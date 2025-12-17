Servicii de taximetrie, prestate ilegal în capitală: mai mulți șoferi, amendați
Moldova1, 17 decembrie 2025 08:30
Prestau ilegal servicii de taximetrie în Chișinău sau nu utilizau echipamente de casă și control. Mai mulți șoferi care transportau pasageri în regim de taxi au fost sancționați în urma unor controale efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, în perioada 8–12 decembrie 2025.
Acum 10 minute
08:40
Programul remedial al MEC aduce rezultate: promovabilitatea la matematică urcă de la 3% la 52% # Moldova1
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3 la 52 la sută. Asta datorită lecțiilor gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării prin programul remedial. Aproximativ șase mii de elevi, selectați în baza rezultatelor slabe la pretestări, au participat la program. Începând cu anul viitor, acesta va fi extins și pentru disciplina Limba și literatura română, în școlile cu predare în limbile minorităților naționale.
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:10
După 65 de zile în care au fost sub supravegherea atentă a personalului medical, tripleții unei familii din Chișinău, născuți prematur, au fost externați pe 16 decembrie de la Institutul Mamei și Copilului. Micuții – Artiom, Arina și Roman – au venit pe lume pe 12 octombrie și au beneficiat de îngrijiri medicale specializate încă din primele zile de viață.
Acum 2 ore
07:40
SUA extind și consolidează restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40 de state, invocând riscuri de securitate # Moldova1
Statele Unite vor menține și extinde restricțiile de intrare pe teritoriul american pentru cetățeni din aproape 40 de state, invocând riscuri la adresa securității naționale și a siguranței publice. Măsurile sunt prevăzute într-o proclamație semnată de președintele Donald Trump și publicată de Casa Albă, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.
07:30
Danemarca a deținut în această a doua jumătate a anului care se încheie președinția Uniunii Europene și va preda, la summitul de la Bruxelles din această săptămână, 18–19 decembrie, președinția rotativă de șase luni a UE Ciprului. Pentru mulți, a putut fi o surpriză faptul că un guvern social-democrat, cum este cel condus de Mette Frederiksen, a putut lua măsuri legale care limitează strict migrația.
Acum 12 ore
22:20
Ousmane Dembele a fost desemnat de FIFA cel mai bun fotbalist din lume în 2025. Starul lui Paris Saint-Germain și al echipei naționale a Franței a obținut trofeul The Best la gala din Doha, în Qatar.
21:50
Odată cu venirea frigului, tot mai mulți oameni ajung să caute un adăpost de urgență. Pentru cei rămași fără locuință, iarna devine o perioadă critică, în care căldura și o masă zilnică pot face diferența dintre supraviețuire și risc. La Bălți, centrul „Reîntoarcere” le oferă, în sezonul rece, sprijin și șansa de a trece peste cele mai grele zile.
21:40
În total 36 de artiști care au depus dosarele să reprezinte Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, au participat marți la audițiile live, o etapă esențială a selecției naționale. La audiții, concurenții și-au interpretat piesele exclusiv live în fața producătorilor. Aceștia au analizat fiecare interpretare și vor selecta, în urma evaluărilor, artiștii care vor merge mai departe în competiție și vor concura în etapa finală a concursului. Pentru mulți participanți, audițiile live au reprezentat nu doar o competiție, ci și o oportunitate de afirmare și de a obține recunoaștere pe scena națională.
21:30
Cameră Deputaților din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanțe penale străine, o măsură care îl protejează pe președintele rus, Vladimir Putin, în fața mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), transmite Agerpres, citând AFP.
21:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că există un document în care mai multe țări detaliază ce fel de garanții de securitate sunt dispuse să ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv o posibilă desfășurare de trupe, dar a adăugat că acest document va fi făcut public numai după ce va intra în vigoare un armistițiu, despre care Rusia a transmis însă că va fi posibil numai în condițiile încheierii unui acord de pace și a reamintit că în niciun caz nu va accepta vreo desfășurare de trupe NATO în Ucraina, relatează agenția Agerpres, cu referire EFE.
