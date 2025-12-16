21:40

Profesorul Grigore Bivol cunoscut ca și părintele medicinei de familie din Republica Moldova, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. De-a lungul vieții a format și ghidat zeci de mii de medici de familie din întreaga țară. Este autorul a peste 140 de lucrări științifice și al numeroaselor invenții în domeniul medicinei. Mitingul de doliu și ceremonia de rămas-bun vor avea loc marți, 16 decembrie, la ora 11:00, la Cimitirul Central din capitală.