesc. Aceștia au ridicat foi albe și altele cu inscripția „Demnitate pentru educație” și au adus aminte autorităților despre prevederile constituționale care se referă la respectarea dreptului la muncă. Cadrele didactice au cerut Guvernului soluții concrete pentru problemele din sistem.
Taxarea coletelor de pe platforme internaționale: măsura ar putea fi aplicată din a doua jumătate a anului viitor # Radio Moldova
Autoritățile din Republica Moldova analizează posibilitatea taxării coletelor comandate de pe platforme internaționale începând cu data de 1 iulie 2026, termen convenit recent și la nivelul Uniunii Europene. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova 1.
O nouă condamnare în dosarele „Șor”: este vizată fosta președintă a organizației Călărași # Radio Moldova
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat.
Două persoane au fost condamnate la pedepse de 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, într-un dosar ce vizează cauzarea unui prejudiciu de 4.4 milioane de lei SA „Banca de Economii”, potrivit unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a aprobat marți, 16 decembrie, o nouă componență a Comisiei electorale permanente de la Comrat, după ce mai mulți membri ai organului electoral reconstituit și-au prezentat demisia. Comisia reînnoită urmează să înceapă pregătirile pentru alegerile în legislativul autonomiei, programate pentru 22 martie, transmite IPN.
„Cloud Dancer” este nuanța de alb aleasă de Pantone Color Institute drept Culoarea Anului 2026, o decizie care marchează o premieră: este pentru prima dată când o nuanță de alb primește acest titlu. Alegerea vine într-o perioadă în care simplitatea și echilibrul câștigă tot mai mult teren în modă și design.
Selecționatele Marocului și Iordaniei vor disputa finala Cupei Țărilor Arabe la fotbal, competiție organizată sub egida FIFA. La Al-Rayyan, în Qatar, Marocul a învins cu 3:0 echipa Emiratelor Arabe Unite, la care selecționer este tehnicianul român Cosmin Olăroiu. Semifinalista Cupei Mondiale din 2022 a dominat ostilitățile și a marcat de 3 ori: prin Karim El Berkaoui în minutul 28, prin Aschraf El Mahdioui și Abderrazak Hamdallah în ultimele 10 minute de joc.
