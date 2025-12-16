Spirite încinse în sălile legislative din Ucraina și Mexic

12:50

Camere mici, reguli stricte și cozi la duș, însă cheltuieli mai mici sau costuri mai mari, dar spațiu propriu și un program fără restricții? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun mii de studenți din R. Moldova la începutul anului de studii. Alegerea este influențată, de cele mai multe ori, de buzunarul părinților.