21:00
În total 180 de familii vulnerabile din punct de vedere energetic au primit, în acest an, finanțare pentru a-și reabilita locuințele și a reduce costurile facturilor. Programul „Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova” a adus rezultate vizibile, inclusiv pentru o familie din raionul Călărași, care a reușit să-și micșoreze considerabil cheltuielile pentru energie, datorită lucrărilor efectuate.
20:30
Eugen Tomac, despre negocierile tehnice cu UE: „Această formulă este un pas uriaș în față” # Moldova1
Deschiderea negocierilor tehnice pe primele trei clustere reprezintă un semnal clar că Republica Moldova se află pe traiectoria corectă spre aderarea la Uniunea Europeană (UE), cu condiția menținerii ritmului reformelor. Declarațiile aparțin eurodeputatului român, Eugen Tomac și au fost făcute în cadrul emisiunii ZI DE ZI, de la Radio Moldova.
20:20
Spirite încinse în Parlamentul Ucrainei, unde doi deputați s-au îmbrâncit în timpul ședinței plenare. Scandalul a izbucnit după ce deputata neafiliată Mariana Bezuhlaia a blocat tribuna și a cerut demisia comandantului suprem al Forțelor Armate ucrainene, Aleksandr Sîrski. Scene violente au avut loc și în Parlamentul din Mexic, unde mai multe deputate s-au luat la pumni și s-au tras de păr chiar în sala Legislativului.
Acum 24 ore
19:40
Două persoane au fost condamnate la pedepse de nouă și, respectiv, cinci ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, într-un dosar ce vizează cauzarea unui prejudiciu de 4.4 milioane de lei SA „Banca de Economii”, potrivit unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
19:30
Curtea de Conturi confirmă recepționarea solicitării Alternativa privind auditul Energocom # Moldova1
Fracțiunea parlamentară Alternativa solicită un audit extins asupra achizițiilor și furnizării de gaze și păcură de către Energocom. Mai exact, este vorba de extinderea cu un an a perioadei de verificare, invocând necesitatea transparenței privind gestionarea banilor publici, de ordinul miliardelor de lei. Contactați de „Teleradio-Moldova” (TRM), cei de la Curtea de Conturi au menționat că instituția este una independentă care se bazează pe lege.
18:50
Escrocheriile de tip „ruda implicată în accident”, aproape eradicate: de la 60 de victime pe zi la un caz pe lună # Moldova1
Autoritățile raportează o scădere drastică a cazurilor de escrocherie de tip „ruda implicată în accident rutier” și capturi record de droguri în valoare de peste 50 de milioane de lei, ca urmare a intensificării măsurilor de prevenire și combatere a criminalității organizate. Evoluțiile au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate, prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
18:30
R. Moldova, fără date statistice din regiunea transnistreană: Tiraspolul, îndemnat să preia o metodologie compatibilă cu a Chișinăului # Moldova1
Așa-zele autorități din stânga Nistrului invocă în continuare pretinsele dificultăți întâmpinate de unii agenți economici din regiune în activitatea comercial-economică. În replică, autoritățile de la Chișinău susțin că reglementările cadrului normativ în vigoare sunt implementate uniform și nediscriminatoriu pe întreg teritoriul R. Moldova.
18:30
Alegeri locale noi în Mașcăuți și Sărătenii Vechi, după ce primarii au ales mandatele de deputat # Moldova1
Alegătorii din satele Mașcăuți, raionul Criuleni, și Sărătenii Vechi, raionul Telenești, vor fi chemați la urne în primăvara anului viitor, pe 17 mai, pentru a-și alege primarii. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală în ședința din 16 decembrie.
18:10
Militarii moldoveni, 11 ani în misiunea KFOR: intervenții pe câmpuri minate și pază permanentă în Kosovo # Moldova1
Într-o lume în care pacea se construiește zi de zi, cu vigilență și curaj, misiunea KFOR din Kosovo rămâne una dintre cele mai complexe operațiuni internaționale de securitate. De 11 ani, militarii moldoveni sunt parte a acestui efort: patrulează, supraveghează și intervin în zone sensibile, alături de colegi din zeci de țări.
