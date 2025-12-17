Vladimir Bolea evită să spună dacă Fondul rutier va fi redus în 2026: „În fiecare an valoarea este aproximativ aceeași”

13:50

În Republica Moldova, guvernarea nu mai produce fapte, ci semne de punctuație. Evenimentele se corectează, iar când o virgulă dispare, ni se spune că istoria a fost, în sfârșit, pusă la punct. Ne-am obișnuit deja ca orice fleac guvernamental să fie prezentat drept un eveniment epocal, produs „pentru prima dată în 30 de ani în …