18:00
„Demnitate pentru educație”: profesorii au ieșit la protest în școli, solicitând salarii mai mari. MEC: creștere de 40% în ultimii patru ani # Moldova1
Profesorii din mai multe instituții școlare din țară au protestat marți dimineață în incinta instituțiilor în care muncesc. Aceștia au ridicat foi albe și altele cu inscripția „Demnitate pentru educație” și au adus aminte autorităților despre prevederile constituționale care se referă la respectarea dreptului la muncă. Cadrele didactice au cerut Guvernului soluții concrete pentru problemele din sistem.
17:50
Coletele de pe platformele internaționale ar putea fi taxate din iulie 2026, ca în UE. Precizările ministrului Finanțelor # Moldova1
Autoritățile din Republica Moldova analizează posibilitatea taxării coletelor comandate de pe platforme internaționale începând cu data de 1 iulie 2026, termen convenit recent și la nivelul Uniunii Europene. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova 1.
17:40
Fosta președintă a organizației „Șor” Călărași, condamnată pentru protestele plătite: 468 de mii de lei confiscați de stat # Moldova1
Fosta președintă a organizației teritoriale Călărași a partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat.
17:30
17:20
Comisia electorală din Găgăuzia, reconstituită după demisii. Încep pregătirile pentru alegerile din 22 martie # Moldova1
Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a aprobat marți, 16 decembrie, o nouă componență a Comisiei electorale permanente de la Comrat, după ce mai mulți membri ai organului electoral reconstituit și-au prezentat demisia. Comisia reînnoită urmează să înceapă pregătirile pentru alegerile în legislativul autonomiei, programate pentru 22 martie, transmite IPN.
17:00
„Cloud Dancer” este nuanța de alb aleasă de Pantone Color Institute drept Culoarea Anului 2026, o decizie care marchează o premieră: este pentru prima dată când o nuanță de alb primește acest titlu. Alegerea vine într-o perioadă în care simplitatea și echilibrul câștigă tot mai mult teren în modă și design.
17:00
Selecționatele Marocului și Iordaniei vor disputa finala Cupei Țărilor Arabe la fotbal, competiție organizată sub egida FIFA. La Al-Rayyan, în Qatar, Marocul a învins cu 3:0 echipa Emiratelor Arabe Unite, la care selecționer este tehnicianul român Cosmin Olăroiu. Semifinalista Cupei Mondiale din 2022 a dominat ostilitățile și a marcat de 3 ori: prin Karim El Berkaoui în minutul 28, prin Aschraf El Mahdioui și Abderrazak Hamdallah în ultimele 10 minute de joc.
16:50
Consultări pe Legea bugetului, Radu Marian: „Investițiile din 2026 vor susține creșterea economică și salariile” # Moldova1
Investițiile capitale vor crește anul viitor până la peste 3 miliarde de lei – cea mai mare sumă din ultimii ani, potrivit Ministerului Finanțelor. Fondurile sunt destinate realizării a 85 de proiecte, printre care drumuri, creșe, alimentație și reparații de grădinițe. Precizările au fost făcute în cadrul consultărilor organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, pe 16 decembrie, înaintea votării proiectului bugetului de stat pentru anul 2026 în lectura a doua.
16:40
Perciun, despre necesitatea reorganizării școlilor: „Jumătate din elevii de 15 ani nu au competențele de bază” # Moldova1
Jumătate din elevii din Republica Moldova nu dețin competențele necesare la vârsta de 15 ani, iar această situație este mai accentuată în școlile cu număr mic de copii. Acesta este principalul argument al autorităților pentru necesitatea reorganizării școlilor mici, o reformă care urmărește îmbunătățirea calității educației și care va afecta, la anul viitor, peste 1.300 de elevi.
16:40
Acordul de pace pentru Ucraina e „mai aproape ca niciodată”, susține președintele SUA, Donald Trump. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Casa Albă în Biroul Oval, luni, după ce delegațiile europene, americane și ucrainene au avut mai multe zile de discuții la Berlin. Președintele ucrainean a declarat între timp, fiind în Germania, că echipele ucrainene și americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de negocieri în Statele Unite privind un plan de pace.
16:30
Formula 1 revine în Portugalia. Organizatorii Campionatului Mondial de automobilism Formula 1 au anunțat că circuitul de la Portimão va găzdui în 2027 și 2028 două curse din calendarul Marelui Circ, înlocuind în acest sens Marele Premiu al Olandei. Circuitul de la Portimão, un oraș din sudul Portugaliei, este lung de 4 kilometri și jumătate și oferă piloților o provocare tehnică cu schimbări dramatice de altitudine, culminând cu o coborâre bruscă până la ultima curbă la dreapta, una ce duce la boxe.
16:20
Patriarhul Kirill: Rușii ar trebui să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că îl au pe Putin și pentru „vremurile bune” # Moldova1
Rușii trăiesc astăzi într-o „perioadă foarte favorabilă”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox după încheierea perioadei țariste”, a declarat conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill.
16:20
Orașul Zaporojie a fost atacat masiv marți dimineață. O dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Impactul a provocat un incendiu care s-a extins pe 120 de metri pătrați. Serviciile de urgență au stins focul în decurs de trei ore, dar mai multe apartamente au fost complet distruse. În urma atacului, patru persoane au fost rănite, inclusiv un bărbat în stare gravă. Printre răniți se afla și o femeie care tocmai se întorsese acasă după trei intervenții chirurgicale.
16:10
DECLARAȚIE | „Dacă Rusia oprește livrarea gazelor în regiunea transnistreană, putem discuta despre reintegrarea țării” # Moldova1
Starea de urgență economică revine în regiunea transnistreană, pe fondul dificultăților de livrare a gazelor naturale. Trei dintre cele mai mari întreprinderi industriale din stânga Nistrului au fost oprite, zeci de mii de oameni au intrat în șomaj tehnic, iar bugetul regiunii pierde milioane. În acest context, experții întrevăd o posibilă fereastră de oportunitate pentru Chișinău în soluționarea conflictului transnistrean.
16:00
Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc – prezentată până acum în format scris și la solicitarea publicului – poate fi accesată în timp real începând cu 16 decembrie, printr-un flux digital complet automatizat, atât de persoanele fizice, cât și de mediul de afaceri.
15:40
52 de zile până la Jocurile Olimpice de iarnă: la Cortina d'Ampezzo a fost inaugurat sătucul olimpic # Moldova1
La Cortina d'Ampezzo, la poalele Munților Dolomiți, a fost inaugurat sătucul olimpic format din 377 de case mobile. În luna februarie 2026, satul, situat la o altitudine de 1292 metri, la marginea unei păduri, este așteptat să găzduiască circa 1400 de sportivi, antrenori și membri ai delegațiilor pe parcursul celor mai bine de două săptămâni cât vor decurge Jocurile Olimpice de iarnă.
15:40
Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc – prezentată până acum în format scris și la solicitarea publicului – poate fi accesată în timp real începând cu 16 decembrie, printr-un flux digital complet automatizat, atât de persoanele fizice, cât și de mediul de afaceri.
15:40
Comisia de Reclamații pentru Ucraina: cum va funcționa mecanismul de compensare pentru victimele agresiunii ruse # Moldova1
Ucraina, Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos au semnat, la Haga, sub egida Consiliului Europei, Convenția de instituire a Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina – un nou instrument juridic internațional destinat să transforme documentarea pierderilor provocate de agresiunea Federației Ruse în decizii concrete de despăgubire. Evenimentul a avut loc pe 16 decembrie, în cadrul Conferinței diplomatice organizate de Consiliul Europei și Guvernul olandez.
15:20
Testarea antidrog în școli, sub semnul întrebării. Autoritățile avertizează asupra riscurilor și cer soluții bazate pe educație # Moldova1
Creșterea consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților a readus în spațiul public discuțiile despre introducerea testării antidrog în școli. Deși, la prima vedere, măsura ar putea părea o soluție rapidă pentru limitarea fenomenului, autoritățile și experții avertizează că aceasta nu este eficientă și poate genera riscuri serioase.
15:10
Acreditarea ambasadorului rus la Chișinău | Expert: Moscova invocă încălcarea dreptului internațional pentru a deturna atenția de la propria conduită politică # Moldova1
Amânarea ceremoniei de acreditare a ambasadorului rus la Chișinău nu încalcă nicio lege. Prin această decizie, autoritățile Republicii Moldova transmit un mesaj clar de nemulțumire față de acțiunile Rusiei, fără a rupe complet legăturile diplomatice, afirmă expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru.
15:10
Cooper Flagg, cel mai tânăr jucător din NBA cu cel puțin 40 de puncte acumulate într-un meci # Moldova1
Americanul Cooper Flagg a devenit cel mai tânăr jucător cu cel puțin 40 de puncte acumulate într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet. Sportivul de 18 ani, legitimat la Dallas Mavericks, a stabilit performanța în meciul cu Utah Jazz, pierdut, însă, de ai săi cu 133:140.
15:00
15:00
Și-a abuzat sexual fiica minoră și își maltrata sistematic soția și copiii: 19 ani de pușcărie pentru agresor # Moldova1
Și-a chinuit ani la rând familia, iar acum va sta 19 ani la închisoare. Un bărbat de 41 de ani din R. Moldova a fost condamnat pentru că și-a violat fiica minoră și că și-a maltratat fizic, sistematic, soția și cei doi copii.
14:50
Comisia de Reclamații pentru Ucraina, înființată la Haga. Maia Sandu: „Modul în care se va încheia acest război va defini stabilitatea Europei” # Moldova1
Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina, instituită pe 16 decembrie la Haga, sub egida Consiliului Europei, a cărei președinție este deținută în prezent de R. Moldova, reprezintă o necesitate vitală pentru securitatea viitoare a continentului european, susține președinta Maia Sandu.
14:40
Comisia de la Veneția și Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) au emis un aviz critic la proiectul de lege privind crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO), votat în prima lectură de Parlament pe 20 februarie 2025.
14:30
Produsele „bio”, „eco” și „organice”, doar cu certificare: clarificările Ministerului Agriculturii # Moldova1
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a clarificat marți regulile stricte care reglementează utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe etichetele produselor agroalimentare, subliniind că aceste mențiuni pot fi folosite doar de producătorii certificați oficial. Precizările au fost făcute în cadrul unui briefing susținut de secretarul de stat Vasile Șarban, în contextul creșterii cererii pentru produse sustenabile și al necesității de a preveni inducerea în eroare a consumatorilor.
14:20
14:00
Două treimi din creșterea PIB-ului Rusiei, raportată în acest an de Rosstat, provin din complexul militaro-industrial, care funcționează în trei schimburi și produce în masă tancuri și bombe pentru armata implicată în războiul din Ucraina.
13:50
Profesorii din mai multe instituții școlare din țară au protestat marți dimineață în incinta instituțiilor în care muncesc. Aceștia au ridicat foi albe și altele cu inscripția „Demnitate pentru educație” și au adus aminte autorităților despre prevederile constituționale care se referă la respectarea dreptului la muncă. Cadrele didactice au cerut Guvernului soluții concrete pentru problemele din sistem.
13:40
Blocul chirurgical al Spitalului raional Cahul, modernizat cu aproape trei milioane de lei # Moldova1
Condiții mai bune pentru pacienții și angajații blocului chirurgical al Spitalului raional Cahul. Secția chirurgie septică a fost reparată, investițiile ridicându-se la circa 2.28 de milioane de lei.
13:30
Și-a sărbătorit majoratul cu gol marcat: Alexandru Stoican a înscris pentru FCSB în ziua în care a împlinit 18 ani # Moldova1
FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia cu 2:0, la Clinceni, în ultimul meci al etapei a 20-a a Superligii românești de fotbal. Victoria oaspeților s-a conturat în ultima jumătate de oră, când jocul gazdelor s-a rupt după eliminarea fundașului Daniel Șerbanică. Bucureștenii au deschis scorul abia în minutul 62. Mihai Lixandru a marcat cu latul, la cornerul executat de Florin Tănase. Alexandru Stoian a închis tabela, în minutul 90+5, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.
